Weißes Haus von Pro-Palästina-Anhängern mit roter Farbe beschmiert

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten Websites

5. November 2023

Der Sprecher des Secret Service, Anthony Guglielmi, teilte Reportern mit, dass „der Versuch, das Tor zu durchbrechen, ohne Zwischenfälle abgewickelt wurde“ und fügte hinzu, dass es keine Verhaftungen gab.

Am Samstag marschierte in Washington, DC, eine Menschenmenge in Solidarität mit dem besetzten Palästina auf das Weiße Haus zu und versuchte, die Sicherheitsschleusen zu durchbrechen, um die Unterstützung von US-Präsident Joe Biden für „Israel“ anzuprangern.

Die Demonstranten beschmierten den Sicherheitszaun des Weißen Hauses mit roter Farbe, schwenkten palästinensische Flaggen und rüttelten am Zaun, während das Personal zusah.

Der Sprecher des Secret Service, Anthony Guglielmi, teilte Reportern mit, dass „der Versuch, das Tor zu betreten, ohne Zwischenfälle abgewickelt wurde“, und fügte hinzu, dass es keine Verhaftungen gegeben habe.

Dies war Teil des „National March on Washington“. Free Palestine“, der am Freedom Plaza, nur wenige Blocks vom Weißen Haus entfernt, begann und an dem rund 30.000 Menschen teilnahmen.

Die Teilnehmer hielten Transparente mit der Aufschrift „Widerstand gegen die Besatzung ist ein Menschenrecht“, „Stoppt den palästinensischen Völkermord“, „Israel bombardiert Krankenhäuser, Biden finanziert es“, „Biden, wir werden uns im November [2024] erinnern“ und „Stoppt den Krieg“.

Einen Tag zuvor hatten pro-palästinensische Demonstranten ein im Hafen von Oakland ankerndes Schiff mit Waffenlieferungen für „Israel“ am Auslaufen gehindert. In den sozialen Medien kursierten Videos, die zeigen, wie einige der Demonstranten sich physisch auf die Leiter des Schiffes stellen, um es am Ausdocken zu hindern.

In der Zwischenzeit bekräftigte der US-Außenminister Antony Blinken, der erst gestern erklärt hatte, dass ihn die Bilder unschuldiger palästinensischer Kinder schmerzen, die Unterstützung der USA für die israelische Besatzung, indem er erklärte, dass „Israel nicht alleine dastehen wird, solange die USA stehen“.

Hunderte von Aktivisten demonstrierten an der 30th Street Station in Philadelphia, der größten Stadt im US-Bundesstaat Pennsylvania, und forderten die US-Regierung auf, einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern.

Mindestens 200 Demonstranten schwenkten Transparente mit der Aufschrift „Ceasefire Now“ und „End the Occupation“. Die Polizei nahm mehrere Demonstranten fest, weil sie sich weigerten, die Demonstration zu beenden.

Die Proteste gegen die Brutalität der israelischen Besatzung und die seit 28 Tagen andauernde Aggression gegen den Gazastreifen, die zu Tausenden von Opfern unter der palästinensischen Zivilbevölkerung und zu einer massiven humanitären Krise geführt hat, gehen in Städten auf der ganzen Welt weiter. Übersetzt mit Deepl.com



