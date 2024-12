https://consortiumnews.com/2024/12/14/listen-the-two-puppets/



Hören: Die zwei Marionetten

14. Dezember 2024

Es gibt Parallelen zwischen ihren Rollen in Syrien und der Ukraine. Aber lässt sich Abu Mohammad Jolani von den USA, Israel und der Türkei (die möglicherweise gegensätzliche Interessen haben) ebenso leicht kontrollieren wie Wolodymyr Selenskyj?

Abu Mohammad al-Jolani (Unbekannt/Wikimedia Commons), Volodymyr Zelensky (Präsident der Ukraine/Wikimedia Commons)

Audio-Player

00:00

00:00

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben/unten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

DerehemaligeC.I.A.-Analyst Larry Johnson und CN-Redakteur Joe Lauria diskutierten am Freitag in Randy Credicos Live on the Fly-Radioprogramm auf WBAI in New York über die Ereignisse in Syrien und der Ukraine.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …