Eine Million Tote fordern Gerechtigkeit

José Goulão

7. Januar 2025

Der Maidan-Putsch ist für den Verlust von etwa einer Million Menschenleben verantwortlich und muss die Grundlage, der Ausgangspunkt für ein notwendiges und faires Verfahren gegen alle Beteiligten sein.

Ich kann nicht garantieren, dass der Krieg in der Ukraine, der aus dem antidemokratischen Staatsstreich des Westens resultiert, der vor zehn Jahren „im Namen der Demokratie“ durchgeführt wurde, bisher bereits eine Million Tote unter Ukrainern und auch Russen gefordert hat – die, im Gegensatz zu der einzigen Wahrheit, die von „unserer Zivilisation“ auferlegt wird, auch Menschen sind.

Die Zahl ist jedoch nahe dran, sie könnte sie sogar übersteigen, denn die täglichen Morde auf den Schlachtfeldern und die „Kollateralschäden“, die sie in den Gesellschaften beider Länder verursachen, mit viel größeren Auswirkungen in der unglücklichen Ukraine, stützen eine solch tragische Rechnung. So hat sich beispielsweise die Größe einiger ukrainischer Friedhöfe seit Beginn der russischen Militäroperation, die durch eine illegitime militärische Invasion abgeschlossen wurde, vervierfacht. Diejenigen, die für diese humanitäre Katastrophe verantwortlich sind, um den üblichen propagandistischen Wahnvorstellungen der Euro-„Kommentatoren“ und nationalen Kommentatoren ein Ende zu setzen, sind die Sponsoren des Maidan-Putsches in Kiew, der 2014 von den wichtigsten westlichen Mächten erfolgreich durchgeführt wurde, mit den Vereinigten Staaten – einer „außergewöhnlichen“ und „unverzichtbaren“ Nation und ihren wichtigsten Satellitenstaaten, die in die NATO und die Europäische Union integriert (oder aufgelöst?) sind, an vorderster Front.

Victoria Nuland erklärte uns damals ohne Scham oder die geringste Andeutung von Geheimhaltung mit der Autorität einer Person, die eine hohe Position im nordamerikanischen Außenministerium innehatte, dass die Vereinigten Staaten fünf Milliarden Dollar investiert hätten, um die Regierung von Kiew zu stürzen, die übrigens aus demokratischen, freien und fairen Wahlen hervorgegangen war, die niemand angefochten hatte, und an ihrer Stelle eine diktatorische Junta unter der Vormundschaft von Nazi-Banderisten einzusetzen.

Laut der offiziellen Zahl, die Nuland bekannt gab und die die Auslöschung von einer Million Menschen als wahrscheinlich angibt, beträgt der Preis für ein Menschenleben in der Geldbörse der Missbräuche, die von der liberalen Demokratie in der immer wieder behaupteten Verteidigung der Menschenrechte begangen werden, fünftausend Dollar (mehr oder weniger dasselbe in Euro) pro Kopf.

Wenn man sich den wirtschaftlichen Zusammenbruch des Westens ansieht, kann man zu dem Schluss kommen, dass die Investition übertrieben erscheint, aber in Wahrheit ist die Möglichkeit, dass die NATO Russland umzingelt und sogar demontiert und damit die Türen für astronomische Plünderungen öffnet und einen großen Schritt in Richtung der Durchsetzung des ersehnten Globalismus macht, diesen Preis durchaus wert.

Die Realität wurde jedoch schlecht budgetiert und Verkäufe zu einem Stückpreis von fünftausend Dollar stellen eine belanglose westliche Verschwendung von Arbeitskräften und Geld dar, da weiterhin jeden Tag Tausende von Menschen auf den Schlachtfeldern eines von Kiew, Washington und Brüssel verlorenen Krieges sterben. Die westlichen politischen Klassen und ihre gut ausgebildeten Mikrofonfüße und in die Tastatur hämmernden Zombies garantieren, dass nein, dass der Sieg von Selenskyj und seinen Hitler-Anhängern kommen wird, vielleicht an einem nebligen Tag, im Austausch für einen bescheidenen täglichen Aufwand von etwa 50 Millionen Dollar an Menschenleben (etwa 10.000 Tote pro Tag) einhergehen wird, was genau den Vorhersagen über Verluste und Schäden entspricht – zumindest nach dem technokratischen Geist und der „unsichtbaren Hand“ des Marktes. Es sollte angemerkt werden, dass die fünf Milliarden, die in den Putsch selbst investiert wurden, zuzüglich der bisherigen westlichen Ausgaben für den Krieg, für Waffen und die direkte und indirekte Finanzierung des Banderista-Regimes, sich auf fast eine Milliarde Millionen belaufen müssen, was die Angelsachsen als eine Billion Dollar – oder Euro – bezeichnen, es spielt keine Rolle, wenn wir uns in den Bereich dieser astronomischen Summen begeben, immer noch der 30. Teil der Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten.

