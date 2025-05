Vorbildlich! EHG

Eine halbe Million Menschen marschieren zur Downing Street, um Starmer zu drängen, die Beziehungen zu Israel abzubrechen

Die Organisatoren sagten, sie wollten an den 77. Jahrestag der Nakba erinnern und Großbritannien dazu auffordern, „Maßnahmen zu ergreifen“, um die ethnische Säuberung der Palästinenser zu stoppen

Die Organisatoren schätzten die Zahl der Teilnehmer der Demonstration am Samstag auf 600.000 (Middle East Eye)

Von Imran Mulla

Veröffentlichungsdatum: 17. Mai 2025

Schätzungsweise 600.000 Menschen marschierten am Samstag durch die Londoner Innenstadt zur Downing Street, um dem 77. Jahrestag der Nakba zu gedenken.

Die Demonstration begann am Embankment, führte vorbei am Big Ben, überquerte den Fluss nach Waterloo und endete vor der Downing Street.

Sie wurde von der Palestine Solidarity Compaign, Friends of Al-Aqsa, der Muslim Association of Britain, Stop the War, dem Palestinian Forum in Britain und anderen pro-palästinensischen Gruppen organisiert.

Die Demonstranten kamen aus dem ganzen Land, darunter auch aus Wales und Nordengland. Stop the War gab die Zahl der Teilnehmer auf 600.000, was die Demonstration zur größten seit November 2023 machte.

Demonstranten marschieren durch Westminster im Zentrum Londons (Middle East Eye)

Die Palestine Solidarity Campaign erklärte, der Marsch solle „an den 77. Jahrestag der Nakba von 1948 erinnern und unsere Regierung auffordern, Maßnahmen zu ergreifen, um die anhaltende ethnische Säuberung der Palästinenser aus ihrem Land zu beenden“.

Die Nakba, oder Katastrophe, bezieht sich auf die ethnische Säuberung Palästinas durch zionistische Milizen, um Platz für die Gründung Israels im Jahr 1948 zu schaffen.

Kleiner Gegendemonstrant

Eine kleine Gruppe pro-israelischer Demonstranten stand am nördlichen Ende der Waterloo Bridge und skandierte: „Terrorunterstützer raus aus unseren Straßen“. Neben israelischen Flaggen wurden auch indische Flaggen geschwenkt.

Vor der Downing Street hörten die pro-palästinensischen Demonstranten mehrere Redner, darunter die Abgeordnete Apsana Begum, den palästinensischen Botschafter Hussam Zumlot und den Historiker William Dalrymple.

Der britische Schauspieler Khalid Abdalla hält einen Schlüssel in der Hand, der das Rückkehrrecht der Palästinenser symbolisiert (Middle East Eye)

Die Demonstration am Samstag fand statt, während Israel seine Blockade des Gazastreifens nun schon seit 77 Tagen aufrechterhält. In der vergangenen Woche haben die Bombardierungen zugenommen, und die Zahl der Todesopfer in Gaza ist seit dem 7. Oktober 2023 auf über 53.000 gestiegen.

Während der Nakba im Jahr 1948 töteten zionistische Streitkräfte Tausende Palästinenser, zerstörten Hunderte von Dörfern und vertrieben 80 Prozent der palästinensischen Bevölkerung gewaltsam aus ihrer Heimat.

Nach mehr als einem Jahr unerbittlicher Gewalt eroberte der neu gegründete Staat Israel 78 Prozent des historischen Palästinas.

Die restlichen 22 Prozent, das Westjordanland und der Gazastreifen, wurden 19 Jahre später von Israel besetzt und stehen bis heute unter israelischer Militärherrschaft.

