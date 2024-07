https://www.aljazeera.com/opinions/2024/7/4/israels-sde-teiman-is-so-similar-to-guantanamo-for-a-reason



Israels Sde Teiman ist Guantanamo nicht ohne Grund so ähnlich

Von MansoorAdayfi

Schriftsteller, Künstler, Aktivist und ehemaliger Guantánamo-Häftling

4 Juli 2024

Beide Militärgefängnisse, die für Menschenrechtsverletzungen berüchtigt sind, wurden mit dem gleichen Gefühl der Straflosigkeit und der Missachtung des Völkerrechts eingerichtet.

Eine palästinensische Frau hält ein Plakat, auf dem einige der palästinensischen Gefangenen abgebildet sind, die seit dem 7. Oktober von den israelischen Streitkräften inhaftiert wurden, während einer Demonstration zur Unterstützung der Gefangenen in israelischen Gefängnissen am 30. Mai 2024 in Nablus im Westjordanland [Sergey Ponomarev/Getty Images].

Im Mai rückte ein schockierender CNN-Bericht, der sich auf Aussagen von Informanten stützte, den israelischen Militärstützpunkt Sde Teiman in der Negev-Wüste ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit und führte dazu, dass er mit dem berüchtigten US-Marinestützpunkt in Guantanamo Bay, Kuba, verglichen wurde, wo ich mehr als ein Jahrzehnt lang inhaftiert war.

Drei Israelis, die seit Beginn des Gaza-Krieges in dem Wüstencamp gearbeitet haben, das auch als Gefangenenlager dient, berichteten CNN, dass sie Zeugen systematischer physischer und psychischer Misshandlungen palästinensischer Häftlinge in der Einrichtung waren.

Sie sagten, die dort inhaftierten Palästinenser, die ohne Anklage oder Rechtsbeistand festgehalten werden, würden mit verbundenen Augen in Stresspositionen gezwungen, geschlagen, beleidigt und über längere Zeit am Sprechen gehindert. Den Gefangenen in Sde Teiman, so die Whistleblower, werden routinemäßig Gliedmaßen amputiert, weil sie sich durch die ständigen Handschellen Verletzungen zugezogen haben.

CNN veröffentlichte auch zwei Fotos aus der Einrichtung, die Reihen von Männern in grauen Trainingsanzügen zeigen, die mit verbundenen Augen in einem mit Stacheldraht umzäunten und von Flutlicht beleuchteten Außenbereich sitzen.

Der Bericht, der durch unabhängige Berichte anderer Medien sowie durch Aussagen der freigelassenen palästinensischen Gefangenen ergänzt wurde, ließ mir das Herz aufgehen. Ich fühlte mich sofort an jenen dunklen Tag im Februar 2002 zurückversetzt, als ich zum ersten Mal mit verbundenen Augen und gefesselt nach Guantanamo geschickt wurde, wo ich mehr als 14 Jahre in willkürlicher Haft verbringen sollte, ohne zu wissen, wann oder ob ich freigelassen werden würde oder warum ich überhaupt festgehalten wurde.

In Guantanamo war meine Erfahrung als Gefangener derjenigen sehr ähnlich, die von den israelischen Informanten in dem CNN-Bericht beschrieben wurde – eine Erfahrung, die von einem Gefühl ständiger Unsicherheit und Angst geprägt war.

Genau wie im Fall von Sde Taiman war auch in Guantanamo psychologischer Missbrauch an der Tagesordnung. Wir wurden routinemäßig isoliert, extremen Temperaturen ausgesetzt und mit körperlicher Misshandlung bedroht. Demütigungen durch erzwungene Nacktheit und sexuelle Übergriffe waren ebenfalls an der Tagesordnung. Reizüberflutung und -entzug durch lange Lichteinwirkung und laute Geräusche oder stundenlanges Sitzen in Einzelhaft in völliger Dunkelheit ließen unseren Sinn für die Realität weiter schwinden.

