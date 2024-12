Einblick in Israels dreiste Landnahme in Syrien: Ein jahrzehntealter Plan erwacht zum Leben

https://www.mintpressnews.com/inside-israels-brazen-syria-land-grab-a-decades-old-plan-comes-to-life/288826/



Von Roberrt Inlakesh

13. Dezember 2024

Nur wenige Stunden nach der Absetzung des ehemaligen syrischen Präsidenten Bashar al-Assad startete das israelische Militär eine beispiellose Offensive, die weiteres Land auf den Golanhöhen eroberte. Israel versucht nun ganz offen, einen Plan für eine Pufferzone umzusetzen, mit dem weitere Teile des syrischen Territoriums erobert werden sollen – ein Plan, der seit über einem Jahrzehnt geplant ist.

Im Februar 2013 wurde berichtet, dass der israelischen Regierung ein Vorschlag für eine „Pufferzone“ vorgelegt wurde, die bis zu 10 Meilen in syrisches Gebiet hineinreichen würde. Dies würde natürlich einen Verstoß gegen das Rückzugsabkommen mit Syrien aus dem Jahr 1974 bedeuten, in dessen Rahmen sich Israel aus einer Reihe von Gebieten auf den Golanhöhen zurückzog.

Später im selben Jahr versuchten die USA zusammen mit ihren Verbündeten Israel und Jordanien, zwei separate Pufferzonen im Süden Syriens einzurichten. Die erste sollte sich vom Westen Qatanas und Gebieten im Umland von Damaskus bis hinunter zur jordanischen Grenze erstrecken und dazu beitragen, jegliche syrische Präsenz von den Golanhöhen zu entfernen. Die zweite Pufferzone sollte sich von Dara’a bis Jabal Druze entlang der nördlichen jordanischen Grenze erstrecken. Dieser Plan sollte durch die Stationierung von 20.000 amerikanischen Soldaten in Jordanien durchgesetzt werden.

Dieses Modell einer Pufferzone innerhalb Syriens sollte nach dem Vorbild der „Good Fence“-Strategie gestaltet werden, die zwei Jahrzehnte lang im Südlibanon umgesetzt wurde. Auch wenn Israel schließlich eigene Truppen dort stationieren würde, würde es sich beim Betrieb eines solchen Systems weitgehend auf lokale Milizen stützen. Obwohl diese Strategie als „Pufferzone“ bezeichnet wurde, lief sie in Wirklichkeit auf eine militärische Besetzung libanesischen Territoriums hinaus, bei der rechtsgerichtete maronitisch-christliche Milizen mit Hilfe der selbsternannten „Südlibanon-Armee“ (SLA) die gesamte schwere Arbeit verrichteten.

1967 besetzte Israel illegal die Golanhöhen von Syrien, was zu immer wiederkehrenden Gewalttätigkeiten zwischen den beiden Seiten führte, da die israelischen Streitkräfte regelmäßig Siedler und Militärfahrzeuge tiefer in syrisches Gebiet schickten, um ihre territoriale Kontrolle auszuweiten. Der ehemalige israelische Verteidigungsminister Moshe Dayan gab sogar zu, dass „Israel für über 80 Prozent der Vorfälle verantwortlich gemacht werden kann, die die Spannungen in den entmilitarisierten Zonen zwischen Israel und Syrien vor dem Krieg von 1967 entfachten.“

Während des „Oktoberkriegs“ von 1973, der von Syrien und Ägypten angezettelt wurde, um ihre eigenen besetzten Gebiete von Israel zurückzuerobern, als sich das Blatt militärisch zu wenden begann, nachdem Washington begann, seine Verbündeten in Tel Aviv zu unterstützen, drangen die israelischen Streitkräfte noch weiter in syrisches Gebiet vor. Die Situation veranlasste sogar den irakischen Präsidenten Saddam Hussein, seine Armee zur Verstärkung von Damaskus zu entsenden, da sich die Lage für den ehemaligen syrischen Präsidenten Hafez al-Assad zuspitzte.

Später annektierte Israel die Golanhöhen, was von der internationalen Gemeinschaft abgelehnt und durch die Verabschiedung der Resolution 497 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen als illegal eingestuft wurde. Trotz dieser Verurteilung wurde Tel Aviv nie für den Verstoß gegen die verbindliche Resolution bestraft.

Der Krieg in Syrien, der 2011 begann, bot den Israelis eine neue Gelegenheit, Gebiete zu beanspruchen, die ihre Kontrolle über die ressourcenreichen Golanhöhen festigen würden. Im Jahr 2013, als Israel plante, eine neue Pufferzone im Süden Syriens zu sichern, begann es, mindestens ein Dutzend Oppositionsgruppen zu unterstützen, die gegen die Syrische Arabische Armee (SAA) kämpften.

Diese Unterstützung erfolgte in Form der Förderung einer eigenen Stellvertretergruppe namens „Forsan al-Julan“ und der Bereitstellung von leichten Waffen, medizinischer Hilfe und finanzieller Unterstützung für eine Reihe anderer bewaffneter Milizen, darunter die al-Nusra-Front.

In den letzten Jahren haben die Israelis Beiträge zur Öffnung von Kontakten mit Gruppen geleistet, die der religiösen Minderheit der Drusen in Südsyrien angehören, und sogar Vorschläge zur Gründung eines syrischen Drusenstaates an der Grenze zu Israel nach Moskau geschickt. Die von den Drusen geführte syrische Liwa-Partei würde dann im Jahr 2020 aus dem Gebiet von Suwayda hervorgehen und rasch eine Kontaktlinie zu den USA eröffnen, um Südsyrien vom Rest des Landes zu trennen.

Die israelischen Panzer dringen immer weiter in syrisches Gebiet vor und stoßen dabei auf keinen Widerstand seitens der neu installierten Regierung in Damaskus. Diese Regierung hat noch keinen Widerstand gegen Israels Invasion oder die Hunderte von Luftangriffen auf syrisches Gebiet geleistet. Es scheint, dass Israels lang ersehntes Ziel, seine Besatzung auf Syrien auszudehnen, vorerst gelungen ist.

Feature-Foto | Syrische Drusen beobachten, wie ein israelisches Panzerfahrzeug den Sicherheitszaun an der sogenannten Alpha-Linie überquert, die die von Israel annektierten Golanhöhen von Syrien trennt, in der Stadt Majdal Shams, 8. Dezember 2024. Matias Delacroix | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von ‚Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …