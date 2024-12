https://english.almayadeen.net/articles/blog/america-s-plan-b-for-a-new-middle-east



Amerikas Plan B für einen „neuen Nahen Osten“

Von Batool Subeiti

Quelle: Al Mayadeen Englisch

6. Dezember 2024



Amerikas „Plan B“ für den „Neuen Nahen Osten“ ist die Antwort auf das Scheitern der ursprünglichen Strategie, die darauf abzielte, die Region durch die militärische Dominanz Israels und die Destabilisierung der wichtigsten Widerstandsbewegungen neu zu gestalten. Die derzeitige Strategie, die sich darauf konzentriert, geopolitische Ziele zu erreichen, indem sie konfessionelle Spaltungen ausnutzt und bestimmte Stellvertreterkräfte unterstützt, hat sich als Reaktion auf die veränderten Gegebenheiten vor Ort entwickelt.

Scheitern von Plan A

Der erste amerikanische Plan (Plan A) beruhte auf einer israelischen Militäraktion zur Niederschlagung des islamischen Widerstands im Libanon. Die Idee war, dass „Israel“ nach dem Sieg über den islamischen Widerstand im Libanon Truppen auf den Golanhöhen stationieren würde, um Syrien anzugreifen, während sich takfiristische Söldner im Nordwesten Syriens erheben würden, um die syrische Regierung zu stürzen. Von dort aus würden diese Kräfte in den Irak überschwappen, den PMF-Widerstand stürzen und verdeckte Netzwerke im Iran entfesseln, um die iranische Regierung und die Achse des Widerstands auf breiter Front zu schwächen.

Diese Strategie brach jedoch zusammen, als „Israels“ militärische Aggression im Libanon auf erheblichen Widerstand stieß, was dazu führte, dass die israelische Besatzungsmacht um einen Waffenstillstand bettelte. Dies bedeutete eine strategische Niederlage für das, was viele als „Israel 2.0“-Projekt bezeichneten, und signalisierte, dass es dem libanesischen Widerstand gelungen war, den ursprünglichen Plan zu vereiteln.

Übergang zu Plan B

Als Reaktion auf das Scheitern von Plan A wandte sich Amerika Plan B zu, der darauf abzielte, mit politischen Mitteln das zu erreichen, was „Israel“ militärisch nicht zustande bringen konnte. Anstatt sich auf „Israel“ zu verlassen, konzentriert sich Amerika nun darauf, den libanesischen Widerstand zu untergraben, indem es Einfluss auf die politische und militärische Landschaft des Libanon nimmt. Der Schlüssel zu dieser Strategie ist die Beteiligung von US-Spezialkräften und Beamten wie Amos Hochstein, die daran arbeiten, den libanesischen Widerstand zu entwaffnen und seine Position im Libanon zu schwächen.

Diese neue Phase unterstreicht auch die Bedeutung Syriens in der breiteren Nahoststrategie der USA. Syrien, das als wichtiger logistischer Knotenpunkt für die Achse des Widerstands fungiert, ist von zentraler Bedeutung für jeden Versuch, die Koalition der Kräfte zu zerschlagen, die sich den Interessen der USA und Israels entgegenstellen. Zu diesem Zweck hat Amerika weiterhin Söldner ausgebildet und bewaffnet und dabei auf die Taktik der Operation Timber Sycamore zurückgegriffen, die darauf abzielte, Syrien zu destabilisieren und die Regierung durch den Einsatz terroristischer Gruppen zu stürzen.

Wiederbelebung konfessioneller Spaltungen

Eines der grundlegenden Ziele der amerikanischen Strategie besteht darin, die konfessionellen Spannungen in der muslimischen Welt, insbesondere zwischen den sunnitischen und schiitischen Massen, wieder anzufachen. Diese Taktik wurde während des „Arabischen Frühlings“ angewandt, als die Türkei als Sponsor für islamistische Gruppen in der gesamten Region positioniert wurde, um den vom Iran angeführten „schiitischen Pol“ zu bekämpfen. Durch die Förderung des Sektierertums will Amerika die Achse des Widerstands schwächen und die muslimische Ummah weiter spalten. Gruppen wie ISIS, Al-Qaida und Hay’at Tahrir al-Sham, die von Natur aus sektiererische Ideologien vertreten, wurden als Schlüsselinstrumente für diese Strategie des Teilens und Eroberns angesehen.

Die Antwort der Achse des Widerstands

Die Achse des Widerstands hat nach den Ereignissen vom 7. Oktober deutlich gemacht, dass sie eine echte Bedrohung für das imperialistische Projekt in Westasien darstellt. Die Einheit der Widerstandsfront hat „Israel“ geschwächt, das nun vor einer inneren Zersplitterung und einer existenziellen Herausforderung steht. So wie die Achse des Widerstands im vergangenen Jahrzehnt die Ausbreitung des Terrorismus verhindert und das Überleben Syriens gesichert hat, ist ihr Erfolg bei der Abfederung des ersten Schocks der Einnahme Aleppos heute noch wichtiger. Die Achse des Widerstands wird nicht zulassen, dass Syrien fällt, und wird zu gegebener Zeit alle von den Terroristen eroberten Gebiete zurückerobern.

Diese Widerstandsfähigkeit unterstreicht die strategische Tiefe der Achse, die ihre Fronten weiter ausbaut und verstärkt. Wie der iranische Führer Sayyed Khamenei betonte, bereitet sich der Widerstand aktiv auf neue Phasen der Konfrontation vor und positioniert sich, um künftige Bemühungen der USA und Israels um eine Neugestaltung der Region zu vereiteln.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Energieingenieurin und politische Analystin mit Sitz in London, UK.

Übersetzt mit Deepl.com

