https://thegrayzone.com/2025/01/06/emails-israeli-govt-center-countering-digital-hate/



Durchgesickerte E-Mails enthüllen „Zusammenarbeit“ zwischen israelischer Regierung und dem Center for Countering Digital Hate

Max Blumenthal·

6. Januar 2025

E-Mails, die The Grayzone erhalten hat, zeigen, wie der führende „Anti-Hass“-Aktivist Imran Ahmed mit Beamten der israelischen Botschaft zusammengearbeitet hat, um pro-palästinensische Social-Media-Konten zu zensieren – und sie um Spenden für sein von Zensur besessenes Center for Countering Digital Hate gebeten hat.

Seit das Center for Countering Digital Hate (CCDH) im Jahr 2020 scheinbar aus heiterem Himmel in Amerika auftauchte, hat es sich zu einem der wirksamsten Instrumente des transatlantischen Establishments zur Zensur von Online-Äußerungen entwickelt. Sein Gründer, Imran Ahmed, hat seit seinem Umzug nach Washington, D.C., enge Beziehungen zum Weißen Haus unter Biden gepflegt und seine politischen Feinde mit Aufrufen zur Entfernung aus den sozialen Medien ins Visier genommen. In seiner Heimatstadt London war Ahmed ein einflussreicher Berater des neoliberalen Flügels der britischen Labour-Partei und half dabei, den linken Aufstand von Jeremy Corbyn zu sabotieren und seinen Verbündeten Keir Starmer an die Spitze der Partei zu bringen.

Ahmed ist in eine Kontroverse verwickelt, seit die Journalisten Paul D. Thacker und Matt Taibbi interne Dokumente des CCDH veröffentlichten, aus denen hervorgeht, dass er im Jahr 2024 private Treffen mit einflussreichen demokratischen Abgeordneten abhielt, um einen Plan zur „Zerstörung von Elon Musks Twitter“ voranzutreiben. Der Milliardär und Eigentümer von Twitter/X und seine Verbündeten aus dem inneren Kreis des designierten Präsidenten Donald Trump revanchierten sich, indem sie den britischen Agenten beschuldigten, gegen Gesetze gegen ausländische Einmischung in die amerikanische Politik verstoßen zu haben.

Ahmed seinerseits wies den Vorwurf, er würde mit ausländischen Regierungen konspirieren, als verrückte Verschwörungstheorie zurück. „Das Center for Countering Digital Hate untersucht Verschwörungstheorien. Wir beschäftigen uns nicht mit ihnen“, sagte er.

Interne E-Mails des CCDH, die The Grayzone zugespielt wurden, zeigen jedoch, dass Ahmed zwar Beziehungen zur Labour-Regierung in Großbritannien pflegt, der selbsternannte „Anti-Hass“-Aktivist aber auch eine geheime, „kollaborative“ Beziehung zu einer schurkischen ausländischen Regierung unterhält, deren Führung derzeit vom Internationalen Gerichtshof des Völkermordes beschuldigt wird und vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht wird.

Die E-Mails wurden von einem CCDH-Insider zur Verfügung gestellt, der anonym bleiben möchte, aus Angst, dass Ahmed und seine Verbündeten sich an ihm rächen könnten. Sie zeigen, dass Spitzenbeamte der israelischen Botschaft in Washington DC dabei halfen, Ahmed mit potenziellen Geldgebern bekannt zu machen, und sogar eingeladen wurden, einen CCDH-Bericht vor seiner Veröffentlichung zu überprüfen. In dem Bericht wurde Meta aufgefordert, pro-palästinensische Facebook-Gruppen zu entfernen, da sie „antijüdischen Hass“ förderten.

Ahmed schien aufgeregt, als The Grayzone ihn telefonisch erreichte und ihn bat, seine E-Mail-Korrespondenz mit den israelischen Beamten zu bestätigen. „Ich habe keine Ahnung, von welchen E-Mails Sie sprechen“, erklärte er. „Sie müssen sie uns zusenden, damit wir sie uns ansehen und uns dann bei Ihnen melden können.“

Auf die Frage, ob er mit der israelischen Regierung zusammengearbeitet habe, bestritt Ahmed die Beziehung nicht. ‚Wir leisten Beiträge für alle Regierungen‘, behauptete er.

Auf die zweite Frage, ob er mit israelischen Beamten zusammengearbeitet habe, antwortete er: „In welcher Hinsicht?“

Nachdem The Grayzone Ahmed eine Kopie einer der Korrespondenzen zur Verfügung gestellt hatte, antwortete Jonathan Freed, Leiter der Kommunikationsabteilung von CCDH, mit der folgenden Erklärung: “Das Center for Countering Digital Hate setzt sich dafür ein, die Verbreitung von Online-Hass und Desinformation durch innovative Forschung und politische Fürsprache zu stoppen. Unsere Aufgabe ist es, die Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten im Internet zu schützen, und wir sind stolz darauf, öffentlich mit einer Reihe von Partnern zusammenzuarbeiten, die unsere Bemühungen unterstützen, insbesondere mit denen, die ein Interesse daran haben, die Verbreitung und die schädlichen Auswirkungen des Antisemitismus einzudämmen. Aus grundsätzlichen Erwägungen heraus werden wir uns nicht direkt zu geschützten Informationen äußern, die möglicherweise ohne Genehmigung offengelegt wurden oder nicht.“

Freeds Erklärung enthielt einen Link zu einer „Konferenz über Internet-Antisemitismus“ des Außenministeriums vom 21. Oktober 2020, an der Ahmed neben dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, dem damaligen Außenminister Mike Pompeo und einer Reihe von Israel-Lobbyisten teilnahm.

Ahmeds Antworten bestätigen die Echtheit der E-Mails. Der Inhalt der Korrespondenz deutet darauf hin, dass er seit Langem Beziehungen zur israelischen Regierung unterhält, die bei der Gestaltung der Agenda seiner Organisation eine wichtige Rolle gespielt haben.

Israelische Beamte versprechen „fortgesetzte Unterstützung für den Beitrag von CCHD“

In einer E-Mail vom 12. Juni 2024 dankte Ahmed Efrat Hochstetler, dem Berater für öffentliche Diplomatie der israelischen Botschaft in den USA, für seine „fortgesetzte Unterstützung des Beitrags von CCHD“. Anschließend stellte er sich Marco Sermoneta, dem israelischen Generalkonsul in San Francisco, vor, um „die Bedeutung unserer gemeinsamen Bemühungen im Kampf gegen Hass und Lügen im Internet zu betonen“.

Aus E-Mail-Korrespondenzen zu Beginn des Monats geht hervor, dass Ahmed sich mit hochrangigen israelischen Beamten getroffen hat, um die Finanzierung seiner Zensurmaßnahmen zu besprechen. Nach einem Treffen mit Ahmed am 3. Juni schrieb die israelische Botschaftsministerin für Public Diplomacy, Sawsan Hasson, an den Direktor der CCDH, um ihn mit dem Ständigen Vertreter Israels bei den Vereinten Nationen in Genf, Daniel Meron, in Verbindung zu bringen und ihm „einige der Philanthropen vorzustellen, die an Ihrem Beitrag interessiert sein könnten“.

„Vielen Dank für die Verbindung nach Genf“, antwortete Ahmed einen Tag später. “Ich hoffe, sie später in dieser Woche zu treffen. Ich würde mich natürlich freuen, mit Philanthropen in Kontakt zu treten, die unsere strategischen, bewährten und wirkungsvollen Lösungen unterstützen könnten. Ebenso wären Treffen mit Ihrem Hill-Team und Ihren kalifornischen Teams, die an den Beziehungen zu Social-Media-Unternehmen arbeiten, hilfreich.“

Am 6. Juni schickte Hochstetler Ahmed eine E-Mail, um ihn Marco Sermoneta vorzustellen, dem israelischen Generalkonsul in San Francisco, und beschrieb ihn als „am besten geeignet, um alle Fragen zu den Bemühungen gegenüber den Social-Media-Unternehmen im Westen zu beantworten“. Hochstetler informierte Sermoneta darüber, dass er und Hasson sich drei Tage zuvor mit Ahmed getroffen hatten und „versuchen, unsere Hilfe anzubieten, um ihn so gut wie möglich mit relevanten Parteien in Kontakt zu bringen, da der Beitrag, den die CCDH leistet, äußerst wichtig ist“.

Auf die Frage nach seiner E-Mail an Sermoneta antwortete Ahmed gegenüber The Grayzone: „Sie fragen mich nach einer theoretischen E-Mail von vor sieben Monaten. Schicken Sie sie uns zu, und wir werden uns bei Ihnen melden.“

The Grayzone erreichte auch Sawsan Hasson auf ihrem Mobiltelefon. Sie weigerte sich, Fragen zu ihrer Beziehung zu Ahmed zu beantworten. ‚Ich kann ohne Abstimmung mit dem Sprecher der Botschaft keine Antwort geben‘, erklärte die israelische Diplomatin.

Auf die Frage, ob der Sprecher der israelischen Botschaft Informationen über ihre Zusammenarbeit mit Ahmed und CCDH habe, antwortete Hasson: „Ich weiß nicht, wer Sie sind, und ich habe Ihnen gerade erklärt, wie es laufen sollte. Jegliche Kommunikation mit Journalisten oder Medien sollte über unseren Sprecher erfolgen.“ Dann legte sie auf.

Die Anti-Corbyn-Verbindung

Es ist unklar, welche „relevanten Parteien“ Ahmed von der israelischen Botschaft in DC genannt wurden. Die von The Grayzone erhaltenen E-Mails deuten jedoch darauf hin, dass die israelische Regierung plante, CCDH durch wohlhabende Strohmänner zu unterstützen, die sich als altruistische „Philanthropen“ ausgeben.

Ahmed scheint einen Beitrag zu leisten, der mit mindestens einer Person in Verbindung steht, die in dieses Schema passt. Es handelt sich um Trevor Chinn, einen britischen Multimillionär und Baron der Autoindustrie, der zu den Hauptgeldgebern für israelische Lobbyaktivitäten im Vereinigten Königreich gehört.

Imran Ahmeds Verbündeter, Trevor Chinn (links), bei einer Veranstaltung, die er 2018 zusammen mit dem israelischen Botschafter Mark Regev (zweiter von links) veranstaltete. Auf dem Bild sind auch Tony Blair (zweiter von rechts) und der israelische Präsident Isaac Herzog (rechts) zu sehen.

Wie Paul D. Thacker und Matt Taibbi enthüllten, schickte Ahmed Chinn am 4. Juni 2024 – einen Tag nach seinem Treffen mit Hasson und Hochstetler von der israelischen Botschaft – eine E-Mail, um ein Treffen zu vereinbaren. In Kopie gesetzt war Louise Jacobs, eine britische zionistische Aktivistin, die im Vorstand der von der israelischen Regierung kontrollierten Jewish Agency for Israel sitzt.

Sowohl Chinn als auch Ahmed hatten einen Beitrag zur Amtsenthebung von Jeremy Corbyn als Vorsitzender der Labour Party geleistet. Während Chinn großzügig an Corbyns konservative Gegner innerhalb der Partei spendete, half Ahmed bei der Gründung einer Organisation namens „Stop Funding Fake News“, die vorgab, den „linken Antisemitismus“ zu bekämpfen, in Wirklichkeit aber darauf abzielte, Corbyns Verbündeten in den Medien einen Maulkorb zu verpassen.

Ahmeds Gruppe gab sich als „soziale Basisbewegung“ aus, die sich aus anonymen Bürgern zusammensetzt, die sich mit Fehlinformationen befassen, und brachte erfolgreich eines der beliebtesten Pro-Corbyn- und Anti-Kriegs-Medien, The Canary UK, zu Fall, indem sie einen Boykott seiner Werbekunden organisierte.

Am 2. August 2019 twitterte Stop Funding Fake News: „The Canary hat angekündigt, dass sein Geschäftsmodell dank unserer Kampagne keinen Beitrag mehr leistet und sie verkleinern sich. Wir wollen mehr Zeit und Ressourcen für diese Kampagne aufwenden und neue Websites ins Visier nehmen.“

Nach Corbyns Rücktritt als Labour-Führer im Jahr 2020 wechselte Ahmed von Stop Funding Fake News zum mutigeren Center for Countering Digital Hate. Das Büro des CCDH teilte sich die Räumlichkeiten mit Labour Together, einer neoliberalen, von Trevor Chinn finanzierten politischen Gruppe, die sich für eine Online-Zensur der politischen Gegner von Labour einsetzte. Der Direktor der Gruppe, Morgan McSweeney, wurde später Stabschef von Keir Starmer.

Im Jahr 2021 wurde CCDH in den USA als gemeinnützige Organisation registriert, und der Gründer ließ sich mit seiner neuen amerikanischen Frau nur wenige Blocks vom US-Kapitol in Washington DC entfernt nieder. Er machte sich schnell die Feinde des Weißen Hauses unter Biden zu eigen, indem er einflussreiche Kritiker der Covid-Beschränkungen als „The Disinformation Dozen“ brandmarkte und sich damit einen Ruff von Jen Psaki, der damaligen Pressesprecherin des Weißen Hauses, einhandelte, als sie erfolgreich darauf drängte, dass Facebook ihre Konten sperrt.

Die Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und die daraus resultierende Panik innerhalb der zionistischen Bewegung über einen vermeintlichen Anstieg des Antisemitismus in den USA brachten Ahmed eine Fülle neuer und scheinbar lukrativer Möglichkeiten.

Von Israel geprüfter CCDH-Bericht zielt darauf ab, pro-palästinensische Facebook-Konten zu zerschlagen

Im Juni 2024, als er offenbar immer wieder über den Atlantik pendelte, um mit israelischen Beamten zu konspirieren, teilte der Direktor des CCDH Sawsan Hasson, der Ministerin für öffentliche Diplomatie in der israelischen Botschaft in Washington, D.C., einen bevorstehenden Bericht mit.

„Bitte verbreiten Sie ihn nicht außerhalb der [israelischen] Regierung, da er bis Mittwoch für die Öffentlichkeit gesperrt ist“, drängte Ahmed und schien die israelischen Beamten einzuladen, den Bericht vor seiner Veröffentlichung zu prüfen.

Der von der israelischen Regierung genehmigte CCDH-Bericht mit dem Titel „Antisemitic Admins“ (Antisemitische Administratoren) forderte, dass Facebook hart gegen propalästinensische Community-Gruppen vorgeht, und beschuldigte deren Administratoren, „ihren Antisemitismus zu verschleiern, indem sie zynisch propalästinensische oder menschenrechtsbezogene Sprache und Themen übernehmen, um Hass gegen das jüdische Volk zu schüren“. Laut CCDH machten sich Facebook-Gruppen, die Israel beschuldigten, „die amerikanischen Medien kontrollieren zu wollen“, oder die ein Bild des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu so bearbeiteten, dass er Adolf Hitler ähnelte, des „antijüdischen Hasses“ schuldig.

Der Bericht des CCDH stützte sich auf die notorisch weit gefasste Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Association (IHRA), die die Verurteilung des diskriminierenden Apartheidsystems Israels mit Judenhass gleichsetzt. Zu den von der IHRA aufgeführten Beispielen für Antisemitismus gehört: „Dem jüdischen Volk das Recht auf Selbstbestimmung abzusprechen, z. B. indem behauptet wird, die Existenz des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen.“ Die Definition wurde von der Israel-Lobby so stark ausgenutzt, dass ihr Autor Ken Stern sich darüber beschwerte, dass „rechtsgerichtete Juden seinen Beitrag als Waffe einsetzen“.

Ahmeds „Fünfjahresplan“ ist in Arbeit

Ahmed hat aus seinen weitreichenden Zensurabsichten kein Geheimnis gemacht. Er hat Journalisten gegenüber seinen „Fünfjahresplan“ offengelegt, mit dem er jeden Content-Ersteller dämonisieren will, der sich an etwas beteiligt, was die CCDH als „Hassrede“ definiert. Wie aus seinem Bericht über Angriffe auf pro-palästinensische Facebook-Gruppen hervorgeht, macht er kaum einen Unterschied zwischen „Hassäußerungen“ und dem Eintreten für die Rechte der Palästinenser, die unter Belagerung und Bombardierung leben.

Was Ahmed der Öffentlichkeit verschweigt, ist, dass sein Kreuzzug zur Zensur und Bestrafung von Online-Aktivismus für Palästina-Solidarität das Ergebnis seiner geheimen Zusammenarbeit mit dem Staat Israel ist – und dass er möglicherweise auch von der israelischen Regierung finanziell gefördert wurde.

Auf die Frage, ob seine Zusammenarbeit mit der israelischen Regierung zur Förderung der politischen Zensur in den USA als ein Akt der Einmischung aus dem Ausland angesehen werden könnte, brummte Ahmed: „Dieses Gespräch wird langsam zu einem Teufelskreis. Schicken Sie [die E-Mails] durch, wir kommen auf Sie zurück.“ Und damit legte er auf.

Max Blumenthal

Chefredakteur

Der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller „Republican Gomorrah“, „Goliath“, „The Fifty One Day War“ und „The Management of Savagery“. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoberichte und mehrere Dokumentarfilme produziert, darunter „Killing Gaza“. Blumenthal gründete The Grayzone im Jahr 2015, um den Zustand des permanenten Krieges in Amerika und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen journalistisch zu beleuchten.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …