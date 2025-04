„Eine tägliche Kreuzigung ohne Pause“: Palästinenser begehen Ostern mit schwerem Herzen inmitten des Gaza-Krieges

https://www.newarab.com/news/daily-crucifixion-without-pause-gaza-easter-marked-grief



Zum zweiten Mal in Folge begehen palästinensische Christen Ostern im Schatten des Krieges [Getty]

Zu Ostern begehen palästinensische Christen in den besetzten Gebieten dieses heilige Fest nicht mit freudigen Feierlichkeiten, sondern mit feierlichen Gebeten und schweren Herzen. Angesichts der anhaltenden brutalen Angriffe Israels auf den Gazastreifen und der militärischen Eskalation im Westjordanland wurden die traditionellen Osterfeierlichkeiten weitgehend abgesagt und durch stille Gottesdienste und symbolische Gesten der Widerstandsfähigkeit ersetzt.

In Ramallah erklärte Pater Elias Awwad von der griechisch-orthodoxen Kirche gegenüber der arabischen Ausgabe von The New Arab, Al-Araby Al-Jadeed, dass die üblichen öffentlichen Osterfeierlichkeiten wie Paraden, Musik und Dekorationen abgesagt wurden.

„Palästina blutet. Unser Volk wird getötet – Kinder und Frauen. Dieses Osterfest beschränkt sich auf Gebete und Gottesdienste“, sagte er. “Wir flehen um Frieden, um die Freilassung der Gefangenen und darum, dass das palästinensische Volk seine Unabhängigkeit erlangt und in Würde leben kann.“

Zum zweiten Mal in Folge begehen palästinensische Christen Ostern im Schatten des Krieges. Die Journalistin Hind Shreideh aus Ramallah beschrieb es als „eine verlängerte Karwoche, die seit 18 Monaten andauert, eine tägliche Kreuzigung ohne Pause“.

Sie wies darauf hin, dass aufgrund der israelischen Genehmigungsregelungen und Kontrollpunkte selbst der Zugang zur Grabeskirche in Jerusalem – der heiligsten Stätte des Christentums – für viele praktisch blockiert ist.

„Dorthin zu gelangen, ist zu einem unmöglichen Privileg geworden„, sagte sie.

In Gaza, wo Kirchen und Moscheen gleichermaßen bombardiert wurden, begingen die Christen trotz der Zerstörung letzte Woche trotzig den Palmsonntag.

„Unsere Auferstehung ist nicht nur eine Erinnerung. Sie ist ein täglicher Akt des Widerstands“, sagte Shreideh. „Der Glaube ist unsere Waffe gegen die Dunkelheit.“

Suleiman Anfous, ein Einwohner von Aboud in der Nähe von Ramallah, schloss sich diesen Gefühlen an. „Wie können wir feiern, wenn unser Volk in Gaza vernichtet wird?“, fragte er. „Das sind wir nicht.“

Während religiöse Rituale still weitergehen, wurden öffentliche Feierlichkeiten ausgesetzt. ‚Ostern bleibt ein Symbol der Hoffnung und des Triumphs über die Dunkelheit‘, fügte er hinzu. “Wir bewahren die wichtigsten Traditionen, insbesondere für Kinder, um ihnen Widerstandsfähigkeit beizubringen und unsere Identität zu bewahren.“

Wie können wir feiern, wenn unser Volk in Gaza vernichtet wird?

– Suleiman Anfous, Einwohner von Aboud in der Nähe von Ramallah

In Bethlehem nahm die Künstlerin Mas’adah Hmeid an der traditionellen Prozession mit dem Heiligen Feuer zur Geburtskirche teil, stellte jedoch fest, dass es keine Feierlichkeiten gab.

„Ostern kommt dieses Jahr mit Licht und Glauben, aber ohne Freude“, sagte sie. Zu Hause bereitet sie weiterhin traditionelle Osterspeisen wie Maamoul und bemalte Eier vor, aber ihr Herz ist schwer von dem Leid in Gaza. ‚Die Trauer dieses Jahres lebt in uns‘, sagte sie und rief die Welt dazu auf, sich für ein Ende des Krieges einzusetzen.

Auch in der Stadt Zababdeh im Norden des Westjordanlandes wurden die Osterfeierlichkeiten eingeschränkt. „Wir fühlen den Schmerz unserer muslimischen Brüder und Schwestern während des Eid-Festes, da unser Volk getötet, verwundet und inhaftiert wird“, sagte Joseph Lambros. „Dieses Jahr gibt es wie im letzten Jahr keinen Raum für Freude.“

Selbst die üblichen Süßigkeiten werden in Stille hergestellt. “Wir beten nur zu Gott. Er ist unsere einzige Zuflucht angesichts dieser brutalen Angriffe.“

Der Bürgermeister von Zababdeh, Ghassan Dreibes, bestätigte, dass alle öffentlichen Feierlichkeiten abgesagt worden seien. „Ostern, der wichtigste Feiertag für Christen, wird jetzt nur noch mit religiösen Zeremonien begangen“, sagte er.

