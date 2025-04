https://www.commondreams.org/news/mahmoud-khalil-rips-columbia-university-s-complicity-in-trump-rampage



Der damalige Student der Columbia University, Mahmoud Khalil, sprach am 1. Juni 2024 in New York City vor der Presse.

(Foto: Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images)

Mahmoud Khalil prangert die Mitschuld der Columbia University an Trumps Amoklauf an

„Die Logik, mit der die Bundesregierung mich und meine Kommilitonen ins Visier nimmt, ist eine direkte Fortsetzung des Unterdrückungsplans der Columbia University in Bezug auf Palästina.“

Jake Johnson

7. April 2025

In einem Gastkommentar, den er seinem Anwalt aus einer Haftanstalt in Louisiana diktierte, verurteilte der Absolvent der Columbia University, Mahmoud Khalil, Ende letzter Woche die Mitschuld der Eliteuniversität an der Verfolgung von palästinensischen Bürgerrechtlern und abweichenden Meinungen auf dem Campus durch die Trump-Regierung im Allgemeinen.

Khalil, der angab, ein politischer Gefangener zu sein, argumentierte in dem Gastbeitrag vom Freitag, dass die Columbia „den Grundstein für meine Entführung“ durch Agenten des US-Heimatschutzministeriums im vergangenen Monat gelegt habe. Die Inhaftierung und Abschiebung von Khalil durch die Trump-Regierung – der bei Studentenprotesten gegen den Angriff Israels auf Gaza eine führende Rolle spielte – hat weit verbreitete Besorgnis und Gegenreaktionen ausgelöst, von denen sich viele gegen die Universität Columbia richteten.

„Die Logik, mit der die Bundesregierung mich und meine Kommilitonen ins Visier nimmt, ist eine direkte Fortsetzung des Unterdrückungsplans der Columbia University in Bezug auf Palästina“, schrieb Khalil und verwies auf die jüngsten Verhaftungen anderer internationaler Studenten, die sich für die Rechte der Palästinenser eingesetzt haben.

In einem Artikel in der täglichen Studentenzeitung der Universität schrieb Khalil, dass „Columbia unter dem Vorwand der Bekämpfung von Antisemitismus studentische Meinungsverschiedenheiten unterdrückt hat“, ein Ansatz, den auch die Trump-Regierung verfolgt, die erklärte, dass die Verhaftung von Khalil im Einklang mit den „Ausführungsverordnungen des Präsidenten zum Verbot von Antisemitismus“ durchgeführt wurde.

„Das einzige Anliegen dieser Institution war schon immer die Vitalität ihres Finanzprofils, nicht die Sicherheit jüdischer Studenten. Deshalb war die Columbia University nur allzu glücklich, eine oberflächliche progressive Agenda zu übernehmen, während sie Palästina weiterhin missachtete, und deshalb wird sie sich bald auch gegen Sie wenden“, warnte er. “Wenn es noch irgendwelche Illusionen gab, so wurden diese letzte Woche zunichte gemacht, als der Vorstand ein historisches Manöver durchführte, um die direkte Kontrolle über die Präsidentschaft zu übernehmen. Der Vorstand umging ihren Mittelsmann und ernannte die Mitvorständin Claire Shipman in eine Position, die der akademischen Leitung vorbehalten ist. Wer kann da noch behaupten, dass dies eine Bildungseinrichtung ist und nicht das „Vichy am Hudson“?“

„Angesichts einer Bewegung für Desinvestition, die sie nicht zerschlagen konnten, haben sich Ihre Treuhänder dafür entschieden, die Institution, die ihnen anvertraut wurde, in Brand zu setzen“, fuhr Khalil fort. “Es ist die Pflicht eines jeden von Ihnen, die Universität zurückzufordern und sich der Studentenbewegung anzuschließen, um den Beitrag des vergangenen Jahres fortzusetzen.“

Khalil und sein Anwaltsteam kämpfen derzeit gegen die Bemühungen der Trump-Regierung, ihn des Landes zu verweisen. Anfang dieses Monats wies ein zweiter Bundesrichter den Antrag der Trump-Regierung zurück, Khalils Fall an Louisiana zu übertragen. Diese Forderung wurde von Bürgerrechtlern als Versuch verurteilt, „die Zuständigkeit des Bundesgerichts zu manipulieren“, um ein günstiges Urteil zu erhalten.

Donna Lieberman, Geschäftsführerin der New York Civil Liberties Union, die Khalil vertritt, betonte letzte Woche in einem Kommentar in NBC News, dass Khalil „niemals eines Verbrechens beschuldigt, angeklagt oder verurteilt wurde“.

„Die Trump-Regierung sendet eine Botschaft an alle in Amerika: Wenn Sie es wagen, dem Präsidenten zu widersprechen, werden Sie bestraft“, schrieb Lieberman und spielte damit auf einen Streit um Bundesmittel an. “Columbia war nur das erste Ziel. Harvard und Princeton laufen nun Gefahr, ähnlich behandelt zu werden. Dies ist ein umfassender Angriff auf das System der freien Forschung, Diskussion und Debatte, das den Kern der Hochschulbildung ausmacht und für die Stärke unserer Demokratie von entscheidender Bedeutung ist.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …