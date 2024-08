https://strategic-culture.su/news/2024/08/05/from-glass-house-hail-stones-rains-down-venezuela/



Aus dem Glashaus prasselt ein Steinhagel auf Venezuela nieder

Von Stephen Karganovic

5. August 2024

Für die jahrzehntelange Besessenheit mit Venezuela gibt es vor allem zwei Erklärungen . Beide sind rote Fahnen für den wütenden imperialistischen Stier.

Seit den 1920er Jahren ist Venezuela ein sehr unglückliches Land. Damals wurden auf seinem Territorium riesige Ölvorkommen entdeckt. Das Unglück begann, als die Raubtiere aus aller Welt den sagenhaften Reichtum des Landes entdeckten. Es verfügt über die größten Erdölreserven der Welt, die die von Saudi-Arabien noch übertreffen, sowie über riesige Mengen an Gold und anderen wertvollen Erzen und Mineralien.

Es ist alles andere als ein Grund zur Freude, wenn ein reiches Land nicht in der Lage ist, sich wirksam zu verteidigen, sondern eine große Schwachstelle darstellt. Wie Gerald Celente schon zu der Zeit feststellte, als Libyen im Fadenkreuz der globalen Raubtiere stand, ist es für ein Land viel sicherer, jedes Jahr eine Rekordernte an Brokkoli zu produzieren, als mit einem Rohstoff verflucht zu sein, der von den Großen und Mächtigen dieser Welt begehrt wird.

Die Qualen, die Venezuela in den letzten zwei Jahrzehnten erlebt hat, bestätigen Celentes Aussage.

1998 wählte das venezolanische Volk Hugo Chavez und setzte sich damit gegen eine Reihe von Handlangern und Betrügern durch, die zuvor immer von ihren imperialen Oberherren zur „demokratischen“ Bestätigung durch die träge Bevölkerung vorgeschlagen worden waren. Es stellte sich heraus, dass sie bei dieser Gelegenheit falsch gestimmt hatten, und damit begannen ihre Probleme. Seitdem sind sie strafenden und zunehmend verheerenden Sanktionen ausgesetzt. Die Brutalität dieser Sanktionen war so groß, dass das Programm zur Umverteilung des verstaatlichten Volksvermögens zugunsten der Armen und bisher Entrechteten abrupt abgebrochen werden musste. Der rachsüchtige Angriff auf das venezolanische Volk und seine Lebensgrundlagen, der in den letzten zwanzig Jahren mit kumulativer Grausamkeit durchgeführt wurde, kann nur als kollektives wirtschaftliches und politisches Äquivalent zu den individuellen Folterungen in Abu Ghraib interpretiert werden.

Am Sonntag, den 28. Juli, fanden in Venezuela Präsidentschaftswahlen statt. Der Amtsinhaber Nicolas Maduro von der Vereinigten Sozialistischen Partei wurde von der Wahlkommission mit 51 % der Stimmen zum Sieger erklärt, während der Herausforderer, der Favorit des kollektiven Westens, Edmundo Gonzales, 44 % der Stimmen erhielt und sich der Rest auf zwei kleinere Kandidaten verteilte. Kaum waren die Wahllokale geschlossen und die Stimmenauszählung in Anwesenheit von 910 internationalen Beobachtern im Gange, wurde im Ausland eine konzertierte Kampagne gestartet, um den Sieg Maduros als betrügerisch zu bezeichnen und zu behaupten, dass der Kandidat der Opposition tatsächlich gewonnen habe. Wo hatte man eine solche Abfolge von Ereignissen schon einmal gesehen?

Das relativ knappe Ergebnis war ein perfekter Hinterhalt, das ideale Szenario, um das Spielbuch der farbigen Revolution von Gene Sharp zu aktivieren. Innerhalb weniger Stunden nach der Bekanntgabe der Ergebnisse wurden faktisch nicht belegte Behauptungen aufgestellt, wonach Gonzales doppelt so viele Stimmen erhalten habe wie offiziell zugestanden. Prompt wurden Hilfsmechanismen in Gang gesetzt. Genau wie nach den Wahlen 2020 in Bolivien, die von Evo Morales gewonnen wurden, einer Figur, die von den Imperialisten ebenso verabscheut wird wie Chavez und Nicolas Maduro, gab die Organisation Amerikanischer Staaten eine Erklärung ab , in der sie die venezolanische Wahl als „unzuverlässig“ bezeichnete. Die Regierungen mehrerer anderer Länder, Argentinien, Chile und Peru, folgten diesem Beispiel mit noch schärferen Worten und kündigten an, dass sie Maduros Wahl für eine neue sechsjährige Amtszeit nicht anerkennen würden. Ironischerweise ist die derzeitige peruanische Regierung selbst das Ergebnis eines verfassungswidrigen Palastputsches im Jahr 2022, bei dem der demokratisch gewählte Präsident des Landes, Pedro Castillo, abgesetzt wurde. Das peruanische Putschregime hält jedoch nichts davon, Venezuela über die Feinheiten des demokratischen Verfahrens zu belehren.

Während dieser Artikel geschrieben wird, gibt es in Venezuela Berichte über Unruhen und sogar gewalttätige Bandenunruhen. Die nächsten Tage werden zeigen, wie stark oder schwach die Unterstützung für Maduro und seine regierende antiimperialistische Partei ist.

Die Tragödie, die Venezuela heimgesucht hat, ist ein klares Beispiel für die inhärente Verwundbarkeit von relativ schwachen Ländern, die mit immensen natürlichen Ressourcen ausgestattet sind. Sie sind Freiwild für die Ausplünderung, und von dem Moment an, in dem sie sich weigern, auf dem Boden zu bleiben, und beschließen, Widerstand zu leisten, wie es Venezuela unter Chavez und Bolivien unter Morales taten, werden sie zu Objekten der Subversion mit den übelsten Mitteln, mit dem einzigen Ziel, das alte Regime und das System der neokolonialistischen Ausplünderung, das es kennzeichnete, wiederherzustellen.

Es gibt zwei wesentliche Erklärungen für die jahrzehntelange Besessenheit von Venezuela. Beide sind ein Warnsignal für den wütenden imperialistischen Stier, der immer noch gefährlich ist und eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit hat, Unheil anzurichten, auch wenn er nach vielen Stichen mit Banderillas stark blutet.

Der erste ist das venezolanische Öl und die geografische Nähe zu seinem Heimatland, der Karibik. Wie der Autor von „Corporate coup: Venezuela und das Ende des Imperiums“, die Venezuela-Expertin und Grauzonen-Journalistin Anya Parampil, feststellt, ist die Behauptung, Venezuela sei als sozialistisches Land eine Bedrohung für die demokratischen Werte des Westens, falsch. Nur zwischen 15 und 20 Prozent der venezolanischen Wirtschaft sind unter staatlicher Kontrolle, der Rest befindet sich in privater Hand. Zu diesem geringen Prozentsatz gehört jedoch die verstaatlichte Erdölindustrie, so dass das Öl und die Frage, wer von seiner Förderung profitiert – venezolanische Bürger oder ausländische Unternehmen – der eigentliche Streitpunkt ist.

Der andere wichtige Faktor, der die hartnäckige Feindseligkeit gegenüber der venezolanischen Regierung erklärt, ist ihre geopolitische Ausrichtung. Venezuela strebt die Mitgliedschaft in den BRICS-Staaten an und hat sich in der Praxis unmissverständlich zur Multipolarität bekannt. Unter Chavez und Maduro hat das Land geduldig nicht nur Beziehungen zu gleichgesinnten karibischen und lateinamerikanischen Ländern aufgebaut, sondern auch enge politische, wirtschaftliche und sogar militärische Allianzen mit Russland und China geschmiedet. Das ist ein Abweichen auf vielen Ebenen durch ein „Hinterhof“-Land, das nicht geduldet werden kann, wenn von der Monroe-Doktrin etwas anderes als Fetzen übrig bleiben sollen.

Es gibt keine Entschuldigung für den Druck und die Einschüchterung, die auf ein unabhängiges Land ausgeübt werden, das seine politischen Entscheidungen in einer Weise artikuliert, die mit seinen wahrgenommenen Interessen übereinstimmt, wozu es als souveränes Mitglied der Vereinten Nationen durchaus berechtigt ist. Die globalen Machtzentren, die es auf sich nehmen, den Willen breiter Teile der venezolanischen Bevölkerung zu unterdrücken, der nicht nur in dieser, sondern auch in vielen früheren freien und ungehinderten Wahlen deutlich zum Ausdruck kam, verdienen die schärfste Verurteilung.

Doch die venezolanische Regierung ist in dieser Angelegenheit nicht fehlerfrei. Sie hat es versäumt, die Art und Schwere der unerbittlichen Herausforderung für ihr eigenes Überleben mit politischer Reife zu bewerten. In ihrem überschwänglichen Wunsch, bei ihren Gegnern demokratische Sympathiepunkte zu sammeln, hat sie ihren eingeschworenen Feinden einen zu großen Handlungsspielraum gelassen. Sie sind entschlossen, die sozialen Errungenschaften des venezolanischen Volkes unter dem Deckmantel der Demokratie zunichte zu machen, und nutzen rücksichtslos jeden Zentimeter dieses großzügig zugestandenen Raums für ihre üblen Machenschaften aus, indem sie methodisch den Vorschriften ihrer Subversionshandbücher folgen, die nicht geheim sind und weithin veröffentlicht werden.

Die Folgen dieses Versäumnisses sind jetzt in den Straßen von Caracas deutlich zu sehen. Aber für den aufmerksamen Beobachter waren sie schon in den Vorbereitungsphasen der gegenwärtigen Unruhen offensichtlich. Eine unbekümmerte Regierung, die darauf bedacht war, ihre demokratische Glaubwürdigkeit bei denjenigen zu beweisen, die ihre Abschaffung wollen, hat törichterweise zugelassen, dass sich identifizierbare ausländische Agenten unter dem Deckmantel legitimer Teilnehmer in den politischen Prozess einschalten. Das war ein Kardinalfehler, aus dem Lehren gezogen werden müssen. Die Regierung wusste oder hätte wissen müssen, dass es sich bei diesen Subversiven in Wirklichkeit um ausgebildete ausländische Geheimdienstmitarbeiter handelte, deren eigentliche Aufgabe nicht darin bestand, die venezolanische Demokratie zu feiern, sondern den Grundstein für das derzeitige Chaos zu legen. Es war die Pflicht der Regierung, diese aufrührerische Operation zu zerschlagen, lange bevor sie sich ausbreiten konnte.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …