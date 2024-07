https://english.almayadeen.net/articles/opinion/news-from-nowhere–arise–sir-keir



Nachrichten aus dem Nirgendwo: Erhebt euch, Sir Keir

Von Alex Roberts

Quelle: Al Mayadeen Englisch

6. Juli 2024

Während er seinen Platz im Pantheon der Downing Street einnimmt, muss Sir Keir seine Fähigkeit zurückgewinnen, zu seinen Überzeugungen zu stehen und kalkulierte Risiken einzugehen, wenn das Land jemals aus seinem derzeitigen traurigen Zustand herauskommen soll.

Nun, das war’s dann. Nach sechs Wochen des Dramas und der Farce – ja, nach vierzehn Jahren des Dramas und der Farce – hat das Vereinigte Königreich endlich eine neue Regierung.

Dies ist das, was die reaktionäre Rechte wiederholt als „Starmergeddon“ bezeichnet hat – oder wie eines ihrer Opfer in der Nacht „Wahlarmageddon“ und ein anderes den „Starmer-Tsunami“ nannte.

Es war auch so etwas wie eine ausgemachte Sache. Während des gesamten Wahlkampfs hatte die Labour-Partei ihren Vorsprung von zwanzig Punkten gegenüber den Konservativen exakt gehalten.

Doch erst am Wahltag verkündete die Zeitung The Sun – und sei es nur, um ihre jahrzehntelange Tradition der Unterstützung des Siegers fortzusetzen -, dass der Labour-Chef „das Recht gewonnen hat, die Führung zu übernehmen“.

Sie fügte jedoch hinzu, dass er „einen Berg zu erklimmen hat“.

Das hat er in der Tat. Selbst gestärkt durch das, was der politische Redakteur der BBCals „spektakuläre“ parlamentarische Mehrheit bezeichnete, steht Keir Starmer nun vor der herkulischen Herausforderung, seine Versprechen zu erfüllen, ohne die Steuern zu erhöhen, die Kreditaufnahme auszuweiten oder die Wirtschaft zu ruinieren.

In der Woche vor der Wahl beklagte das Institute for Fiscal Studies – eine sehr einflussreiche Denkfabrik -, dass die Pläne der Labour-Partei zum Wiederaufbau der öffentlichen Dienste so gut wie nicht finanziert seien. Die neue Bundeskanzlerin hat wiederholt behauptet, dass die höheren Einnahmen aus dem Wirtschaftswachstum kommen würden, aber die Prognosen ihrer Partei waren gelinde gesagt optimistisch, was ihre weltmeisterlichen Ambitionen für das zukünftige BIP des Landes angeht.

Einige Wirtschaftswissenschaftler sind der Meinung, dass eine Labour-Regierung das Steuerwunder, das sie zur Begleichung der Rechnungen des Landes benötigt, nicht erreichen kann, ohne das Vereinigte Königreich wieder in die Europäische Zollunion zu führen, was die Partei nicht vorhat.

Aber selbst wenn dies der Fall wäre, bleibt unklar, wie das langfristige Wirtschaftswachstum des Vereinigten Königreichs der neuen Regierung dabei helfen wird, ihre dringendsten Prioritäten in den Bereichen Gesundheitswesen, Sozialfürsorge, Bildung und ökologische Entwicklung zu erfüllen.

Zumindest aber atmet das Land kollektiv auf, weil es nicht mehr von einem Haufen selbstsüchtiger Clowns regiert wird, die in den letzten Wochen ihrer Amtszeit der Meinung waren, dass es eine gute Idee sei, illegale Wetten auf das Datum einer Wahl abzuschließen, das sie bereits kannten.

Auf dem Höhepunkt des Wahlkampfes verglich ein hochrangiger Tory-Kandidat den Wettskandal um den Wahltermin mit Boris Johnsons pandemischer „Partygate“-Kontroverse und sagte, es sehe so aus, als gäbe es eine Regel für das britische Volk und eine andere für hochrangige Mitglieder der Konservativen Partei. Diese Bemerkung des Kandidaten führte dazu, dass einer seiner eigenen Kollegen ihn als „[Schimpfwort gelöscht] Verräter“ bezeichnete.