Der Anfang vom Ende

Die offizielle und einzig akzeptierte Geschichte über das ukrainische Drama, die wir akzeptieren müssen, wenn wir nicht als unverbesserliche Putinisten gelten wollen, besagt, dass alles am 24. Februar 2022 begann, als „Russland in die Ukraine einmarschierte“. Und wenn jemand behauptet, dass wir bis zum Februar 2014 zurückgehen müssen, dann wird die offizielle Version angepasst und uns mitgeteilt, dass das Problem zu diesem Zeitpunkt durch die „russische Invasion auf der Krim“ ausgelöst wurde.

Was die westlichen Eliten nie zugeben, ist, dass alles mit dem Putsch auf dem Maidan-Platz in Kiew am 22. Februar 2014 begann, als der legitime ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch, der am 25. Februar mit 49 % der Stimmen demokratisch gewählt worden war, gestürzt wurde. 2010.

Niemand hat diese Wahlen oder die Ergebnisse angefochten, und alle westlichen Länder betrachteten sie als Teil der demokratischen Normalität der Ukraine. Einer der „Abweichungen“ der Wahlen, wie sie verspätet und opportunistisch geltend gemacht wurde, als die Massen der „Revolution der Würde“ bereits unter der Führung von Nuland und dem amerikanischen Botschafter Geoffrey Pyatt durch die Straßen Kiews zogen, war die Tatsache, dass Janukowitsch im Osten mehr Stimmen erhielt als im Westen des Landes, eine geografische Neigung, die schließlich ein Kavaliersdelikt für demokratische Empfindlichkeiten zu sein scheint. Um den Putsch durch die treuen Medien jedoch besser zu unterstützen, beschuldigten die Hüter der Wahrheit und der Demokratie im Westen Janukowitsch bald, korrupt zu sein, in einem Land, in dem Korruption angeboren ist, und „das Land an Russland zu übergeben“, obwohl er sich darauf beschränkt hatte, ein Partnerschaftsabkommen mit der Europäischen Union abzulehnen, das Kiew, wie üblich, den Autokraten in Brüssel unterwarf. Mit anderen Worten: Der rechtmäßige Präsident wurde zum Opfer seiner Regierung, die die nationale Souveränität verteidigte – eine Praxis, von der der Westen nicht einmal hören will, nicht weil sie „rückständig“ ist, wie er sagt, sondern weil sie für die Strategie des neoliberalen Globalismus unbequem ist, ein Zustand, in dem wir glücklich sind, ohne etwas zu haben, und ein halbes Dutzend versteckter Mega-Diebe alles haben.

Dennoch reisten am 21. Februar 2014 die Außenminister Polens, Frankreichs und Deutschlands nach Kiew, Radoslaw Sikorski (ebenfalls britischer Staatsbürger, jetzt wieder im Amt), Laurent Fabius und Frank-Walter Steinmeier, die vermittelten und eine Einigung zwischen der Regierung und der Opposition erzielten, um die Krise durch die Abhaltung von Parlamentswahlen und das erneute Inkrafttreten der Verfassung von 2004 zu lösen. Zu diesem Zeitpunkt verteilten Nuland und Pyatt bereits Kekse an die Demonstranten auf dem Maidan-Platz – anscheinend hat die stets fleißige portugiesische Politikerin Ana Gomes es ausprobiert und für gut befunden –, während Mitglieder der Nazi-Banderisten-Gruppen, die sich auf den Dächern der umliegenden Gebäude verteilt hatten und ukrainische Polizeiuniformen trugen, auf die Menge schossen und Dutzende Tote verursachten. Diese Tatsache ist hinreichend bewiesen, weshalb sie von den westlichen Eliten, einschließlich der Medien, totgeschwiegen wurde.

Das Abkommen war nichts weiter als ein nutzloses Stück Papier und Janukowitsch wurde gestürzt. Victoria Nuland bildete daraufhin eine Regierungsjunta in Kiew, der zehn Mitglieder von nazifaschistischen Banderisten-Gruppen angehörten, und als sie milde dafür kritisiert wurde, dass sie die Aufgabe nicht mit den europäischen Staats- und Regierungschefs geteilt hatte, antwortete sie mit der üblichen Eleganz und Rücksichtnahme der Vereinigten Staaten gegenüber den Satelliten: „Fuck the EU“ (unnötige Übersetzung).

