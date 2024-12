https://english.almayadeen.net/news/politics/another-gaza-detainee-killed-under-israeli-prisons–abuse-po



Ein weiterer Häftling aus dem Gazastreifen durch israelische Gefängnisse getötet

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

6. Dezember 2024



Die Forderungen der palästinensischen Gefangenenorganisationen nach Maßnahmen gegen die systematische israelische Politik der Vernachlässigung und des Missbrauchs sind stets auf taube Ohren gestoßen.

Ein palästinensischer Häftling ist am Donnerstag in israelischem Gewahrsam gestorben. Nach Angaben von Gefangenenorganisationen ist dies der zweite Todesfall in israelischen Gefängnissen innerhalb von 24 Stunden, wie die Anadolu Agency berichtet.

Der 42-jährige Alaa Marwan Hamza al-Mahlawi aus dem Gazastreifen starb im Assaf Harofeh Krankenhaus südwestlich von Tel Aviv, nachdem er im November aus dem Naqab-Gefängnis im Süden Israels verlegt worden war, teilten die Kommission für Häftlingsangelegenheiten und die Palästinensische Gefangenengesellschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Sein Tod folgte dem von Mohammad Walid Hussein Ali, 45, aus dem Westjordanland, der eine Woche nach seiner Verhaftung und Verlegung in das Vernehmungszentrum Jalamah im Norden Israels starb.

In der Erklärung heißt es, al-Mahlawi sei am 21. Dezember 2023 von „Israel“ festgenommen worden. Vor seiner Verhaftung hatte er nach Angaben seiner Familie keine chronischen Krankheiten, nur ein Problem mit einem seiner Augen.

Beide Gruppen berichteten, dass al-Mahlawi, ein Vater von vier Kindern, am selben Tag verhaftet wurde, an dem sein Vater in Gaza getötet wurde.

Mit dem Tod von al-Mahlawi stieg die Gesamtzahl der palästinensischen Gefangenen, die seit dem letzten Jahr in israelischen Gefängnissen gestorben sind, auf 49, darunter 30 aus dem Gazastreifen, wie palästinensische Quellen berichten.

Dies geschah kurz nachdem die Kommission für Angelegenheiten palästinensischer Häftlinge und ehemaliger Gefangener, die Palästinensische Gefangenengesellschaft und die Addameer Prisoner Support and Human Rights Association den Tod zweier Häftlinge aus dem Gazastreifen bekannt gegeben hatten: Mohammad Abdul-Rahman Huwaishal Idris (35 Jahre alt) und Muath Khaled Mohammad Rayan (31 Jahre alt).

Nach einer gemeinsamen Erklärung dieser Einrichtungen wurden sie am 29. November 2024 über die Behörde für zivile Angelegenheiten über den Tod von Idris informiert, der im Gefängnis von Ofer inhaftiert war. Später erfuhren sie von Rayans Tod, nachdem das israelische Militär auf eine Anfrage über sein Schicksal geantwortet und bestätigt hatte, dass er am 2. November 2024 gestorben war, wobei der Ort seines Martyriums nicht bekannt gegeben wurde.

Die Institutionen erklärten, dass Idris nach Angaben seiner Familie vor seinem Verschwinden am 25. August 2024 keine gesundheitlichen Probleme hatte. Rayan hingegen war vor seiner Verhaftung am 21. Oktober 2024 gelähmt gewesen.

In der Erklärung wurde auch das frühere Martyrium eines Vaters und eines Sohnes, Munir Abdullah Mahmoud al-Faqawi (42) und seines Sohnes Yassin Munir al-Faqawi (18), erwähnt, deren Tod von der Organisation Hamoked bestätigt wurde, nachdem sie eine Antwort des israelischen Obersten Gerichtshofs erhalten hatte.

Unterdessen verschweigt die israelische Besatzung weiterhin den Tod zahlreicher Gefangener, die nach Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen in den Gefängnissen starben.

Die Commission of Palestinian Detinees and Ex-Detainees Affairs, die Palestinian Prisoners Society und Addameer verurteilten die anhaltende systematische Misshandlung von Gefangenen durch die israelischen Besatzungstruppen und wiesen auf die jüngste Enthüllung weiterer Märtyrer unter den Gefangenen im Gazastreifen hin.

Die Institutionen betonten, dass sich Folter, medizinische Vernachlässigung, Hunger, sexuelle Übergriffe und andere Formen des Missbrauchs in israelischen Gefängnissen verfestigt haben und das Gefängnissystem zu einem Instrument der Unterdrückung und Entbehrung für palästinensische Häftlinge machen.

