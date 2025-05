Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Ein Tag, drei Tagebücher vom Rande der Hungersnot in Gaza, wo selbst verdorbene Lebensmittel „wie ein Sieg schmecken“

Israa wacht im Morgengrauen auf, um sich für Wasser anzustellen. Sarah tröstet ihre verwaisten Neffen. Yousefs Vater sichert sich zwei Säcke Gemüse für 28 Dollar. So sieht der tägliche Kampf ums Überleben der Menschen in Gaza aus, in ihren eigenen Worten und Bildern.

Bildnachweis: Aron Ehrlich

Nagham Zbeedat

Rawan Suleiman

19. Mai 2025, 20:37 Uhr IDT

Die derzeitige Hilfsblockade durch Israel ist die längste seit Beginn des Krieges im Oktober 2023: Seit dem 2. März sind keine Lebensmittel oder humanitären Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangt.

Am Sonntagabend, 78 Tage nach Beginn der Hilfsblockade, kündigte Premierminister Benjamin Netanjahu an, dass Israel eine „Grundmenge“ an Lebensmitteln in den Gazastreifen lassen werde – eine Entscheidung, die sofort auf heftigen Widerstand seiner Minister und vieler Mitglieder der israelischen Opposition stieß, die den minimalen humanitären Hilfslieferungen ein Zeichen dafür sehen, dass Netanjahu „keinerlei Widerstand gegen den internationalen Druck“ leistet.

Die Mehrheit der Bevölkerung Gazas lebte von Gütern, die während der kurzen Waffenruhe im November 2024 ins Land gebracht worden waren, doch diese Vorräte sind längst aufgebraucht. Da Lebensmittel fast unmöglich zu beschaffen sind, überleben viele Familien von nur einer Mahlzeit pro Tag – wenn sie überhaupt etwas zu essen haben.

Ein palästinensischer Jugendlicher kämpft am 5. Mai 2025 im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum von Gaza darum, Wasserbehälter von einer Verteilungsstelle zu transportieren. Bildnachweis: Eyad Baba/AFP

Grundnahrungsmittel wie Mehl, Milch, Eier und Fleisch sind aus den Märkten verschwunden. Die ersten Hilfslieferungen treffen langsam ein, aber es ist unklar, wie sie verteilt werden und wie lange es dauern wird, bis die Bedürftigen sie erhalten.

Da sie keinen Zugang zu Kochgas haben, haben die Bewohner begonnen, provisorische Holzfeuer zu entfachen und Müll oder Plastik zu verbrennen, um Reis, Bohnen und Konserven zuzubereiten.

In einigen Fällen haben die Menschen begonnen, ihre persönlichen Büchersammlungen und Hausbibliotheken als Brennholz zu verbrennen. Ein Bewohner Gazas schrieb auf Facebook, dass ein Bäcker ihm angeboten habe, seine restliche Bibliothek zu kaufen, nur um seinen Ofen am Laufen zu halten, und sagte: „Ich wünschte, ich wäre vorher gestorben.“ Einige fangen Schildkröten und suchen nach Malvenpflanzen und Erdbeerblättern.

In Gesprächen mit Haaretz beschreiben Palästinenser in Gaza die tägliche Tortur der Nahrungssuche, den Überlebenskampf auf dem Heimweg und die Zubereitung von Mahlzeiten unter Bedingungen, die ein Grundrecht und eine Notwendigkeit zu einem erschöpfenden Kampf machen.

Palästinenser warten am 15. Mai 2025 an einer Verteilungsstelle in Beit Lahiya im Norden Gazas auf Lebensmittelrationen. Bildnachweis: Bashar Taleb/AFP

Israa, 33, vertrieben in das Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens

5 Uhr morgens

Es ist noch dunkel, und die kalte Luft beißt mir in die Hände, als ich mich auf der Matte aufrichte, auf der wir alle fünf schlafen. Meine drei Kinder – zwei Mädchen und ein Junge – sind noch in dünne Decken gewickelt. Ich habe kaum geschlafen. Selbst in den ruhigen Nächten, wenn keine Bomben den Boden erschüttern und der Himmel still ist, sehe ich in dem Moment, in dem ich meine Augen schließe, die Luftangriffe. Diese scharfen weißen Streifen am Himmel über Gaza. Sie haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

