Eine Lektion für die Palästinenser von Cesar Chelala

von Cesar Chelala

9. Juli 2024

Wir werden euch lehren,

menschliche Tiere, die

die das menschliche Leben nicht so wertschätzen

wie wir es tun,

dass ihr uns das nie wieder antut, unseren Familien,

unseren Frauen und Kindern,

wie ihr es am 7. Oktober getan habt.

Wir werden eure Häuser zerstören, eure Abwassersysteme,

eure Krankenhäuser, eure Schulen, eure Ernten und Herden.

Wir werden euer Land verwüsten und eure Luft vergiften.

Wir werden Nahrungsmittelkarawanen stoppen, die für euer Überleben wichtig sind.

Wir werden Sie, Ihre Kinder und Ihre Enkelkinder verhungern lassen.

Wir werden euch und eure Kinder lebendig begraben unter

den Trümmern begraben.

Wir werden ein Panorama der Zerstörung und des

Tod hinterlassen, wie man es selten zuvor gesehen hat.

Wir werden euch lehren, wer über euer

Schicksal entscheidet.

Dr. Cesar Chelala ist Mitpreisträger des Preises des Overseas Press Club of America 1979 für den Artikel „Missing or Disappeared in Argentina: The Desperate Search for Thousands of Abducted Victims“.

Übersetzt mit deepl.com

