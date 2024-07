https://redflag.org.au/article/a-principled-resignation-from-the-australian-genocide-party



Ein prinzipienfester Austritt aus der Australian Genocide Party

Von Josh Lees

5. Juli 2024

Die westaustralische Senatorin Fatima Payman ist aus der Labor Party ausgetreten, nachdem sie auf unbestimmte Zeit aus dem Fraktionsvorstand ausgeschlossen und aus den Parteikomitees und der Kommunikation entfernt worden war. Ihr Vergehen? Sie hat das Senatssaal betreten, um einen Antrag der Grünen auf Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit zu unterstützen.

Max Chandler-Mather, Abgeordneter der Grünen, sagte dazu: „Diese Labor-Regierung hat mehr getan, um Fatima Payman zu bestrafen, als Israel für die Begehung eines Völkermords“.

„Meine Familie ist nicht aus einem vom Krieg zerrissenen Land geflohen, um als Flüchtlinge hierher zu kommen, damit ich schweigen kann, wenn ich sehe, wie unschuldigen Menschen Gräueltaten angetan werden“, sagte Payman. „Nicht nur in dieser Angelegenheit, sondern in verschiedenen Angelegenheiten, die Westaustralier mir vorgetragen haben, von der Inhaftierungsrate von Ureinwohnern bis zum Einsperren von Kindern im Alter von zehn Jahren, von der steigenden Lebenshaltungskostenbelastung bis hin zu Familien, die aufgrund der Wohnungskrise in Autos und Zelten leben.“

Paymans Rücktritt unterstreicht einmal mehr die verachtenswerte Rolle, die die albanische Labor-Regierung während der letzten neun Monate des israelischen Gemetzels in Gaza gespielt hat. Labor hat rhetorisch zu einem Waffenstillstand aufgerufen, aber in allen inhaltlichen Fragen Israels völkermörderische Kampagne unterstützt und sie als „Selbstverteidigung“ Israels gerechtfertigt. Sie hat weiterhin Geschäfte mit israelischen Waffenfirmen unterzeichnet, Hunderten von israelisch-australischen Staatsbürgern erlaubt, sich an den Gräueltaten zu beteiligen, indem sie mit dem israelischen Militär kämpften, und sich geweigert, die internationalen Bemühungen zu unterstützen, Israel durch den Internationalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof unter Druck zu setzen.

Die Reaktionen auf Paymans Rücktritt sprechen Bände über die leere, herzlose Establishment-Maschine, die die moderne ALP ist. Anonyme Labor-Quellen ließen sofort verlauten, dass Payman vielleicht aufgrund ihrer afghanischen Herkunft nicht für das Parlament geeignet sei – eine besonders üble Vorstellung, wenn man bedenkt, dass ihre Familie als Flüchtlinge aus Afghanistan geflohen ist.

Im Zusammenhang mit der Senatsabstimmung, die Paymans Ausstieg auslöste, hat die Labour-Partei zu argumentieren versucht, dass sie auch die „Anerkennung Palästinas“ unterstützt, aber nur als Teil eines Friedensprozesses und einer Zwei-Staaten-Lösung. Dies zeigt nur, dass es sich hierbei um bewusst nichtssagende Phrasen handelt. Es gibt keinen Friedensprozess; Israel begeht Völkermord, und niemand in der israelischen Regierung oder Opposition unterstützt die Gründung eines palästinensischen Staates.

Außenministerin Penny Wong versuchte, Payman aus einem anderen Blickwinkel anzugreifen, indem sie dachte, dass die Erinnerung an die lange Weigerung der Labour-Partei, die Gleichstellung der Ehe zu unterstützen – und an ihre eigene entsetzliche Haltung während dieser Jahre – ein Gewinn sein könnte. „Selbst wenn wir nicht einer Meinung sind, haben wir diese Argumente intern, wie man über viele Jahre hinweg in der Debatte um die Gleichstellung der Ehe gesehen hat. sagte Wong im AM-Programm von ABC Radio. „Das habe ich getan, und ich denke, das ist der richtige Weg.“

Diesem Argument liegt die Vorstellung zugrunde, dass echte Veränderungen hinter verschlossenen Türen, durch höfliche Lobbyarbeit, Geduld und den Glauben an schrittweise Fortschritte innerhalb der ALP erreicht werden. Dieses Argument wurde in den letzten Jahren nicht nur von Wong, sondern auch von Teilen der Linken vorgebracht, und in jüngster Zeit in der Palästina-Kampagne, wobei einige sagten, wir sollten ALP-Figuren wie Ged Kearney feiern und ihnen eine Plattform geben, die behaupten, für Veränderungen innerhalb der Partei zu kämpfen, selbst wenn sie konsequent der Parteilinie folgen und für jeden reaktionären Gesetzentwurf stimmen. Wir können unmöglich verlangen, dass sie das Wort ergreifen, lautet ein Argument, weil die Regeln von Labor dies nicht zulassen.

Paymans Haltung hat diese Argumente in den Wind geschlagen und all die anderen Labor-Politiker als Karrieristen entlarvt. Keiner von ihnen hat Payman in Schutz genommen. Die Palästina-Kampagne hat sich völlig zu Recht geweigert, Labor-Politikern, die nicht mit Albanese brechen wollen, eine Plattform zu bieten. Wir sind ihnen nicht auf halbem Weg entgegengekommen; wir haben eine Linie im Sand gezogen und von ihnen verlangt, dass sie sich entscheiden, auf welcher Seite der Geschichte sie stehen wollen.

Payman selbst schreibt den studentischen Gaza-Solidaritätscamps zu, dass sie erkannt hat, dass sie mit Labor brechen muss. Als sie die Camps besuchte, wurde sie nicht mit Scones und Kriecherei begrüßt, sondern mit viel Wut auf Labor-Politiker, die Israels Völkermord unterstützen.

Paymans derzeitige Haltung ist das Ergebnis unserer Massenprotestbewegung in den letzten neun Monaten. Dass sie das Wort ergriffen hat, ist ein Schritt nach vorn und hat mehr für die palästinensische Sache in Australien getan als alles, was Penny Wong jemals für die Gleichstellung der Ehe getan hat. Tatsächlich wurde die Gleichstellung der Ehe durch jahrelange Massenproteste errungen und schließlich unter einer Koalitionsregierung verankert – kein Dank an Labor und Leute wie Wong.

In der heutigen Welt gibt es keinen schrittweisen Fortschritt mehr, falls es jemals einen gab. Wir sind umgeben vom Aufstieg der rassistischen und faschistischen Rechten, von Klimazerstörung, sinkendem Lebensstandard und Völkermord. Die Arbeiterbewegung steht in allen Fragen auf der falschen Seite. Veränderung, einschließlich der Befreiung der Palästinenser, wird nur durch den Widerstand der Massen gegen das gesamte System möglich sein, das Labor unterstützt.

