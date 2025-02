Ein Krieg für Amerika oder ein Krieg für Israel? Trump schreitet zur Zerschlagung der Huthis im Jemen

https://www.mintpressnews.com/trump-yemen-houthis/288996/



Von Robert Inlakesh

30. Januar 2025

Am 22. Januar unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Verfügung, mit der die Ansar Allah im Jemen, allgemein bekannt als Huthi-Bewegung, erneut als „ausländische terroristische Organisation“ eingestuft wurde. Er gelobte, die Fähigkeiten der Gruppe zu zerschlagen, eine Entscheidung, die im Widerspruch zu seiner selbsternannten anti-interventionistischen Haltung und seiner „America first“-Rhetorik zu stehen schien. Kritiker argumentieren, dass dieser Schritt die USA effektiv auf einen direkten Krieg mit dem Jemen zusteuern lässt, ein Schritt, der von vielen eher als eine Ausrichtung auf die Interessen Israels denn auf die der Vereinigten Staaten interpretiert wird.

Die Entscheidung fiel in den letzten Tagen von Trumps erster Amtszeit, als seine Regierung Ansar Allah, die Jemens Regierung in Sanaa anführt, als „ausländische terroristische Organisation“ (FTO) bezeichnete. Humanitäre Organisationen schlugen schnell Alarm und warnten davor, dass die Bezeichnung die bereits verheerende humanitäre Krise im Jemen verschlimmern würde. Die Biden-Regierung hat jedoch kurz nach ihrem Amtsantritt Schritte unternommen, um die Politik rückgängig zu machen. In seiner ersten großen außenpolitischen Rede im Jahr 2021 versprach Präsident Joe Biden, den katastrophalen Krieg im Jemen zu beenden – ein Konflikt, der bereits zum Tod von etwa 400.000 Menschen geführt hat.

Trotz des Versprechens von Präsident Biden, den von den USA unterstützten und von Saudi-Arabien geführten Krieg im Jemen zu beenden, hat seine Regierung kaum greifbare Fortschritte in Richtung dieses Ziels gemacht. Im Laufe des Jahres 2021 hielt der Konflikt nicht nur an, sondern eskalierte sogar, was Zweifel an der Aufrichtigkeit des Engagements der Regierung für den Frieden aufkommen ließ. Letztendlich waren es die Vereinten Nationen und nicht die USA, die erfolgreich ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Ansar Allah und Saudi-Arabien aushandelten. Letztendlich waren es die Vereinten Nationen und nicht Washington, die einen Waffenstillstand zwischen Ansar Allah und Saudi-Arabien aushandelten, ein Waffenstillstand, der bis heute andauert.

Im Oktober 2023 begann Ansar Allah, palästinensische Widerstandsgruppen in Gaza aktiv zu unterstützen, und feuerte seine erste Raketenwelle auf Israel ab. Im darauffolgenden Monat beschlagnahmten die jemenitischen Seestreitkräfte die Galaxy Leader, ein Schiff mit Verbindungen zu Israel, und verhängten eine Blockade, die bis zum Ende des Krieges gegen Gaza aufrechterhalten werden sollte.

Anstatt auf ein Ende des Konflikts hinzuarbeiten, reagierten die USA mit der Bildung einer multinationalen Koalition, um die „Operation Prosperity Guardian“ zu starten, eine Mission, die darauf abzielte, die maritimen Interessen Israels zu schützen. Die Kampagne erwies sich als katastrophal, da die Verluste im weltweiten Schiffsverkehr im Laufe des Jahres 2024 auf 200 Milliarden US-Dollar anstiegen. Trotz wiederholter Luftangriffe der USA, Großbritanniens und Israels auf den Jemen blieb die Blockade intakt und endete erst mit dem Waffenstillstand im Gazastreifen.

Im Januar 2024 ging die Biden-Regierung dazu über, Ansar Allah als „besonders designierte globale Terrororganisation“ zu bezeichnen. Diese Entscheidung und das Scheitern der Militärintervention wurden vom neuen Außenminister von Trump, Marco Rubio, scharf kritisiert. In einem Gastkommentar mit dem Titel „Präsident Bidens fehlgeleitete Politik gegenüber den Huthis schadet den Amerikanern“ kritisierte Rubio den Ansatz der Regierung und argumentierte, dass die Strategie nach hinten losgegangen sei und die Interessen der USA in der Region geschwächt habe.

Titelbild | Ein Anhänger der Huthis hisst während einer antiisraelischen Kundgebung in Sanaa, Jemen, am 17. Januar 2025 ein Banner vor einer Plakatwand mit dem Bild des Hamas-Führers Yahya Sinwar, der letztes Jahr von israelischen Truppen in Gaza getötet wurde. Osamah Abdulrahman | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

