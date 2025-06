https://www.middleeasteye.net/opinion/israels-attack-iran-brings-west-closer-its-day-reckoning



Eine koloniale Abrechnung: Wie Israels Krieg gegen den Iran alte Wunden wieder aufreißt

Soumaya Ghannoushi

16. Juni 2025

Da seine Illusion der Straffreiheit bröckelt, hat Tel Aviv ein Feuer entfacht, das es nicht mehr löschen kann. Teheran hat sich seit Jahrzehnten auf diesen Moment vorbereitet.

Rauch steigt nach einem iranischen Raketenangriff am 16. Juni 2025 aus einer Stelle in Haifa, Israel, auf (Ahmad Gharabli/AFP)

Israel versteckt seine Verbrechen nicht mehr. In Gaza führt es einen offenen Völkermord – Krankenhäuser, Schulen, Moscheen und Wohnblocks werden dem Erdboden gleichgemacht. Mehr als 55.000 Menschen wurden getötet. Eine totale Belagerung erstickt das zerstörte Gebiet.

Nachdem sie kilometerweit durch Trümmer gelaufen sind, erschöpft und hungernd, stürzen sich Zivilisten auf Hilfslieferungen, um zu überleben, nur um erschossen zu werden. Einige kehren mit Säcken Mehl zurück, andere mit den blutüberströmten Leichen ihrer Angehörigen – erschossen, erschossen, als sie um ein paar Körner kämpften.

Und Gaza ist nur eine Front.

Im Libanon schlägt Israel nach Belieben zu – bombardiert Häuser, verübt grenzüberschreitende Attentate, besetzt Dörfer, die es nie verlassen hat. Es hält die syrischen Golanhöhen besetzt, dringt tiefer in den Süden Syriens vor und feuert Raketen auf den Rand von Damaskus.

Grenzen haben keine Bedeutung. Gesetze noch weniger. Israel

Jetzt hat es sich gegen den Iran gewandt.

Nach indirekten Gesprächen zwischen Teheran und Washington in Oman hat Israel einen plötzlichen, unprovozierten Krieg begonnen. Zuerst gab es Attentate: Militärführer, Wissenschaftler, zivile Beamte wurden ermordet. Dann folgten Luftangriffe: auf Militärstandorte, Kraftwerke, Flughäfen – sogar auf öffentliche Infrastruktur. Die Ausrede? Das friedliche Atomprogramm des Iran, das vollständig von der Internationalen Atomenergiebehörde überwacht wird.

Die Heuchelei des Westens

Die Heuchelei ist erschütternd.

Der französische Präsident Emmanuel Macron eilte Israel zu Hilfe und behauptete, das Atomprogramm des Iran sei eine Bedrohung für die globale Sicherheit – und das ausgerechnet aus Frankreich, das in den 1950er und 1960er Jahren heimlich beim Bau der israelischen Dimona-Atomanlage half und damit das einzige nicht deklarierte Atomwaffenarsenal der Region unter Verstoß gegen das Völkerrecht ermöglichte. Keine Inspektionen, keine Kontrolle, keine Rechenschaftspflicht.

Israel verfügt heute vermutlich über 80 bis 90 Atomsprengköpfe und ist mit U-Booten und Flugzeugen zu einem Gegenschlag fähig. Es verweigert Inspektionen und hat den Atomwaffensperrvertrag nie unterzeichnet. Dennoch bombardiert es den Iran unerbittlich im Namen der Nichtverbreitung von Atomwaffen.

Das Ziel ist unverändert: die Region unterwerfen, ihre Reichtümer ausbeuten, ihre Bevölkerung zum Schweigen bringen. Doch diesmal geht das Drehbuch nicht auf

Großbritannien folgte Frankreich rasch und entsandte Kampfflugzeuge der Royal Air Force in den Nahen Osten, um Israel zu unterstützen. Die USA eskalierten weiter, schickten zwei Zerstörer in Richtung östliches Mittelmeer, verstärkten Waffenlieferungen und synchronisierten ihre Militäroperationen in Echtzeit mit Israel. Washington schaut nicht zu, es ist mitten im Krieg.

Die Europäische Kommission folgte blindlings und wiederholte dieselbe Linie: „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“ – selbst jetzt, wo es der Angreifer ist und der Iran sich gegen einen Angriff von außen verteidigt.

Es ist dasselbe Drehbuch, mit dem der Völkermord in Gaza gerechtfertigt wurde; dieselbe Tarnung für Verbrechen. Das Völkerrecht und humanitäre Normen werden für Israel außer Kraft gesetzt.

Und so rüstet der Westen es weiter bis an die Zähne – nicht um Zivilisten zu schützen, sondern um die Region zu beherrschen. Um sicherzustellen, dass Israel die einzige Atommacht bleibt. Um zu kontrollieren, zu vernichten, zu expandieren.

Um es klar zu sagen: Israel war nie nur ein Staat. Es wurde als westliche Siedlerkolonie gegründet, um die zurückweichenden Imperien Großbritanniens und Frankreichs zu ersetzen. Großbritannien zog seine Truppen ab, aber nicht seine Ambitionen. Die USA traten an seine Stelle und übernahmen die Rolle des regionalen Vollstreckers, indem sie Tyrannen stützten, sich Öl sicherten und Widerstand unterdrückten.

Das Ziel hat sich nie geändert: die Region unterwerfen, ihren Reichtum ausbeuten, ihre Bevölkerung zum Schweigen bringen.

Aber dieses Mal funktioniert das Drehbuch nicht.

Die arabische Welt ist wütend

Israel wird jetzt offen und stolz von Fanatikern regiert. Minister drohen mit Vernichtung. Siedler skandieren Völkermordparolen. Soldaten filmen sich selbst, wie sie Wohnblocks dem Erdboden gleichmachen und in der Unterwäsche der Frauen posieren, die sie vertrieben und getötet haben. Familien werden unter Beton begraben, Kinder aus Klassenzimmern getilgt – alles im Namen der „Sicherheit“.

In Jerusalem wird die Al-Aqsa-Moschee, eine der heiligsten Stätten des Islam, wiederholt gestürmt. Israelische Mobs marschieren durch die Straßen und skandieren: „Mögen eure Dörfer brennen.“ Sie feiern die Zerstörung von Schulen in Gaza. Völkermord wird nicht mehr geleugnet, sondern offen verkündet.

Und Premierminister Benjamin Netanjahu, der Architekt der Apartheid und des Krieges, steht vor den Kameras und behauptet, die „freie Welt“ zu verteidigen.

In der gesamten arabischen Welt schauen die Menschen zu – verbittert, angewidert und wütend. Ihre Führer schütteln Kriegsverbrechern die Hände. Sie normalisieren, während Israel verbrennt. Die Region ist gelähmt, machtlos.

Bis jetzt. Denn dieses Mal hat sich jemand erhoben.

Der Iran ist nicht Gaza. Er ist ein souveräner Staat mit rund 90 Millionen Einwohnern, der sich über 1,65 Millionen Quadratkilometer erstreckt. Sein Gelände erschwert Invasionen, seine Tiefe absorbiert Angriffe, und seine Raketen reichen tief in Israel hinein. Er wurde sanktioniert, sabotiert, ermordet – und er steht immer noch, schlägt immer noch zurück.

Zum ersten Mal seit 1948 stehen israelische Städte unter anhaltendem Beschuss. Die Illusion der Immunität ist dahin.

Und Israel kann sich nicht als Opfer darstellen – nicht, wenn es über Bomben, Atomwaffen und die Unterstützung aller westlichen Mächte verfügt. Nicht, wenn es jahrzehntelang ungestraft andere angegriffen hat.

Alte Wunden wieder aufgerissen

Der Widerstand des Iran hat Illusionen zerstört: den Mythos der Unbesiegbarkeit Israels, das Schweigen der Region, die Lüge der westlichen Neutralität.

Selbst diejenigen, die dem Iran einst aus konfessionellen oder politischen Gründen feindlich gesinnt waren, jubeln jetzt – nicht weil der Iran perfekt ist, sondern weil endlich jemand gesagt hat: Es reicht.

Und innerhalb des Iran ist etwas Tieferes erwacht. Dieser Krieg hat alte Wunden aufgerissen.

Die meisten wissen von 1953, als die CIA und der MI6 einen Putsch gegen Premierminister Mohammad Mosaddegh orchestrierten, nachdem er das iranische Öl verstaatlicht hatte. Die Operation Ajax stürzte eine demokratisch gewählte Regierung und setzte Mohammad Reza Schah, einen westlich orientierten Diktator, wieder ein. Was folgte, waren 25 Jahre Unterdrückung durch die Savak-Geheimpolizei, die vom Westen bewaffnet und ausgebildet wurde.

Indem er Israel erlaubt, den Iran zu bombardieren, treibt Trump Teheran in die Atomwaffenproduktion.

Weiterlesen

Aber die Wunden reichen noch weiter zurück.

In den frühen 1890er Jahren erschütterte eine Revolte das Reich, nachdem der Schah einer britischen Firma die Kontrolle über die gesamte Tabakindustrie des Iran übertragen hatte. Angeführt von Geistlichen wie Ayatollah Shirazi starteten die Iraner einen landesweiten Boykott, und die Konzession wurde schließlich aufgehoben. Der Aufstand schwächte die Kadscharen-Dynastie und prägte das kollektive Gedächtnis der Iraner mit einer schmerzhaften Lektion: Nie wieder sich ausländischer Kontrolle unterwerfen.

Diese Erinnerung lebt noch immer – in jedem Sprechchor, jedem Protest, jeder Beerdigung.

Jede Rakete, die heute abgefeuert wird, trägt das Gewicht eines Jahrhunderts voller Verrat und Widerstand. Jetzt ist es wieder aktuell.

Ein Clip ist viral gegangen: Eine unverschleierte iranische Frau verurteilt mit vor Wut brüchiger Stimme den Völkermord in Gaza, das Schweigen des Westens und die jahrzehntelange Erniedrigung ihres Landes. Dann ruft sie: „Wir wollen eine Atombombe.“

Hier geht es nicht um Zerstörung. Es geht um Würde. Es geht darum zu sagen: Wir lassen uns nicht wieder brechen.

Dies ist nicht nur ein militärischer Konflikt, sondern eine historische Abrechnung – ein psychologischer Bruch.

Der Iran übt nicht nur Vergeltung. Er erinnert sich.

Und der Wandel breitet sich aus.

Festhalten an einer Fantasie

Pakistan, das einzige mehrheitlich muslimische Land mit Atomwaffen, hat Alarm geschlagen. Sein Verteidigungsminister hat gewarnt, dass die Region am Abgrund stehe und Pakistan das nächste Land sein könnte. Während Israel sein Bündnis mit Indien vertieft, sieht Islamabad, was auf ihn zukommt.

Auch die Türkei ist in Alarmbereitschaft. Präsident Recep Tayyip Erdogan warnte letztes Jahr, dass Israel sein Land „ins Visier nehmen“ würde, wenn es „nicht gestoppt“ würde. Daraufhin kam eine erschreckende Antwort von Netanjahu in der Knesset: „Das Osmanische Reich wird so schnell nicht wiederauferstehen.“ Das ist keine Geschichtsstunde, sondern eine Warnung. Die Türkei weiß, dass es hier nicht nur um den Iran geht, sondern um eine Kampagne zur Wiedererlangung der vollständigen Kontrolle über die Region.

Israel, gestärkt durch die Unterstützung des Westens und seine unkontrollierte Macht, glaubt nun, die gesamte muslimische Welt unterwerfen zu können: sie bombardieren, aushungern, zersplittern, demütigen.

Israel dachte, es könne die Vergangenheit wiederholen: ermorden, bombardieren, den Sieg verkünden. Doch nun stehen Tel Aviv, Haifa und Ashkelon unter Beschuss.

Aber die Region erwacht. Dies ist ein Krieg gegen die Würde, gegen die Idee, dass jemand in dieser Region es wagt, sich zu behaupten.

Und dennoch hält der Westen an seiner Fantasie fest. Die BBC interviewt den Sohn des Schahs und fragt ihn, ob israelische Angriffe zur „Befreiung“ des Iran beitragen könnten. Als ob die Iraner darauf warten würden, vom Sohn eines Diktators gerettet zu werden – eines Diktators, den sie selbst gestürzt haben. Als ob „Freiheit“ durch Raketen und Monarchen gebracht würde.

Israel dachte, es könne die Vergangenheit wiederholen: ermorden, bombardieren, den Sieg verkünden. Aber jetzt stehen Tel Aviv, Haifa und Aschkelon unter Beschuss.

Der Krieg hat israelischen Boden erreicht. Die Illusion der Unverwundbarkeit ist vorbei.

Und der Iran kann durchhalten. Er hat sich seit Jahrzehnten auf diesen Moment vorbereitet. Der Traum, dass Israel ihn innerhalb weniger Tage zerstören könnte, ist ausgeträumt.

Tel Aviv hat ein Feuer entfacht, das es nicht mehr löschen kann. Und der Westen? Er steht wieder hinter Israel – ohne Maske. Er bewaffnet es, schützt es, benutzt es. Nicht für Frieden oder Gerechtigkeit, sondern für Kontrolle.

Aber dieses Mal ist die Region wach. Und die Abrechnung hat begonnen.

Die Geschichte schreitet voran. Und sie könnte sich nicht zum Vorteil des Westens entwickeln.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Soumaya Ghannoushi ist eine britisch-tunesische Schriftstellerin und Expertin für Politik im Nahen Osten. Ihre journalistischen Beiträge erschienen in The Guardian, The Independent, Corriere della Sera, aljazeera.net und Al Quds. Eine Auswahl ihrer Schriften findet sich unter: soumayaghannoushi.com und sie twittert unter @SMGhannoushi.

