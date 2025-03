https://www.palestinechronicle.com/the-latest-what-we-know-about-the-new-proposal-for-a-permanent-ceasefire-in-gaza/



Das Neueste – Was wir über den neuen Vorschlag für einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza wissen

15. März 2025

Es sind neue Details über die Positionen der Hamas, Israels und der Vereinigten Staaten in Bezug auf die laufenden Doha-Waffenstillstandsgespräche bekannt geworden. (Design: Palestine Chronicle)

Es sind neue Details über die Positionen der Hamas, Israels und der Vereinigten Staaten in Bezug auf die laufenden Waffenstillstandsgespräche in Doha bekannt geworden.

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas gab bekannt, dass ihre Verhandlungsdelegation nach Kairo gereist ist, um sich mit ägyptischen Beamten zu treffen und die Entwicklungen der Verhandlungen und des Waffenstillstandsabkommens in Gaza zu verfolgen.

Die Bewegung hatte bekannt gegeben, dass sie von den Vermittlern einen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen erhalten habe und dass sie verantwortungsbewusst und positiv damit umgegangen sei und ihre Antwort auf den Vorschlag am frühen Freitagmorgen eingereicht habe.

Die Hamas fügte hinzu, dass sie sich bereit erklärt habe, den in ihrem Gewahrsam befindlichen israelischen Soldaten Aidan Alexander, der die US-Staatsbürgerschaft besitzt, sowie die Leichen von vier weiteren Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft freizulassen.

Die Bewegung bekräftigte ihre uneingeschränkte Bereitschaft, Verhandlungen aufzunehmen und eine umfassende Einigung über Fragen der zweiten Phase zu erzielen, und forderte die Besatzungsmächte auf, ihren Verpflichtungen in vollem Umfang nachzukommen.

Der in Katar ansässige Nachrichtensender Al-Jazeera berichtete, dass er Einzelheiten über den Vorschlag des US-Gesandten Steve Witkoff und der Vermittler bezüglich des Waffenstillstands in Gaza erhalten habe.

Quellen zufolge wurde der neue Vorschlag am Donnerstag in Doha an die Hamas und Israel übergeben und umfasste vier Punkte, die den Rahmen für die Vereinbarung eines dauerhaften Waffenstillstands bildeten.

Der Vorschlag der Vermittler sieht vor, dass die Hamas am ersten Tag fünf israelische Gefangene, darunter Aidan Alexander, im Austausch für die Freilassung mehrerer palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen freilässt.

Daraufhin sollen innerhalb von 50 Tagen indirekte Verhandlungen aufgenommen werden, um einen dauerhaften Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch zu erreichen.

Hamas-Position

Der Vorschlag bekräftigte die Fortsetzung der in der ersten Phase vereinbarten Maßnahmen in Bezug auf die Einfuhr humanitärer Hilfe und die Einstellung militärischer Operationen.

Quellen fügten hinzu, dass die Hamas Änderungen an dem Vorschlag forderte, von denen die wichtigste darin besteht, dass er ein integraler Bestandteil des Abkommens vom 17. Januar sein soll und dass die Besatzungsmacht verpflichtet werden soll, die übrigen Teile der ersten Phase umzusetzen, einschließlich der Wiedereröffnung der Grenzübergänge, der Einfuhr von Hilfsgütern, des Wiederaufbaus und des Rückzugs aus dem Philadelphi-Korridor.

Die Bewegung forderte außerdem, dass der Austausch mit dem Beginn der Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand zusammenfällt.

Die Hamas forderte in ihrer Antwort unter anderem, dass die Bewohner von Gaza ohne Einschränkungen über den Grenzübergang Rafah aus dem Ausland zurückkehren dürfen und dass die Fahrzeugkontrollen an der Salah al-Din-Straße in der Netzarim-Achse aufgehoben werden.

Die Reaktion Israels

Quellen zufolge hat Israel seine Antwort am Freitagabend vorgelegt, nachdem es mehrere Änderungen vorgenommen hatte, darunter die Erhöhung der Zahl der freizulassenden Gefangenen auf 11 lebende Gefangene und 16 Leichen israelischer Gefangener.

Israel bot an, 120 palästinensische Gefangene, die lebenslange Haftstrafen verbüßen, 1.110 Gefangene aus Gaza und 160 Leichen palästinensischer Märtyrer freizulassen, berichtete Al-Jazeera.

Quellen zufolge verkürzte Israel die indirekte Verhandlungsfrist auf 40 Tage und knüpfte den Beginn der Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand an den Erhalt von Lebenszeichen der verbliebenen israelischen Gefangenen.

Quellen berichteten auch, dass Tel Aviv es vermied, in seiner Antwort einen vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen zu erwähnen.

Position der USA

US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die beteiligten Parteien sich mitten in Verhandlungen über die Freilassung von Gefangenen aus dem Gazastreifen befinden.

Trump äußerte die Hoffnung, dass die laufenden Bemühungen zu guten Ergebnissen führen würden, bezeichnete die Situation jedoch als kompliziert.

Wittkoff und der Nationale Sicherheitsrat gaben eine Erklärung ab, in der sie mitteilten, dass Washington einen Plan zur Schließung der Lücken vorgeschlagen habe, um die Waffenruhe im Gazastreifen über den Ramadan und Ostern hinaus zu verlängern und Zeit für Verhandlungen über einen Rahmen für eine dauerhafte Waffenruhe zu schaffen.

In der Erklärung wurde hinzugefügt, dass die Hamas im Rahmen des Vorschlags lebende Geiseln im Austausch für die Freilassung palästinensischer Gefangener gemäß früheren Formeln freilassen würde.

Die Waffenruhe in der ersten Phase würde auch verlängert werden, um die Wiederaufnahme der kritischen humanitären Hilfe zu ermöglichen.

In der Erklärung wurde das Ziel der USA betont, während der Verlängerung der Waffenruhe eine dauerhafte Lösung für den hartnäckigen Konflikt zu finden.

In der Erklärung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Hamas über katarische und ägyptische Partner über die Notwendigkeit informiert worden sei, diesen Vorschlag bald umzusetzen.

Es wurde bestätigt, dass die Hamas über die Frist informiert sei, und es wurde gedroht, dass Washington entsprechend reagieren werde, wenn die Frist verstreicht.

(AJA, PC)

