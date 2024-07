https://www.aljazeera.com/news/2024/7/31/life-of-defiance-ismail-haniyeh-hamas-political-boss-killed

Ein Leben des Trotzes: Ismail Haniyeh, politischer Chef der Hamas, getötet

Von Al Jazeera-Mitarbeitern

31 Jul 2024

Für viele wird Haniyeh ein Symbol des Widerstands gegen die israelische Besatzung bleiben.

Der oberste politische Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, wurde am 31. Juli 2024 in Teheran, Iran, ermordet [Datei: Mohamed Azakir/Reuters].

Der politische Leiter der Hamas, Ismail Haniyeh, ist im Alter von 62 Jahren in Teheran ermordet worden. Die palästinensische Gruppe bezeichnete den Anschlag auf seine Residenz als „verräterischen zionistischen Angriff“.

Haniyeh, der 2006 kurzzeitig Ministerpräsident der Palästinensischen Autonomiebehörde war, wurde am Mittwoch in den frühen Morgenstunden zusammen mit einem Leibwächter getötet, als das Haus, in dem er sich aufhielt, angegriffen wurde – fast 10 Monate nach Israels Krieg gegen den Gazastreifen. Haniyeh war am Dienstag in Teheran, um an der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilzunehmen.

Der Hamas-Führer hatte sich zu einer wichtigen Kraft in der palästinensischen Befreiungsbewegung entwickelt und stand wie seine Kollegen und Generationen von palästinensischen Politikern und Aktivisten seit langem im Fadenkreuz Israels. Israel hat sich zwar nicht offiziell zu der Ermordung bekannt, doch ein israelischer Minister feierte Haniyehs Tod in einem Beitrag auf X.

Haniyeh wurde im Flüchtlingslager Shati an der Küste von Gaza-Stadt als Sohn von Eltern geboren, die bei der Gründung Israels im Jahr 1948 aus ihrer Stadt Asqalan (heute Aschkelon) vertrieben wurden.

Als junger Mann war Haniyeh ein studentischer Aktivist an der Islamischen Universität in Gaza-Stadt, wo er arabische Literatur studierte. Während seines Studiums schloss er sich 1983 dem Islamischen Studentenblock an, einer Organisation, die weithin als Vorläufer der Hamas gilt.

Als im Dezember 1987 ein palästinensischer Aufstand gegen die israelische Besatzung ausbrach, der als erste Intifada bekannt wurde, gehörte Haniyeh zu den Jugendlichen, die an den Protesten teilnahmen. In diesem Jahr wurde auch die Hamas gegründet, zu deren jüngeren Mitgliedern Haniyeh gehörte.

Israel hat Haniyeh mindestens dreimal inhaftiert. Nach Verbüßung seiner längsten Strafe, einer dreijährigen Haftstrafe, wurde er 1992 zusammen mit Hunderten anderer Hamas-Mitglieder, darunter die hochrangigen Hamas-Führer Abdel-Aziz al-Rantissi und Mahmoud Zahhar sowie Mitglieder anderer palästinensischer Widerstandsgruppen, in den Libanon deportiert.

Haniyeh kehrte jedoch ein Jahr später nach der Unterzeichnung des ersten Oslo-Abkommens nach Gaza zurück und wurde ein enger Vertrauter von Scheich Ahmad Jassin, dem geistigen Führer und Gründer der Hamas. Nachdem Israel Jassin 1997 aus dem Gefängnis entlassen hatte, wurde Haniyeh zu seinem Assistenten ernannt.

Aufgrund seiner Bekanntheit wurde Haniyeh zur Zielscheibe von Attentaten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Israel bereits eine lange Reihe von Morden an palästinensischen Führern begangen, die sich über die Jahre hinzogen.

Gemeinsam überlebten Haniyeh und Yassin im September 2003 ein israelisches Attentat, indem sie sich knapp vor einem israelischen Luftangriff aus einem Gebäude in Gaza-Stadt retten konnten.

Monate später wurde Jassin jedoch von israelischen Streitkräften getötet, als er nach dem Morgengebet eine Moschee verließ. Im folgenden Monat wurde al-Rantisi bei einem israelischen Hubschrauberangriff auf Gaza-Stadt ermordet.

„Nach 2003 erlangte Haniyeh allein aufgrund seiner Haltung, seiner Position und seiner Auftritte in den Medien große Popularität unter den Hamas-Leuten“, erklärte Hassan Barrari, Analyst und Professor an der Universität Katar, gegenüber Al Jazeera. „Er blieb bis zu seiner Ermordung eine prominente Figur“.

