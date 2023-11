An SOS call from Gaza Israel’s war on Gaza is paving the way for a new world order in which no civilian can find true safety.

Ein Arzt untersucht ein verletztes Kind im Al-Aqsa-Krankenhaus nach dem israelischen Angriff auf das Maghazi-Flüchtlingslager in Deir al Balah, Gaza, am 03. November 2023. (Ashraf Amra – Anadolu Agency)

Israels Krieg gegen den Gazastreifen ebnet den Weg für eine neue Weltordnung, in der kein Zivilist mehr wirklich sicher sein kann.

Ein SOS-Ruf aus Gaza

von Ghada Ageel

Professorin für Politikwissenschaft

15. November 2023

Am Sonntagmorgen, dem 12. November, erhielt ich einen Hilferuf, ein SOS, von meiner lieben Freundin Shireen, einer christlichen Palästinenserin in Bethlehem. „Ghada, kennst du außer dem Roten Kreuz irgendwelche Einrichtungen in Gaza, die bei der Evakuierung der im Norden eingeschlossenen Menschen helfen können?“ Ich musste antworten: „Nein…“

Shireen ist nur eine von vielen Freunden, Angehörigen und Bekannten, die sich in den letzten Tagen bei mir meldeten und verzweifelt nach einer Möglichkeit suchten, Hilfe für die im belagerten Gazastreifen festsitzenden Menschen zu finden.

Der andauernde Krieg Israels gegen den Gazastreifen hat zu drei gleichzeitigen Krisen geführt. Erstens ist da die Krise, die jeder Einzelne im belagerten Gazastreifen erlebt, der nicht fliehen kann. Dann gibt es die Gewissenskrise, die die internationale Gemeinschaft zu erfassen scheint, die die verzweifelte Notlage der Zivilisten in Gaza ignoriert. Und schließlich ist da die globale Krise, die sich aus dem offensichtlichen Zusammenbruch aller Mechanismen ergibt, die angeblich die Menschenrechte fördern und schützen sollen.

Eine Krise der Menschlichkeit

Jeden Tag erhalte ich Dutzende von SOS-Nachrichten, Hilferufe aus Gaza. Als Palästinenser aus dem Gazastreifen, der sich derzeit nicht dort aufhält, lebe ich in einem Alptraum, denn ich kann, wenn überhaupt, nur sehr wenig tun, um denen zu helfen, die dort belagert und angegriffen werden.

Ich weiß, dass ich nichts tun kann, um Israels Kriegsmaschinerie zu stoppen. Ich weiß das, weil ich die meiste Zeit meines Lebens, etwa 36 Jahre, im belagerten und besetzten Gaza verbracht habe – dem Freiluftgefängnis, das sich inzwischen in ein Schlachthaus verwandelt hat.

Trotzdem versuche ich verzweifelt, etwas zu tun, irgendetwas. Handeln ist zwingend erforderlich – untätig zu bleiben, nichts zu tun, fühlt sich an, als säße man in einer anderen Hölle fest.

Obwohl ich nicht wusste, wie ich helfen konnte, schickte ich Shireen eine Nachricht: „Kannst du mir mehr Details schicken?“

„Die Familie von Nour al-Nakhala ist wegen der schweren Bombardierungen in ihrem Haus in Gaza-Stadt eingeschlossen“, antwortete sie schnell. „Nour ist die Frau von Dr. Hammam Alloh. Ihr Haus befindet sich vor dem al-Basma-Kindergarten in der Abu-Hasira-Straße in Gaza. Hier ist ihre Handynummer. Bitte helfen Sie.“

Shireens Bitte, die Familien al-Nakhala und Alloh zu retten, löste eine Flut von Erinnerungen aus und ließ mich an all die anderen Familien denken, die ich in Gaza kenne. Ich dachte an die Familie Luthun, die Familie Bilbaisi, die Familie al-Birwai… Ich dachte an die Familie Awad, die in der Nähe der Blutbank und des Büros des deutschen Vertreters wohnt oder wohnte – mitten im Herzen des bürgerlichen Gaza.

Ich kannte das Schicksal all dieser Familien nicht. Ich wusste nicht, ob sie lebten oder tot waren. Aber ich befürchtete das Schlimmste. Und wir hatten immer noch keine Nachricht von den Familien al-Nakhala und Alloh.

Dann erreichte mich ein verzweifelter Hilferuf der Familie al-Bayid – ein Haushalt mit sechs Mitgliedern, von denen einige besondere Bedürfnisse haben und in ihrem Haus in der al-Halabi-Straße neben dem Büro für zivile Angelegenheiten eingeschlossen sind. Sie waren ohne Essen und Wasser gestrandet.

Ein weiterer Hilferuf kam von der Familie al-Saqa, die in ihrem Haus unweit des al-Shifa-Krankenhauses festsaß. Auch sie waren eingeschlossen, bewegungsunfähig, zusammen mit ihren Kindern und älteren Menschen, die kaum Zugang zu Nahrung oder Wasser hatten. Panzer hatten ihre Umgebung verwüstet und feuerten auf alles, was sich bewegte.

Am selben Tag meldete sich auch Dr. Majdy Alkhouly, der in Katar lebt, auf Facebook, um jemanden zu finden, der den Familien al-Nakhala und Alloh hilft. Er sagte, dass sie sofort evakuiert werden müssten, da viele von ihnen, darunter Dr. Hammam Alloh und sein Schwiegervater Mahmoud, durch die Bombardierung schwer verletzt worden seien und bluten würden.

Gleichzeitig sandte die Familie Abu Hashish, eine Gruppe von etwa 15 Personen, die nicht weit vom al-Shifa-Krankenhaus entfernt lebt, einen herzzerreißenden Hilferuf aus. Die Familie sagte, einige von ihnen seien schwer verwundet und ihr Leben stehe auf dem Spiel. Aber die Bomben regneten vom Himmel, und die Anwesenheit von Panzern um ihr Haus machte sie völlig bewegungsunfähig.

All diese Familiennamen hallten immer wieder in meinem Kopf wider und erfüllten mich mit einem Gefühl des Schreckens, von dem ich weiß, dass ich es für den Rest meines Lebens niemals vergessen oder überwinden kann.

All das, was sich jeden Tag zwei Millionen Mal wiederholt, ist die erste Krise, die aus dem jüngsten Krieg Israels gegen Gaza entstanden ist.

Eine Krise des Gewissens

Die zweite Krise ist eine, die durch die Gleichgültigkeit der Welt gegenüber den Bitten der Ärzte und des Krankenhauspersonals in Gaza verursacht wird. Dies ist eine Krise des Gewissens.

Israels Militär greift weiterhin Ärzte, Krankenschwestern, Patienten und medizinische Einrichtungen an. Mindestens 200 Ärzte und medizinisches Personal sind bei diesem anhaltenden Völkermord getötet worden. In nackten Zahlen ausgedrückt, hat die Besatzungsmacht seit Beginn ihres jüngsten Angriffs auf den belagerten Streifen jeden Tag durchschnittlich sechs Ärzte und Sanitäter getötet.

Erst vor wenigen Tagen entkam mein eigener Bruder, ein Arzt im Nasser-Krankenhaus, nur knapp dem Tod. Er hatte sein Büro verlassen, um nach einem Patienten zu sehen, als eine nahe gelegene Moschee beschossen wurde. Der Beschuss beschädigte auch die radiologische Abteilung des Krankenhauses. Die Decke stürzte ein und hinterließ ein Bild der Verwüstung.

In der Zwischenzeit arbeitet meine Cousine Nour, die gerade ihr Medizinstudium abgeschlossen hat, weiterhin in der UN-Schule im Lager Khan Younis, das sich in ein Konzentrationslager verwandelt hat, in dem Zehntausende von Menschen in Klassenzimmern zusammengepfercht sind und nur acht Waschräume zur Verfügung haben. Trotz der katastrophalen Bedingungen ist Nour unermüdlich im Einsatz. Sie behandelt mindestens 500 Patienten pro Tag und bietet den Kranken Ratschläge und Rezepte an, obwohl es fast unmöglich ist, Medikamente zu erhalten.

