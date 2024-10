https://www.codepink.org/biometricghettos



Ein amerikanisches Unternehmen plant den Bau biometrischer Ghettos in Gaza

Von: Nuvpreet Kalra

24. Oktober 2024

Ein amerikanisches Privatunternehmen hat Pläne zur Errichtung biometrischer Ghettos in Gaza angekündigt, was nichts anderes als eine Menschenrechtsverletzung ist. Der Plan, der von der in den USA ansässigen Global Delivery Company (GDC) geleitet wird, sieht die Einrichtung von Kontrollpunkten vor, die die Bewegungsfreiheit der Palästinenser einschränken würden, sofern sie keine biometrischen Daten, einschließlich Fingerabdrücke, Gesichtserkennung und Stimmproben, zur Verfügung stellen.

Der Vorschlag, den Israel derzeit prüft, würde den Gazastreifen in isolierte Zonen aufteilen, die von diesen Kontrollpunkten kontrolliert und von GDC verwaltet werden, unter dem Vorwand, humanitäre Hilfe zu leisten. Dies wäre eine weitere Eskalation der anhaltenden Blockade und Besetzung des Gazastreifens mit schwerwiegenden Folgen für das Leben der Palästinenser.

Mordechai Kahana, CEO von GDC und amerikanisch-israelischer Siedler, verteidigte das Projekt und behauptete, dass die Kontrollpunkte dabei helfen würden, sogenannte „Terroristen“ zu identifizieren und zu eliminieren. Seine Äußerungen beinhalteten jedoch auch Aussagen über die Hinrichtung von Personen, die als Bedrohung eingestuft werden. Kahana verglich sein Unternehmen mit „Uber für Kriegsgebiete“ und schlug vor, dass die USA den Betrieb finanzieren würden, wobei die anfänglichen Kosten für die ersten sechs Monate auf 200 Millionen US-Dollar geschätzt werden.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu soll dem Vorschlag letzte Woche „zugestimmt haben, ihn zu prüfen“, und am Wochenende fanden Gespräche mit israelischen Beamten statt. Der Plan soll in den kommenden Wochen einer Testphase unterzogen werden, bis er endgültig genehmigt wird.

Die USA und Israel rechtfertigen ihre Gräueltaten weltweit mit dem Argument „Terrorismus“, und dieser Plan würde dies nur noch einfacher machen.

Zu den Mitarbeitern der Global Delivery Company gehören Stuart Seldowitz und Yossi Kooperwasser. Seldowitz ist ein ehemaliger Beamter des Außenministeriums, der Halal-Imbisswagen-Verkäufer belästigte und verfolgte. In seinen rassistischen Äußerungen sagte Seldowitz: „Wenn wir 4000 palästinensische Kinder getötet haben, war das nicht genug.“ Yossi Kooperwasser ist ein ehemaliger hochrangiger Beamter der IOF und Mitglied der faschistischen Denkfabrik Habithonistim, die Netanjahu seit Beginn des Völkermords berät.

Ein weiterer bemerkenswerter Mitarbeiter ist Justin Sapp, ein ehemaliger CIA- und Special-Forces-Captain, der an verdeckten paramilitärischen CIA-Angriffen in Afghanistan beteiligt war und als Berater bei Constellis tätig war. GBC führt Constellis als einen seiner Planpartner auf. Constellis ist der Nachfolger von Blackwater, einem amerikanischen privaten Militärunternehmen. Blackwater reiste unter dem Vorwand, humanitäre Hilfe zu schützen, in den Irak ein. Das von den USA angeheuerte Söldnerunternehmen verübte Gräueltaten gegen Zivilisten, darunter das Massaker von Nisour in Bagdad, bei dem Söldner 17 Zivilisten töteten.

Es gibt bereits mehr als 10.000 Palästinenser in Konzentrationslagern in Israel. Sie sind Folter, sexuellen Übergriffen, extremer Gewalt und dem Tod durch die israelischen Besatzungstruppen ausgesetzt. Gaza selbst wurde bereits in ein Konzentrationslager verwandelt. Die Menschen in Gaza sind belagert; sie können nicht weg, ihre Lebensmittel und ihr Wasser sind knapp, und sie sind ständig von Gewalt bedroht.

Israel und die USA versuchen, jeden einzelnen Palästinenser in Gaza auszurotten. Dies ist eine neue Phase des Völkermords, in der israelische Soldaten nicht mehr die direkten Täter wären, sondern eine private Söldnerfirma mit Sitz in den USA. Während die israelischen Streitkräfte weiterhin eine tödliche Blockade gegen Gaza verhängen, würde dieser Plan die Kontrolle auf einer noch tieferen Ebene institutionalisieren und Technologien einsetzen, um die Palästinenser weiter ihrer Grundrechte zu berauben.

Nuvpreet Kalra ist die Produzentin für digitale Inhalte bei CODEPINK.

Nuvpreet hat einen Bachelor in Politik und Soziologie an der University of Cambridge und einen Master in Internet-Gleichstellung an der University of the Arts London erworben. Als Studentin war sie Teil von Bewegungen für Desinvestition und Entkolonialisierung sowie von antirassistischen und antiimperialistischen Gruppen. Nuvpreet kam 2023 als Praktikantin zu CODEPINK und produziert nun digitale und Social-Media-Inhalte. In England organisiert sie sich mit Gruppen für die Befreiung Palästinas, die Abschaffung und den Antiimperialismus.

