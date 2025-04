https://www.middleeasteye.net/opinion/hour-gaza-israelis-sip-coffee-genocide-rages



Eine Stunde von Gaza entfernt trinken Israelis Kaffee, während der Völkermord wütet

Lubna Masarwa

7. April 2025 18:27 BST

Während Freunde und Kollegen in Gaza mir von den Schrecken erzählen, die sie erdulden, unterhalten sich die Israelis um mich herum über ein Theaterstück, das sie gesehen haben, oder darüber, wer zum Abendessen einlädt

Menschen spielen am Strand von Tel Aviv, am 7. August 2024, inmitten

Ich sitze in einem Café in Jaffa.

Jaffa – Yafa auf Arabisch – ist eine der ältesten Städte der Welt und war einst eine blühende Metropole palästinensischer Herkunft am Mittelmeer mit einem eigenen kulturellen Leben, Zeitungen, Verlagen, Kinos und Theatern.

Heute ist sie jedoch zu einem Vorort von Tel Aviv reduziert worden.

Israelische Juden leben in bewachten Wohnanlagen, während Palästinenser durch Preise verdrängt werden, die sich nur wohlhabende Aschkenasim leisten können.

Überall sonst würde man dies als Gentrifizierung bezeichnen, aber in Israel hat dieser Bevölkerungstransfer einen ethnischen Beigeschmack.

Das Café, in dem ich mich befinde, ist voller Kunden. Es ist nur ein weiterer Tag im geschäftigen Leben des säkularen Israels.

Parallelleben

Eine Frau neben mir nippt an ihrem Kaffee und hält dabei eine Yogamatte in der Hand. Ein Paar in der Nähe diskutiert über ein Theaterstück, das sie am Tag zuvor gesehen haben. Sie planen auch ihr Pessach-Abendessen, da der Feiertag immer näher rückt.

Diese Szene könnte aus jeder westlichen Hauptstadt stammen. Aber hier, nur eine Autostunde von Gaza entfernt, wo das Unvorstellbare zur Routine geworden ist, entfaltet sich das Alltägliche.

An diesem Punkt werfe ich einen Blick auf mein iPhone.

Die Welt hat sich an das nächtliche Gemetzel gewöhnt … Enthauptete Babys, Familien, die bei lebendigem Leib in ihren Zelten verbrannt werden – das ist die neue Normalität

Seit mehr als 18 Monaten schickt mir Ahmed jeden Morgen Nachrichten aus Khan Younis.

„Heute Nacht wurden hier bei der Bombardierung von Zelten und Häusern 19 Menschen getötet. Ich habe drei Interviews geführt und Fotos und Videomaterial gesammelt“, schreibt Ahmed.

„Bist du interessiert?“, fragt er mit verzweifelter Eindringlichkeit.

Wie alle Menschen in Gaza weiß auch Ahmed, dass die Welt sich an das nächtliche Gemetzel gewöhnt hat. Enthauptete Babys, Familien, die bei lebendigem Leib in ihren Zelten verbrannt werden – das ist die neue Normalität. Ist also irgendjemand wirklich daran interessiert, was jede Nacht in Gaza passiert? Das ist eine gute Frage. Ich würde gerne ja sagen. Aber ehrlich gesagt kann ich das nicht.

Ahmed ist schwer verletzt, aber er verpasst keinen Tag, um über die täglichen Schrecken zu berichten.

Während ich Ahmeds Video anschaue – kleine Körper, die mit weißem Stoff bedeckt sind, viele Kindergesichter, die entblößt sind – entscheidet das israelische Paar in der Nähe, ob es das Feiertagsessen mit ihrer Familie oder seiner ausrichten soll.

In einem anderen Clip auf meinem Handy ist ein kleines Mädchen unter den Überlebenden. Seit Beginn des israelischen Angriffs haben mindestens 39.384 Kinder in Gaza einen oder beide Elternteile verloren.

Eine Frau wendet sich an die Kamera: „Was hat sie Israel angetan? Hört ihr überhaupt zu?“

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye über den Israel-Palästina-Krieg

Wo ich sitze, sind wir von Krankenhäusern umgeben. Warum eilen die Ärzte nicht herbei, um die Menschen in Gaza zu retten? Es ist nur eine Stunde entfernt.

Stattdessen ist die israelische Armee damit beschäftigt, Sanitäter zu töten – und vertuscht dann die Tatsache.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtet, dass es „gängige Praxis“ der Armee sei, ihre Opfer zu begraben, wie sie es taten, als sie auf einen Konvoi von Krankenwagen mit Blaulicht feuerten.

„Was die Zeugenaussagen betrifft, dass die Soldaten die Leichen und Fahrzeuge im Sand vergraben haben, behauptet die Armee, dass dies eine gängige Praxis sei, um zu verhindern, dass streunende und verwilderte Hunde die Leichen beschädigen“, heißt es in dem Bericht.

