Einblicke in die Bemühungen des Kongresses, Palästinensern den Flüchtlingsstatus zu gewähren

Von Michael Arria

4. Juli 2024

Mondoweiss US-Korrespondent Michael Arria spricht mit Mohammed Khader von der U.S. Campaign for Palestinian Rights über den Vorstoß im Kongress, palästinensische Flüchtlinge in den USA anzusiedeln.

Palästinenser durchsuchen die Trümmer des Hauses der Familie Harb, das bei einem israelischen Luftangriff im Flüchtlingslager al-Bureij im zentralen Gazastreifen getroffen wurde, 18. Juni 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Letzten Monat, am Weltflüchtlingstag, forderten die US-Abgeordnete Pramila Jayapal (WA), Senator Dick Durbin (IL), der Abgeordnete Greg Casar (TX) und die Abgeordnete Debbie Dingell (MI) gemeinsam mit fast 70 demokratischen Kongressmitgliedern die Regierung Biden in einem Brief auf, Palästinensern, die vor Israels brutalem Angriff auf den Gazastreifen fliehen, den Flüchtlingsstatus zu gewähren.

„Wir bitten Sie eindringlich, in Erwägung zu ziehen, palästinensischen Flüchtlingen, insbesondere solchen mit Familienangehörigen in den Vereinigten Staaten, den Weg in die Vereinigten Staaten zu öffnen“, heißt es in dem Schreiben. „In der Vergangenheit haben die USA nur sehr wenige palästinensische Flüchtlinge neu angesiedelt, darunter nur 56 Flüchtlinge, oder 0,09 Prozent der Gesamtzahl der neu angesiedelten Flüchtlinge, im Finanzjahr

2023 und bisher nur 16 im Haushaltsjahr 2024. Angesichts der katastrophalen Bedingungen, die derzeit in Gaza herrschen, ist es an der Zeit, dies zu ändern.

Der Vorstoß wurde durch die Bemühungen von Organisationen wie der U.S. Campaign for Palestinian Rights (USCPR), dem Arab American Anti-Discrimination Committee (ADC) und MPower Change unterstützt.

Mondoweiss US-Korrespondent Michael Arria sprach mit Mohammed Khader, USCPR Manager of Policy and Advocacy Campaigns, über den Brief, Bidens Erfolgsbilanz in dieser Frage und die Bemühungen der Republikaner, Palästinenser an der Einreise zu hindern.

Mondoweiss: Was sind die Forderungen des Briefes an den Kongress?

Mohammed Khader: Das Hauptaugenmerk des Briefes liegt auf der Bereitstellung von Flüchtlingsdiensten für die Angehörigen palästinensischer Amerikaner in Gaza. Im Mittelpunkt steht das Problem, dass die US-Botschaft die Palästinenser in Gaza im Stich lässt, aber auch das Versagen der US-Regierung, palästinensische Amerikaner und ihre Familienangehörigen in Gaza zu schützen.

Es gab eine ganze Reihe von Gesprächen darüber, was getan werden könnte, um den palästinensischen Amerikanern und ihren Familienangehörigen hier zu helfen. Der Hauptzweck des Schreibens besteht darin, eine so genannte Priority-2 (P-2)-Einstufung vorzunehmen, d. h. einen Flüchtlingsstatus, der es Amerikanern mit Familienangehörigen im Gazastreifen ermöglichen würde, diese entweder herauszuholen oder ihnen zu helfen, Hilfe zu leisten.

Natürlich gibt es eine Menge Dinge, die hier hinzugefügt werden könnten, aber das Hauptproblem ist die Tatsache, dass es palästinensische Amerikaner gibt, die per Crowdfunding, GoFundMe und auf andere Weise versuchen, ihren Familien zu helfen, aber die US-Regierung verfügt über Verfahren und Programme, die ihnen bei der Ausreise helfen können.

Wir sind eingesprungen und haben versucht, eine Art von Weg zu bieten, dies zu tun. Auch hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten der Hilfe, aber dies ist nur eine von vielen Ideen, um die Regierung Biden zu unterstützen.

Können Sie etwas über die Unterstützung sagen, die Sie von den demokratischen Gesetzgebern erhalten haben? Das ist nicht etwas, das nur The Squad oder die progressiveren Mitglieder unterzeichnet haben. 70 Kongressabgeordnete haben die Bemühungen unterstützt.

Es gab mehrere Organisationen, die ihre Beziehungen genutzt haben, und wir waren stolz darauf, Teil einer Koalition von Gruppen zu sein, die sich für diese Sache eingesetzt haben. Wir waren eine der ersten Organisationen, die darauf drängten.

Was die Ebene der Mitglieder betrifft, so muss ich dem Abgeordneten Greg Casar aus Texas Anerkennung zollen. Sein Team hat sich sehr für den Prozess engagiert und dafür gesorgt, dass dieses Thema im Repräsentantenhaus auf breiter Ebene behandelt wird. Senator Dick Durbin aus Illinois ist eine weitere Person, die dazu beigetragen hat, diese Angelegenheit voranzutreiben, da er viele Wähler hat, die direkt betroffen sind.

Wir können auf die Mitglieder von The Squad zählen, aber wir haben uns auch mit gemäßigteren und zentristischen Demokraten zusammengetan. So haben wir zum Beispiel Leute wie Reps. Nanette Barragán (Kalifornien) und Tony Cárdenas (Kalifornien) auf dem Brief, aber auch Leute wie Cori Bush und Jamal Bowman.

Ich denke, das zeigt, dass wir ein großes Engagement haben. Nicht nur wir, sondern auch andere Organisationen. Es gibt ein breiteres Engagement für diesen Brief und es ist eine der höchsten Unterschriftensammlungen, die wir in Bezug auf Palästina gesehen haben.

Dieser Brief ist offensichtlich an Biden gerichtet. Können Sie etwas dazu sagen, wie die Regierung mit diesem Thema umgegangen ist?

Das Problem der palästinensischen Flüchtlinge wird durch den Angriff auf das UNRWA und die Art, wie die israelische Regierung internationale Organisationen zum Sündenbock macht, noch verschärft.

Was die Regierung Biden betrifft, so hat sie versagt. Als sie an die Macht kam, hat sie das Thema zunächst auf die lange Bank geschoben. Wir haben gesehen, wie die Regierung versucht hat, dieses Thema den Saudis und anderen zu überlassen, um das Abraham-Abkommen zu stärken.

Sie haben bei der Frage der Evakuierung afghanischer Flüchtlinge versagt, sie haben bei der Evakuierung sudanesischer Flüchtlinge deutlich versagt. Das scheint hier ein roter Faden zu sein. Auch wenn Flüchtlinge vor Konflikten, Kriegen, Völkermord und Gräueltaten fliehen mussten, wurde mit zweierlei Maß gemessen. Die US-Regierung hat zum Beispiel viel für die Ukrainer getan, während ihre Bemühungen für die Sudanesen und Afghanen ebenfalls erfolglos geblieben sind.

Das Problem der palästinensischen Flüchtlinge ist natürlich viel umfassender als nur das, was seit Oktober geschehen ist, aber es gibt einen bestimmten Grund, warum der Brief am Weltflüchtlingstag veröffentlicht wurde. Während wir versuchen, Hilfe zu leisten, müssen wir auch weiterhin dafür sorgen, dass Dinge wie das Recht auf Rückkehr und andere Grundprinzipien für Palästinenser anerkannt werden.

Aber wie gesagt, unterm Strich hat die Regierung versagt. Ihre Botschaften haben versagt. Die Botschaften haben den Palästinensern überhaupt nicht geholfen. Wenn man sich anschaut, was nach Oktober geschah, dann hat die Regierung ihre Ressourcen mobilisiert, um im Wesentlichen Israelis, die amerikanische Staatsbürger waren, mit US-Charterflugzeugen aus Israel herauszuholen.

Wir haben keine Mobilisierung gesehen, sicherlich nicht in diesem Ausmaß oder Umfang, aber nicht einmal einen kleinen Prozentsatz davon, um den Palästinensern in Gaza zu helfen. Wir wissen, dass die Regierung wusste, dass es etwa tausend Palästinenser in Gaza gab, die amerikanische Staatsbürger waren. Trotzdem wurde nichts unternommen. Dieser Brief ist also eine Art längerer Intervention, wenn Sie so wollen, um die Regierung zu drängen, etwas zu tun.

Die Einwanderungspolitik ist hier in den Vereinigten Staaten sehr schwierig. Ein republikanisches Mitglied des Kongresses hat einen Gesetzesentwurf eingebracht, der von den MAGA-Republikanern unterstützt wurde und der die zwangsweise Ausweisung von Palästinensern aus den Vereinigten Staaten vorsah. Das ist schon einige Monate her, aber es gibt immer wieder Versuche, die Palästinenser zu entfremden und sie als einzigartige Gruppe zu isolieren.

Mit diesem Schreiben soll die Regierung gezwungen werden, die ihr bereits zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen, um palästinensischen Amerikanern und ihren Familienangehörigen in Gaza zu helfen. Es gibt bereits Instrumente, mit denen den Palästinensern geholfen werden könnte. Und noch einmal: Wenn unsere Steuergelder in diese Instrumente fließen und an die Regierung gehen, sollten wir verlangen, dass diese Instrumente genutzt werden, um den Palästinensern zu helfen und sie nicht weiter in der internationalen Gemeinschaft zu isolieren.

Sie haben den Gesetzentwurf der Republikaner erwähnt. Ich frage mich, ob Sie ein wenig mehr über die Bemühungen der GOP in dieser Frage sagen können. Ich weiß, dass es vor ein paar Monaten einen Brief von GOP-Gesetzgebern gab, in dem Biden aufgefordert wurde, seinen Plan zur Neuansiedlung palästinensischer Flüchtlinge zurückzuziehen. Was sehen wir von der Rechten, und wie sollten wir das im weiteren Kontext von antiarabischer Stimmung und Islamophobie interpretieren?

Während dieser ganzen Situation haben wir gesehen, wie die Republikaner, die gesamte republikanische Fraktion, mit Ausnahme eines Mitglieds, Thomas Massie aus Kentucky, glaube ich, sowie einige Demokraten, den antipalästinensischen Rassismus wirklich tief, tief in die Politikgestaltung eingebracht haben.

Letzte Woche stimmten Mitglieder des Kongresses für die Aufnahme eines Änderungsantrags in die jährliche Haushaltsvorlage des Außenministeriums, der verhindern würde, dass Mittel an das Außenministerium fließen, um die Zahl der Todesopfer unter den Palästinensern und im Gazastreifen zu erhöhen.

Wir haben im Laufe dieser ganzen Tortur eine Menge verschiedener antipalästinensischer Dinge erlebt. Der Gesetzentwurf, den ich vorhin erwähnt habe, würde Palästinensern das Visum oder den Flüchtlingsstatus im Asyl entziehen. Wir haben viele Dinge gesehen, die sich gegen Palästinenser richten und sie angreifen. Ungefähr zu dieser Zeit gab es auch ein Hassverbrechen gegen einen sechsjährigen Palästinenser, der ermordet wurde.

Es gibt Gesetzgeber, die diese republikanischen Bemühungen getadelt haben, darunter jüdische Demokraten wie Sarah Jacobs (CA) und andere. Aber gleichzeitig sehen wir, dass der antipalästinensische Rassismus immer tiefer in den politischen Entscheidungsprozess eingebettet wird. Nicht nur in der Haltung des Kongresses in Bezug auf Gaza, sondern auch auf Palästina im Allgemeinen. Darüber sind wir sehr besorgt, denn das wirkt sich auch auf unsere Gemeinden aus.

In den kommenden Monaten wird sich die Rhetorik im Hinblick auf die Wahlen natürlich verschärfen. Wir wissen, dass der antipalästinensische Rassismus nicht erst am 7. Oktober begonnen hat, sondern dass er sich seitdem noch verstärkt hat. In der Sprache von Joe Biden selbst, gegenüber republikanischen Kongressmitgliedern und anderen.

Das ist etwas, worüber wir wiederum sehr besorgt sind, und wir haben versucht, intern auf dem Kongress dagegen vorzugehen, weil wir wissen, dass es antipalästinensische Gruppen gibt, die Memos und Gesprächspunkte verbreiten, um unsere Gemeinschaft anzugreifen, um Studenten ins Visier zu nehmen, die Divestment-Bemühungen anführen, die an den Universitäten Alarm schlagen, wenn es darum geht, sich von Völkermord und Siedlerkolonialismus zu trennen.

Das ist nicht nur ein Problem der Demokraten oder der Republikaner, beide Parteien müssen sich damit befassen.

Das ist eine gute Überleitung zu meiner letzten Frage. Sie haben erwähnt, dass die Demokraten in Wahljahren bei der Einwanderung in der Regel nach rechts rücken. Wir haben gerade ein sehr rechtes Grenzgesetz gesehen, das von der Regierung Biden vorangetrieben wurde. Wir haben auch einige wirklich beunruhigende rhetorische Äußerungen des voraussichtlichen republikanischen Kandidaten Donald Trump erlebt. Er hat versprochen, wieder einmal Menschen aus bestimmten Teilen der Welt die Einreise in die USA zu verweigern, nachdem er am 7. Oktober gesagt hatte, er würde niemanden aus dem Gazastreifen einreisen lassen. Er hat sogar damit gedroht, protestierende Studenten zu deportieren und die Palästina-Bewegung in den USA zurückzudrängen. Was halten Sie von diesen Äußerungen Trumps und wie ernst sollten die Menschen sie nehmen?

Das ist eine wirklich gute Frage. Ich denke, wir sollten alles sehr ernst nehmen, insbesondere nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Immunität.

Wir haben Trumps Rhetorik in den Jahren 2015 und 2016 erlebt, und es gab fast so etwas wie eine Arroganz der Demokraten in den eigenen Reihen. Sie dachten, Clinton würde die Wahl gewinnen und wir wären wieder auf uns allein gestellt, um mit dem Faschismus fertig zu werden.

Wir haben den Aufstieg von Dingen wie dem Projekt 2025 gesehen, zusätzlich zu den jüngsten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs, und ich denke, der Übergang von dem, wo wir jetzt sind, zum November wird sehr besorgniserregend sein. Unsere Gemeinden werden schon jetzt angegriffen, und das schon seit Monaten. Eine neue Regierung würde definitiv die Angriffe auf unsere Gemeinden verstärken.

Wir sind nicht nur besorgt über das Wiederaufleben von Dingen wie dem Einreiseverbot für Muslime, sondern wirklich über eine Wiederherstellung des Klimas nach dem 11. September. Ständiges Anvisieren, Beobachten und Überwachen unserer Gemeinschaften. Der Kongress hat beispielsweise vor einigen Monaten eine Reform des FISA-Gesetzes verabschiedet.

Diese Dinge können bereits als Waffe gegen unsere Gemeinschaften eingesetzt werden, sei es durch Überwachung, Kontrolle oder Unterdrückung. Wir wissen bereits, dass diese Dinge geschehen. Wir wissen nichts über das Ausmaß und den Umfang, aber wir wissen, dass diese Dinge unter Trump oder einer wie auch immer gearteten republikanischen Regierung sehr viel stärker sein werden. Wir wissen auch, dass unsere Gemeinschaft weiterhin angegriffen werden wird, unabhängig davon, ob es Biden oder Trump ist, und dass wir hier eine Rolle spielen, um sicherzustellen, dass unsere Gemeinschaften geschützt werden und dass die Menschen das Risiko kennen und auch wissen, welche Dinge passieren.

Trump hat gezeigt, dass es keine rote Linie gibt, vor allem nach der Immunitätsentscheidung, und wir haben gesehen, dass Biden nicht bereit war, seine Autorität zu nutzen, um einzugreifen und tatsächlich etwas zu tun. Er war ein sehr egoistischer Präsident, weil er nicht das getan hat, was er versprochen hatte.

Wir wissen, dass diese Dinge in unseren Gemeinden immer wieder auftauchen. Wir wissen, dass die Leute die Schuld für die Weigerung des Präsidenten, etwas zu tun, auf andere schieben werden. Wie auch immer der Präzedenzfall nach der Wahl aussehen wird, wir haben immer noch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Gemeinden geschützt werden und dass unsere Prioritäten hier weiterhin im Mittelpunkt stehen.

Darüber hinaus denke ich, dass wir abwarten und raten müssen, aber unsere Prioritäten werden unverändert bleiben. Unsere Priorität ist die Solidarität mit den Palästinensern vor Ort und die Sicherstellung, dass die Palästinenser hier in den USA alles haben, was sie brauchen, um weiterhin aktiv und lautstark zu sein.

