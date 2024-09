https://strategic-culture.su/news/2024/09/18/killary-starts-a-new-phase-of-systemic-repression/



Killary beginnt eine neue Phase der systemischen Unterdrückung

Von Hugo Dionísio

18. September 2024

Es ist immer der Unterdrücker, der den Grund für die Unterdrückung bestimmt. Immer.

Hillary Clinton, in einem Tête-à-Tête mit Rachel Maddow (Rachel One-to-One-Programm auf MSNBC), die selbst die Königin der russophoben Propagandisten und die wichtigste Verbreiterin des berüchtigten „Russiagate“ im Mainstream ist, verteidigt die Aufhebung der Strafanzeigen gegen Amerikaner, die russische „Desinformation“ verbreiten.

Man muss sagen, dass Hillary Clinton selbst eine enorme Verantwortung für Desinformation trägt, da „Russiagate“ und eine ganze Strategie der Dämonisierung Russlands mit dem Ziel, die EU von dieser eurasischen Macht zu trennen, in ihrem persönlichen Umfeld entwickelt wurden. Obwohl dies damals nicht so offensichtlich war, war diese Strategie, die Russische Föderation zu beschuldigen, sich in westliche Demokratien „einmischen“ zu wollen – als wären die USA nicht die Monopolmacht des „demokratischen“ Interventionismus – bereits das Ergebnis dessen, was wir als ideologische politische „neue Normalität“ bezeichnen können: die „Normalität“, in der sich die Parteien der Mitte zu einer einzigen monolithischen und kohärenten Masse von Prinzipien, Werten und Zielen zusammenschließen. Zu dieser Zeit vertrat die Demokratische Partei bereits die Wall Street und den gesamten militärisch-industriellen Komplex, ebenso wie die leidenschaftlichsten Neokonservativen, von denen viele dachten, dass sie nur in der Republikanischen Partei zu finden seien.

Die Unterstützung von Personen wie Dick Cheney, begleitet von der massiven Unterstützung von 238 Neokonservativen, ehemaligen „Mitarbeitern“ von George W. Bush, McCain und Mitt Romney, die Kamala Harris als „Retterin der Demokratie“ bezeichnen, zeigt deutlich, wie weit die Demokratische Partei in der herrschenden Klasse reicht. Lassen Sie sich nicht täuschen, denn diesen Leuten, von denen viele schlimmste Völkermörder sind, die für Verbrechen wie die „Massenvernichtungswaffen“ im Irak verantwortlich sind, die für ewige Kriege wie den in Afghanistan verantwortlich sind, geht es nicht darum, „die Demokratie zu retten“! Es geht darum, den Plan zur Wiedererlangung der Weltherrschaft zu verfolgen. Mit allem, was diese Wiedererlangung bedeuten könnte. Trump bedroht dieses Projekt vorerst, indem er sich nach innen wendet. Wir werden sehen, was er tut, wenn er erkennt, dass nichts, was er tun kann, den Verlust der Vorherrschaft der USA in der Welt aufhalten wird.

Wenn jemand für die Eskalation verantwortlich ist, die den Westen zerstört, dann ist es Hillary Clinton. Während der Regierungszeit ihres Ehemanns (Bill Clinton), zwischen Saxophonen und Ehebruch, hat sich die Demokratische Partei nicht nur an die Wall Street verkauft und einen Prozess in Gang gesetzt, in dem sie im Laufe der Zeit anfing, so viele Unternehmensspenden (PACs) zu sammeln wie die Republikanische Partei, was das Spiel der meisten Unternehmen in beiden Vorständen demonstriert. Die Wahrheit von heute ist, dass die Demokratische Partei Einzelspenden von den wichtigsten Milliardären wie Michael Bloomberg und vielen anderen sammelt. Die Demokratische Partei ist nicht länger eine Arbeiterpartei.

Die Rolle der Demokratischen Partei als Instrument der antidemokratischen Herrschaft trat während der Clinton-Ära plötzlich in den Vordergrund, als sie 1996 durch den Telekommunikationsgesetz die Roosevelt-Vorschriften über den Mediensektor zerstörte, die verhinderten, was später geschah und was wir heute sehen: die Konzentration der Mainstream-Medien in einer Handvoll großer Konglomerate, die ein Kartell bilden und eine gemeinsame Erzählung schaffen. Alles unter dem Banner der „Liberalisierung der Medienmärkte“, die die kleineren Betreiber, denen man „lokale Monopole“ vorwarf, auslöschte. Die Deregulierung endete mit der Beherrschung der Medien durch ein halbes Dutzend großer Konglomerate.

Mit anderen Worten: Mit Hillary und der Demokratischen Partei und dann mit dem Patriot Act unter Bush jr. verloren die USA die Pressefreiheit, die Privatsphäre und die Freiheit der Opposition und öffneten damit Folter und Massenüberwachung Tür und Tor, und all diese Maßnahmen wurden mit dem „Kampf gegen den Terror“ gerechtfertigt. 9/11 diente als eine Form der Machtlegitimation durch Viktimisierung.

