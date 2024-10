https://www.palestinechronicle.com/they-must-carry-this-genocide-with-shame-un-urges-world-leaders-to-end-the-genocide/



„Sie müssen diesen Völkermord mit Scham tragen“ – UN fordert die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, den Völkermord zu beenden

26. Oktober

Die Palästinensische Rothalbmond-Gesellschaft (PRCS) hat ihren provisorischen Verwaltungssitz im südlichen Gazastreifen aufgrund israelischer Angriffe auf das Gebiet evakuiert. (Foto: via PRCS TW Page)

Von Palestine Chronicle Staff

Der UN-Sonderberichterstatter für Gesundheit warf den Staats- und Regierungschefs der Welt Bankrott vor, weil sie den Völkermord in Gaza nicht stoppen konnten.

Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Gesundheit, Tlaleng Mofokeng, appellierte am Freitag eindringlich an die Staats- und Regierungschefs der Welt, alle Anstrengungen zu unternehmen und ihre Macht zu nutzen, um den andauernden Völkermord im belagerten Gazastreifen zu stoppen.

„Wir brauchen nur, dass alle führenden Politiker der Welt die wirtschaftliche, politische und diplomatische Macht, die sie haben, aufbringen, um sicherzustellen, dass dieser Völkermord ein Ende hat“, sagte Mofokeng bei einer Pressekonferenz in New York.

Dennoch kritisierte die Sonderberichterstatterin die Staats- und Regierungschefs der Welt für ihre Mitschuld am andauernden Völkermord durch die Unterstützung, die sie Israel weiterhin gewähren.

„Eine vorbereitende Gerechtigkeit erfordert einen grundlegend anderen Ansatz und Solidarität sowie eine Art von Weltführern, die leider bis jetzt weiterhin ihren moralischen, politischen und diplomatischen Bankrott zur Schau stellen„, sagte sie.

„Und sie müssen diesen Völkermord mit Scham tragen“, betonte die Sonderberichterstatterin.

Gesundheitssystem vernichtet

In der über dreißigminütigen Pressekonferenz gab Mofokeng einen äußerst düsteren Bericht über die Gesundheitsbedingungen im Gazastreifen aufgrund der anhaltenden Aggression Israels in der belagerten Enklave ab und betonte, dass dies „von Anfang an ein Krieg gegen das Recht auf Gesundheit“ gewesen sei.

„Das Gesundheitssystem in Gaza wurde vollständig ausgelöscht und das Recht auf Gesundheit wurde auf allen Ebenen dezimiert“, fuhr Mofokeng fort.

Die UN-Beamtin betonte, dass das Recht auf Gesundheit im Gazastreifen aufgrund der anhaltenden Aggression Israels „unhaltbar“ geworden sei, und wies darauf hin, dass palästinensische Gesundheitshelfer „erschöpft, schikaniert, getötet und daran gehindert werden, ihre Aufgaben als Ersthelfer zu erfüllen“.

Sie fügte hinzu, dass die schrecklichen Bedingungen, unter denen die medizinischen Fachkräfte in Gaza arbeiten, viele von ihnen dazu zwingen, Patienten ohne Betäubung oder grundlegende Medikamente zu operieren.

„Medizide“

„Wir alle sind weiterhin Zeugen davon, dass die Ausübung der Medizin selbst angegriffen wird“, sagte sie und bezeichnete die tödlichen Angriffe Israels auf das Gesundheitssystem als ‚Medizide‘.

Sie lobte die Arbeit der medizinischen Fachkräfte in Gaza und sagte, dass ‚sie die Eidleistenden sind, diejenigen, die sich weigerten zu gehen und blieben, um sich um ihre Patienten zu kümmern, obwohl sie ihr eigenes Schicksal kannten‘.

Die UN-Beauftragte gab bekannt, dass sie sich mit anderen UN-Experten abstimmt, um eine Untersuchung und Rechenschaftspflicht der Verantwortlichen für die in Gaza begangenen Verbrechen zu erreichen.

„Wir stoßen in neue Dimensionen vor, die wir nie wieder rückgängig machen können„, sagte sie und warnte vor der Gefahr der Straflosigkeit, die Israel weiterhin genießt.

Mofokeng beendete ihre Pressekonferenz mit einem Aufruf zu einem sofortigen Waffenstillstand.

„Ich schäme mich und es tut mir zutiefst leid, dass die Welt euch im Stich gelassen hat“, sagte sie und kämpfte mit den Tränen.

An die Menschen in Gaza gerichtet sagte sie: „Die Gerechtigkeit wird siegen und Sie werden zurückkehren, um Ihr geliebtes Gaza wieder aufzubauen.“

Schrecken des Völkermords

Zusammen mit drei weiteren UN-Berichterstattern sagte Mofokeng am 16. September in einer Pressekonferenz im Rahmen der 57. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf, dass die Welt seit elf Monaten im belagerten Gazastreifen den Schrecken des Völkermords miterlebt.

Mofokeng betonte in ihrer Rede, dass der fast einjährige Völkermord im Gazastreifen durch die israelische Besatzungsarmee zu beispiellosen Angriffen auf das Gesundheitssystem in der belagerten Enklave geführt hat, darunter auch auf Krankenhäuser und medizinisches Personal, was zur Zerstörung der gesamten Gesundheitsinfrastruktur geführt hat.

Sie gab bekannt, dass von den 36 bestehenden Krankenhäusern in Gaza nur 17 teilweise funktionsfähig sind, und betonte, dass Israel weiterhin gegen das Völkerrecht verstößt, indem es palästinensische Zivilisten, darunter auch Kinder und medizinisches Personal, ins Visier nimmt.

Der Völkermord in Gaza geht weiter

Israel missachtet eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, die einen sofortigen Waffenstillstand fordert, und wird angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit Beginn des andauernden Völkermords durch Israel in Gaza am 7. Oktober 2023 42.847 Palästinenser getötet und 100.544 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen sagen, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die zum Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, geführt hat.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus in Palästina seit der Nakba von 1948 geführt hat.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit aus dem Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(The Palestine Chronicle)

