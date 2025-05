https://thecradle.co/articles/another-fictional-iranian-plot-in-london



Ein weiterer fiktiver „iranischer Komplott“ in London?

Behauptungen über einen iranischen Komplott zur Attacke auf die israelische Botschaft in London tauchen zu einem für die pro-israelische Lobby äußerst günstigen Zeitpunkt auf, die darauf drängt, die iranische Revolutionsgarde (IRGC) in Großbritannien als terroristische Vereinigung einzustufen.

Robert Inlakesh

18. MAI 2025

Die Verhaftung einer Gruppe von angeblich iranischen Staatsangehörigen, denen die Planung eines Anschlags auf die israelische Botschaft in London vorgeworfen wird, fällt zeitlich mit einer aggressiven Lobbykampagne zusammen, die darauf abzielt, die iranische Revolutionsgarde (IRGC) in Großbritannien als terroristische Organisation einzustufen. Während die Details des Falls noch spärlich sind, deuten frühere Anschuldigungen dieser Art darauf hin, dass die Verbindung dieser Verschwörung mit Teheran ohne stichhaltige Beweise politisch motiviert ist.

Am 7. Mai berichtete The Telegraph, dass fünf Personen im Rahmen einer laut britischem Innenminister „größten Anti-Terror-Operation der letzten Jahre“ festgenommen worden seien. Dem Bericht zufolge handelte es sich bei vier der Festgenommenen um iranische Staatsangehörige, die gemäß Abschnitt 5 des Terrorism Act 2006 wegen der Planung eines Anschlags auf die israelische Botschaft in London festgenommen worden seien.

Eine verwirrende Festnahme, eine willkommene Kampagne

Doch Widersprüche in dem Bericht weckten erhebliche Skepsis in der Öffentlichkeit. Während The Telegraph behauptete, dass „die mutmaßliche Terrorzelle nur noch Stunden von der Durchführung des Anschlags entfernt war, als die Männer festgenommen wurden“, wurde auch berichtet, dass die Verdächtigen in verschiedenen Städten Englands festgenommen wurden – drei davon etwa vier Autostunden von London entfernt, ein weiterer eine Stunde entfernt. Diese Diskrepanz löste eine Welle von Spekulationen und Zweifeln in der britischen Öffentlichkeit aus.

Als diese logistischen Unstimmigkeiten genauer unter die Lupe genommen wurden, nutzten rechte Medien in Großbritannien den Moment, um anti-migrantische Stimmungen zu schüren. In Talk TV verfiel Kevin O’Sullivan in Hysterie und warnte: „Wenn wir nicht aufpassen, wird es ein zweites Southport geben“, wobei er sich auf einen rassistisch motivierten Vorfall bezog, der Ausschreitungen ausgelöst hatte. Der Einwanderungsstatus der Verdächtigen wurde zum Schwerpunkt vieler konservativer Kommentatoren.

Gleichzeitig begann die pro-israelische Lobby, den Vorfall auszunutzen, um ihre Kampagne für die Einstufung der IRGC als terroristische Organisation wiederzubeleben. Am 28. April veröffentlichte Progressive Britain – eine Gruppe, die dem Blair-Flügel der Labour-Partei nahesteht – einen Artikel mit dem Titel „Warum Großbritannien die IRGC verbieten sollte“. Die Autorin, Jemima Shelley, ist nicht nur nicht-residente Fellow bei Labour Friends of Israel (LFI), sondern auch Senior Analyst bei United Against Nuclear Iran (UANI).

UANI hat in früheren Bemühungen, die britische Politik gegenüber der Islamischen Republik zu beeinflussen, eine wiederkehrende Rolle gespielt. Die Gruppe, die sich als neutrale Non-Profit-Organisation tarnt, wird von Jeb Bush geleitet und verfügt über einen Beirat, der mit pro-israelischen Aktivisten besetzt ist.

Der ehemalige Mossad-Direktor Meir Dagan war bis zu seinem Tod Mitglied, und der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sitzt derzeit in ihrem Veteranenbeirat.

Nigel Farage, Vorsitzender der rechtsextremen Reform UK Party, forderte opportunistisch die Labour-Regierung auf, die IRGC zu verbieten, und behauptete bizarrerweise, dass „meine Freunde, die im Nahen Osten leben, erstaunt sind, dass wir das noch nicht getan haben“.

