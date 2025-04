https://www.palestinechronicle.com/from-ms-rachel-to-anti-war-college-students-the-end-of-american-free-speech/?utm_source=emailoctopus&utm_medium=email&utm_campaign=The%20Palestine%20Chronicle%20Newsletter%2C%20Apr%2019%2C%202025

Von Frau Rachel an Anti-Kriegs-Studenten: Das Ende der amerikanischen Meinungsfreiheit

Frau Rachel, eine beliebte Kinderunterhalterin. (Design: Palestina Chronicle)

Von Robert Inlakesh

19. April 2025

Das Fehlen jeglicher Beweise für die vorgebrachten Behauptungen war nirgendwo deutlicher als im Fall von Frau Rachel, einer beliebten Kinderunterhalterin.

In Zusammenarbeit mit der mächtigsten Regierung der Welt diffamieren und verfolgen zionistische Organisationen jeden, der Sympathie für die Palästinenser bekundet, die einem mit ihren eigenen Steuergeldern subventionierten Völkermord ausgesetzt sind. Von den Medien bis zur Wissenschaft werden die Rechte auf freie Meinungsäußerung in den USA ausgehöhlt.

In Erfüllung einer Agenda, die in einem 33-seitigen Dokument mit dem Titel „Projekt Esther“ dargelegt ist, das im Oktober letzten Jahres von der Heritage Foundation veröffentlicht wurde, arbeitet die US-Regierung mit extremistischen Elementen der zionistischen Lobby zusammen, um Kritik an Israel zu unterdrücken.

Von den Empfehlungen zur Bildung einer föderalen Task Force zur Bekämpfung des angeblichen Antisemitismus, der in Wirklichkeit nur Kritik an der israelischen Regierung ist, bis hin zur Strategie, führende akademische Einrichtungen zu zerstören, wird der Plan umgesetzt.

Die Heritage Foundation, die vor allem für ihr „Projekt 2025“ bekannt ist, hat bekanntermaßen erheblichen Einfluss auf das Weiße Haus unter Trump. Doch trotz ihres offensichtlichen Einflusses und ihrer politischen Empfehlungen, die fast wortwörtlich umgesetzt werden, wurde bisher kaum eine Verbindung zwischen diesen Think-Tank-Dokumenten und Donald Trumps Kreuzzug gegen die Meinungsfreiheit hergestellt.

Es ist jedoch offensichtlich, dass auch die Demokratische Partei den größten Angriff auf die akademische Freiheit in der amerikanischen Geschichte zu verantworten hat und sich damit in eine Linie mit der zionistischen Lobby stellt, weshalb es nur logisch ist, dass die demokratisch orientierten Medien kein Interesse daran haben, dieses Thema zu beleuchten. Seit dem Ausscheiden des ehemaligen Präsidenten Joe Biden hat sich die Lage für die Meinungsfreiheit, insbesondere an Hochschulen, jedoch weiter verschärft.

Neuland

Unter der Trump-Regierung wurde mit der Inhaftierung von Mahmoud Khalil deutlich, dass wir uns in unbekannten Gewässern bewegten. Allein die Tatsache, dass ein Green-Card-Inhaber, der keiner Straftat beschuldigt wurde und mit einer amerikanischen Staatsbürgerin verheiratet ist, in der Nacht von ICE-Beamten in Zivil festgenommen und von New York nach Louisiana gebracht wurde, war ein deutliches Zeichen für die kommenden Ereignisse.

Danach wurde es nur noch schlimmer. Zionistische Studentengruppen und rassistische extremistische Organisationen haben Listen mit völlig friedlichen, gesetzestreuen Personen zusammengestellt, die ins Visier der Bundesbehörden geraten sollen.

Diese Gruppen behaupten, selbst verfolgt zu werden, verstecken sich hinter der Maske der Empörung über Antikriegsproteste, um gemeinsam mit dem Staat ihre politischen Gegner mit Gewalt unterdrücken zu lassen.

Die Repressionen beschränken sich jedoch nicht nur auf Studierende und ehemalige Studierende. Diese Kampagne, die darauf abzielt, die in der US-Verfassung verankerten Rechte des Ersten Verfassungszusatzes mit Füßen zu treten, beginnt vielmehr, pro-israelische Extremisten zu stärken.

Indem sie Antisemitismusvorwürfe instrumentalisieren und behaupten, ihre Ziele seien „Hamas-Anhänger“, müssen diese Organisationen nicht einmal mehr Beweise für ihre Behauptungen vorlegen.

Der Fall von Frau Rachel

Das Fehlen jeglicher Beweise für die erhobenen Vorwürfe wurde nirgendwo deutlicher als im Fall von Frau Rachel, einer beliebten Kinderunterhalterin.

Eine pro-israelische Organisation namens „Stopantisemitism“ beschloss, Frau Rachel der Verbreitung von Hamas-Propaganda zu beschuldigen und forderte die US-Regierung auf, zu untersuchen, ob sie ausländische Gelder erhält.

Frau Rachel hat sich zu den politischen Dynamiken im Zusammenhang mit dem Völkermord in Gaza nicht geäußert, aber seit langem ihre Sympathie für die palästinensischen Kinder, die im Gazastreifen leiden, sowie für die israelische Familie Bibas zum Ausdruck gebracht. Ihre Beiträge zu diesem Thema sind weder auch nur im Entferntesten antisemitisch, noch haben sie irgendetwas mit der Hamas zu tun.

Dennoch scheint die US-Regierung denselben Standpunkt wie Israel eingenommen zu haben, wonach eine Anschuldigung, jemand stehe in Verbindung mit der Hamas, keiner Beweise bedarf, bevor Maßnahmen ergriffen werden.

Im Falle Israels sind diese Maßnahmen die Inhaftierung, Folter und/oder Ermordung der betreffenden Person, während sie in den Vereinigten Staaten vorerst in Form von Inhaftierung oder Rechtsstreitigkeiten erfolgen können.

Dieser Angriff auf die Meinungsfreiheit wird auch gegen Medienunternehmen geführt, wobei ähnliche Taktiken angewendet werden, indem haltlose Behauptungen über eine Zusammenarbeit mit der Hamas aufgestellt werden, und sogar israelische Bürger vor US-Gerichte ziehen, um registrierte gemeinnützige Organisationen zu schließen.

(The Palestine Chronicle)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Autor und Dokumentarfilmer. Er beschäftigt sich vor allem mit dem Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

