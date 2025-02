https://english.almayadeen.net/articles/opinion/how-netanyahu-continues-to-pursue–redrawing-the-map



Wie Netanjahu weiterhin die „Neugestaltung der Landkarte“ verfolgt

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

5. Februar 2025

Netanjahus jüngster Besuch in Washington und die Rhetorik rund um die Reise hinterlassen den Eindruck, dass ein Ende des andauernden Krieges nicht in Sicht ist.

Der Waffenstillstandsvertrag für Gaza hat dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinem Militär zweifellos große Schande bereitet, doch dies bedeutet in seinen Augen kein Ende des regionalen Konflikts. Der jüngste Besuch in Washington und die Rhetorik rund um die Reise hinterlassen den Eindruck, dass ein Ende des andauernden Krieges nicht in Sicht ist.

Der Besuch des israelischen Premierministers Netanjahu in den Vereinigten Staaten ist eindeutig darauf ausgerichtet, eine aggressive Übernahme Westasiens durch die USA und Israel zu fördern. Während seiner ersten Amtszeit beschritt US-Präsident Donald Trump einen neuen Weg für das zionistische Regime, der darauf abzielte, die palästinensische Eigenstaatlichkeit ein für alle Mal zu zerschlagen und die amerikanische Vorherrschaft in der Region zu festigen.

Der berüchtigte Plan „Deal of the Century“ mag zwar nach seiner Ankündigung im Januar 2022 gescheitert sein, doch dieser Vorschlag war lediglich ein Teil einer umfassenderen Strategie, die auch die Biden-Regierung weiter ausbauen wollte. Es war klar, dass die Trump-Regierung, deren Politik von zionistischen Fanatikern mit harter Hand geführt wurde, versuchte, das bisherige regionale Verständnis für die Lösung der Palästinafrage zunichte zu machen. Dies war die Demontage der „Arabischen Friedensinitiative“ von 2002, dem seit langem akzeptierten und von der Arabischen Liga ratifizierten Leitfaden für Stabilität.

Anstelle der Arabischen Friedensinitiative, die besagte, dass keine Normalisierungsabkommen ohne die Gründung eines palästinensischen Staates unterzeichnet würden, strebten die sogenannten „Abraham Accords“ die Macht der USA an, um die arabischen Regime im Austausch für wirtschaftliche und sicherheitspolitische Vorteile zur Normalisierung der Beziehungen zu zwingen. Diese Initiative löschte den palästinensischen Kampf effektiv aus der regionalen Machtdynamik und versuchte, den Status quo auf sehr gefährliche Weise neu zu gestalten.

Im September 2023 leistete die US-Regierung Biden einen Beitrag zur Umsetzung dieser neuen Vision für die imperiale Vorherrschaft der USA in der entstehenden multipolaren Welt. Auf dem G20-Gipfel in Neu-Delhi verkündete Joe Biden stolz den geplanten Bau des Wirtschaftskorridors Indien-Nahost-Europa. Diese neue Handelsroute sollte die amerikanische Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen (PGII) stärken, die mit dem Ziel gegründet wurde, Chinas innovativer Belt-and-Road-Initiative entgegenzuwirken.

Der Wirtschaftskorridor Indien-Nahost-Europa sollte eine Handelsroute auf dem Landweg von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) über Saudi-Arabien und Jordanien in das von Zionisten besetzte Palästina schaffen. Dies sollte jedoch erst nach der Unterzeichnung eines Normalisierungsabkommens zwischen Riad und „Tel Aviv“ erfolgen, das kurz vor dem Abschluss stand. Im selben Monat hielt Netanjahu eine aggressive Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA), in der er den „Neuen Nahen Osten“ vorstellte, der die arabischen Staaten umfasst, die sich den israelisch-amerikanischen Interessen und dem Bündnis mit dem Iran anschließen.

Alles war bereit, um voranzuschreiten, bis auf ein großes Problem, das sowohl von den Israelis als auch von den USA völlig unterschätzt wurde: die Entschlossenheit des palästinensischen Volkes. Im besetzten Westjordanland begannen sich zum ersten Mal seit der Zweiten Intifada im Jahr 2021 bewaffnete Widerstandsgruppen zu formieren, während die Spannungen von Jahr zu Jahr eskalierten, während sich die palästinensischen Fraktionen im Gazastreifen auf einen Krieg vorbereiteten, der die zionistisch-amerikanische Agenda vereiteln und ihre Sache der Selbstbestimmung retten würde.

Versuche, einen Weg zu finden, um das israelisch-amerikanische Komplott zur Zerstörung der palästinensischen Sache für Rechte und Selbstbestimmung zu durchkreuzen, einschließlich gewaltfreiem zivilem Massenwiderstand und politischen Manövern, wurden ignoriert und provozierten nur weitere Gewalt. Daher begannen die Palästinenser, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, insbesondere aufgrund der zunehmenden Übergriffe auf die al-Aqsa-Moschee, die drittheiligste Stätte des islamischen Glaubens, die darauf abzielte, den Status quo innerhalb des Geländes zu beenden und die Stätte sogar zu zerstören, um sie durch eine Synagoge zu ersetzen.

In dieser Zeit begannen die Israelis, einen Beitrag zur Neudefinition ihrer zionistischen Mission zu leisten und über die Zukunft des Siedlerkolonialprojekts zu entscheiden. Ein Teil der zionistischen Bevölkerung wollte den Status quo schützen und ein Apartheidregime aufrechterhalten, das israelischen Juden die Vorzüge einer liberalen Demokratie nach westlichem Vorbild gewährte. Die andere Seite, angeführt von Netanjahu, wollte die israelische Justiz stürzen, das Rechtssystem judaisieren und eine Expansion in das sogenannte „Groß-Israel“ anstreben. Offensichtlich setzt sich Netanjahu durch.

Ein sehr wichtiger Aspekt des anhaltenden Konflikts ist die Wahrnehmung von Macht, und die israelisch-amerikanische Allianz ist sich dessen wohl bewusst. Bis September 2024 schien die Islamische Republik Iran nach allgemeiner Auffassung in einer Position beispielloser regionaler Macht zu sein. Der von der Hamas geführte Angriff vom 7. Oktober 2023 zerstörte das Image des israelischen Militärs, und das anschließende Scheitern, bewaffnete palästinensische Gruppen in Gaza zu besiegen, festigte diese Ansicht und ließ den Iran und seine anderen Verbündeten äußerst mächtig erscheinen.

Nach den israelischen Pager-Angriffen mit Sprengfallen im Libanon, bei denen Tausende verletzt wurden und die vom ehemaligen CIA-Direktor Leon Panetta als Terrorismus eingestuft wurden, und der anschließenden Ermordung der meisten hochrangigen Führungskräfte der Hisbollah änderte sich diese Wahrnehmung dramatisch. Plötzlich herrschte in der Propagandakriegsarena die Auffassung vor, dass die Macht der USA und Israels an der Spitze stand und der Iran besiegt worden war. Diese Ansicht wurde durch den Sturz der syrischen Regierung unter ihrem ehemaligen Präsidenten Baschar al-Assad weiter gefestigt.

Während die Israelis an der Propaganda-/Medienkriegsfront die Oberhand gewannen, war die Realität, dass sie eine Reihe taktischer Siege errungen hatten, während die Macht des Iran und seiner Verbündeten nicht wirklich in der dargestellten Weise geschwächt worden war. Dennoch ist diese Darstellung von großer Bedeutung, da sie auch das Vertrauen zwischen der Führung und der Bevölkerung im Iran und mit den Verbündeten der Achse des Widerstands beeinflusst.

Der Waffenstillstand/Gefangenenaustausch im Gaza-Streifen hat die Sicht der Medien auf den Krieg in der Region erneut verändert, da deutlich wurde, dass es den Israelis trotz Völkermord und Einsatz ihrer gesamten von den USA unterstützten Streitkräfte nicht gelungen ist, die Hamas zu besiegen.

Rational betrachtet wussten die Israelis, dass sie einen Krieg gegen die Hamas nicht gewinnen würden, daher stimmten sie dem Waffenstillstand zu und mussten einen taktischen Verlust an der Propagandafront hinnehmen. Aber sie werden nicht lange warten, bis sie versuchen, ihr Image der Stärke wiederherzustellen und weiter anzugreifen. Ein Beispiel dafür zeichnet sich bereits im besetzten Westjordanland ab.

Der israelische Premierminister Netanyahu ist wild entschlossen, „die Landkarte neu zu zeichnen“, indem er die Besetzung arabischer Länder durch seine Kolonie ausweitet, während das israelische Regime gleichzeitig alle seine Nachbarn bedroht. Sie machen deutlich, dass sie Syrien nicht freiwillig verlassen werden, und selbst wenn sich das israelische Militär aus dem Libanon zurückzieht, betont es, dass es die Handlungsfreiheit innerhalb des Landes aufrechterhalten muss. „Handlungsfreiheit“ bedeutet das Recht, jederzeit grenzüberschreitende Überfälle durchzuführen und Luftangriffe zu starten, was nach den Maßstäben jeder Nation inakzeptabel ist.

Unterdessen führt das israelische Militär die umfassendste Militäraktion im Westjordanland seit 2002 durch, die es als „Operation Eiserne Wand“ bezeichnet und die bereits zur Ermordung von über 70 Palästinensern geführt hat. Das ultimative Ziel ist die Aneignung des Territoriums, und da Donald Trumps Präsidentschaftskampagne mit 100 Milliarden Dollar finanziert wurde, um dies zu ermöglichen, kann davon ausgegangen werden, dass die USA bei diesem Landraub mit von der Partie sind.

Die Israelis und ihre amerikanischen Partner streben die totale Vorherrschaft über Westasien an und werden nicht aufgeben, bis sie ihre Ziele erreicht haben, was Netanjahu als „totalen Sieg“ bezeichnet. Während einige nun die Verschlechterung des Waffenstillstands im Gazastreifen in Phase 2 seiner Umsetzung befürchten, zusammen mit Trumps Aufrufen zu einer ethnischen Säuberung des Gebiets, ist die größere und realistischere Bedrohung das, was aus dem Nachkriegsprozess dort entstehen wird.

Ethnische Säuberungen sind nicht durchführbar, was sie höchst unrealistisch macht, und daher ist es am wahrscheinlichsten, dass Donald Trump nur für den israelischen Binnenkonsum und sonst wenig darüber spricht. Wenn er einen solchen Plan tatsächlich ernst meint, wird dies mit ziemlicher Sicherheit zu einer Destabilisierung Ägyptens und Jordaniens führen. Es könnte sogar zu einer israelischen Invasion der Sinai-Halbinsel führen, für die Israel bereits seit mindestens Oktober 2024 an einer Rechtfertigung arbeitet.

Die Vorstellung, dass Jordanien Hunderttausende Palästinenser aus dem Gazastreifen aufnehmen würde, würde wahrscheinlich auch enorme Probleme mit sich bringen, wobei die Fähigkeit der noch jungen Wirtschaft, mit einer solchen Flüchtlingsbevölkerung umzugehen, noch das geringste Problem wäre. Die gesellschaftlichen Auswirkungen werden jedoch noch viel größer sein und könnten die ohnehin schon aufgebrachte jordanische Öffentlichkeit auf den Weg des Widerstands führen. Ähnlich verhält es sich, wenn die zionistische Armee in Ägypten einmarschiert, selbst wenn es zunächst keinen Widerstand seitens der ägyptischen Armee gibt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Widerstand entsteht und beide Normalisierungsabkommen scheitern.

Netanjahu erfindet das, was wir das „neue Israel“ nennen können, weil die alte zionistische Vision zusammengebrochen zu sein scheint. Um die Ziele seines zionistischen Projekts neu zu definieren, strebt er die Fortsetzung des Massenschlachtens und sogar die Destabilisierung der Regierungen von Nationen an, die dem Regime freundlich gesinnt sind. Es ist eine Ära der Expansion, Ausrottung und Unterwerfung. Das Ziel wird es sein, so viele Kollaborateure wie möglich in all ihren Varianten zu nutzen, um die palästinensische Sache zu töten und die Region dazu zu bringen, sich dem von den USA unterstützten Zionismus zu beugen. Der Einzige, der den Verlauf des Konflikts ändern könnte, ist Donald Trump und seine Regierung, was, gelinde gesagt, äußerst unwahrscheinlich erscheint.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

