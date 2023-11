A letter to President Biden from a grieving Palestinian Mr Biden, I have lost 36 members of my extended family in Gaza in just one day. I want you to know their names.

Foto der 3-jährigen Julia in einem weißen Kleid, die durch israelischen Beschuss getötet wurde

Die dreijährige Julia wurde bei der israelischen Bombardierung von Khan Younis in Gaza getötet [Mit freundlicher Genehmigung von Ghada Ageel].

Herr Biden, ich habe innerhalb eines einzigen Tages 36 Mitglieder meiner Großfamilie in Gaza verloren. Ich möchte, dass Sie ihre Namen kennen.

Ein Brief an Präsident Biden von einer trauernden Palästinenserin

Von Ghada Ageel

Professorin für Politikwissenschaft

4. November 2023

Sehr geehrter Präsident Biden,

am Donnerstagmorgen, dem 26. Oktober, wachte ich mit der Nachricht von einem weiteren Massaker in Gaza auf.

Dieses Mal hat Israel Mitglieder meiner eigenen Großfamilie getötet. Schauplatz des Verbrechens war das Flüchtlingslager Khan Younis im südlichen Teil des Gazastreifens – wohlgemerkt, nicht im Norden, sondern im Süden, wo die Menschen laut der israelischen Armee sicher sein sollten. Ein ganzes Wohnviertel des Lagers, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, wurde von der israelischen Apartheid rücksichtslos bombardiert und in Schutt und Asche gelegt.

Die Menschen dort erlebten es wie ein Erdbeben. Ein brutales, von Menschen verursachtes Erdbeben. Es beendete die Reise von 47 Seelen auf der Erde, die nun zu Gott zurückgekehrt sind. Davon waren 36 direkte Familienangehörige, die übrigen waren Menschen, die in ihren Häusern Schutz suchten, um sich in Sicherheit zu wiegen.

Herr Biden, vor zweieinhalb Jahren sprachen Sie in einer Rede im Weißen Haus anlässlich der Verurteilung im Prozess gegen George Floyd über das gemeinsame Ziel der Menschen, die aufgestanden sind, um zu sagen, dass Black Lives Matter, Menschen, die schrien: „Genug. Genug. Genug von diesen sinnlosen Morden.“

Aber heute, da Mitglieder meiner Familie ermordet werden, weigern Sie sich, auch nur anzuerkennen, dass diese sinnlosen Morde geschehen. Stattdessen bieten Sie Israel Worte der Ermutigung an. Heute sagen Sie: „Mehr. Mehr. Mehr von diesen sinnlosen Morden.“

Und Israel erfüllt Ihnen gerne diesen Wunsch.

Wenn ein Mitglied ihrer Gemeinschaft von den militarisierten amerikanischen Polizeikräften erbarmungslos getötet wird, ehren die schwarzen Amerikaner ihre Opfer, indem sie ihre Namen laut aussprechen. Wenn die israelischen Streitkräfte – die im Geist und in den Waffen mit ihren amerikanischen Kollegen verwandt sind – jetzt meine Leute töten, möchte ich sie ebenfalls ehren, indem ich ihre Namen sage.

Heute, Herr Biden, trauern wir um meinen Großonkel Nayif Abu Shammala, der 79 Jahre alt ist, und um seine Frau Fathiya, die 76 Jahre alt ist. Beide sind Überlebende der Nakba, der ethnischen Säuberung Palästinas, die 1948 stattfand, um Platz für die Gründung Israels zu schaffen.

Foto von Um Said, die durch israelisches Bombardement getötet wurde

Um Said war 92 Jahre alt, als sie bei der israelischen Bombardierung von Khan Younis, Gaza, getötet wurde [Mit freundlicher Genehmigung von Ghada Ageel].

Ihr Dorf Beit Daras, etwa 30 km nördlich von Gaza, wurde zusammen mit 530 anderen palästinensischen Städten und Dörfern ethnisch gesäubert und zerstört. Fathiya und Nayif suchten, wie viele der 750 000 Nakba-Flüchtlinge, Zuflucht im Flüchtlingslager Khan Younis, das nur vorübergehend bis zu ihrer Rückkehr in die Heimat sein sollte.