Die Stadt, in der früher Paraden stattfanden und das Heilige Feuer mit großem Pomp empfangen wurde, konzentriert sich nun ausschließlich auf spirituelle Rituale. „Das ist unsere Art, unsere Realität unter einer Kampagne der Vernichtung und Zerstörung zum Ausdruck zu bringen“, sagte er. Zababdeh beherbergt auch rund 1.000 vertriebene Palästinenser aus Jenin, Opfer israelischer Militärrazzien.

In Jerusalem, dem spirituellen Zentrum Ostern für Millionen von Christen weltweit, ist die Stimmung ähnlich gedämpft. „Die ganze Freude über Ostern ist verschwunden“, sagte George Sahhar, ein lokaler Aktivist. ‚Die Kirchen haben in einer gemeinsamen Erklärung alle Feierlichkeiten außer Gottesdiensten abgesagt – keine Pfadfinder, keine Musik, keine Dekorationen.‘ Selbst für Kinder wurden die Aktivitäten auf das Zuhause beschränkt.

Die ganze Freude über Ostern ist verschwunden. Die Kirchen haben in einer gemeinsamen Erklärung alle Feierlichkeiten außer Gottesdiensten abgesagt – keine Pfadfinder, keine Musik, keine Dekorationen.

– George Sahhar, ein lokaler Aktivist

Elia Yaqoub, eine Mutter von drei Kindern in der Altstadt von Jerusalem, sagte, ihre Familie habe die Ostertraditionen auf ein Minimum reduziert. „Ich habe nur für die Kinder ein paar Dattelkekse gebacken, aber wir werden sie nicht einmal auf dem Gästetablett servieren“, sagte sie. „Die Videos und Bilder aus Gaza sind schrecklich. Die Kinder verstehen das. Wenn wir ihnen sagen, dass wir wegen Gaza auf eine Tradition verzichten, akzeptieren sie das ohne Widerspruch.“

Ihre fünfjährige Tochter Sandra hatte gefragt, ob sie wie in den vergangenen Jahren die Pfadfinderparaden anschauen und sich verkleiden könne. „Ich habe ihr gesagt, dass es dieses Jahr keine Paraden und kein Abendessen außer Haus geben wird. Gaza hungert und stirbt. Sie nickte still und ging zurück zu ihren Geschwistern, um Ostereier zu bemalen.“

Yara Daoud, ebenfalls aus Jerusalem, wies auf die tiefe spirituelle Bedeutung von Ostern für die Christen vor Ort hin. „Für uns ist Ostern der eigentliche Beginn des Jahres, nicht der Neujahrstag“, sagte sie. Dieses Jahr ist eine seltene Gelegenheit, dass alle christlichen Konfessionen Ostern am selben Tag feiern – ein Moment der Einheit, der jedoch von Trauer überschattet wird.

Ich habe [meiner fünfjährigen Tochter] gesagt, dass es dieses Jahr wieder keine Paraden und keine Abendessen außer Haus geben wird. Gaza hungert und stirbt. Sie nickte still und ging zurück zu ihren Geschwistern, um Ostereier zu bemalen.

– Elia Yaqoub, Mutter von drei Kindern in der Altstadt von Jerusalem

„Christen aus dem Westjordanland können aufgrund der israelischen Einreisebeschränkungen nicht kommen, und auch diejenigen aus dem Ausland wurden ausgesperrt“, fügte sie hinzu.

In ihrer Familie, wie in vielen anderen auch, wurden nur minimale Vorbereitungen für die Feierlichkeiten getroffen. „Wie können wir Kekse backen, während Gaza hungert?“, fragte sie. Öffentliche Eierbemalungsaktionen für Kinder wurden abgesagt, und viele schämen sich, zu feiern. „Es ist, als hätte der Krieg unser Licht ausgelöscht“, sagte sie.

Daoud schloss mit einer Reflexion über den größeren Kampf: „Israel hat immer versucht, die christliche Präsenz zu Ostern zu unterdrücken, da es sie als authentisch palästinensisch und als Bedrohung für seine Narrative ansieht“, sagte sie.

„Aber Ostern in Jerusalem bleibt ein starkes Symbol der palästinensischen Identität, mit einer arabischen Seele, die Israel provoziert.“