Der Westen erkannte die Putschisten schnell an, Frankreich, Deutschland und Polen beriefen sich nicht einmal auf das von ihnen vermittelte Abkommen und Kiews Krieg gegen die russischstämmige Bevölkerung im Osten des Landes und auf der Halbinsel Krim begann bald. Die Krim war ursprünglich ein russisches Gebiet, aber der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow, für den die Oktoberrevolution ein totes und begrabenes Ereignis war, beschloss in den fünfziger Jahren in einer Nacht der Trunkenheit, sich der Ukraine anzuschließen.

Moskau eignete sich die Krim dann kurz nach dem Putsch in Kiew wieder an, aber die Tatsache wurde erst nach einer demokratischen Befragung der Bevölkerung vollzogen; und da die Wahlergebnisse nicht den Wünschen entsprachen, betrachteten die westlichen Eliten sie als Fälschung – obwohl sich mehr als 90 % der Bevölkerung für eine Wiedereingliederung in Russland ausgesprochen hatten.

In der Ostukraine, allgemein als Donbass-Region bekannt, musste die Bevölkerung jedoch acht Jahre auf direkte Unterstützung aus Moskau warten und war gezwungen, sich in Selbstverteidigungsstrukturen zu organisieren, wodurch es ihr gelang, die Offensive Kiews nach vielen Monaten zu stoppen, was die Intensität des Konflikts minderte.

Daraufhin wurden die Minsker Abkommen ausgehandelt, die eine Art föderative Lösung für die Ukraine vorsahen und von den ukrainischen Konfliktparteien unter Garantien Russlands und erneut Frankreichs und Deutschlands unterzeichnet wurden.

Später erfuhren wir, dass die Missachtung des 2014 geschlossenen Abkommens zwischen Regierung und Opposition durch Polen, Frankreich und Deutschland kein sporadischer Fall von Irreführung und Böswilligkeit war. François Hollande und Angela Merkel, der französische Präsident und der deutsche Kanzler, gaben einige Jahre später ohne Scham zu, dass ihre Unterschriften unter die Minsker Abkommen einzig und allein dem Bedürfnis geschuldet waren, dass das Banderisten-Regime in Kiew Zeit gewinnen und sich bewaffnen konnte, um im Osten das zu erreichen, was auf dem Maidan begann – die Ausweitung des Apartheid- und fremdenfeindlichen Regimes unter der Kontrolle des Nazi-Banderismus auf das gesamte Gebiet. Ein Bedürfnis, dem Paris, jetzt unter Macron, und Berlin unter Scholz zusammen mit den Ländern der Europäischen Union und der NATO unter der Vormundschaft Washingtons im Laufe eines Jahrzehnts ohne Widerwillen nachkamen und dafür sogar den Preis zahlten, den Westen in eine tiefe Krise zu stürzen, die möglicherweise explosiv werden könnte.

Eine Anmerkung, um darauf hinzuweisen, dass Viktor Janukowitsch, der sich seitdem im Exil befindet, vom Kiewer Regime zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, das in der Zwischenzeit Parteien unterdrückte, die in der Lage waren, der diktatorischen Junta eine echte Opposition entgegenzusetzen. Dieses Urteil veranlasste die Europäische Union, getreu ihren Gewohnheiten, Sanktionen gegen den abgesetzten Präsidenten und seine Familie zu verhängen. Während die Bidens, Vizepräsidenten der Obama-Regierung – die wahren Herren des Maidan – ihren unzähligen Reichtum durch die Plünderung der natürlichen Reichtümer der Ukraine zu ihrem eigenen Vorteil, hauptsächlich im Erdgassektor, vergrößerten. In der Zwischenzeit entschied das Europäische Gericht am 23. Dezember 2023, Janukowitsch und die Familie von den Anklagen in Kiew freizusprechen, hob das Urteil auf und entschied, dass die Europäische Union die daraus resultierenden Sanktionen aufheben muss, da sie auf der Grundlage eines „Beurteilungsfehlers“ verhängt wurden, da die ukrainischen Regierungsbehörden nicht in der Lage waren, nachzuweisen, dass das durchgeführte Verfahren fair war.