Die Ähnlichkeiten zwischen Guantanamo und Sde Teiman beschränken sich auch nicht auf die Behandlung der Gefangenen. Die beiden Einrichtungen rechtfertigen ihre Existenz und ihre Exzesse mit ähnlichen Argumenten und Narrativen.

Die US-Regierung richtete Guantanamo Bay nach dem 11. September 2001 ein, um Männer zu inhaftieren und zu verhören, die verdächtigt wurden, an diesen Anschlägen beteiligt gewesen zu sein oder andere Verbindungen zum Terrorismus zu haben, ohne dabei durch das humanitäre Völkerrecht und andere Verträge, die die Misshandlung von Kriegsgefangenen verbieten, eingeschränkt zu werden. Die US-Regierung stufte alle Gefangenen in Guantanamo Bay als „illegale feindliche Kämpfer“ ein, was es ihr ermöglichte, uns jahrelang ohne Anklage, mit eingeschränkter rechtlicher Vertretung und unter eklatanter Verletzung des Völkerrechts festzuhalten. In den Jahren nach 9/11 haben die USA auf diese Weise unzählige unschuldige muslimische Männer und Jungen „verschwinden“ lassen. Ich war einer der 779 Männer und Jungen, die nach Guantánamo geschickt wurden. Man geht jedoch davon aus, dass Tausende von anderen in ähnlichen schwarzen Lagern und Militärgefängnissen auf der ganzen Welt inhaftiert wurden und schließlich verschwanden.

Israel rechtfertigt die willkürliche Inhaftierung von Palästinensern, die es als Bedrohung empfindet, seit vielen Jahren mit ähnlichen Gründen der nationalen Sicherheit. Viele Palästinenser, die in Israel inhaftiert sind, wurden im Rahmen eines quasi-richterlichen Verfahrens verhaftet, das als „Verwaltungshaft“ bekannt ist. Im Rahmen dieses Verfahrens werden Palästinenser zunächst für sechs Monate inhaftiert, aber ihre Inhaftierung kann dann wiederholt auf unbestimmte Zeit ohne Anklage oder Gerichtsverfahren verlängert werden.

Wie die USA nach dem 11. September 2001 stützt sich auch Israel seit dem 7. Oktober auf sein Gesetz über ungesetzliche Kombattanten, um Palästinenser ohne rechtliche Prüfung und ohne die Möglichkeit einer Verteidigung auf unbestimmte Zeit zu inhaftieren. Das Gesetz erlaubt es Israel, Personen in Einrichtungen wie Sde Teiman ohne Haftbefehl bis zu 45 Tage lang festzuhalten. Dieser Zeitraum verlängert sich oft auf unbestimmte Zeit, da die Inhaftierten ohne ordnungsgemäßes Verfahren in das offizielle israelische Gefängnissystem verlegt werden.

Eine weitere Ähnlichkeit zwischen Guantanamo Bay und Sde Teiman ist der Mangel an Transparenz. In Guantanamo hat das US-Militär Versuche von Journalisten, sich Zugang zu den Lagern zu verschaffen, konsequent und mit einigem Erfolg zurückgewiesen und unter dem Deckmantel nationaler Sicherheitsbedenken strenge Beschränkungen und Zensur auferlegt. Dieser Mangel an Transparenz hat sich in den letzten Jahren noch verschärft, und Journalisten stoßen bei ihren Bemühungen, die Realität des Lebens in Guantanamo zu beleuchten, auf noch größere Hindernisse. Auch Israel arbeitet hart daran, die Medien und unabhängige Juristen von seinen Gefängnissen und militärischen Hafteinrichtungen wie Sde Teiman fernzuhalten. Die Notlage der palästinensischen Gefangenen in Gaza hat nur dank des Mutes israelischer Informanten, die es auf sich genommen haben, die dortigen Missstände aufzudecken, weltweite Aufmerksamkeit erregt.

