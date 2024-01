An anniversary West would rather forget – Indian Punchline On the 75th anniversary of the battle that lifted the Siege of Leningrad in World War 2, people walk in snowfall to the Motherland monument to place flowers at the Piskaryovskoye Cemetery where the victims were buried, St. Petersburg, Russia, January 26, 2019 An epochal anniversary from the annals of modern history is coming up …

Am 75. Jahrestag der Schlacht, die die Belagerung Leningrads im Zweiten Weltkrieg aufhob, gehen Menschen bei Schneefall zum Mutterland-Denkmal, um Blumen auf dem Piskaryovskoye-Friedhof niederzulegen, wo die Opfer begraben wurden, St. Petersburg, Russland, 26. Januar 2019

Ein Jahrestag, den der Westen lieber vergessen würde

von M. K. BHADRAKUMAR

16. Januar 2024

In zehn Tagen jährt sich ein epochaler Tag in der modernen Geschichte, der dem russischen Volk in lebendiger Erinnerung geblieben ist. Die Belagerung von Leningrad, die wohl grausamste Episode des Zweiten Weltkriegs, die 900 Tage andauerte, wurde am 27. Januar 1944, also vor genau achtzig Jahren, von der Roten Armee der Sowjetunion beendet.

Die Belagerung wurde von mehr als drei Millionen Menschen ertragen, von denen fast die Hälfte starb, die meisten von ihnen in den ersten sechs Monaten, als die Temperatur auf 30° unter Null fiel. Es war ein apokalyptisches Ereignis. Zivilisten starben an Hunger, Krankheiten und Kälte. Dennoch war es ein heldenhafter Sieg. Die Leningrader versuchten nie, sich zu ergeben, obwohl die Essensrationen auf ein paar mit Sägemehl vermischte Brotscheiben reduziert waren und die Einwohner Leim, Ratten und sogar einander aßen, während die Stadt ohne Wasser, Strom, Treibstoff oder Transportmittel war und täglich beschossen wurde.

Am 22. Juni 1941 überquerten die deutschen Armeen die russischen Grenzen. Innerhalb von sechs Wochen war die Heeresgruppe Nord der Wehrmacht, die Streitkräfte des Dritten Reiches, in einem fantastischen Blitzkrieg bis auf fünfzig Kilometer an Leningrad herangerückt und hatte sich 650 Kilometer tief in sowjetisches Gebiet vorgeschoben.

Einen Monat später hatten die Deutschen die Einkreisung der Stadt so gut wie abgeschlossen, nur eine gefährliche Route über den Ladogasee im Osten verband Leningrad mit dem Rest Russlands. Doch die Deutschen kamen nicht weiter. Und 900 Tage später begann ihr Rückzug.

Die epische Belagerung Leningrads war die längste, die eine Stadt seit biblischen Zeiten überstand, und ebenso wurden die Bürger zu Helden – Künstler, Musiker, Schriftsteller, Soldaten und Seeleute, die sich hartnäckig dagegen wehrten, dass das Eisen in ihre Seelen eindrang. Versteinert durch die Aussicht auf eine Kapitulation vor der Sowjetunion zogen es die Nazis vor, vor den westlichen Alliierten die Waffen niederzulegen, doch General Dwight Eisenhower, Oberbefehlshaber der Alliierten Expeditionsstreitkräfte in Europa, ordnete an, dass die Ehre des Sieges der Roten Armee zuteil werden sollte.

Hierin liegt eines der größten Paradoxe von Krieg und Frieden in der modernen Zeit. Heute ist der Jahrestag der Belagerung von Leningrad mit Sicherheit ein Ereignis, an das sich die USA und viele ihrer europäischen Verbündeten lieber nicht erinnern würden. Doch auch seine aktuelle Bedeutung ist nicht zu übersehen.

Die nationalsozialistische Führung hatte das Ziel, die gesamte Bevölkerung Leningrads durch erzwungenen Hungertod zu vernichten. Der Hungertod war ein bewusster Akt des Deutschen Reiches. Nach den Worten von Joseph Goebbels hatte Adolf Hitler „die Absicht, Städte wie Moskau und St. Petersburg auszurotten“. Dies sei „notwendig“, schrieb er im Juli 1941, „denn wenn wir Russland in seine Einzelteile zerlegen wollen“, dürfe es „kein geistiges, politisches und wirtschaftliches Zentrum mehr haben“.

