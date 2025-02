https://www.commondreams.org/opinion/donald-trump-ethnic-cleansing-gaza



Ein Aktivist, der als Freiheitsstatue verkleidet ist und in Ketten gelegt wurde, während sie sich am 4. Februar 2025 in der Nähe des Weißen Hauses in Washington, D.C., zur Unterstützung der Palästinenser versammeln. Netanjahu traf sich im Weißen Haus mit Präsident Donald Trump zu entscheidenden Gesprächen über den Waffenstillstand mit der Hamas, während der US-Präsident vorschlug, alle Palästinenser aus dem kriegsgeschüttelten Gaza zu vertreiben.

(Foto von Hanna Leka / Middle East Images / Middle East Images via AFP)

Ein Gegenvorschlag zu Trumps Plan der ethnischen Säuberung für Gaza

Steve Minkin

Common Dreams

5. Februar 2025

Die USA haben fast 20 Milliarden Dollar für die Zerstörung von Gaza ausgegeben, wobei die Kosten für jeden getöteten Bewohner von Gaza auf über 400.000 Dollar geschätzt werden. Sicherlich können wir uns jetzt die Reparationen leisten, die dem palästinensischen Volk zustehen.

Nach einem Treffen mit Benjamin Netanjahu wiederholte Donald Trump seine Behauptung, dass „die Palästinenser keine andere Wahl haben, als Gaza zu verlassen“. Die völlige Zerstörung von Gebäuden und Infrastruktur ist fast unermesslich.

Trumps Lösung besteht darin, die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben und sie nach Ägypten und Jordanien zu schicken. Dies wäre eine Fortsetzung der Kriegsverbrechen zur Förderung der israelischen Agenda der ethnischen Säuberung. Darüber hinaus würde die Vertreibung so vieler Flüchtlinge zu politischer Instabilität in beiden Ländern und zur Verschärfung künftiger Konflikte mit Israel führen.

Trumps Erkenntnisse sollten für eine bessere, gerechtere und längerfristige Lösung genutzt werden. Wenn die Menschen aus Gaza während des Wiederaufbaus irgendwohin gehen sollten, dann in die Vereinigten Staaten. Wir sind das Land, das am meisten dafür verantwortlich ist, dass die IDF über die Mittel verfügt, Gaza in die Luft zu jagen. Wir sollten bis zu 2 Millionen Palästinenser einladen und ihnen Green Cards und einen Weg zur Staatsbürgerschaft oder zur doppelten Staatsbürgerschaft bieten, wie es bei israelischen Amerikanern üblich ist.

Wir dürfen die menschlichen Kosten nicht ignorieren. Wir müssen uns zutiefst dafür einsetzen, den Wiederaufbau von Gaza zu unterstützen, aber auch den Wiederaufbau der menschlichen Infrastruktur, indem wir den Menschen in Gaza ermöglichen, zu leben und ihr Leben neu aufzubauen.

Die Menschen aus Gaza sollten in diesem Land willkommen geheißen werden und kostenlose medizinische Versorgung und Bildung erhalten, um den Verlust von Schulen, Universitäten und Krankenhäusern auszugleichen, der eine direkte Folge der von den Vereinigten Staaten gesendeten explosiven Waffen ist. Sie sollten Zugang zu Beschäftigung und Krediten erhalten, um Unternehmen zu gründen, da der Handel in Gaza zerstört wurde. Natürlich könnten die Menschen aus Gaza jederzeit in ihre Heimat zurückkehren.

Wir müssen uns zwei Problemen direkt stellen. Das erste ist die Verpflichtung der Vereinigten Staaten und Israels, für den Großteil der Aufräumarbeiten und den physischen Wiederaufbau von Gaza aufzukommen. Die USA haben fast 20 Milliarden Dollar für die Zerstörung von Gaza ausgegeben, wobei die Kosten für jeden getöteten Bewohner von Gaza auf über 400.000 Dollar geschätzt werden.

We cannot ignore the human costs. We must be deeply committed to supporting the reconstruction of Gaza, but also the reconstruction of human infrastructure by enabling the people of Gaza to live and rebuild their lives.

Ich bin sicher, dass der amerikanische Präsident das Land dazu bringen wird, diesen Plan zu unterstützen, da er pragmatische Einblicke in das Ausmaß der Zerstörung und die erforderliche Umsiedlung von Palästinensern hat. Darüber hinaus werden wir aufgrund von Trumps energischem Programm zur ethnischen Säuberung der Menschen, die derzeit innerhalb unserer Grenzen leben, ausreichend Platz haben, um Palästinenser willkommen zu heißen.