Gefesselt, ausgehungert: Ein Blick auf die erschütternden Bedingungen in israelischen Gefängnissen

Die Kommission für die Angelegenheiten von Gefangenen und ehemaligen Gefangenen hat in letzter Zeit auf die alarmierenden Bedingungen für Gefangene in israelischen Gefängnissen hingewiesen. Jüngste Besuche in den Gefängnissen al-Naqab und Megiddo haben gezeigt, dass Häftlinge in Handschellen zu Besuchen gebracht werden, wobei sich die Gefängnisbehörden trotz rechtlicher Einwände weigern, die Fesseln zu entfernen.

Diese Behandlung stellt nach Ansicht der Kommission eine erhebliche psychische Belastung dar und behindert grundlegende Aufgaben wie die Unterzeichnung von Dokumenten oder das Halten von Kommunikationsgeräten während der Besuche. Darüber hinaus zeigen die Gefangenen Anzeichen eines starken Gewichtsverlusts, der auf die langfristige Unterernährung und die seit über einem Jahr verhängten Strafmaßnahmen zurückzuführen ist, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich ihres Wohlbefindens und ihrer Behandlung aufkommen lässt.

Berichte über den schlechten Zustand der Gefangenen bei Besuchen

Bei ihren jüngsten Besuchen in den Gefängnissen von al-Naqab und Megiddo informierte die Kommission über den aktuellen Zustand der Gefangenen und wies auf alarmierende Gesundheits- und Behandlungsprobleme hin.

Sie stellte fest, dass Ahmed Salem, 42 Jahre alt und wohnhaft in Ramallah, seit seiner Verhaftung am 10. Oktober 2023 in Verwaltungshaft gehalten wird. Ursprünglich zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, wurde seine Haft zweimal verlängert. Salem, ein ehemaliger Häftling, der zuvor 17 Jahre in israelischen Gefängnissen verbracht hat, ist derzeit im al-Naqab-Gefängnis inhaftiert.

Majd Zahran, 32 Jahre alt und aus Beit Duqqu in al-Quds, ist seit dem 13. Oktober 2023 inhaftiert. Seine Freilassung ist für den 6. April 2025 vorgesehen, sofern seine Verwaltungshaft nicht verlängert wird. Die Kommission bestätigte, dass Zahran derzeit im al-Naqab-Gefängnis festgehalten wird.

In diesem Zusammenhang äußerte die Kommission auch große Besorgnis über den sich verschlechternden Gesundheitszustand von Wasim Bani Hassan. Er leidet an einem Hörverlust auf dem rechten Ohr, der durch schwere Schläge von Gefängniswärtern im Mai verursacht wurde und zu erheblichen Kopf- und Ohrverletzungen führte. Außerdem kämpft er mit Krätze. Bani Hassan wurde am 11. Dezember 2023 verhaftet und befindet sich im Megiddo-Gefängnis in einer sechsmonatigen Verwaltungshaft, die bereits einmal verlängert wurde.

Die Kommission stellte ferner fest, dass Mohammed Arif Freihat, 43 Jahre alt und aus Dschenin, der am 12. August 2024 festgenommen wurde, derzeit eine sechsmonatige Verwaltungshaft verbüßt und im Megiddo-Gefängnis festgehalten wird.

Die Interessengruppe wiederholte ihre Forderung nach internationaler Intervention und wies auf die katastrophalen Bedingungen und die andauernden Verletzungen der Rechte von Gefangenen in israelischen Gefängnissen hin.

Die Kommission wies auf die katastrophalen Bedingungen hin, denen die Gefangenen ausgesetzt sind, einschließlich gesundheitlicher Probleme und der Anwendung von Verwaltungshaft ohne formelle Anklage oder Gerichtsverfahren.

Sie wies auch darauf hin, dass mehrere für Besuche vorgesehene Gefangene unerwartet nicht verfügbar waren. Einige waren in andere Gefängnisse verlegt worden, während andere aufgrund von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, die die Gefängnisverwaltung in bestimmten Abteilungen durchgeführt haben will, nicht teilnehmen konnten.

Das Schicksal von Hunderten von Gefangenen aus dem Gazastreifen ist nach wie vor unbekannt, da sie in den von den israelischen Besatzungstruppen kontrollierten Lagern untergetaucht sind.