Terrorismusvorwürfe als politisches Druckmittel

Am 8. Oktober 2024 hielt MI5-Generaldirektor Ken McCallum eine Rede im Londoner Counter Terrorism Operations Centre, in der er erklärte:

„Seit der Tötung von Mahsa Amini im Jahr 2022 haben wir hier in Großbritannien eine Verschwörung nach der anderen erlebt, in einem beispiellosen Tempo und Ausmaß. Seit Januar 2022 haben wir gemeinsam mit unseren Partnern bei der Polizei auf zwanzig von Iran unterstützte Verschwörungen reagiert, die eine potenziell tödliche Bedrohung für britische Staatsbürger und Einwohner des Vereinigten Königreichs darstellten.“

Obwohl McCallum betonte, dass der Geheimdienst Terrorismusfälle nicht politisiere, hob er in seiner Rede unverhältnismäßig stark die Bedrohung durch Russland, China und den Iran hervor – die vom Vereinigten Königreich als strategische Gegner eingestuften Länder. Kommentatoren griffen seine Äußerungen schnell auf, um die Darstellung der Schuld des Iran zu untermauern.

Trotz der Erwähnung von 20 „vom Iran unterstützten“ Anschlagsplänen haben die britischen Behörden keine konkreten Beweise vorgelegt, die Teheran mit einem dieser Pläne in Verbindung bringen. Beamte argumentieren, dass diese Unklarheit strategisch sei und eine „glaubwürdige Abstreitbarkeit“ ermögliche. In den meisten Fällen beruhen ihre Anschuldigungen jedoch auf vagen Verbindungen, wie beispielsweise der politischen Feindseligkeit Teherans gegenüber den betreffenden Personen.

Betrachten wir den viel beachteten Fall des österreichischen Staatsbürgers Magomed Husejn Dovtaev, der im Februar 2023 verurteilt wurde, nachdem er Videoaufnahmen von den Büros von Iran International gemacht hatte, einem von Saudi-Arabien finanzierten persischsprachigen Nachrichtenportal mit Sitz in London.

Dovtaev behauptete, er sei um 20.000 Euro betrogen worden und habe an diesem Ort nach den Verantwortlichen gesucht. Obwohl er jegliche Verbindung zum Iran bestritt, wurde er wegen Sammelns von Informationen, die für den Terrorismus nützlich sein könnten, verurteilt.

Am 4. März wiederholte der britische Sicherheitsminister Dan Jarvis die Behauptung, es gebe 20 Terrorpläne und „das iranische Regime habe Dissidenten im Visier“. Vor dem Parlament erklärte er außerdem: „Die iranischen Geheimdienste, zu denen die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) und das Ministerium für Geheimdienst und Sicherheit (MOIS) gehören, steuern diese schädlichen Aktivitäten.“

Jarvis stellt jedoch klar, dass „sie nicht direkt an den Küsten Großbritanniens tätig sind, sondern kriminelle Stellvertreter einsetzen, um ihre Befehle auszuführen. Dies hilft ihnen, ihre Beteiligung zu verschleiern, während sie sicher in Teheran sitzen.“

Zwar kann die Existenz iranischer Geheimdienstoperationen im Ausland nicht ausgeschlossen werden, doch mangelt es den wiederkehrenden Behauptungen, die Teheran mit jeder verdächtigen Aktivität in Verbindung bringen, an Transparenz und Überprüfbarkeit.

Ein Präzedenzfall der Manipulation

Die aktuelle Aufregung erinnert an den Bombenanschlag auf die israelische Botschaft in London im Jahr 1994. Der Anschlag, der zunächst „pro-iranischen Extremisten“ zugeschrieben wurde, die angeblich Verbindungen zur libanesischen Hisbollah hatten, führte zur Verhaftung von fünf Palästinensern. Zwei von ihnen, Jawad Botmeh und Samar Alami, wurden wegen Verschwörung verurteilt, obwohl es keine direkten Beweise oder Vorwürfe gab, dass sie die Bombe gelegt hatten.

Damals veröffentlichte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International eine Erklärung, in der sie ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass weder Botmeh noch Alami „ihr Recht auf ein faires Verfahren gewährt wurde, da ihnen sowohl während als auch nach dem Prozess die vollständige Offenlegung aller Informationen verweigert wurde“.

