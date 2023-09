A report card for Ukraine’s counteroffensive With minor territorial gains, sensitive new fortifications, a demoralized army, and money, time and weapons running out, Kiev’s counteroffensive receives a failing grade.

Ein Zeugnis für die Gegenoffensive der Ukraine

Von Shabbir RizviShabbir Rizvi

Quelle: Al Mayadeen Englisch

15. September 2023

Mit geringen Gebietsgewinnen, empfindlichen neuen Befestigungen, einer demoralisierten Armee und einem Mangel an Geld, Zeit und Waffen erhält Kiews Gegenoffensive die Note mangelhaft.

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und die lang erwartete und von den Medien hochgespielte ukrainische Gegenoffensive ist mehr oder weniger abgeschlossen. Die akribisch geplante Gegenoffensive sollte große Teile des von Russland kontrollierten Gebiets zurückerobern. Es scheint jedoch, dass die ukrainischen Streitkräfte einen schmerzlichen Rückschlag erlitten haben, was dem russischen Militär in den kälteren Monaten einen erheblichen Vorteil verschafft hat.

Die ukrainischen Streitkräfte werden bei diesem Unterfangen von zahlreichen NATO-Geräten unterstützt, darunter Panzer und gepanzerte Mannschaftstransporter, Waffen und Munition im Wert von Milliarden von Dollar (einschließlich der höchst umstrittenen Streubomben und Granaten mit abgereichertem Uran) sowie logistische Unterstützung durch NATO-Berater vor Ort. Zu den NATO-Panzern gehören: Amerikanische Bradley-Panzer, deutsche Leopard-Panzer und polnische Krabs-Panzer, die von den besten westlichen Militärkonzernen als „game changer“ vermarktet werden.

Jeder, der die westlichen Mainstream-Medien verfolgt, ist überzeugt, dass die russischen Verteidigungslinien mit diesen begehrten Tötungsmaschinen zusammenbrechen würden. Doch man braucht sich nur die erste und die letzte Woche der Gegenoffensive und die Gesamtzahl der gewonnenen Kilometer sowie der getöteten Ukrainer anzusehen, um zu erkennen, dass für Kiew und seine NATO-Unterstützer etwas furchtbar schief gelaufen ist.

In der ersten Woche wurde die stark beworbene, mythologische Macht der NATO-Panzer zunichte gemacht. Im Internet kursierten Bilder von brennenden NATO-Panzern, von denen einige aufgegeben und andere sogar von russischen Streitkräften erbeutet wurden.

Vierzehnte Woche: Erneut Bilder und Videos von brennenden NATO-Panzern, und diesmal wurde erstmals ein britischer Challenger 2-Panzer zerstört aufgefunden. Noch bedeutendere Nachrichten gab es in dieser Woche jedoch außerhalb des Schlachtfelds: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov wurde entlassen.

Was das Territorium betrifft, so haben sich die Fronten zugunsten der Ukraine verschoben – allerdings nur um einige Kilometer der „Grauzone“. Für Uneingeweihte ist die Grauzone in der Regel umkämpftes Territorium, das oft die „Todeszone“ des Schlachtfelds ist – wo die schwersten Verluste auftreten. Dies ist nicht zu verwechseln mit den stark verminten, befestigten, mehrfachen Verteidigungslinien Russlands. Die allerersten russischen Verteidigungslinien wurden kaum berührt, wenn sie überhaupt nennenswert durchbrochen wurden.

Zu den von den Ukrainern gewonnenen Gebieten gehören vor allem Niederungen, die im Vergleich zu den von den Russen kontrollierten Hochebenen benachteiligt sind. Bei einem koordinierten russischen Vormarsch könnten diese schnell eingenommen werden, aber wir werden später untersuchen, warum die Russen es vorgezogen haben, hier die Todeszone einzurichten.

Ukrainischen Quellen zufolge wurden einige Vorstöße um magere 47 Quadratkilometer gemacht. Westliche Medien berichteten, dass die Ukraine in einigen Gebieten nur 7 km vorrücken konnte. Nach eigenem Bekunden „ist das weit entfernt von den umfassenden Gebietsgewinnen, die sich die westlichen Verbündeten erhofft hatten“.

Aber ein Vorstoß ist ein Vorstoß. Das können wir den Streitkräften der Ukraine zugestehen – vorerst. Aber die Abwägung der militärischen Ziele kann darüber entscheiden, wie man dieses Ergebnis wirklich sieht. Russland hält derzeit die östlichsten Teile der Ukraine, denen es durch ein Referendum beigetreten ist und die es nun durch ein teilweise mobilisiertes Militär hält. Das vorrangige Ziel der Ukraine ist es, verlorenes Territorium zurückzuerobern und ihre Grenzen wiederherzustellen (nach ihrer eigenen Definition der Grenzen von 1991, zu denen auch die Krim gehört, die seit 2014 unter russischer Kontrolle steht).

Erinnern wir uns an die primären militärischen Ziele Russlands: Entmilitarisierung und „Entnazifizierung“ der Ukraine. Schließlich begann die spezielle Militäroperation, als die Ukraine anbot, im Namen der NATO Langstreckenraketen aufzunehmen, die Moskau treffen könnten. So ist es nicht verwunderlich, dass das russische Militär bereits in den ersten Wochen der Operation Flugplätze zerstörte.

Für Russland verlaufen die Entmilitarisierung und „Entnazifizierung“ nach Plan. Russischen Angaben zufolge wurden seit Beginn der Kiewer Gegenoffensive 66.000 ukrainische Soldaten getötet. In den meisten Kriegsszenarien ist die Verteidigung immer im Vorteil (man erinnere sich an die heftige Gegenwehr der Ukrainer in den ersten Monaten der Operation), und das russische Militär nutzt dies in vollem Umfang aus, da Kiew anscheinend zahlreiche Ukrainer in die von Russland festgelegte Todeszone wirft.

Die Ukraine kann nicht leugnen, dass ihre Verluste enorm sind. Das Kiewer Regime weigert sich, dies nach außen hin zuzugeben, aber es räumt es auf andere Weise ein. Westliche Medien haben berichtet, dass die Ukraine dazu übergegangen ist, ihre Toten dort zu begraben, wo bereits Ukrainer begraben sind: Der Platz für ihre Toten wird knapp. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij hat außerdem darauf gedrängt, das Kriegsrecht und die Mobilisierung bis Ende November auszuweiten. In einem viralen Video ist er sogar sichtlich verärgert zu sehen, wie er einige Ukrainer auffordert, „mit dem Feiern aufzuhören und an die Front zu gehen“.

Anschließend werden die militärischen Ziele der beiden kämpfenden Länder gegenübergestellt. Für die Ukraine muss das Land zurückerobert werden. Für Russland muss die Ukraine entmilitarisiert werden.

„Männer behalten, Land verlieren; Land kann wieder eingenommen werden. Behalte Land, verliere Männer; Land und Männer sind beide verloren. Diese Worte des chinesischen Führers Mao Zedong, der in verschiedenen Kriegen vom chinesischen Bürgerkrieg bis zum Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus gekämpft hat, müssen in Erinnerung gerufen und reflektiert werden.

Soll das heißen, dass sich die Streitkräfte der Ukraine einfach bis nach Kiew und Lemberg zurückziehen sollten? Nein, aber bei diesem vermeidbaren Krieg gab es immer den diplomatischen Tisch (für den Russland immer noch offen ist), der von Kiew ignoriert und von Washington und London weiter sabotiert wurde.

Gemeint ist, dass Kiew einfach ausmanövriert, unterlegen und unterbesetzt ist. Um die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen und ihre Minimalziele zu erreichen, müssten die ukrainischen Streitkräfte kilometerlange Minen entfernen und dabei russischen Artillerie-, Drohnen- und Raketenangriffen ohne Luftunterstützung ausweichen. Dann müssten sie sich mit neu eintreffenden russischen Truppen auseinandersetzen, die körperlich nicht so ausgelaugt sind wie die ausgedünnten Streitkräfte der Ukraine.

Was die Luftunterstützung anbelangt, so leisten die NATO-Länder, die offenbar daran interessiert sind, diesen Krieg so lange wie möglich hinauszuzögern, kaum Unterstützung. Einige Länder haben F-16 zugesagt, aber es würde Monate dauern, die Ukrainer im Umgang mit diesen Flugzeugen zu schulen. Außerdem gibt es nur noch wenige bis gar keine Flugplätze, auf denen die Ukrainer Kampfjets einsetzen könnten.

Auch ohne Luftunterstützung müssen wir kritisch sehen, was den Ukrainern versprochen und gegeben wurde. Man versprach ihnen hochmoderne NATO-Waffen, die in der Lage wären, das Kriegsgeschehen zu wenden. Was sie erhielten, waren schrottreife Produkte mit gutem Marketing. Leider (für den militärisch-industriellen Komplex des Westens) sind die NATO-Waffen, wenn man sie auf die Probe stellt, nur Schein und nicht Sein.

Apropos, das Versagen der Ukraine sollte mit der NATO geteilt werden. Es lag nicht nur an den Waffen der NATO, sondern auch an ihrer Logistik und ihrem Geheimdienst. Das Bündnis hat sich auf einem schmalen Grat zwischen der Eskalation eines totalen Krieges mit Russland und dem Engagement für die Ukraine bewegt, aber all dies hat letztlich dazu geführt, dass sich die NATO als so genanntes „Verteidigungsbündnis“ blamiert hat.

Trotz der tiefgreifenden Hindernisse gab es für die Ukraine viele Möglichkeiten, sich entscheidend abzusetzen. Kiew hat es jedoch versäumt, diese Gelegenheiten zu nutzen, vor allem weil es den russischen Munitionsnachschub falsch eingeschätzt oder nicht darauf reagiert hat. Der vielleicht größte Fehler der ukrainischen Streitkräfte bei ihrer Gegenoffensive im Sommer bestand darin, dass sie die Wagner-Meuterei nicht ausnutzten. Da das russische Militär durch den vermeintlichen Aufstand des privaten Militärunternehmens verunsichert war, wäre dies die perfekte Gelegenheit für Kiew gewesen, einen entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Dieses Szenario wurde jedoch schnell geschlossen, und die Gelegenheit war für immer vertan.

Stattdessen haben ukrainische Beamte scheinbar abenteuerliche Drohnenangriffe auf verschiedene Teile Russlands gestartet. Die Angriffe trafen eine Vielzahl von Zielen an verschiedenen Orten – von der Krim bis Moskau – und trafen Luftabwehrsysteme und sogar Wohngebiete. Diese Angriffe sind militärisch bedeutungslos und verändern das Schlachtfeld nicht – sie sollen die Bevölkerung vor Ort psychologisch in Angst und Schrecken versetzen und die russische Führung verunsichern.

Kurzum, die Drohnenangriffe sind Ausdruck der Verzweiflung.

Angesichts der geringen Gebietsgewinne, der empfindlichen neuen Befestigungen, der demoralisierten Armee und der Tatsache, dass Geld, Zeit und Waffen knapp werden, erhält diese Gegenoffensive die Note mangelhaft.

Jetzt kommt der „Winter“, wie man sagt. Mit einem neuen Verteidigungsminister und ohne die Zusage, der NATO beizutreten, steht der ukrainischen Führung ein weiterer trostloser Winter bevor. Die Straßen und das Land werden gefrieren. Die Temperatur wird sinken. Anstatt Winterschlaf zu halten, wird der russische Bär zum Kampf ausrücken.

Wie viele ukrainische Männer müssen noch sterben, bevor Selenskyj den Befehlen Washingtons zugunsten der Diplomatie den Rücken kehrt und das rettet, was von dieser ukrainischen Generation noch übrig ist? Übersetzt mit Deepl.com