Dieser Tory-Kollege hatte hinzugefügt: „Warum dieser Vergleich? Es mag wahr sein, aber warum sollte man diese Verbindung herstellen?“

Es wäre zwar übertrieben zu behaupten, dass das Vereinigte Königreich am Freitagmorgen zu einem strahlenden neuen politischen Morgen erwacht ist, aber es hat den Anschein, dass sehr viele Briten zutiefst erleichtert sind, dass sie das losgeworden sind, was man wohlwollend als einen unanständigen Haufen von Fremdenhassern, Heuchlern, Lügnern, Betrügern, Dieben und Narren bezeichnen könnte.

Die Person, die den Sieg von Herrn Starmer vielleicht am meisten bedauerte, war nicht Rishi Sunak (der lukrativere Möglichkeiten in sonnigeren Gefilden sieht), sondern Sir Keir selbst.

„Der Wandel beginnt jetzt“, verkündete er, als er nicht nur ein überzeugendes Mandat, sondern einen Erdrutschsieg errang.

Und so muss der berühmt-berüchtigte unentschlossene Labour-Chef nun schwierige Entscheidungen treffen. Er muss sich für eine Seite jedes Arguments entscheiden. Er muss das werden, was eine Zeitung am Freitagmorgen als „Keir Stormer“ bezeichnete. Er muss sich profilieren.

Es heißt, die Figur des Mark Darcy, der romantischen Hauptfigur in Helen Fieldings Bridget-Jones-Romanen, basiere zum Teil auf dem Helden von Jane Austens Stolz und Vorurteil und zum Teil auf einem gut aussehenden Menschenrechtsanwalt, der sich im London der 1990er Jahre einen Namen gemacht hatte. Dieser schneidige junge Anwalt war natürlich kein anderer als Keir Starmer.

Man könnte nun hoffen, dass er ein wenig von diesem Flair und dieser moralischen Stärke in die Regierung einbringen könnte. Das waren sicherlich Eigenschaften, die während eines Großteils seiner Amtszeit als Labour-Führer und während eines Wahlkampfes, in dem er so auf Nummer sicher ging, dass seine Zuhörer kaum wach bleiben konnten, schmerzlich vermisst wurden.

Auf seinem Weg in die Downing Street gab es Momente, in denen es sich anfühlte, als hätten wir mehr Charisma und Inspiration in einer braunen Papiertüte eines Gemüsehändlers gefunden, einer Tüte, die vielleicht einmal eine Fülle von saftigen, reifen Früchten enthielt, jetzt aber nur noch ein Dutzend vertrockneter Schalen, kernlos und verdorrt am Weinstock.

Sein Wahlkampf zeichnete sich durch eine Strategie aus, die als „Ming-Vase“-Strategie bekannt wurde, so sehr achtete das Labour-Team darauf, dass er die Ziellinie überquerte, ohne seinen kostbaren Preis fallen zu lassen. Es war schließlich ein Wahlkampf, in dem, wie der politische Redakteur der BBCes ausdrückte, die Spitzenkandidaten „von Paranoia über Selbstgefälligkeit geplagt“ waren – selbst als der in Ungnade gefallene ehemalige Premierminister Boris Johnson vor der Wahrscheinlichkeit warnte, dass Labour eine „Vorschlaghammer-Mehrheit“ gewinnen würde -, während ein ehemaliger konservativer Innenminister ankündigte, dass ihre Partei sich auf die „Frustration der Opposition“ vorbereiten müsse, und der Tory-Minister für Arbeit und Renten einen rekordverdächtigen Erdrutschsieg von Labour vorhersagte.

Vorsicht hat natürlich ihren Platz in der Regierung, aber auch Engagement, Überzeugung und Mut.

Niemand will eine Rückkehr zur sinnlosen Angeberei der Premierministerschaften von Boris Johnson und Liz Truss (abgesehen von ein paar Hedgefonds-Managern, die gerne gegen die britische Wirtschaft wetten). Frau Truss hat in der Tat in der Wahlnacht ihren Sitz verloren, vielleicht ein unvermeidliches Schicksal für eine ehemalige Regierungschefin, die das Land so sehr verloren hat.

Aber niemand möchte eine Regierung sehen, die durch Unentschlossenheit gelähmt ist. Wenn Sir Keir seinen Platz im Pantheon der Downing Street einnehmen will, muss er seine Fähigkeit zurückgewinnen, zu seinen Überzeugungen zu stehen und kalkulierte Risiken einzugehen, wenn das Land jemals aus seinem derzeitigen traurigen Zustand herauskommen soll.

Journalist, Autor und Wissenschaftler.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …