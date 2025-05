https://thegrayzone.com/2025/05/15/iran-martyrs-cemetery-marandi/



VIDEO: Ein Spaziergang durch den Kriegsfriedhof von Teheran mit Prof. Marandi

15. Mai 2025

Max Blumenthal trifft Professor Mohammed Marandi auf dem Kriegsfriedhof Behesht-e Zahra in Teheran und besucht die Gräber von Freunden, die Marandi während des achtjährigen Krieges zwischen Iran und Irak verloren hat. Marandi erklärt, wofür seiner Meinung nach der Iran kämpft, warum er glaubt, dass die USA letztendlich für die Fülle der Gräber verantwortlich sind, und spricht über die Lage seines Landes, das von einem neuen Krieg bedroht ist.

Video produziert von Ahmad Saadaldin.