„Es gab keine direkten Beweise, die einen der beiden mit den Anschlägen in Verbindung brachten, und beide hatten Alibis. Die Berufung wurde mit der Begründung eingelegt, dass die Verurteilungen unsicher seien, unter anderem aufgrund der Nichtweitergabe von Beweismitteln an die Verteidigung durch die Staatsanwaltschaft, sowie aufgrund der Länge der Strafen.“

Als der verstorbene erfahrene Journalist und langjährige Westasien-Korrespondent Robert Fisk 1998 für die Zeitung „Independent“ über den Fall schrieb, beschrieb er ihn wie folgt:

„Der Prozess war, gelinde gesagt, eine sehr rätselhafte Angelegenheit. Schon vor seinem Beginn entwickelte sich der Fall ungewöhnlich. Zunächst beschuldigte die Polizei Nadia Zekra, eine palästinensische Frau aus der Mittelschicht, die Bombe vor der Botschaft gelegt zu haben. Angeblich waren Sprengstoffspuren auf einem Tisch in ihrer Wohnung gefunden worden. Dann, als der Prozess begann, wurden alle Anklagen gegen Zekra fallen gelassen. Ein anderer Palästinenser, Mahmoud Abu-Wardeh, wurde angeklagt, aber die Jury sprach ihn von allen Anklagepunkten frei. Und in der Zeit vor dem Prozess ließ der Richter sowohl Alami als auch Botmeh gegen Kaution frei.“

Fisk merkte an, dass Alami und Botmeh ihre Überzeugung geäußert hatten, dass eine zwielichtige Person namens Reda Moghrabi ein israelischer Agent sei und ihnen eine Falle gestellt habe. Nach dem Bombenanschlag verschwand Moghrabi jedoch. Seltsam war auch die Bekennung zu dem Anschlag, die anonym vom „Jaffa-Team“ des „palästinensischen Widerstands“ abgegeben wurde, einer Gruppe, die vor und nach dem Anschlag nie existiert hatte.

Darüber hinaus wurden die beiden vorzeitig freigelassen. Botmeh wurde im August 2008 freigelassen, Alami im April 2009 und in den Libanon abgeschoben. Ihre vorzeitige Freilassung und die Tatsache, dass die beiden bis zu ihrer Verurteilung auf Kaution in London frei herumlaufen durften, warf noch mehr Fragen über die Hintergründe des Bombenanschlags auf.

Noch belastender waren spätere Enthüllungen ehemaliger MI5-Agenten. David Shayler gab bekannt, dass der britische Geheimdienst Dokumente im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag „versteckt“ habe. Annie Machon, eine weitere ehemalige MI5-Beamtin, enthüllte, dass eine interne Untersuchung zu dem Schluss gekommen sei, dass der Mossad selbst die Explosion inszeniert habe, um Forderungen nach einer erhöhten Sicherheit seiner Botschaft zu rechtfertigen. Die hochentwickelte Vorrichtung forderte keine Todesopfer, und die wahren Täter wurden nie gefasst.

Unter Berücksichtigung all dieser Informationen gibt es derzeit nicht genügend Beweise, um Schlussfolgerungen hinsichtlich der Verhaftungen iranischer Staatsangehöriger und des angeblichen Komplotts zur Attacke auf die israelische Botschaft zu ziehen. Britische Medien und mehrere Parlamentsabgeordnete griffen den Vorfall jedoch schnell auf und nutzten ihn, um die Einstufung der IRGC als terroristische Organisation voranzutreiben.

Politik triumphiert über Beweise

Vor diesem Hintergrund müssen die jüngsten Verhaftungen iranischer Staatsangehöriger – und die unbegründete Behauptung eines geplanten Anschlags auf die Botschaft – kritisch hinterfragt werden. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat eine Beteiligung kategorisch dementiert und erklärt, dass „der Iran bereit ist, sich für die Aufklärung der wahren Hintergründe einzusetzen, und wir bekräftigen, dass die britischen Behörden unseren Bürgern ein ordnungsgemäßes Verfahren gewähren sollten“.

Unterdessen hat The Guardian den Fall aufgebauscht, um die Ängste der iranischen Dissidenten in Großbritannien zu schüren, und die Verhaftungen als Bestätigung der Drohungen aus Teheran dargestellt.

Indem sie sich beeilen, die IRGC zu belasten, politisieren britische Medien und Beamte erneut einen unbestätigten Sicherheitsvorfall. Diese Taktik spiegelt die Vorwürfe wider, die sie oft gegen den Iran erheben: Verhaftungen für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Unabhängig davon, wer wirklich hinter dem angeblichen Komplott steckt, kommt dessen Zeitpunkt den Befürwortern eines Verbots der IRGC gelegen.

Klar ist, dass Behauptungen über Terrorismus mit Verbindungen zum Iran immer dann auftauchen, wenn Tel Aviv oder seine Verbündeten den Druck auf die Islamische Republik erhöhen wollen.

