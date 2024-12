Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Eine von einem Historiker zusammengestellte umfangreiche Datenbank mit Beweisen dokumentiert Israels Kriegsverbrechen in Gaza

Eine Frau mit Kind wird erschossen, während sie eine weiße Fahne schwenkt ■ Verhungernde Mädchen werden in der Schlange für Brot zu Tode gequetscht ■ Ein gefesselter 62-jähriger Mann wird überfahren, offensichtlich von einem Panzer ■ Ein Luftangriff zielt auf Menschen, die versuchen, einem verletzten Jungen zu helfen ■ Eine Datenbank mit Tausenden von Videos, Fotos, Zeugenaussagen, Berichten und Untersuchungen dokumentiert die von Israel in Gaza begangenen Gräueltaten

Eine Frau aus dem Gazastreifen wiegt letzte Woche die Leiche eines Kindes (Credit: Omar El Qattaa/AFP).

VonNirHasson

5. Dezember 2024

Die Fußnote Nr. 379 des sorgfältig recherchierten, umfassenden Dokuments, das der Historiker Lee Mordechai verfasst hat, enthält einen Link zu einem Videoclip. Die Aufnahmen zeigen einen großen Hund, der in einem Gebüsch etwas knabbert. „Wai, wai, er hat den Terroristen mitgenommen, der Terrorist ist weg – weg im doppelten Sinne“, sagt der Soldat, der gefilmt hat, wie der Hund einen Leichnam frisst. Nach ein paar Sekunden hebt der Soldat die Kamera und fügt hinzu: „Aber was für ein herrlicher Anblick, ein herrlicher Sonnenuntergang. Eine rote Sonne geht über dem Gaza-Streifen unter“. Auf jeden Fall ein schöner Sonnenuntergang.

Der Bericht, den Dr. Mordechai online zusammengestellt hat – „Bearing Witness to the Israel-Gaza War“ – ist die methodischste und detaillierteste Dokumentation in hebräischer Sprache (es gibt auch eine englische Übersetzung) über die Kriegsverbrechen, die Israel in Gaza begeht. Es ist eine schockierende Anklageschrift mit Tausenden von Einträgen über den Krieg, die Handlungen der Regierung, der Medien, der israelischen Verteidigungskräfte und der israelischen Gesellschaft im Allgemeinen. Die englische Übersetzung der siebten und bisher letzten Fassung des Textes ist 124 Seiten lang und enthält über 1 400 Fußnoten, die sich auf Tausende von Quellen beziehen, darunter Augenzeugenberichte, Videomaterial, Untersuchungsmaterial, Artikel und Fotos.

Übersetzt mit Deepl.com