Hitler selbst erklärte im September 1941: „Wir haben kein Interesse daran, in diesem existentiellen Krieg auch nur einen Teil der Großstadtbevölkerung zu erhalten.“ Jede Rede von einer Kapitulation der Stadt sei „abzulehnen, da das Problem der Erhaltung und Ernährung der Bevölkerung von uns nicht gelöst werden kann.“

Im Klartext: Die Bevölkerung Leningrads wurde dem Hungertod überlassen – ähnlich wie die Millionen sowjetischer Kriegsgefangener in der Hand der Wehrmacht. Der Historiker Jörg Ganzenmüller schrieb später, diese Form des Massenmordes sei für Berlin kostengünstig gewesen, denn es war „Völkermord durch Nichtstun“.

„Völkermord durch Nichtstun“! Diese abschreckenden Worte gelten auch heute für die „Sanktionen aus der Hölle“ des Westens mit dem Hintergedanken, Russland „auszuradieren“ und fünf neue Staaten aus seiner riesigen Landmasse mit fabelhaften Ressourcen herauszuschneiden, die von der industriellen Welt unterworfen werden können.

Die Mutter aller Ironien ist, dass Deutschland auch heute noch an der Spitze der Strategie des „Völkermords durch Nichtstun“ steht, um die Russische Föderation zu schwächen und in die Knie zu zwingen. Die Biden-Administration verließ sich auf eine Troika von drei deutschen Politikern, die bei diesem gescheiterten Versuch, Russland auszulöschen, die Schwerstarbeit leisteten – die EU-Spitzenbürokratin in Brüssel Ursula von der Layen, Bundeskanzler Olaf Schulz und Außenministerin Annalena Baerbock.

George Santayana, der spanisch-amerikanische Philosoph, Essayist, Dichter und Romancier, sagte einmal: „Diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen.“ Auf diese Weise gedeihen die Rechtsextremen.

In Deutschland und anderswo sind die jüngeren Generationen gegenüber der Geschichte des Faschismus gleichgültig geworden. Die Idee eines Vierten Reiches hat eine nie dagewesene Blütezeit erlebt und befindet sich derzeit in einer neuen Phase der Normalisierung in Europa. Die stürmischen politischen Umwälzungen in der gesamten westlichen Welt bilden heute die Kulisse dafür.

Der Autor von Das Vierte Reich: Das Gespenst des Nationalsozialismus vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Historiker und Professor für Geschichte und Judaistik Gavriel Rosenfeld, schreibt: „Der einzige Weg, den Sirenengesang des Vierten Reiches zu dämpfen, besteht darin, seine ganze Geschichte zu kennen. Obwohl es in unserer heutigen Welt der gefälschten ‚Fakten‘ und der absichtlichen Desinformation immer schwieriger wird, einen Konsens über die historische Wahrheit zu finden, haben wir keine andere Wahl, als ihr nachzugehen.“

Die Rechtfertigung von politischer Gewalt ist klassisch faschistisch. In der vergangenen Woche haben wir am Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag ein atemberaubendes Spektakel erlebt, das uns daran erinnert, dass wir uns jetzt in der juristischen Phase des Faschismus befinden. Wenn die Nazis den jüdischen Bolschewismus als ihren konstruierten Feind benutzten, so tut Israel dasselbe, indem es das Feindbild Hamas aufstellt. Der Faschismus speist sich aus einem Narrativ der angeblichen nationalen Demütigung durch innere Feinde.

Was dabei vergessen wird, ist, dass es in Israel seit Jahrzehnten eine wachsende faschistische soziale und politische Bewegung gibt. Wie andere faschistische Bewegungen ist sie von inneren Widersprüchen durchsetzt, aber diese Bewegung hat jetzt mit Premierminister Benjamin Netanjahu einen klassisch autoritären Führer, der sie geformt und verschärft hat und entschlossen ist, sie während seiner Zeit in der Politik zu normalisieren.

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der IGH in wenigen Tagen eine Art einstweilige Verfügung gegen Israel erlassen wird, um die Gewalt gegen die unglücklichen Palästinenser in Gaza zu beenden. Aber die faschistische Bewegung, die Netanjahu jetzt anführt, ist ihm vorausgegangen und wird ihn überdauern.

Es sind Kräfte, die sich aus Ideologien speisen, die tief in der jüdischen Geschichte verwurzelt sind. Sie mögen eine fiktive glorreiche und tugendhafte nationale Vergangenheit verteidigen, aber es wäre ein großer Irrtum zu glauben, dass sie letztlich nicht gewinnen können.

Die Russen lernen diese Wahrheit auf die harte Tour in der Ukraine, wo sich die „Entnazifizierung“ als das schwächste Glied in ihrer militärischen Spezialoperation erweist, da sie geopolitisch auf Deutschlands Tändelei mit den ukrainischen Neonazi-Gruppen in Kiew im Vorfeld des Putsches von 2014 zurückzuführen ist, den die USA genüsslich übernommen haben und nicht mehr loslassen wollten.

