Ein Überraschungsangriff auf Syrien – aber kann er von Dauer sein?

Die Welle feindlicher Destabilisierungsversuche ist diese Woche vom Libanon auf Syrien übergesprungen, wo ein Schwarm von Extremisten mit ausländischer Unterstützung in Aleppo einbrach. Israel warnte, dass Syrien als nächstes dran sei, aber können die Kämpfer heute das schaffen, was sie fast ein Jahrzehnt lang nicht geschafft haben?

Von Haidar Mustafa

NOV 30, 2024

Bildnachweis: The Cradle

In seiner Rede, in der er die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon ankündigte, drohte Premierminister Benjamin Netanjahu dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad direkt und warnte ihn davor, „mit dem Feuer zu spielen“. Diese Worte fielen nur wenige Stunden, bevor bewaffnete Terrorgruppen aus Idlib eine Schockoffensive auf Stellungen der syrischen Armee in der Deeskalationszone im Westen von Aleppo starteten. Die Operation wird von Hayat Tahrir al-Sham (HTS), der umbenannten Inkarnation der Al-Nusra-Front – der syrischen Al-Qaida-Franchise – unter der Führung von Abu Muhammad al-Julani und unter Beteiligung anderer internationaler Terrororganisationen wie der Turkistan Islamic Party (TIP) geführt.

Die Armee bereitet sich auf die Abwehr eines Angriffs vor

Am Morgen des 27. November starteten bewaffnete extremistische Gruppen gewalttätige Angriffe auf Stellungen der syrischen Armee in der Nähe des 46. Regiments und auf die Dörfer Orem al-Kubra, Orem al-Sughra, Basratun, Anjara und die umliegenden Gebiete, die nicht weit von der Autobahn M5 Aleppo-Hama-Damaskus entfernt liegen.

Bei ihrem ersten Überraschungsangriff im Rahmen der Operation „Abschreckung der Aggression“ gelang es den Kämpfern, in eine Reihe von Dörfern einzudringen, die von der syrischen Armee evakuiert worden waren, um die Bresche zu schlagen, was einen eklatanten Verstoß gegen die Deeskalationsvereinbarungen zwischen der Türkei, Russland und dem Iran von 2019 darstellt.

Das Ausmaß der Kämpfe weitete sich schnell auf die internationale Straße und auf die Stadt Aleppo aus. Eine türkische Sicherheitsquelle, die von dem von Katar finanzierten Middle East Eye zitiert wurde, erklärte, das Ziel der von der HTS und ihren Verbündeten eingeleiteten Militäroperation sei die Rückeroberung der Positionen, die die syrischen Streitkräfte mit Unterstützung Russlands während der Kämpfe von 2017 bis 2020 eingenommen hatten.

Die Militanten behaupten, dass die „Verstöße“ der syrischen und russischen Armee gegen die Deeskalationsvereinbarungen – und ihre verstärkten Angriffe auf Idlib – diese Militäroperationen veranlasst haben, um die Kontrolle über diese Gebiete wiederzuerlangen. Der Rückzug der syrischen Armee aus dem Westen Aleppos habe die Kämpfer dazu veranlasst, weitere Angriffe auf den ländlichen Osten Idlibs zu starten.

Innerhalb von drei Tagen gelang es den bewaffneten Extremistengruppen, das Zentrum von Aleppo zu erreichen und eine 24-stündige Ausgangssperre zu verhängen. Im Zuge der Verschärfung der Auseinandersetzungen flogen syrische und russische Kampfflugzeuge eine Reihe heftiger Angriffe auf Einrichtungen und Nachschublinien der HTS und der Turkestaner in Darat Azza, Al-Atareb, Sarmin und anderen Gebieten. Diese Luftangriffe dauern noch an, wobei Videoaufnahmen schwere Verluste in den Reihen der extremistischen Gruppierungen zeigen und mehrere Medienquellen bestätigen, dass mehr als 200 Mitglieder der HTS und anderer militanter Gruppen in den Regionen Aleppo und Idlib ums Leben gekommen sind.

Die Ausweitung der Luftangriffe durch die syrischen und russischen Streitkräfte führte am Donnerstagmorgen zu einem Nachlassen der Dynamik der HTS, die sowohl menschliche als auch materielle Verluste erlitt. Aus Quellen an der Frontlinie geht außerdem hervor, dass in der Hauptkonfrontationszone, die sich über ein Gebiet von mehr als 26 Kilometern im Westen Aleppos erstreckt, große militärische Verstärkungen eingetroffen sind – syrische Truppen und Nachschub, die einen Gegenangriff zur Wiederherstellung des Status quo planen. Der Militärexperte Haitham Hassoun erklärt gegenüber The Cradle, dass sich die syrische Armee in den hinteren Verteidigungslinien in einer Tiefe von 7 bis 8 Kilometern neu formiert hat, um sich auf den Gegenangriff vorzubereiten.

Wie sind die Vorbereitungen verlaufen?

In Wirklichkeit war die HTS-Operation keineswegs eine spontane Offensive, sondern das Ergebnis jahrelanger Vorbereitungen, die vom US-amerikanischen und türkischen Geheimdienst angeführt wurden, um die Reihen der verschiedenen extremistischen Gruppierungen im Norden Syriens zu vereinen. Dieses Projekt fand unter direkter Aufsicht der türkischen Armee statt, die darauf abzielte, die militanten Gruppen in Idlib und im Umland von Aleppo zusammenzuführen und die Entscheidungsgewalt in die Hände von hauptsächlich zwei Parteien zu legen: der so genannten Syrischen Nationalen Armee (SNA), die Ankara gegenüber loyal ist, und Hay’at Tahrir al-Sham, der Al-Qaida-Tochter in Syrien.

Zu dieser Mischung aus Terrororganisationen gehören auch die turkestanischen und uigurischen „Dschihadisten“-Gruppen, die in erster Linie als Kampftruppen bei bestimmten Militäroperationen eingesetzt werden und weitgehend die Interessen ihrer US-amerikanischen und türkischen Geldgeber erfüllen.

Der Militärexperte Brigadegeneral Haitham Hassoun bestätigt, dass die Vorbereitungen für diese Operation „schon vor langer Zeit“ begannen und dass die beteiligten Gruppen vor etwa anderthalb Monaten einen gemeinsamen Operationsraum eingerichtet haben. Er ist der Ansicht, dass die Militanten von der „Irreführung“ und den Medienoperationen der elektronischen Kriegsführung profitierten, die vom türkischen Geheimdienst zur Tarnung ihrer Absichten und Bewegungen sowie von den türkischen Besatzungstruppen innerhalb Syriens in den Tagen vor der Schockoffensive durchgeführt wurden. Die Kämpfer profitierten außerdem von ausgefeilten Informationen, die ihnen halfen, bestehende Lücken vor Ort auszunutzen, und wussten um Lücken in den Stellungen der syrischen Armee, die dann zu diesem Bruch und der Verwirrung in den Verteidigungslinien führten.

Wer hat diese Entscheidung getroffen, und was ist das Ziel?

Die heutigen Szenen in Idlib und Aleppo erinnern die Syrer an eine Zeit, die sie nach der Befreiung von Aleppo 2016 und den Deeskalationsvereinbarungen von 2019 hinter sich gelassen zu haben glaubten. Doch diese hart erkämpften Vereinbarungen waren stets brüchig geblieben, da die Türkei sich ihren Verpflichtungen zur Säuberung des M5-Gebiets von terroristischen Gruppen entzogen hatte. Die Militanz im Norden Syriens diente Ankaras Interesse, den Druck auf Damaskus aufrechtzuerhalten. Dies erklärt auch die bewaffnete Operation dieser Woche – eine Aktion, von der die Türken glauben, dass sie die syrische Regierung zwingen wird, Verhandlungen unter Beschuss zu nehmen, insbesondere wenn bewaffnete Extremisten wieder in Aleppo eindringen oder die wichtige internationale Route unterbrechen.

Andererseits könnte ein Ziel der Operation die Entscheidung der USA sein, den Konflikt in der Region aufrechtzuerhalten und den Druck auf Russland und seine regionalen Verbündeten im Vorfeld der Rückkehr des gewählten Präsidenten Donald Trump ins Weiße Haus umzulenken.

Viele Kommentatoren haben darauf hingewiesen, dass die Militäroperation unmittelbar nach Netanjahus ausdrücklichen Drohungen in seiner Rede in dieser Woche eingeleitet wurde und wahrscheinlich mit Israels regionalem Krieg und der Entschlossenheit Tel Avivs zusammenhängt, die syrische Route für Mitglieder der Widerstandsachse zu unterbrechen. Die Offensive scheint mit dem NATO-Mitglied Türkei koordiniert worden zu sein, unter der Leitung der türkischen Besatzungsbehörden und Geheimdienste, die seit Jahren die verschiedenen extremistischen Gruppen in Nordsyrien verwalten und unterstützen.

Nach einer vorläufigen Einschätzung handelt es sich um eine Rückkehr zur Situation vor 2019, um eine erneute Invasion, mit der alle Errungenschaften des Friedensprozesses von Astana zunichte gemacht werden sollen. Dies wiederum verdient nichts Geringeres als eine ebenso forsche und unerwartete Antwort: eine syrische militärische Gegenoffensive, die nicht nur die vor einigen Tagen von den syrischen Streitkräften gehaltenen Stellungen zurückerobert, sondern entschlossen bis nach Darat Izza und darüber hinaus bis zum Grenzübergang Bab al-Hawa in der Türkei vordringt, die Kommunikationswege zwischen den Kämpfern in den Regionen Aleppo und Idlib abschneidet und die gesamten Gouvernements wieder unter die Kontrolle der syrischen Regierung bringt.

Was als Schockangriff begann, könnte eine Gelegenheit geschaffen haben, den Schwebezustand im Norden des Landes am Ende des syrischen Krieges zu beenden, Damaskus und seinen Verbündeten eine Möglichkeit zu bieten, unproduktive Deeskalationsvereinbarungen zu umgehen und dem syrischen Staat eine legitime, rechtliche und moralische Rechtfertigung für die Befreiung aller Gebiete von Terrororganisationen zu liefern.

Solange dies nicht geschieht, werden West-Aleppo und Ost-Idlib aktive Schlachtfelder bleiben. Informierten Quellen zufolge ist es jedoch unwahrscheinlich, dass die Kämpfer lange in einer vorteilhaften Position verharren werden, und zwar aus mehreren wichtigen Gründen.

Erstens steht die Ankunft umfangreicher syrischer Militärverstärkungen in der Region unmittelbar bevor, die nicht zulassen werden, dass Aleppo in die Hände von Extremisten fällt, die vom Ausland unterstützt werden. Zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese von den USA und der Türkei unterstützten militanten Gruppen ihre Ziele erreichen, heute geringer als in den ersten Jahren des Krieges, da es in Europa zu seismischen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen gekommen ist, die ein Wiederaufflammen des Syrienkonflikts und einen weiteren Flüchtlingsstrom an seine Grenzen befürchten lassen.

Drittens ist Damaskus in den arabischen Schoß zurückgekehrt, indem es der Arabischen Liga wieder beigetreten ist und von mehreren Staaten des Persischen Golfs aufgenommen wurde. Diese Hauptstädte sind im Moment nicht mehr daran interessiert, Dschihadisten zu unterstützen, den Krieg wieder aufleben zu lassen oder den Libanon und den Irak, Syriens direkte und verbundene Nachbarn, zu destabilisieren. Sie sind auch nicht daran interessiert, die syrische Militärarena wieder für iranische Berater oder Streitkräfte zu öffnen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten geben nicht unbedingt die Meinung von The Cradle wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

