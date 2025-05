JAZZ 18-25

Ein Narr seiner Klasse

Von Jürgen Scherer

Mai 2025

Es ist nicht überliefert, dass es im Gefolge des bekanntesten Narren des 16.Jhd., der mit Namen tatsächlich Claus Narr hieß, und am Hofe der sächsischen Kurfürsten sein „Un/wesen“ treiben durfte, damals eine Narrengilde gegründet wurde. Wohl aber agieren Narren, manchmal ohne es zu wissen, nach seinem Namen und Vorbild.

Narren waren jeweils „Ich AGs“, auf sich allein gestellt: Possenreißer, Schelme, Fürstenflüsterer, Volksaufklärer, Dummschwätzer, Deppen, Vollidioten oder auch Cassandra-Nachfolger; alles in allem also eher ein Außenseiterleben, möglichst nach eigenem Gusto, mit allen Risiken, die das Leben so mit sich bringt: Von höchster Anerkennung bis zum tiefsten Fall. Eine schillernde Spezies Mensch!

In dieser Riege wird von vielen auch der derzeit mächtigste Mann der Welt verortet: Donald Trump, der wie ein völlig außer Rand und Band geratenes Rumpelstilzchen die Welt nach Gutsherrenart beackern will, quasi (t)rumpelnarrisch!

Das Außergewöhnliche an dessen Narrsein ist, dass er im Unterschied zu anderen Narren, keinen „Bändiger“ mit Narrenkäfig um sich zu haben scheint. Als sei ihm etwas gelungen, was vielleicht der Traum jedes Narren von jeher war: Alle Narren dieser Welt um sich zu scharen, um endlich mal die närrischen Puppen nach ihrer, manchmal absurden, Pfeife tanzen zu lassen.

Wie dem auch sei, der (T)rumpelnarr ist da und spielt tagtäglich der Welt ihr Irrsinnslied vor. Unberechenbar, wie bei Narren so üblich.

Eines seiner Hobbys ist das Dealen. Wie ein Süchtiger durchforstet er alle Ecken und Enden dieser Welt nach Dealmöglichkeiten, die er dann mit Verve umsetzt und so unsere Zeiten der kapitalistischen Rücksichtslosigkeiten und Verfasstheiten zur Kenntlichkeit bringt: Was sollen all diese Diplomatiespielereien vergangener Tage? Es geht klar und pur um kapitalistische Interessen. Und wonach bemessen sich diese: Danach was ökonomisch und gewinnorientiert herausspringt; vornehmlich für die „blessed nation“ – die USA und deren reiche Narren! Daher sein Motto und all der Irrwische, die er um sich geschart hat: MAGA! Alles andere ist zweitrangig; „Drauf geschissen!“, wie er wohl sagen würde, lebte er in Deutschland.

Es ist genau diese Sprache des einfachen empörten patriotischen Menschen, die diesen von Trumps „lauteren“ Absichten überzeugt, dass mit ihm alles gut werden wird. Dieser Narr sagt endlich mal die Wahrheit, spricht unsere Sprache und wird uns aus unserem Elend herausholen. Die Welt ist doch gar nicht so kompliziert, wie uns immer wieder eingeredet wird. Ein paar ordentliche Deals und die Sache ist geritzt.

Ein Irrtum, wie sich in Bälde herausstellen wird. Denn bei allem populärpopulistischen Gebaren dieses (T)rumpelnarren bleibt er seiner „Klasse“ verhaftet: Den gefährlichen, verantwortungslosen Narren aus Reichen und Superreichen mit ihren verqueren Weltsichten von quasidiktatorischem Handeln und Wohlergehen unter dem Motto: Ich bastle mir die Welt, wie sie mir gefällt!

Da darf er dann gerne rumpoltern und den Benachteiligten suggerieren, er sei einer von ihnen. Wichtig ist, dass es ihm gelingt, die Mehrheit der Bevölkerung von deren eigentlichen Interessen abzulenken, als da wären: selbstbestimmtes Leben, gutes Ein – und Auskommen, nicht nur das Recht auf Glück sondern wirkliches Glück, keine desaströsen Kriegsabenteuer wie zB das geplante zukünftige gegen China, Wohlbefinden in einer friedlich und nachbarschaftlich orientierten USA.

Denn emporgeschobene Narren in der Bütt haben eben auch nur eine beschränkte Narrenfreiheit, wenn sie die Unterstützung ihrer vielfältigen und vielstimmigen Narrenklientel nicht verlieren wollen (Siehe das „Rambo Zambo“ der letzten Börsenkurse!).

Schließlich soll das Hauptziel nicht aus den Augen verloren werden: Narren aller Länder vereinigt euch! Gemeinsam können wir jede/n zu einem Narren machen – zu unseren Gunsten natürlich! Venceremos!, wie Warren Buffet, einer von Trumps Narrenkumpeln schon vor Jahren verkündete!