Haniyehs Ansehen innerhalb der palästinensischen Bewegung wuchs 2006 weiter, als die Hamas zum ersten Mal seit ihrer Gründung bei den Parlamentswahlen in Palästina antrat. Das Ergebnis war schockierend: Die Hamas erhielt die meisten Stimmen, versetzte der Fatah einen Schlag und machte Haniyeh zum Premierminister der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA).

Das Ergebnis traf die Vereinigten Staaten, die zu den Wahlen aufgerufen hatten, völlig unvorbereitet.

Die damalige New Yorker Senatorin Hillary Rodham Clinton sagte in durchgesickerten Aufzeichnungen nach den Wahlen: „Ich glaube nicht, dass wir auf eine Wahl in den palästinensischen Gebieten hätten drängen sollen. Ich denke, das war ein großer Fehler. Und wenn wir auf eine Wahl gedrängt hätten, dann hätten wir sicherstellen sollen, dass wir etwas tun, um zu bestimmen, wer gewinnen würde.“

Aus Unzufriedenheit über die zentrale Rolle der Hamas in der palästinensischen Regierung haben die westlichen Regierungen die Hilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) eingestellt, wodurch diese unter großen finanziellen Druck geriet. Die USA und viele andere westliche Regierungen betrachten die Hamas als eine „terroristische“ Organisation.

Unter dem Druck des Westens und der zunehmenden Spannungen zwischen Hamas und Fatah entließ der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas Haniyeh und löste seine Regierung auf. Dies führte 2007 zu einer unabhängigen Hamas-geführten Regierung im Gazastreifen, die von Haniyeh geleitet wurde.

Als die Hamas die Regierung übernahm, verhängte Israel in Zusammenarbeit mit dem benachbarten Ägypten eine Belagerung über die Enklave, die seit 17 Jahren andauert. „Diese Belagerung sollte unseren Willen nicht brechen und diesen Konflikt nicht in einen innerpalästinensischen Konflikt verwandeln. Dieser Konflikt sollte sich gegen die Parteien richten, die die Belagerung gegen das palästinensische Volk verhängt haben“, sagte Haniyeh 2006 in einer Pressekonferenz.

Anzeige

Haniyeh, der 2017 zum Leiter des politischen Büros der Hamas ernannt wurde und damit Khaled Meshal ablöste, leitete die Hamas-Diplomatie von verschiedenen Orten aus, darunter die Türkei und die katarische Hauptstadt Doha, und diente als Verhandlungsführer bei Waffenstillstandsgesprächen oder nahm an Gesprächen mit dem Iran teil, einem wichtigen Unterstützer der palästinensischen Befreiung.

„Haniyeh war eine politische Figur, und zwar eine pragmatische“, erklärte der palästinensische Politologe Nour Odeh gegenüber Al Jazeera. „Er war dafür bekannt, dass er sehr positive Beziehungen zu palästinensischen Führern aller Fraktionen unterhielt.“

Nach den Anschlägen auf den Süden Israels am 7. Oktober machte die israelische Regierung deutlich, dass hochrangige Hamas-Führer tatsächlich auf ihrer Abschussliste stehen. Viele von Haniyehs nahen Verwandten wurden seither in Gaza getötet.

Im April wurden drei seiner Söhne bei einem israelischen Luftangriff getötet, der ihr Fahrzeug traf. Auch vier seiner Enkelkinder – drei Mädchen und ein Junge – wurden getötet. Insgesamt, so Haniyeh, seien in den letzten 10 Monaten 60 seiner Verwandten getötet worden.

„Unser ganzes Volk und alle Familien der Bewohner des Gazastreifens haben einen hohen Preis mit dem Blut ihrer Kinder gezahlt, und ich bin einer von ihnen“, sagte er in einem Interview.

Anzeige

Seine Ermordung ist die jüngste Tötung eines hochrangigen Hamas-Führers. Zuletzt wurde in diesem Jahr der hochrangige Hamas-Funktionär Saleh al-Arouri durch einen israelischen Drohnenangriff in Beirut getötet.

Barrari sagte jedoch, israelische Attentate hätten die Hamas in der Vergangenheit „nie erledigt“ und würden es auch jetzt nicht tun.

„Es ist nicht so, dass Israel gegen eine Mafia kämpft.

Diese Leute repräsentieren den palästinensischen Widerstand“, sagte er.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …