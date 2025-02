https://www.counterpunch.org/2025/02/06/a-tale-of-two-final-solutions/



Eine Geschichte von zwei Endlösungen

Judith Deutsch

6. Februar 2025

Bild von Ehimetalor Akhere Unuabona.

Ich schreibe dies, da Israels völkermörderische Praktiken unaufhaltsam zu sein scheinen, ohne Waffenstillstand in Gaza oder Dschenin.

Ich versuche, den unvorstellbaren Schmerz zu begreifen, den der Verlust eines Kindes oder eines Elternteils mit sich bringt.

Aharon Shabtai fragt in seinem Gedicht „J’accuse“ aus dem Jahr 2003, wie es eine Lösung geben kann, wenn die Opfer nicht mehr atmen?

Shabtais Gedicht handelt von den vielen Sektoren in Israel, die diese Gräueltaten begehen: Der Scharfschütze, der auf das Kind Muhammad schoss

unter dem Arm seines Vaters

handelte nicht allein –

Ich vergleiche den deutschen Völkermord an den Juden und den jüdisch-israelischen Völkermord an den Palästinensern.

Der Völkermord der Nazis an den Juden:

Die offizielle polnische Schätzung, die konservativste und nicht allgemein akzeptierte, besagt, dass etwa 2 Millionen Juden und 52.000 Sinti und Roma in vier Vernichtungslagern getötet wurden. Mindestens ein Drittel dieser Gesamtzahl waren Kinder. Die Menschen wurden in Gaswagen, Gaskammern, Krematorien und in Massengräbern getötet. In diesen wurden Menschen auch erschossen, mit tödlichen Injektionen getötet, vergast, und Hunderttausende starben an Erschöpfung, Hunger und Krankheiten. Die Nazis vertrieben jüdische Kinder nach Polen, damit sie von polnischen Eltern adoptiert werden konnten.

Hier ist der israelische Völkermord am palästinensischen Volk, und insbesondere die gezielte Tötung von Kindern:

Neueste Schätzung: Bis zum 8. Januar 2025 wurden über 47.000 Palästinenser von Israel getötet.

Bei Israels Angriffen auf Gaza getötete Kinder:

15. November 2023 – UN 4.506 getötete Kinder aus Gaza (nicht enthalten: Todesfälle im Brutkasten, unter Trümmern begrabene Kinder). Keine israelischen Zahlen zu 2023 getöteten israelischen Kindern.

Israelischer Krieg 2021 – 67 getötete Kinder aus Gaza und 2 israelische Kinder.

Israelischer Krieg 2014 – 582 getötete Kinder aus Gaza und 1 israelisches Kind.

Israelischer Krieg 2009 – 345 palästinensische Kinder, 0 israelische.

Israelischer Krieg 2006 – 56 getötete Kinder aus Gaza, 0 israelische durch hochpräzise Raketen

Israels Behandlung palästinensischer Kinder maximiert körperliche Schmerzen und Terror. Amputationen von Gliedmaßen ohne Betäubung durch die israelische Blockade. Als „inkrementeller Völkermord“ bezeichnet, zielt die IDF auf die Augen und Knie von Kindern, wodurch Kinder lebenslang verkrüppelt werden, nächtliche Überschallknalle verursachen Nachtangst und Bettnässen, Demütigung der Eltern vor den Kindern, Folter in Militärgefängnissen.

[Nicht zu vergessen: die Trennung von Kindern an der Grenze in den USA im Jugendstrafrechtssystem].

Beim Vergleich dieser beiden Völkermorde:

Es ist schwer festzustellen, was die deutsche Öffentlichkeit über die Endlösung wusste. Die Vernichtungslager befanden sich weit entfernt von Ballungszentren in Polen und waren sorgfältig getarnt.

In Israel sind die Gräueltaten weithin bekannt und werden stolz in der ganzen Welt zur Schau gestellt.

Im nationalsozialistischen Deutschland war es gefährlich, sich dem Nationalsozialismus zu widersetzen. Tötungen und Terror waren willkürlich, und es war schwer vorherzusagen, was zu Inhaftierung, Folter und Tötung führen würde. In Israel ist es für Juden sicher, eine abweichende Meinung zu vertreten; Juden werden nicht inhaftiert oder gefoltert und können Informationen und Opposition frei verbreiten.

In Deutschland hungerten die Menschen nach dem Ersten Weltkrieg aufgrund der durch den Versailler Vertrag verhängten Blockade der Alliierten, waren stark verarmt und unterernährt: Zwischen 1914 und 1918 starben drei Viertel der Million Menschen, die Geburtenrate sank um die Hälfte. Säuglinge, Kinder, Schwangere und stillende Mütter litten und starben an Krankheiten wie Rachitis, Tuberkulose, Magen-Darm-Erkrankungen und kognitiven Störungen.

Im Gegensatz dazu ist Israel im Jahr 2008 ein wohlhabender, gut ausgebildeter, politisch und militärisch mächtiger Nationalstaat.

Die Gräueltaten der Israelis verstoßen gegen den Nürnberger Kodex, der die Weigerung verlangt, Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht durch Militärangehörige zu befolgen.

Der deutsche Holocaust wurde mit systematischer, rationaler Effizienz und fortschrittlicher Technologie begangen.

Die israelische Endlösung gegen Palästinenser wird ebenfalls mit maximaler Effizienz und Technologie organisiert: verübt durch israelische Drohnen, Satelliten, Geheimdienste, Signalstörungen, Cyberangriffe: einschließlich der fortschrittlichen Technologie von KI, tödlichen autonomen Waffen (LAW), Dual-Use-Technologie, Cyberkrieg, kognitiver Kriegsführung und elektronischer Kriegsführung.

Wie sind die Menschen gestorben? Zu den deutschen Tötungstechniken gehörten Gaswagen und Gaskammern, Krematorien und Massengräber. In ihnen wurden Menschen erschossen, mit tödlichen Injektionen getötet, vergast, und Hunderttausende starben an Erschöpfung, Hunger und Krankheiten. Hier ist die schockierende Beschreibung von Bai Yar: „In einem Moment – wir fuhren an einer langen Schlucht vorbei. Ich bemerkte seltsame Bewegungen der Erde: Erdklumpen stiegen wie von selbst in die Luft – und es gab Rauch: Es war wie ein leiser Vulkan; als ob es direkt unter der Erde brennende Lava gäbe. Blobel lachte, machte eine Geste mit seinem Arm und zeigte die Straße entlang und vor uns, die ganze Schlucht entlang – die Schlucht von Babi Yar – und sagte: „Hier liegen meine 30.000 Juden.“ Oberst Blobel war der Standartenführer.

Es wurde viel über die fortschrittliche, beispiellose geplante Organisation der Vernichtungslager geforscht und geschrieben, in denen Millionen von Menschen in Gaskammern effizient getötet wurden.

Die palästinensische Endlösung ist ebenfalls genauestens geplant. Die Tötungsmethoden maximieren physische und psychische Schmerzen und Terrorismus. Zu den von Israel entwickelten und eingesetzten Waffen und Technologien gehören DIME (Dense Inert Metal Explosives), Flechette-Waffen, als „unkonventionell“ eingestufte Waffen, DU (abgereichertes Uran), weißer Phosphor und Giftgase in Gaza.

Israel setzt strategisch Operationen unter schwarzer Flagge ein, wie z. B. heimliche Provokationen, die darauf abzielen, eine Form der Vergeltung zu schüren, die eine israelische „Selbstverteidigung“ durch vernichtende „verbrannte Erde“ rechtfertigt. So beschreibt Henry Siegman die heimliche Verletzung vieler Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas durch Israel, und so beschreibt es auch Chomsky in seiner Analyse der „Entführung“ von Gilad Shalit, die 2006 zum israelischen Angriff auf Gaza durch verbrannte Erde führte. Diese heimlichen Provokationen sind das Muster der Provokationen Israels gegenüber dem Iran, und Ben Ehrenreich über die Regierung Netanjahu, die absichtlich Beweise für die Identität der Mörder von drei israelischen Jugendlichen vor israelischen Siedlern zurückhielt. Das Zurückhalten von Beweisen gab den Siedlern Zeit, um die Wut und Rachsucht der Massen zu schüren, Tage des Amoklaufs und Mordes und die schrecklichste, unvorstellbarste Gräueltat gegen einen palästinensischen Teenager namens Mohammad. „Er war sechzehn, ein kleiner, dünner Junge mit großen und leicht schelmischen Augen. Noch bevor der Morgen vorüber war, hatte die Polizei seine Leiche in einem Wald außerhalb von Jerusalem gefunden. Seine Leiche war stark verbrannt. … der Körper des Jungen war zu entstellt, um ihn auszustellen … der Autopsiebericht wurde an die Presse weitergegeben. Die Gerichtsmediziner hatten Ruß in Abu Khdeirs Lungen und Bronchien gefunden, und das – er hatte noch geatmet, als seine Entführer ihn anzündeten …“ (S. 344ff).

