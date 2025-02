https://strategic-culture.su/news/2025/01/31/chihuahua-energy-policy-its-gas-gas-gas/



Die Energiepolitik von Chihuahua: Es ist ein Gas, Gas, Gas

Pepe Escobar

31. Januar 2025

Europäische Chihuahuas, genießt eure „strategische Niederlage“-Fantasien!

Beginnen wir mit der Geschichte eines Imperiums, das mit dem Wind prahlt.

Mr. Disco Inferno weist die OPEC und die OPEC+ an, den Ölpreis zu senken, weil dies seiner Meinung nach den Krieg in der Ukraine lösen könnte – indem Moskau aufgrund sinkender Energieeinnahmen an den Verhandlungstisch gezwungen wird. Das allein fasst schon zusammen, welchen Müll der POTUS von seinem Füllhorn an Akronymen, die als Informationen durchgehen, gefüttert bekommt.

Trump in Davos: „Ich werde Saudi-Arabien und die OPEC bitten, die Ölpreise zu senken (…). Wenn der Preis sinken würde, würde der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sofort enden. Im Moment ist der Preis hoch genug, dass der Krieg weitergehen wird (…). Wenn die Ölpreise sinken, werde ich verlangen, dass die Zinssätze sofort sinken. Und ebenso sollten sie überall auf der Welt sinken. Die Zinssätze sollten uns folgen.“

Wie vorauszusehen war, sagte die OPEC+, die im Wesentlichen von Saudi-Arabien und Russland geführt wird, Njet. Abgesehen davon, dass sie sich nicht viel aus Zinssätzen machen, werden sie an der Energiefront weiterhin das tun, was sie geplant haben, einschließlich einer baldigen Verringerung der Produktion, aber auf einem akzeptablen Niveau.

Standard Chartered, ein wichtiger Akteur, stellte fest, dass die OPEC nur begrenzte Möglichkeiten hat, den Krieg durch eine Senkung des Ölpreises sofort zu beenden, da die OPEC-Minister diesen „Strategie“-Versuch als sehr ineffizient und kostspielig betrachten.

So viel zu imperialen Diktaten.

Der Chihuahua-Plan für einen strategischen Sieg

Wie bereits erwähnt, haben die USA – durch Fracking – genug Gas für den Inlandsverbrauch, aber aufgrund von Verflüssigungsproblemen nicht genug, um es en masse in die EU zu exportieren. Das erklärt, warum die EU selbst beim Kauf von mehr amerikanischer Energie zu überhöhten Preisen de facto weiterhin weitgehend von russischem Flüssiggas und nicht-amerikanischen Quellen abhängig bleibt, seit der Sabotage der Nord-Stream-Pipeline, die von Sy Hersh ausführlich enthüllt wurde.

Selbst bei voller Kapazität kann das Reich des Chaos einfach nicht das gesamte Gas liefern, das die EU benötigt; hinzu kommt, dass praktisch keine Investitionen in dringend benötigte zusätzliche Explorationen und die Infrastruktur getätigt werden, die zur Deckung der gestiegenen EU-Nachfrage erforderlich sind.

Auf dem heimischen US-Ölmarkt wird es geradezu kafkaesk. Der US-amerikanische Güterkraftverkehr – ein riesiger Dienstleistungssektor – ist auf importierten russischen Diesel angewiesen, der mit Öl „Made in America“ gemischt werden muss, um für Lastwagen geeignet zu sein.

Nun wieder zurück nach Davos, das kaum eine Spur hinterließ. Die toxische EU-Medusa von der Leyen erklärte in Davos, Europa habe seine Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen „erheblich reduziert“ und das „in Rekordzeit“.

Unsinn. Die Realität der Energieversorgung in Europa sieht düster aus. Der Preis für russisches Flüssigerdgas von Novatek liegt derzeit bei etwa 4,50 bis 4,70 US-Dollar pro Million British Thermal Units (MMBtu). Das ist teurer als Pipelinegas, aber immer noch viel (meine Hervorhebung) billiger als amerikanisches Flüssigerdgas.

Jeder Branchenexperte vom Persischen Golf bis Antwerpen weiß, dass Europa heute russisches Flüssigerdgas importiert wie nie zuvor. Das war’s – oder ein trockener Tod. Parallel dazu wird Russland seine LNG-Lieferkapazität bis 2035 verdreifachen. Fazit: Was auch immer sich diese „Energiekommissare“ in Brüssel ausdenken mögen, Russland wird für die europäische Energiesicherheit unverzichtbar bleiben.

Der Dummheit der Eurokratie sind keine Grenzen gesetzt – nicht einmal in der Stratosphäre –, und sie zerfrisst das System wie eine Seuche. Die Europäer haben es nicht nur geschafft, ihre eigenen Gaspipelines abzuschalten, sondern „untersuchen“ auch noch den de-facto-Terroranschlag auf Nord Stream.

Das Endergebnis: Sie importieren jetzt mehr (meine Hervorhebung) russisches Gas, aber auf anderem Wege, von Drittanbietern, und zahlen ein Vermögen dafür.

Dies kann als der Chihuahua-Plan für den strategischen Sieg bezeichnet werden.

Das US-Finanzministerium sanktioniert Herrn Disco Inferno

Russlands LNG-Exporte erreichten im vergangenen Jahr ein Rekordhoch, stiegen um 4 % und beliefen sich auf 33,6 Millionen Tonnen. Der monatliche Rekord lag im Dezember 2024 bei 3,25 Millionen Tonnen – 13,7 % mehr als im November.

Der größte russische Exporteur ist Yamal LNG: 21,1 Millionen Tonnen, 6 % mehr als 2023.

Nun zum sprichwörtlichen amerikanischen Donnerwetter, in Form des stellvertretenden Staatssekretärs für Energieressourcen Geoffrey Pyatt, der die „vollständige Einstellung“ des nach Europa exportierten russischen Gases anordnet.

Zum Teufel damit, was Nationen wie Ungarn, Österreich und die Slowakei denken – und brauchen.

Pyatt sagte dem Atlantic Council: „Heute sind wir der größte LNG-Exporteur der Welt, und bis zum Ende der Trump-Regierung werden wir das, was wir heute tun, verdoppelt haben […]. In Brüssel wurde eindeutig die Entscheidung getroffen, bis 2027 auf Null zu kommen [Gaslieferungen aus Russland] … und die Vereinigten Staaten unterstützen dieses Ziel nachdrücklich.“

Oh je. Lesen diese Leute überhaupt die Überschriften? Wie Politico berichtet, „verschlingt“ die EU seit Anfang 2025 russisches Gas in noch nie dagewesenem Ausmaß und importierte allein in den ersten beiden Wochen des Jahres 837.300 metrische Tonnen Flüssiggas.

Das Ukraine-Transitabkommen wurde am 1. Januar endgültig gekündigt – zumindest vorerst. Jetzt geht es um die Seewege.

Das US-Finanzministerium hat ein neues – wie sollte es auch anders sein – Sanktionspaket gegen den russischen Ölhandel vorgelegt, das bis zu 5,8 Millionen Barrel pro Tag betrifft, die auf dem Seeweg verschifft werden.

Derzeit verzeichnet der globale Ölmarkt einen Überschuss von etwa 0,8 Millionen Barrel pro Tag. Die Ölpreise für 2025 sollten bei etwa 71 US-Dollar für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent liegen (derzeit liegen sie bei 76,2 US-Dollar). Nicht gerade das, was Herr Disco Inferno will.

Nehmen wir also an, dass diese 5,8 Millionen Barrel russisches Öl – unter strengen Sanktionen – vom Weltmarkt verschwinden würden. In diesem Fall würden die Ölpreise auf durchschnittlich 150 bis 160 US-Dollar pro Barrel in die Höhe schnellen. Auch das ist nicht im Sinne von Herrn Disco Inferno: Er hat lautstark eine MAGA-Öl-Supermacht versprochen – und verspricht sie immer wieder – und gleichzeitig die Ölpreise auf maximal 50 US-Dollar pro Barrel gesenkt.

Laut dem russischen Haushalt für 2025 liegt der Ölpreis bei 65,9 US-Dollar pro Barrel.

Wenn es dem US-Finanzministerium gelingt, seinen Beitrag zu leisten und diese 5,8 Millionen Barrel „verschwinden“ zu lassen, würden die russischen Einnahmen auf rund 88,2 Milliarden US-Dollar steigen, selbst wenn man viel geringere Exporte berücksichtigt.

Hohe Ölpreise schaden der Wettbewerbsfähigkeit der USA. Jemand sollte Herrn Disco Inferno also sagen, dass dieser Schachzug des US-Finanzministeriums für Trumps Träume tatsächlich negativer ist als für Russland.

In ganz Eurasien steht Russland gut da, insbesondere bei seinen BRICS-Partnern. Die Macht Sibiriens in China ist auf dem Vormarsch, und „Power of Siberia II“ soll bis 2030 in Betrieb gehen. Eine Steigerung der LNG-Exporte in den Iran ist beschlossene Sache – insbesondere nach der Unterzeichnung der strategischen Partnerschaft Anfang dieses Monats.

In diesem Jahr wird auch in Russland ein Abkommen über den Transport von Flüssigerdgas nach Afghanistan per Tankerkonvoi unterzeichnet. Der nächste Schritt wird „Pipelineistan“ sein: Vielleicht endlich die notwendigen Schritte zum Bau einer Variante der TAPI-Pipeline (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Indien), aber mit Gas aus Russland.

Der größte Abnehmer für russisches Flüssigerdgas ist neben China natürlich der BRICS-Partner Indien. Für die endgültige Öffnung der russischen LNG-Routen nach Indien liegt es im Interesse Russlands, des Iran, Afghanistans und Indiens, dass Pakistan stabilisiert wird – und nicht, wie derzeit der Fall, ein von Washington ferngesteuertes Islamabad. Das wird mit der Zeit geschehen.

Was die europäischen Zwerge betrifft, so genießen Sie Ihre „strategische Niederlage“-Fantasien. Kläffen Sie weiter – und kaufen Sie russisches LNG.