Nayif und Fathiya sind nicht mehr unter uns, Herr Biden. Sie starben, bevor sie ihr von der UN garantiertes Recht auf Rückkehr in ihr Land wahrnehmen konnten.

Unter den Opfern der Bombardierung befanden sich auch ihre drei Töchter: Aisha, das süßeste und fröhlichste Gesicht in Khan Younis, ihre Schwester Dawlat, eine der schönsten Frauen in meiner Familie, die gerade aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückgekommen war, um ihre Familie zu besuchen, und Umaima, die jüngste Schwester, zusammen mit ihrer Tochter Malak. Sie kamen in das Haus der Familie, um Schutz vor dem ständigen Bombardement zu suchen.

Vier der Söhne von Nayif und Fathiya wurden ebenfalls getötet: Hassan, Mahmoud, Mohammed und Zuhair sowie ihre Ehefrauen Fadia, Nima und Easha. Die Frau von Zuhair überlebte nur, weil sie zu einer anderen Familie im Lager gegangen war, um ihr Beileid für deren Tote zu bekunden. Unter den Ermordeten waren auch die drei Kinder von Hassan: Mohammed, Ismail und Salma. Der überlebende Sohn von Nayif und Fatiya, Ibrahim, verlor seinen ältesten Sohn Nayif, der nach seinem Großvater benannt wurde.

Mitglieder der Familie Qedeih und der Familie Allaham, die ebenfalls im Haus meines Großonkels Zuflucht gesucht hatten, wurden ebenfalls getötet.

Als wäre das nicht genug, Herr Biden, wurde auch das Haus meiner Großtante bombardiert. Ihr Name war Um Said. Sie war 92 Jahre alt, eine Überlebende der Nakba, die ebenfalls aus Beit Daras stammte.

Sie lebte in ihrem Haus in Khan Younis zusammen mit ihrer Tochter Najat. Beide ruhen nun unter den Trümmern. Die Menschen versuchten, ihre Leichen herauszuziehen, aber es gelang ihnen nicht. Die benachbarten Häuser ihrer beiden Söhne Marwan und Asaad und ihrer Tochter Muna wurden ebenfalls bombardiert.

Marwan überlebte, aber seine Frau Suhaila und vier Kinder – Mohammed, Mahmoud, Aya und Shahd – wurden getötet. Auch Muna und ihre beiden Söhne Amjad und Mohammed starben. Asaad, seine Frau Imtiyaz und sein Sohn Abdelrahman, ein Medizinstudent im vierten Jahr, sind ebenfalls tot.

Asaad in seinem Geschäft in Khan Younis

Asaad, der bei einem israelischen Bombardement getötet wurde, war Ladenbesitzer in Khan Younis, Gaza [Mit freundlicher Genehmigung von Ghada Ageel].

Asaads Haus wurde zusammen mit seinem kleinen Lebensmittelladen ausgelöscht. Für meinen eigenen Sohn Aziz war dies ein beliebter Ort, den wir besuchten, wenn wir in unser Heimatland zurückkehrten. Asaad war im gesamten Lager Khan Younis als sanftmütiger Mensch bekannt, der Waren für wenig Geld verkaufte. Er führte ein dickes Buch, vergaß aber oft, die Schulden einzutreiben und vergab sie einfach. Heute sind Asaads schönes Lächeln, seine Freundlichkeit, seine Familie und sein Geschäft verschwunden.

Als der Bombenanschlag verübt wurde, befanden sich viele Verwandte und Nachbarn in Asaads Laden, um sich mit dem Nötigsten einzudecken und die Solaranlage zu nutzen, die er gekauft hatte, um den Menschen zu helfen, ihre Telefone und Batterien kostenlos aufzuladen. Unter den Ermordeten sind auch Akram, Riman, Beirut, Imad, Niema und andere, an deren Namen ich mich nicht erinnern kann.

Herr Biden, glauben Sie, dass der Schmerz einer israelischen Mutter mehr schmerzt als der Schmerz einer palästinensischen Mutter? Ist das Leben eines israelischen Kindes mehr wert als das Leben eines palästinensischen Kindes? Das ist die einzige Erklärung, die ich für das, was Sie jetzt tun, finden kann – die Ermutigung zum Massenmord an Kindern in Gaza.

Wenn ich von Kindern spreche, dann meine ich echte, menschliche Kinder mit ihren eigenen Gesichtern, Namen, ihrem Lachen und ihren Träumen. Israel hat mit Ihrer Komplizenschaft, Herr Biden, mehr als 4.000 Kindern, darunter auch Babys, das Leben genommen; 4.000 wunderschöne Seelen wurden uns genommen.

Unter ihnen ist die Enkelin meiner Schwester, Julia Abu Hussein, die gerade einmal drei Jahre alt war. Mein Neffe Amjad und seine Frau Rawan brachten Julia zusammen mit der Familie meiner Schwester Samia nach Khan Younis, um sie in Sicherheit zu bringen. Sie brauchten drei Tage, um von ihrem Haus im Norden des Gazastreifens dorthin zu gelangen – eine Fahrt, die normalerweise weniger als 30 Minuten dauern würde. Sie hörten auf die Aufrufe der israelischen Armee zur Evakuierung. Aber sie fanden keine Sicherheit.

Als das Bombardement begann, nahm Rawan Julia in die Arme und eilte mit dem Rest der Familie in die Küche. Die schiere Wucht der israelischen Bomben beschädigte unser Haus und ließ die Fensterscheiben zerspringen. Durch die zerbrochenen Fenster gelangten mehrere Schrapnellsplitter ins Haus, die Julia in den Armen ihrer Mutter töteten und ihre Tante Nagham schwer verletzten.

Ein Mann trägt die verhüllte Leiche eines Kindes

Jameel, Julias Großvater, trägt ihren Leichnam vor der Beerdigung [Mit freundlicher Genehmigung von Ghada Ageel].

Herr Biden, hier ist also ein Kind, dessen Leben durch die Gewalt der Kriegsmaschinerie, die Sie von ganzem Herzen unterstützen, genommen wurde. Können Sie sich das vorstellen? Können Sie das Ausmaß dieser und anderer Tragödien wirklich begreifen? Oder wollen Sie immer noch in Frage stellen, ob Israel an der Massentötung von Palästinensern schuldig ist?

Wenn ich von Verwandten und Freunden höre, die jeden Tag in Gaza getötet werden, fällt es mir schwer, neue Wege zu finden, um den Tod zu beschreiben – weg, weggenommen, unter den Trümmern, ihre Seelen im Himmel. Währenddessen erzählen mir die Medien, dass sie entweder gar nicht tot sind oder dass sie zwar tot sind, aber Terroristen sind.

Letzten Sommer, als ich Gaza besuchte, schenkte mir Um Said freundlicherweise ihr besticktes Kleid. Sie bestand darauf, dass ich es mit zurück nach Kanada nehme. Ich bin dankbar, dass ich das getan habe. Heute liegt auch Um Said unter den Trümmern ihres Hauses. Ihr besticktes Kleid ist alles, was mir geblieben ist, um mich an sie zu erinnern.

Herr Biden, wenn die Geschichte dessen, was heute geschieht, geschrieben wird, bin ich zuversichtlich, dass Sie als der Mann in die Geschichte eingehen werden, der den israelischen Völkermord am palästinensischen Volk unterstützt und ermöglicht hat. Man wird sich an Sie als einen Mann erinnern, dessen Regierung sich aktiv an Kriegsverbrechen beteiligt hat.

Aber was noch wichtiger ist, Herr Präsident, als ein Mann, der seinen Glauben an Gott bekennt, was sagen Sie ihm in Ihren Gebeten, um das Blut an Ihren Händen zu rechtfertigen?

Dr. Ghada Ageel ist ein palästinensischer Flüchtling der dritten Generation und derzeit Gastprofessorin an der Fakultät für Politikwissenschaft der Universität von Alberta in Amiskwaciwâskahikan (Edmonton), dem Vertragsgebiet 6 in Kanada.