Bei dem Versuch, den Sadismus und die Schuld zu verstehen, habe ich viel aus Gitta Serenyis sehr tiefgehender und gründlicher Studie An Examination of Conscience gelernt. Darin geht es um ihre ausführlichen Interviews mit Franz Stangl und seinen Familienangehörigen. Er war der Kommandant von Treblinka, dem größten der fünf Vernichtungslager der Nazis. …“ P 39 Sie fragt: “Warum wurden die Morde systematisch organisiert, um die maximale Demütigung und Entmenschlichung der Opfer zu erreichen, bevor sie starben? Dieses Muster wurde von einem bestimmten und sorgfältigen Zweck diktiert … nicht durch bloße Grausamkeit oder Gleichgültigkeit; die überfüllten, luftdichten Güterwagen ohne sanitäre Einrichtungen, Essen oder Trinken, weitaus schlimmer als jeder Viehtransport, die (buchstäblich) geschürte Hysterie bei der Ankunft, die sofortige und immer gewaltsame Trennung von Männern, Frauen und Kindern; das öffentliche Entkleiden, die unglaublich groben körperlichen Untersuchungen nach versteckten Wertsachen, das Schneiden und Rasieren der Haare der Frauen und schließlich der nackte Lauf zur Gaskammer unter der Peitsche … Wenn sie sie sowieso töten wollten, wozu dann all die Demütigung, wozu die Grausamkeit? Um diejenigen zu konditionieren, die die Politik tatsächlich umsetzen mussten. Um es ihnen zu ermöglichen, das zu tun, was sie taten. Um die Ausrottung dieser Millionen von Männern, Frauen und Kindern zu erreichen, begingen die Nazis nicht nur physische, sondern auch geistige Morde; an denen, die sie töteten, an denen, die das Töten taten, an denen, die wussten, dass das Töten geschah, und in gewissem Maße auch für immer an uns allen, die wir zu dieser Zeit lebten und dachten.

Ein kürzlich erschienener Dokumentarfilm, Israelism, zeigt viel über Israels sadistische Behandlung der Palästinenser, aber auch über das jüdische Volk, das sich weigert, Befehle zu befolgen, das aufrichtig bereut und das seine Stimme erhebt. Es gibt schreckliche Aufnahmen von der physischen und psychischen Terrorisierung und Demütigung palästinensischer Kinder und Erwachsener. Sie werden nicht verschleiert, sondern scheinen der Welt oft stolz präsentiert zu werden, als wolle man Stärke und Macht demonstrieren. Im Gegensatz zu den deutschen Nazis gibt es keinen Versuch, sich zu verstecken oder zu tarnen.

Eine komplizierte Geschichte: Hitlers persönliche Geschichte begann nicht mit Antisemitismus und der Absicht eines Völkermords. Der Psychoanalytiker Erik Erikson (in seinem Buch „Childhood and Society“) schrieb über Hitlers Familie, über Deutschland während Hitlers Jugend, mit Spekulationen über seine Psyche. Laut Dan Ellsworth war Hitler nicht daran interessiert, die ganze Welt zu erobern, und interessierte sich auch nicht für Atomwaffen. Serenyi berichtet, dass Hitler das Euthanasieprogramm einstellte, als die Menschen ihn dafür auslachten – allerdings gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen über diesen Befehl.

Hitlers ursprüngliche Absicht war es, die Juden nach Madagaskar zu vertreiben. Das spätere Vernichtungssystem wurde 1942 auf der Wannseekonferenz von Himmler, Heydrich und Goebbels entworfen und ausgearbeitet.

Der Plan zur ethnischen Säuberung Palästinas wurde von Zionisten vor dem Holocaust geplant und formuliert. Er wurde Plan Dalet genannt und nutzte die umfangreichen Daten, die vom Jüdischen Nationalfonds zusammengetragen wurden, um alle palästinensischen Gemeinden zu identifizieren und um festzustellen, wer vertrieben und wer getötet werden sollte. Die jüdischen Siedler wussten natürlich, dass es mindestens 750.000 palästinensische Einwohner gab und dass Palästina kein „Land ohne Volk“ war. Die Planung lange vor dem Holocaust ermöglichte es den Zionisten, militärisch zu trainieren und ein großes Waffenarsenal anzulegen.

Geopolitik

Es gibt viel jüdischen Reichtum und politische Macht, die aus der revolutionären und industriellen Periode des frühen 19. Jahrhunderts stammen. Die Ursachen und Auswirkungen der folgenden Fakten sind komplex und vielfältig und aufgrund der Sorge um den Antisemitismus offensichtlich angespannt. Die zentrale Rolle der jüdischen Bevölkerung umfasst die politische und wirtschaftliche Macht von Rothschild, Balfour und Kissinger. Derzeit sind fünf der zehn reichsten Männer der Welt laut Forbes Juden. Das Project for a New American Century (PNAC) wurde von den jüdischen Beauftragten Douglas Feith, Paul Wolfowitz, Richard Perle, Robert Kagan und Irving Kristol ins Leben gerufen und 2009 aufgelöst und durch das Foreign Policy Institute ersetzt.

Das 19. Jahrhundert war auch geprägt von den großen Veränderungen in den Ideen und im Weltverständnis, die von den jüdischen Intellektuellen Freud, Marx und Einstein eingeführt wurden. Was trug zur Bekanntheit dieser jüdischen Menschen bei? Marx schrieb bekanntlich, dass Religion das Opium des Volkes sei, und es ist höchst ungenau, das Judentum herauszugreifen oder eine genetische Determinante anzunehmen. Auch andere Religionen haben abscheuliche Überzeugungen und Praktiken. Auch politische Ideologien sind grausam – die athenische Demokratie beinhaltet die Gründungsgeschichte von Agamemnon, der seine eigene Tochter Iphigenie tötet, um den Trojanischen Krieg zu gewinnen. Die Französische Revolution preist die technologisch effiziente Methode der Guillotine beim Völkermord an einer ganzen Klasse.

Das Verständnis der aktuellen Situation wird derzeit durch das erschwert, was Gramsci als verdeckte falsche Annahmen über die Realität bezeichnete. Gegenwärtig werden Fakten, Rationalität, Realismus und Objektivität ausgelöscht, wie es beispielsweise im Postmodernismus der Fall ist. Was „ist“, wird mit „wenn“ verwischt. Zum Beispiel stellt Judith Butler in ihrem Buch „Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism“ den Goldstone-Bericht über die Untersuchung von Kriegsverbrechen durch Israel in Frage und fragt, was wäre, wenn die Hamas menschliche Schutzschilde eingesetzt hätte. Sie berichtet nicht, dass der Goldstone-Bericht feststellte, dass die Hamas keine menschlichen Schutzschilde eingesetzt hat, sondern Israel. Butler unternimmt auch große Anstrengungen, um dem Judentum universelle humanitäre Werte zuzuschreiben, obwohl diese Werte historisch äußerst selten waren und jüdische ethische Vorschriften in erster Linie für den Umgang mit anderen Juden galten. Der abrahamitische Gott war grausam und völkermörderisch und befahl Abraham, seinen eigenen Sohn Isaak als Zeichen der Loyalität gegenüber Gott zu töten. Gott befahl die Ausrottung des Volkes der Amalekiter: „Verschone niemanden, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel!“ Die sanktionierte Tötung von Kindern reicht weit zurück. Christus rief zu Gott: „Warum hast du mich verlassen?“ https://revcom.us/a/019/god-original-fascist-part4.htm

Erkennen Judith Butler und viele andere Juden die volle Grausamkeit innerhalb des abrahamitischen Glaubensbekenntnisses und der jüdischen Geschichte an? Ich stelle fest, dass es auf progressiven jüdischen Websites wie IJV und JVP keine Erwähnung und keine Informationen über Israels Atomwaffen gibt, und dass ich zum Schweigen gebracht werde, wenn ich dies in Versammlungen zur Sprache bringe, und dass meine Informationen von einer Website entfernt wurden. Seymour Hersh und andere haben über die „Samson-Option“ und die Überzeugung geschrieben, dass Israel diese weltzerstörende Waffe tatsächlich einsetzen würde, wenn es sich wirklich bedroht fühlen würde. Sehen Sie sich die hervorragende Dokumentation über die Selbstmordterrorismus-Geschichten an, die Kindern in Israel über Masada und Samson beigebracht werden, von Avi Mograbi „Avenge but One of My Two Eyes“.

Was für eine Religion ist das? Was für eine Verkehrung und Umkehrung ins Gegenteil, diese Moral des Ausnahmezustands und des Anspruchs aufgrund des Holocaust und ahistorischer Annahmen über ewige und unvermeidliche Opfer? Die Umkehrung ins Gegenteil ist ein charakteristischer Aspekt des primären Prozessdenkens, der Irrationalität und der Infragestellung von Objektivität, Rationalität und Fakten. Auf die jüdische Schuld ist man sehr stolz. Jom Kippur ist der heiligste Tag des Jahres, an dem die Juden einen Tag lang Buße tun. Wie kann man den Verlust von Menschenleben, der dem Volk von Gaza zugefügt wurde, bereuen oder wiedergutmachen? Oder den Verlust von Menschenleben im Westjordanland, im Libanon, in Syrien oder im Jemen?

Wie Aharon Shabtai schreibt:

Dass langfristige Lösungen gefunden werden können

Für jedes einzelne Problem,

Wenn es nicht mehr atmet.

Die aktuelle Geopolitik wird auch durch die beträchtliche Verschleierung der Wechselbeziehungen zwischen mächtigen Menschen und Strukturen, durch die Frage, wer die Souveränität innehat, und durch ihre völlige Straflosigkeit im Allgemeinen verdeckt. Hierzu gehören die WTO, die sicheren Wirtschaftszonen, in denen Oligarchen in allen großen Städten der Welt leben (wie von Slobodian beschrieben), die verschiedenen Blöcke, die politische Grenzen überschreiten, der UN-Sicherheitsrat, Handelsabkommen und Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS), Unternehmen und Unternehmenspersönlichkeit, Offshore-Banken, neu formulierte rechtliche Rechtfertigungen wie die Heiligung der Folter, wenn sie als „das geringstmögliche Übel“ dargestellt wird, wenn sie umfassendere Folter verhindert. (Siehe Eyal Weizman). Rechtsgutachten und Urteile sind völlig nutzlos, da es für Entscheidungen keinen Durchsetzungsmechanismus gibt.

Eine kurze autobiografische Anmerkung: Ich bin in einem weitgehend säkularen jüdischen Arbeiterviertel in Los Angeles aufgewachsen, wo ich als Kind Tätowierungen von Konzentrationslagern auf den Armen der Menschen sah. Als Psychoanalytiker und Student der Geistes- und Sozialgeschichte habe ich Holocaust-Überlebende interviewt und Kinder von Überlebenden behandelt. Über eine palästinensische Organisation habe ich auch mit mehreren Menschen in Gaza zusammengearbeitet. Ich habe israelische Verweigerer und Palästinenser in meinem Haus aufgenommen und die meisten UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in den besetzten Gebieten persönlich angehört.

Judith Deutsch ist Psychoanalytikerin in Toronto. Sie ist ehemalige Präsidentin von Science for Peace. Sie kann unter judithdeutsch0@gmail.com erreicht werden.