Zu dieser Zeit spaltete sich die Demokratische Partei in zwei Teile. Es gab immer noch 45 Kongressabgeordnete, die sich der Logik des ewigen Krieges widersetzten. Bis wir 2022 und die Ukraine erreichten, war diese Zahl erheblich gesunken. Heute ist es üblicher, Widerstand auf der republikanischen Seite zu sehen als auf der demokratischen, was zeigt, wie korrupt das Democratic National Committee geworden ist.

Der Beweis dafür, dass Unterdrückung nie damit beginnt, dass der Kopf unter die Guillotine gelegt wird, sondern vielmehr das Ergebnis eines eskalierenden Prozesses ist, der darauf abzielt, auf eine Krise zu reagieren, ist, dass in den USA – und in Europa – der Verlust der demokratischen Elastizität und die daraus resultierende ideologische Verhärtung schrittweise erfolgt sind. Heute, wie bei 9/11 im Jahr 2001, war der Ukraine-Krieg und die „Unterstützung“ der USA ein Versuch, die Weltmacht durch Viktimisierung wieder zu legitimieren. Aber den USA von heute fehlt das weltweite Vertrauen, das sie früher hatten. Dieser Vertrauensverlust geht mit dem Niedergang des Westblocks in Bezug auf seine Bedeutung in der Welt einher, und im Falle der USA ist die zunehmende Unterdrückung eine direkte Folge des Verlusts der Welthegemonie. Unterdrückung ist somit ein „Sammelruf“, um ein Fortschreiten der Krise zu verhindern.

Der zunehmende Wertverlust des Dollars – den selbst sie nicht mehr verbergen können – , verbunden mit Trumps Vorschlag einer Maßnahme (100 % auf Produkte, die nicht in Dollar gehandelt werden), sowie die zunehmende Diskreditierung und Demontage seiner Soft Power (Medien, Think Tanks und Wissenschaft) durch immer mehr Länder und das Aufkommen eines Luxuskonkurrenten, der den Platz einnimmt, den er in der Geschichte immer hatte, und das Zentrum der Weltwirtschaft erneut nach Asien verlagert , was für die USA eine Realität mit sich bringt, in der sie, wenn sie Europa und ihre Vorherrschaft über dieses Land verlieren, nicht nur vom Kernland isoliert sein werden (Emanuel Todd glaubte, dass dies im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts geschehen würde, aber der Wokismus und die Konzentration der Republikaner und Demokraten in einem vereinten Machtblock konnten die Situation für eine Weile abmildern), sondern auch zu ihrem schlimmsten Schrecken verbannt werden, dem Abstieg auf das Niveau einer Regionalmacht.

Bisher gab es in der westlichen Mainstream-Presse keinen einzigen Bericht über die Einführung von BRICS Pay oder die Tatsache, dass im Oktober in Kasan 126 Länder über die Beendigung ihrer Abhängigkeit vom Dollar diskutieren werden. In diesen Ländern leben 85 % der Weltbevölkerung. Wenn das nicht genug Nachrichten für eine einfache Medienfußnote sind … Unbedenklichkeit oder systemischer Vorteil sind zum grundlegenden Merkmal der Medienberichterstattung geworden.

Trotz all dieser Entwicklungen und ihrer Vorhersehbarkeit hat leider nur ein winziger Prozentsatz der Menschen bereits 2022 verstanden, worum es im Ukraine-Konflikt wirklich ging. Historisch gesehen sind die eurasischen Beziehungen die größte Bedrohung für den US-Hegemonismus. Russland und die Beziehungen zwischen West- und Osteuropa sind der Schlüssel. Sie müssen getrennt werden. Eine Trennung von Menschen kann jedoch einer geografischen Verbindung und vor allem einer gegenseitigen Notwendigkeit nicht standhalten. Diese werden meiner Meinung nach unaufhaltsam sein. Bis zur westlichen Vorherrschaft durch brutale Gewalt im 15. und 16. Jahrhundert war die Welt immer multipolar. Darauf steuert sie wieder zu.

Um dies zu verhindern, basiert die Strategie nach wie vor darauf, Russland zu dämonisieren und zu isolieren. Die interkontinentale Verbindung zwischen Europa, Asien und Afrika muss verhindert werden. Angesichts der Unfähigkeit und Unmöglichkeit, alles als „Kreml-Propaganda“ zu bezeichnen, wenn die Fakten nicht in das offizielle Narrativ passen, schlägt Hillary nun eine neue Phase der Gedankenkontrolle vor. Auch die Nazis erkannten die Bedeutung dieses riesigen Landes für die Weltherrschaft.