Wie man daraus schließen kann, waren die politischen Eliten des Westens immer auf der Seite der Lüge, der Verletzung der Demokratie und der von ihnen unterzeichneten internationalen Abkommen in Bezug auf die vom Kiewer Regime geschaffene Situation, wo sie nostalgisch für Hitler dozieren. Als ob das nicht genug wäre, schickten dieselben Eliten, als sie noch im Jahr 2022 die Aussetzung des Konflikts durch das Abkommen von Istanbul hätten garantieren können, den britischen Premierminister Boris Johnson nach Kiew, um es zu sabotieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Krieg Kiews gegen den Osten seit 2014 bereits 13.000 Tote gefordert. Eine erste und bescheidene Investition von 65 Millionen Dollar durch das Nazi-Bander-Regime in die Ausrottung seines Volkes.

Die politische Kaste, die den sogenannten kollektiven Westen verwaltet, im Dienste globalistischer Wirtschafts- und Finanzmafias und des expansionistischen Krieges, hat den Planeten damit der größten existenziellen Bedrohung aller Zeiten ausgesetzt. Daher verdient sie weder Respekt noch Glaubwürdigkeit noch irgendeine Rücksichtnahme seitens der Bevölkerung ihrer Länder. Die liberale Demokratie ist nichts weiter als eine grobe Verfälschung der Demokratie.

Der IStGH hat eine schwierige Aufgabe vor sich

Nehmen wir einmal an, wir wären alle sehr naiv und glaubten, dass die jüngste Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Bezug auf Benjamin Netanjahu eines Tages praktische Auswirkungen haben wird.

Vor Wochen hatte der Internationale Gerichtshof (IGH), ein UN-Organ, dieselbe Position eingenommen, jedoch bisher ohne praktische Ergebnisse. Netanjahu ist immun und unbestraft und wird es auch bleiben. Und wenn er einen Waffenstillstand, sicherlich vorübergehend, im Libanon akzeptiert hat, dann deshalb, weil seine Truppen und Mörderhorden wieder einmal nicht in der Lage sind, das libanesische Volk und die Hisbollah als ihre Hochburg zu beugen, die sich wieder einmal dem zionistischen Kriegsapparat widersetzt und nicht nachgegeben hat, trotz der aufeinanderfolgenden Enthauptungen ihrer wichtigsten Anführer.

Leider gibt es innerhalb der UNO immer wieder Personen, die es schaffen, den Beitrag des Internationalen Gerichtshofs zu verwässern und zu entkräften, wie in diesem Fall der Generalsekretär António Guterres. Durch seine Teilnahme an einer Konferenz in Lissabon zusammen mit der zionistischen Kriegsverbrecherin Tzipi Livni, die direkt am permanenten Völkermord in Gaza beteiligt ist, ignorierte Guterres die Position des Gerichts eklatant: Er weiß sehr wohl, dass die Entscheidung des IGH nicht auf Netanjahu persönlich zugeschnitten ist, der allein nicht in der Lage wäre, das anhaltende Gemetzel zu bewerkstelligen, ein Beitrag, der in der Verantwortung der transnationalen nazio-zionistischen Ideologie liegt.

Die beiden internationalen Gerichte haben daher für Netanjahu Plätze auf zwei Bänken reserviert. Der Umfang der Maßnahme muss jedoch breiter und umfassender sein. Die Eröffnung dieser Präzedenzfälle – die bereits in Bezug auf Wladimir Putin geschehen ist – kann und sollte bedeuten, dass die Verantwortlichen für den Krieg in der Ukraine sich an einem Tag, an dem die Welt dazu in der Lage ist, ihrem Nürnberger Prozess stellen müssen, wenn die vielen Kandidaten für diese Anklagebänke ihn nicht vorher zerstört haben.

Mit der historischen Strenge, auf der diese notwendigen Tribunale basieren müssen, werden alle Personen vor Gericht gestellt, die direkt für den Putsch auf dem Maidan-Platz in Kiew verantwortlich sind, nicht nur die Akteure – Obama, Biden, Nuland und Pyatt –, sondern auch diejenigen, die seine Durchführung unterstützt haben, und diejenigen, die den daraus resultierenden Krieg unterstützt haben und sich daran beteiligt haben. Dieser Krieg hat bereits etwa eine Million Menschen getötet, Verbrechen, die nicht ungestraft bleiben dürfen.

Es ist schwierig und hier nicht einmal möglich, alle zivilen und militärischen Führer aufzulisten, die eines Tages auf der Anklagebank sitzen müssen, damit die Erinnerung an die tödlichen Opfer, das Drama ihrer Familien und der verursachte Schaden wiedergutgemacht werden. Millionen von Verwundeten und Verstümmelten, Ukrainern und Russen.

Alle Regierungschefs, Verteidigungs- und Außenminister sowie die obersten Militärbefehlshaber der Vereinigten Staaten von Amerika, der NATO und der Europäischen Union werden angeklagt werden müssen. Eine Ausnahme könnte der slowakische Ministerpräsident Fico sein, der bereits mit seinem Leben dafür bezahlt, dass er es gewagt hat, gegen den Strom zu schwimmen. Viele werden denken, dass der Ungar Viktor Orban aufgrund seiner zyklischen Zurückhaltung gegenüber einer Beteiligung an der Ukraine verschont werden könnte; er steht jedoch bedingungslos mit Herz und Seele hinter dem Mörder Netanjahu, was ihn zu einem gleichwertigen Angeklagten macht.

Ohne den Maidan-Putsch gäbe es keinen Krieg in der Ukraine, die Halbinsel Krim wäre noch immer Teil des ukrainischen Staatsgebiets, es hätte wahrscheinlich nicht einmal das Massaker im Gewerkschaftshaus in Odessa am 2. Mai 2014 gegeben und der ukrainische Nationalsozialismus in der Ukraine wäre nur noch eine Randerscheinung, wie es der Fall war, bevor die Verantwortlichen des Staatsstreichs, die den gewählten Präsidenten Janukowitsch stürzten, ihn als den am besten geeigneten Agenten betrachteten, um Unterdrückung, Folter, Terror, die Militarisierung der Gesellschaft und die Umsetzung der Apartheid als staatliche Politik zu garantieren. Und ohne Maidan wäre die Ukraine weiterhin ein Staat mit voller territorialer Integrität und würde in Normalität leben – wenn auch immer auf Gedeih und Verderb den vom National Endowment for Democracy (NED) organisierten Farbrevolutionen ausgeliefert, einem mächtigen Putschzweig der CIA, der derzeit von Victoria Nuland selbst geleitet wird, als Anerkennung ihrer terroristischen Fähigkeiten.

Der Maidan-Putsch ist für den Verlust von etwa einer Million Menschenleben verantwortlich und muss die Grundlage, der Ausgangspunkt für ein notwendiges und faires Verfahren gegen alle Beteiligten sein. Wir können Obama, Biden und Trump, mehrere US-Außenminister wie Blinken, Pompeo, Tillerson und Kerry, die Leiter des Pentagons, Autokraten aus der Europäischen Union und der NATO wie Van der Leyen, Stoltenberg, Rutte, Charles Michel, Mogherini, Borrel und Kallas und die wichtigsten Regierungschefs der NATO- und EU-Länder, ohne Costa und Montenegro, Santos Silva und Rangel (portugiesischer Premierminister und Minister) zu vergessen, sowohl wegen ihrer Unterstützung des Krieges in der Ukraine als auch wegen ihrer aktiven Zusammenarbeit mit dem zionistischen Völkermord und der vorsätzlichen und offenen Duldung der Verbrechen Israels. António Costa, es wird nie zu viel sein, ihn daran zu erinnern, dass er 200 Millionen Dollar, die dem portugiesischen Volk gehören, an den geistesgestörten Kriegsverbrecher Zelensky übergeben hat. Die 200 Millionen, entsprechend dem ursprünglichen Wert des menschlichen Lebens in diesem Krieg, trugen zur Ermordung von 40.000 Menschen bei, ein Bruchteil des Gemetzels, dem niemand gleichgültig gegenüberstehen kann, geschweige denn die Justiz.

Im Namen des Humanismus, der Menschenrechte, der Grundsätze der „westlichen Zivilisation“, die so oft beschworen und dann so oft verletzt wurden, fordern die Millionen Toten des Krieges, der nach dem Maidan-Putsch am 22. Februar 2014 auf dem Territorium der Ukraine geführt wurde, und die Millionen Toten, Verletzten, Enteigneten und Verbannten, die seit 1948 durch den Zionismus getötet wurden, Gerechtigkeit. Als Bürger ist es unsere unvermeidliche Pflicht und Schuldigkeit, aktiv gegen unsere Regierungen, die Europäische Union, die NATO und den Imperialismus zu kämpfen, um dies zu erreichen. Brutale Gewalt leistet Kriminellen Vorschub, aber Mut, Entschlossenheit, Einigkeit und sogar Zeit sind auf unserer Seite, denn die menschliche Vernunft lässt sich nur schwer oder gar nicht beugen und brechen. So lauten die Gesetze der Geschichte.