Nach der Veröffentlichung des vernichtenden CNN-Berichts versprach Israel, Sde Teiman zu schließen. Auch der Oberste Gerichtshof Israels forderte als Reaktion auf eine am 23. Mai von mehreren israelischen Menschenrechtsorganisationen eingereichte Petition Antworten auf die Frage nach dem Zustand der dort inhaftierten Gefangenen. In der Petition wurde die Schließung der Einrichtung aufgrund unmenschlicher Bedingungen und schwerer Misshandlungen gefordert, die sowohl gegen israelisches als auch gegen internationales Recht verstoßen.

Auch wenn dies vielversprechende Entwicklungen sind, müssen wir wachsam bleiben und weitere Berichterstattung und echte Rechenschaftspflicht fordern, um sicherzustellen, dass die Gefangenen und die Praktiken in Sde Teiman nicht einfach in eine andere, geheimere Einrichtung verlegt werden. Schließlich wurden die Missbräuche und die Illegalität in Guantanamo Bay in den letzten zwei Jahrzehnten mehrfach aufgedeckt, aber die berüchtigte Einrichtung in Kuba ist immer noch in Betrieb, und niemand wurde für die dortigen Verstöße gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft gezogen.

Ich spreche über die Parallelen zwischen Guantanamo und Sde Teiman, um die Aufmerksamkeit auf die universelle Natur des Leids zu lenken, das durch Inhaftierungspraktiken verursacht wird, die von Geheimhaltung, Illegalität und unmenschlicher Grausamkeit geprägt sind.

In den palästinensischen Männern, die vom israelischen Militär in Sde Teiman inhaftiert wurden, sah ich mich selbst und Hunderte von anderen Männern und Jungen, die von den USA in Guantanamo inhaftiert wurden. Unsere Torturen sind sich so ähnlich, weil sowohl Israel als auch die USA glauben, dass sie außerhalb der Grenzen des Völkerrechts agieren und im Namen der „nationalen Sicherheit“ mit Menschen, die sie als Bedrohung empfinden, machen können, was sie wollen.

Die Tatsache, dass sich die gleichen Missstände wie in Guantanamo auch in Sde Teiman wiederholen, unterstreicht die dringende Notwendigkeit von Rechenschaftspflicht und Reformen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die internationale Gemeinschaft Menschenrechtsverletzungen in Hafteinrichtungen anerkennt und anspricht – ganz gleich, ob sie in einem Militärlager in der Negev-Wüste oder in einem US-Marinestützpunkt auf einer Karibikinsel begangen werden.

Es sollte unabhängige Untersuchungen geben und die Täter sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass sich solche Übergriffe in Zukunft wiederholen. Wenn wir nicht handeln und für die eklatanten Verstöße gegen die Menschenrechte in israelischen Gefangenenlagern zur Rechenschaft gezogen werden, werden wir bald mit einem weiteren erschütternden Bericht über ein unmenschliches Gefangenenlager in einer anderen Ecke der Welt konfrontiert werden.

Mansoor Adayfi Schriftsteller, Künstler, Aktivist und ehemaliger Guantánamo-HäftlingMansoor Adayfi ist Schriftsteller, Künstler, Aktivist und ehemaliger Guantánamo-Häftling, der über 14 Jahre lang ohne Anklage festgehalten wurde. Adayfi wurde 2016 nach Serbien entlassen, wo er darum kämpft, sich ein neues Leben aufzubauen und die Einstufung als Terrorverdächtiger abzulegen. Im Jahr 2019 wurde Adayfi mit dem Richard J. Margolis Award für Sachbuchautoren im Bereich des Journalismus für soziale Gerechtigkeit ausgezeichnet. Seine Memoiren, Don’t Forget Us Here, Lost and Found at Guantánamo, wurden im August 2021 veröffentlicht. Er arbeitet als Koordinator des Guatanamo-Projekts von Cage

Übersetzt mit deepl.com