Ich habe mich oft gefragt, wann im Westen damit begonnen wird, Menschen zu verhaften, weil sie „Propaganda“ verbreiten, heute aus dem Kreml, morgen aus anderen Quellen, die von den Verantwortlichen als unangemessen eingestuft werden. Genau wie in jedem faschistischen Staat. Ich habe bereits mehrmals darüber geschrieben und davor gewarnt, dass die materiellen Verhältnisse (wirtschaftlich, politisch und sozial) des Regimes, in dem wir leben, die Art von Realität darstellen, die Regime prägen, die als „faschistisch“ bezeichnet werden können: die höchste Stufe der Vermögenskonzentration in einer dominierenden Oligarchie, die die Macht, die sie erlangt hat, nutzt, um die Konzentration noch weiter zu beschleunigen, und die, wenn sie mit dem Widerstand der Massen gegen die Zerstörung ihres Wohlstands konfrontiert wird, Repressionen einsetzt, um sie einzudämmen. Das ist es, was den Faschismus im Kern ausmacht. Es besteht keine Notwendigkeit, theoretische und idealistische Ausführungen zu entwickeln.

Die Unvorsichtigsten, die mit verbundenen Augen, die Reaktionärsten oder die Verblendetsten, die unfähig waren, in der Geschichte ihre Bewegung, die dialektische Beziehung zwischen Realität und menschlichem Handeln, zu erkennen, glaubten, dass der Faschismus nicht zurückkehren würde. Dass wir in einer Demokratie leben und dass durch Wahlen alles garantiert wäre. Im Faschismus hat man gewählt, und in faschistischen Verfassungen war auch von Demokratie die Rede. Der Faschismus ist nur eine aggressivere Phase im Prozess der Konzentration von Reichtum, mit den Auswirkungen, die dies auf das politische Leben hat, als Spiegel der ihm zugrunde liegenden sozialen Beziehungen. Einige glauben immer noch, dass sie in der gleichen Phase des Regimes leben wie vor 20 Jahren, obwohl sich die Struktur der Umverteilung des Reichtums radikal verändert hat. Als ob die Konzentration größerer Macht in einer dominierenden Klasse – und mit immer größerer Dominanz – nichts in der Politik ändern würde.

Als ob die Politik nicht ein Spiegel der materiellen Verhältnisse wäre, die sie hervorbringen! Die faschistische Phase leitete auch die schwerste Phase der kapitalistischen Krise ein, die sich in unserer Zeit in der Krise der Hegemonie des von den USA geführten neoliberalen Wirtschaftssystems widerspiegelt. Wie Mathew C. Klein und Michael Pettis in ihrem ausgezeichneten Buch „Handelskriege sind Klassenkämpfe“ schreiben, ist auch der Handelskrieg zwischen den USA und China das Ergebnis des Klassenkampfes.

Hillary hat den politischen – und theoretischen – Ton für den Beginn des repressiven Prozesses angegeben, in dem sich der Kampf des Volkes gegen die herrschende Klasse verschärft. Die Kontrolle über die Medien, die Zensur sozialer Netzwerke, die Massenüberwachung jedes Telefons, Computers, Fernsehers oder Haushaltsgeräts, die alle in die neuronalen Netze der NSA (US-amerikanische National Security Agency) einfließen, das Profiling, die Vorhersage und die Vorhersage von Verhalten haben nicht ausgereicht, um den Abbau der „Full Spectrum Dominance“ zu verhindern, einer Doktrin, die seit dem Zweiten Weltkrieg das Drehbuch der „Weltführerschaft der USA“ ist.

Nachdem Jack Rubin RT für das Scheitern des Ukraine-Projekts verantwortlich gemacht hat (was könnte eine bessere Annahme der Künstlichkeit dieses Konflikts sein?), schlägt Killary nun den nächsten Schritt vor: Die Verhaftung derjenigen, die die Wahrheit sagen! Die USA haben es nicht geschafft, ein falsches Palästina (Ukraine) und ein falsches Israel (die Russische Föderation) zu schaffen, und Russland die globale Behandlung zukommen zu lassen, die sie für Israel verhindert haben, und Jack Rubin gibt RT die Schuld. Es ist nicht die Schuld der Realität, es ist nicht der Trugschluss der Erzählung. Es ist die Schuld derer, die sie demontieren.

Sie könnten mir sagen: „Oh, aber das ist Kreml-Propaganda!“ Aber wer entscheidet, was „Kreml-Propaganda“ ist und was nicht? Als Kommunisten, Progressive und andere Demokraten die Unterdrückung während der faschistischen Nacht anprangerten, „war das kommunistische Propaganda“, als sie Armut, Hunger, Elend und Analphabetismus anprangerten, „war das kommunistische Propaganda“. Es ist immer der Unterdrücker, der den Grund für die Unterdrückung bestimmt. Immer.

Und es gibt keine Repression ohne Grund, ungerechtfertigt oder grundlos. Jeder geht von den besten Absichten der Welt aus, wenn er auf eine tiefe Krise mit den Mitteln der Repression reagiert. Und die USA sind diejenigen, die am besten über ihre „guten Absichten“ sprechen …

Allerdings sagt ein bekanntes Sprichwort: „Der Teufel steckt voller guter Absichten.“

