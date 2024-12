Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Ganze Familien wurden in Gaza durch israelische Luftangriffe vernichtet. Nicht einmal Erinnerungen bleiben übrig

Bei einigen Angriffen wurden bis zu vier Generationen einer Familie durch die Bombardierung von Wohngebäuden getötet. Darunter viele kleine Kinder. Für einige Familien gibt es nichts mehr, was ihre Geschichte erzählen könnte.

Einige der Mitglieder der Familie Salem, die im Dezember 2023 bei einem IDF-Angriff in Gaza ums Leben kamen.

Von Sheren Falah Saab

5. Dezember 2024

Die Familien al-Nasr, Doghmush, Salem, al-Masri und al-Astal in Gaza haben eines gemeinsam. „In diesen Familien sind Dutzende von Menschen getötet worden, in einigen sogar über 100“, sagte ein Journalist aus Gaza. „Sie wurden aus dem palästinensischen Bevölkerungsregister gestrichen, und es gibt keine Spur und keine Dokumentation von ihnen – nicht einmal jemanden, der ihre Geschichte erzählen könnte.“

Der Journalist, der über die humanitäre Lage im Gazastreifen berichtet, bat um Anonymität, um zu beschreiben, wie der Krieg die Zivilbevölkerung im Gazastreifen trifft, und um die Bedeutung der Auslöschung ganzer Familien zu erklären. Als Beweis führte er an, was der Familie al-Nasr am vergangenen 28. Oktober in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen widerfuhr.

„Anfang September blieben Zehntausende von Menschen im nördlichen Gazastreifen“, sagte er. „In solchen Situationen bleiben die Familienmitglieder an einem einzigen Ort, der als Zufluchtsort dient“. Weiterlesen in haaretz.com