Wie viele weitere Leichen hat die Armee getötet und vergraben? Der Terror, Menschen zu töten und sie dann zu begraben, ist zur Normalität geworden – nur eine weitere Zeile in dieser angeblich liberalen Zeitung.

Strom des Grauens

Die Nachrichten aus Gaza hören nie auf.

An diesem Morgen um 4 Uhr erhielt ich eine Nachricht von Ruwaida, einer jungen Palästinenserin, die früher Naturwissenschaften an einer Grundschule unterrichtete: „Die Situation ist sehr, sehr beängstigend. Die schweren Bombardierungen hören nicht auf. Ich kann nachts wegen der Intensität der Bombardierungen nicht schlafen.

„Ich habe Angst, dass mein Herz vor lauter Angst und Panik stehen bleibt, weil das gefährliche Gebiet, das sie als neue Achse bearbeiten, an mein Gebiet angrenzt. Wenn mir etwas zustößt, vergesst mich nicht und sprecht viel über mich. Ich bin keine Nummer, ich bin eine sehr große Geschichte.“

Durch die Errichtung eines Labyrinths aus Kontrollpunkten wiederholt Israel die Bedingungen im Westjordanland in Gaza

Mehr lesen »

Ali aus dem Norden des Gazastreifens berichtet, dass seine Familie hungrig schlafen ging. Es gab kein Essen, keinen Weizen und kein Holz, um ein Feuer zu machen.

„Es ist schwer mit den Kleinen“, sagte er. “Es ist schwer, sie hungern zu sehen. Ich bin den ganzen Tag herumgelaufen, um etwas zu kaufen – ein Kilo Zucker kostet 50 Schekel, wenn man es überhaupt findet.“

Muhammad aus einem anderen Gebiet in Gaza fragte mich, ob die Welt nicht endlich das Töten stoppen solle, obwohl bereits so viele Kinder getötet worden seien. Was muss noch geschehen, damit die Welt ihr Schweigen bricht und diesem Horror ein Ende bereitet?

Letzte Woche starb der 17-jährige Walid Khalid Abdullah Ahmad in israelischer Haft an den Folgen von „Hungertod, Dehydrierung durch durchfallbedingte Kolitis und infektiösen Komplikationen – alles verschlimmert durch anhaltende Unterernährung und die Verweigerung lebensrettender medizinischer Maßnahmen“, wie Defence for Children International – Palestine mitteilte.

Sein Vater berichtete Middle East Eye, dass Walid davon träumte, Fußballspieler zu werden. Er hoffte auch, sein Studium im Ausland abzuschließen und sich auf Finanzen und Bankwesen zu spezialisieren. Er wollte zurückkehren, um seinem Land zu helfen. Er hatte viele Ambitionen, aber die israelische Besatzung begrub sie alle, sagte sein Vater.

Rechtliche Komplizenschaft

Im vergangenen Monat wies der Oberste Gerichtshof Israels eine Petition von Menschenrechtsorganisationen zurück, in der gefordert wurde, dass der Staat verpflichtet wird, angemessene und beständige humanitäre Hilfe für Gaza bereitzustellen.

Die Entscheidung Israels Anfang März, die Einfuhr von Hilfsgütern vollständig zu blockieren und den Krieg zu verlängern, wurde vom Gericht ignoriert.

Liberale Israelis gehen auf die Straße, um das Oberste Gericht zu verteidigen – dasselbe Gericht, das einen Antrag auf Einfuhr von Hilfsgütern nach Gaza abgelehnt und damit den Massenhungertod legitimiert hat.

Dies sind die Entscheidungen, die das Justizsystem jeden Tag trifft und für deren Schutz Tausende Israelis im Namen der Demokratie kämpfen.

Liberale Israelis gehen auf die Straße, um das Oberste Gericht zu verteidigen – dasselbe Gericht, das einen Antrag auf die Genehmigung von Hilfslieferungen nach Gaza abgelehnt und damit den Massenhunger legitimiert hat.

Ich schaue wieder auf mein iPhone, das zum Sensenmann der Nachrichten aus Gaza geworden ist.

Ein Mann aus Nord-Gaza schreibt: „Wir sind sehr schwach, wir haben nichts zu essen und unser Immunsystem ist geschwächt.

„Ich habe 10 Dollar für ein Ei bezahlt. Meine Tochter ist drei Jahre alt und braucht Milch und Grundnahrungsmittel“, fügt er hinzu.

Die Welt ignoriert solche Hilferufe jedoch lieber. Stattdessen hat sie sich – genau wie die Israelis – dafür entschieden, schweigend zuzusehen und ihr Leben wie gewohnt fortzusetzen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Lubna Masarwa ist Journalistin und Leiterin des Büros für Palästina und Israel von Middle East Eye mit Sitz in Jerusalem.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …