Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Ein 8-jähriges palästinensisches Mädchen half ihrer Mutter, als die Kugel eines israelischen Soldaten sie erblinden ließ

Eine Kugel der israelischen Streitkräfte wurde durch ein Fenster des Hauses einer palästinensischen Familie in der Nähe von Hebron geschossen und verletzte Jannat, während sie Wäsche faltete

Jannat sagt, dass sie bei dem Schuss zunächst keinen Schmerz verspürte, sondern nur das Blut, das ihr über das Gesicht lief. Bildnachweis: Alex Levac

Gideon Levy

Alex Levac

15. März 2025, 7:33 Uhr IST

Ein Wohnzimmer voller Teppiche, Sofas aus purpurfarbenem Samt an den Wänden und in der Mitte ein Holzofen. Auf einem niedrigen Sitz vor dem Kamin sitzt ein kleines Mädchen, das sich auf ein Kissen stützt und den Blick auf den Boden gerichtet hat. Sie trägt einen mit Bildern von Micky Maus verzierten Jogginganzug. Ihre Beine sind übereinandergeschlagen, ihre Zöpfe sind ordentlich geflochten, zwischen ihren Fingern dreht sie eine elektronische Misbaha – die neumodische Form der traditionellen muslimischen Gebetskette aus Bernstein.

Sie sitzt allein in dem gut ausgestatteten Wohnzimmer. Ihre Augen sind mit durchsichtigen Plastikschildern bedeckt. Ihr Name ist Jannat, was „Gärten“ bedeutet, paradiesische Gärten. Sie ist acht Jahre alt. Und sie ist blind. Vor mehr als einem Monat verlor sie ihr Augenlicht, nachdem ein Soldat der israelischen Streitkräfte in das Schlafzimmer ihrer Eltern geschossen hatte, während sie ihrer Mutter beim Wäschefalten half, und der Splitter sie in den Augen und im Gehirn traf.

Ihre Eltern können es sich nicht leisten, Jannat für eine weiterführende Behandlung nach Ostjerusalem, Jordanien oder Israel zu schicken. Und ihre Ärzte im Krankenhaus von Hebron, wo sie behandelt wird – sie hat bereits drei Operationen hinter sich und wartet nach dem Ramadan auf eine weitere Operation – sagen, dass es kaum eine Chance gibt, dass sie ihr Augenlicht zurückerhält. In der Zwischenzeit ist sie in fast völlige Dunkelheit getaucht und ihre Eltern sind hilflos. Vor dem 7. Oktober hatte ihr Vater noch als Bauarbeiter in Kiryat Gat, einer Stadt im nördlichen Negev, gearbeitet. Seitdem darf er, wie alle anderen Palästinenser im Westjordanland auch, nicht mehr nach Israel einreisen, und die Familie ist verarmt. Jannats Vater, Faisal Matur (36), und ihre Mutter, Aaliyah (30), haben noch zwei jüngere Kinder: Salah (6) und den 3-jährigen Mohammed.

„Ich bin acht“, erklärt Jannat mit leiser, gedämpfter Stimme. Als wir diese Woche ihr Haus betraten, rannte Mohammed panisch ins Schlafzimmer und kam erst fast am Ende des Besuchs wieder heraus. Selbst als das Kleinkind sich bereit erklärte, sich am Gespräch zu beteiligen, klammerte es sich fest an die Hand seiner Mutter und ließ nicht los, solange wir da waren. Er dachte, wir wären Soldaten, und er wurde blass, ein Bild des Schreckens.

Jannat geht in die dritte Klasse. In diesem Jahr hat die Familie Matur sie auf eine Schule in der Nähe ihres Zuhauses geschickt, da sie auf dem Weg zur vorherigen Schule den Highway 60 überqueren musste, eine stark befahrene und gefährliche Straße. Am Tag vor dem Anschlag fand in der Schule eine Zeremonie statt, bei der die Zeugnisse für das erste Halbjahr verteilt wurden. Jannat war die herausragende Schülerin in ihrer Klasse und erhielt als Preis ein Malbuch und Buntstifte. Sie konnte sie nicht mehr verwenden.

Die Familie Matur lebt in Beit Anun, einem kleinen Dorf nordöstlich von Hebron. Das Eingangstor zum Dorf wurde natürlich von den israelischen Streitkräften versiegelt – wie die meisten Städte im Westjordanland steht es seit Ausbruch des Krieges unter Belagerung – und der Weg dorthin führt über eine lange und kurvenreiche Strecke durch die Stadt Bani Na’im.

Der 11. Februar, ein Dienstag, begann wie jeder andere Tag, sagt Aaliyah. Jannat ging zur Schule, kam zum Mittagessen nach Hause und ging dann zu ihren Cousins, die in der Nähe wohnen, um mit ihnen zu spielen. Gegen 15 Uhr verbreitete sich die Nachricht, dass die Armee in das Dorf eingedrungen war. Die Eltern riefen ihre Kinder nach Hause. Die Einfälle der Armee hier sind fast an der Tagesordnung. Schließlich müssen die Soldaten wachsam und aktiv bleiben.

Jannat, ihre Mutter Aaliyah und ihr Bruder Mohammed diese Woche zu Hause in Beit Anun. Bildnachweis: Alex Levac

Laut Manal al-Jaabari, einer Feldforscherin der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem, kamen an diesem Tag einige Dutzend Soldaten in acht Militärfahrzeugen an und begaben sich in den Bereich der Steinmühlen des Dorfes, wo sie einen Baggerlader und einen Bulldozer beschlagnahmten. Auf dem Weg dorthin töteten sie den 19-jährigen Abdallah Farroukh. Seine Mutter berichtete B’Tselem, dass die Soldaten ihn blutend auf der Straße liegen ließen und es lange dauerte, ihn zu evakuieren, da die Zufahrtsstraße zum Dorf von der Armee blockiert worden war.

Aaliyah wusste nicht, dass jemand getötet worden war. Dennoch rief sie ihre drei Kinder nach Hause. Sie schlossen sich ihr im Schlafzimmer an und halfen ihr, die Wäsche zusammenzulegen. Vom Schlafzimmerfenster aus sah Aaliyah Soldaten in einer Entfernung von weniger als 100 Metern vom Haus. Während ihre Mutter uns die Ereignisse dieses Tages schildert, richtet Jannat ihren Blick weiterhin auf den Boden und reagiert nicht auf das Gesagte, als würde sie nicht zuhören. Erst als sie gebeten wird, für uns zu rezitieren, was man beim Beten mit den Gebetsperlen sagt, sagt das Mädchen flüsternd: „Gelobt sei Gott, es gibt keinen Gott außer Allah, Allah ist groß.“

Einen Augenblick bevor der Schuss im Schlafzimmer fiel, half Jannat Mohammed aus dem Bett. Sie setzte sich auf den Boden zwischen Bett und Kommode. Plötzlich hörte ihre Mutter einen Schuss. Sie spürte eine Explosion im Zimmer, sagt sie. Die Kugel flog durch das Fenster und schlug in eine Wand ein – wir sahen das Loch, das sie hinterlassen hatte.

Aaliyah schaute sofort nach, ob ihre Kinder in Sicherheit waren. Zu ihrem Entsetzen sah sie, dass Jannats Gesicht, Kopf und Bluse blutüberströmt waren, das Blut spritzte aus ihren Augen und ihrem Kopf. In Panik schrie Aaliyah um Hilfe. Die beiden jüngeren Jungen, Mohammed und Salah, schrien ebenfalls, aber es kam keine Hilfe.

„Ich blute! Ich blute!“, schrie Jannat. Sie sagt, dass sie zunächst keinen Schmerz verspürte, nur das Blut, das ihr Gesicht hinunterlief.

Faisal, der Vater, war zu diesem Zeitpunkt nicht im Dorf. Aaliyah rief ihren Bruder an, der innerhalb weniger Minuten mit seinem Auto eintraf. Ein grausames Foto des kleinen Mädchens zeigt sie auf dem Boden sitzend, Kopf, Gesicht und Bluse rot vor Blut. Es wurde aufgenommen, als sie im Treppenhaus saß und darauf wartete, dass ihr Onkel mit seinem Auto ankam. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