Wann immer wir uns unterhalten können, erzählt sie mir, wie der Mangel an Medikamenten in Gaza zur Norm geworden ist und zu Tragödien führt. Sie erklärt, dass die Menschen aufgrund des Mangels an sauberem Wasser mit Nierenproblemen und Krankheiten wie Durchfall zu kämpfen haben. Sie erzählt mir, dass sie auch unter hungerbedingten Krankheiten und Anämie leiden. Dass sich übertragbare Krankheiten wie Windpocken rasch ausbreiten. Frisch verheiratete Mädchen, die ihr erstes Kind erwarten, leben in der Angst, dass ihnen bei der Entbindung niemand helfen kann. In der Schule, in der sie arbeitet, sind in der vergangenen Woche zwei Kinder gestorben, weil es an Medikamenten fehlte. Die Verzweiflung ist überwältigend.

Während ich diese Zeilen schreibe, haben die meisten Krankenhäuser in Gaza keine lebenswichtigen Vorräte mehr und sind buchstäblich zu Friedhöfen geworden. Die Leichen der Ermordeten liegen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Al-Shifa-Krankenhauses, das jetzt von israelischen Soldaten besetzt ist.

Die Welt hat die Aufrufe der Ärzte im Gazastreifen ignoriert, Treibstoff zu liefern, um die Krankenhäuser betriebsbereit zu halten. Bemerkenswerterweise haben zahllose Einheimische, die unter einem Stromausfall leiden und oft nicht einmal genau wissen, was in der Nähe ihres Zufluchtsortes geschieht, diese Aufrufe gehört und sind zu den Krankenhäusern geeilt und haben das wenige Benzin, das sie in ihren Autos oder Häusern haben, angeboten. Obwohl jeder von ihnen um sein eigenes Leben fürchtet, hielten sie es für richtig, das Risiko einzugehen, in der Hoffnung, jemandem zu helfen, der noch verzweifelter ist als sie selbst. Das ist der wahre Geist von Gaza.

Eine Krise der Menschenrechtsschutzmechanismen

Schließlich führte der Krieg Israels gegen Gaza zu einer weltweiten Krise der Systeme und Mechanismen zum Schutz der Zivilbevölkerung. Alle internationalen Institutionen erwiesen sich als ohnmächtig. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH), der angeblich seit vielen Jahren die Situation in Palästina untersucht, tut noch immer nichts, um den leidgeprüften Palästinensern Gerechtigkeit und Hilfe zukommen zu lassen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist nicht einmal in der Lage, die wahllosen Angriffe Israels auf den Gazastreifen zu verurteilen, obwohl es zahlreiche Beweise für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord in dem belagerten Streifen und im besetzten Westjordanland gibt. Das Beste, was diese Institutionen zu bieten haben, sind leere Worte, und in den meisten Fällen erreichen sie nicht einmal das.

Dies ist also ein SOS-Ruf. Ein SOS-Ruf im Namen jeder Familie in Gaza, die einen sofortigen Waffenstillstand braucht. Ein SOS-Ruf im Namen des Gewissens und der Regierungsstrukturen der Welt. Wenn wir nicht heute und sofort handeln, riskieren wir, eine Weltordnung zu akzeptieren, in der Straflosigkeit belohnt wird, in der es den Mächtigen erlaubt ist, die Schwachen zu vernichten, und in der keine Zivilperson wirklich sicher ist.

Während ich diesen Artikel beende, hat Dr. Majdy gepostet, dass Dr. Hammam Alloh und sein Vater Mahmoud nicht mehr unter uns sind. Sie sind verblutet, während die Kinder zusahen. Ich bin in Dunkelheit getaucht.

Und wir wissen immer noch nicht, was mit ihren Verwandten, der Familie al-Nakhala, geschehen ist.

Dr. Ghada Ageel ist ein palästinensischer Flüchtling der dritten Generation und derzeit Gastprofessorin an der Fakultät für Politikwissenschaft der Universität von Alberta in Amiskwaciwâskahikan (Edmonton), dem Vertragsgebiet 6 in Kanada.

