https://www.counterpunch.org/2024/09/18/eichmann-in-toronto/



von Judith Deutsch

18. September 2024

Facebook Twitter Reddit

E-Mail

Adolf Eichmann, 1942.

Letzte Woche erlaubte der Präsident der U of T der Jewish Defense League, unterstützt von der Polizei von Toronto, Anti-Völkermord-Demonstranten auf dem Campus-Lager zu vertreiben, zu misshandeln und tätlich anzugreifen. Dies wurde sogar in Ha-aretz berichtet, aber nicht in den lokalen Nachrichten. In diesem Artikel vergleiche ich den Präsidenten, Merick Gertler, mit Hannah Arendts Bild von Nazi-Adolf Eichmann. Er war für die Deportation von Juden in Konzentrationslager verantwortlich. Arendt schreibt über die „Banalität des Bösen“, Eichmanns Gedankenlosigkeit, das Fehlen von Selbstbeobachtung und Selbstkritik, für die Menschen waren nur Zahlen, „aus den Augen, aus dem Sinn“.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Die Jewish Defense League (JDL) ist eine fanatische Organisation, die von Meir Kahane gegründet wurde, dessen Mitglied Baruch Goldstein das Massaker in der Höhle von Hebron verübte. Sie wurde in Israel und den USA als terroristische Organisation eingestuft, in Kanada jedoch nicht. Der JDL-Führer in Kanada begleitete den ehemaligen Premierminister Stephen Harper auf einer Reise nach Israel. Der politische Flügel der JDL in Israel ist Kach.

Ich habe die JDL bei Protesten gegen Israel in Toronto direkt erlebt: Sie waren wie die Hell’s Angels gekleidet, fuhren auf Motorrädern haarscharf an uns vorbei und gestikulierten mit masturbierenden Gesten bei Gegenprotesten.

Folgendes habe ich an Merick Gerller von der U of T und an den ähnlichen Präsidenten der York University hier in Toronto geschrieben. Ich schrieb, dass ich Psychoanalytiker bin und mit Menschen aller Bildungsstufen, verschiedener Klassen und ethnischer Gruppen und Geschlechter gearbeitet habe – und gesehen habe, dass diese Menschen in der Lage sind, in sich selbst zu schauen, selbstkritisch zu sein und sich selbst zu verstehen, da viele auch danach streben, ihre Gesellschaften zu verändern. Ich wies darauf hin, dass die weltweiten Proteste gegen Gaza die Fähigkeit zeigen, Brutalität und grundlosen Sadismus zu erkennen und Empathie für das Elend und das lebenslange Leiden anderer zu empfinden. Dazu muss man kein Psychiater sein, um das zu wissen.

Ich frage mich, was sich diese Universitätspräsidenten einreden. Sitzen sie im „Schweinestall der Zufriedenheit“ (T. S. Eliot) in einem neoliberalen Wahn von der Möglichkeit eines ewigen Lebens? Ich erhalte E-Mails über die Nightlife Singles Party in Tel Aviv – das sind eindeutig Menschen, die nicht in Angst leben oder an den Tod denken.

Sind Israel und die USA nicht in der Lage, die Auswirkungen abzuschätzen? Das Wiederaufleben des islamischen/ISIS-Terrorismus oder Jemens beeindruckende technologische Fortschritte bei Raketen, die israelischen und US-amerikanischen Abfangmaßnahmen entgehen und nun Zentralisrael erreichen? Wie werden das verrückte Israel und die USA reagieren? Beide verlassen sich auf Atomwaffen: „Alle Optionen liegen auf dem Tisch“ ist ein Code für Atomwaffen. Sie rechtfertigen MAD (gegenseitig zugesicherte Zerstörung). Die Gründungsgeschichte des Judentums verherrlicht Samson: Die Geschichte seiner immensen Stärke und seines selbstmörderischen Terrorakts, bei dem er die Säulen eines Tempels niederriss und Tausende von Menschen tötete, wird jüdischen Jugendlichen während ihrer gesamten Schulzeit immer wieder erzählt.

Der Hintergrundkontext: Hier ist eine Woche Weltnachrichten über eine unglaublich destabilisierte Welt mit immensen Privilegien und Elend – und Absurdität, die alle scheinbar von den neoliberalen Menschen mit Einfluss, Macht und Schweigen ignoriert werden.

UN kürzt Hilfsmaßnahmen nach israelischem Räumungsbefehl.

Dutzende Tote im Sudan, als Regenfälle zu Überschwemmungen und Dammbruch führen;

Afrika erhält endlich die erste Charge von MPox-Impfstoffen Wochen, nachdem sie in anderen Teilen der Welt verfügbar gemacht wurden;

Taliban-Gesetz verbietet Frauen das Sprechen in der Öffentlichkeit,

Überschwemmungen zwingen 300.000 Menschen in Bangladesch in Notunterkünfte,

Tausende fliehen, nachdem Rebellen Rohingya-Dorfbewohner bombardieren,

Australien erweitert Umsiedlungsprogramm zur Ausweisung von Einwanderern

Minister strebt Fischereiabkommen zur Rettung gefährdeter Pinguine in Südafrika an,

Mikroperlen vermehren sich mit alarmierender Geschwindigkeit, da die indische Körperpflege- und Schönheitsindustrie einer der größten Märkte der Welt ist.

Benötigt: Eine neue diagnostische Nosologie für Psychose und Psychopathie.

Judith Deutsch ist Psychoanalytikerin in Toronto. Sie ist ehemalige Präsidentin von Science for Peace. Sie kann unter judithdeutsch0@gmail.com erreicht werden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …