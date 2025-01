https://thecradle.co/articles/a-warning-to-israel-and-the-us-yemen-isnt-syria



Eine Warnung an Israel und die USA: Jemen ist nicht Syrien

Mohammed Moqeibel

7. JANUAR 2025

Jemen, das lange Zeit als Opfer externer Aggression galt, schreibt nun die Regeln für das Engagement in Westasien neu. Durch die gezielte und unerschrockene Präzision gegen die israelische und die US-britische Marine hat Ansarallah seine Gegner in eine ausweglose Lage gebracht.

Seit dem Start der Operation Al-Aqsa Flood im Oktober 2023 haben sich die mit Ansarallah verbündeten Streitkräfte Jemens aufgrund ihrer unerschütterlichen Unterstützung für Gaza zu einer entscheidenden Kraft in der Achse des Widerstands entwickelt.

Nahezu tägliche Raketen- und Drohnenangriffe auf Israel sowie die Unterbrechung der Seehandelsrouten, die mit den Interessen Tel Avivs in Verbindung stehen, haben die Strategien sowohl des Besatzungsstaates als auch seines Unterstützers aus den USA erschwert.

In einer weiteren kühnen Demonstration seiner neuen militärischen Fähigkeiten behauptet der Jemen kürzlich, einen US-amerikanischen F-18-Jet abgeschossen und eine US-Offensive vereitelt zu haben, indem er den Flugzeugträger USS Harry S. Truman angriff und ihn zwang, sich in Sicherheit über 1.500 Kilometer Entfernung zurückzuziehen. Diese außergewöhnliche Operation deckte nicht nur kritische Schwachstellen in der US-Marineabwehr auf, sondern zeigte auch die wachsende militärische Stärke und den unerbittlichen Widerstand Sanaas.

Angesichts dieser Entwicklungen bleibt die Frage: Wie können Israel und die USA die gewaltige Front, die der Jemen eröffnet hat, angehen?

Können Luftangriffe den Jemen abschrecken?

Die US-britische Koalition hat seit Anfang des Jahres über 700 Luftangriffe auf den Jemen geflogen, angeblich auf Waffenlager und als Vergeltung für Angriffe jemenitischer Streitkräfte auf mit Israel verbundene Handelsschiffe.

Trotz dieser Einsätze haben die jemenitischen Militärschläge sowohl in ihrer Häufigkeit als auch in ihrer Feuerkraft zugenommen und Handelsschiffe, die mit Israel in Verbindung stehen, sowie das besetzte Gebiet selbst mit im Inland hergestellten Raketen und Drohnen getroffen. Dies bestätigt, dass die westlichen Luftangriffe ihre beabsichtigten Ziele nicht erreichen können.

Israel, das sich bisher weitgehend auf Angriffe der USA und Großbritanniens verlassen hat, um eine direkte Konfrontation mit den jemenitischen Streitkräften zu vermeiden, griff kürzlich die bereits geschwächte zivile Infrastruktur des Landes an, um sein Gesicht zu wahren. Die jüngsten israelischen Luftangriffe, die am 2. Januar stattfanden, richteten sich gegen mehrere jemenitische Provinzen sowie gegen den internationalen Flughafen Sanaa.

In einem Kommentar zu den Luftangriffen erklärte Ansarallah-Sprecher Mohammad Abdul Salam: „Wenn der zionistische Feind glaubt, dass seine Verbrechen den Jemen davon abhalten werden, Gaza zu unterstützen, dann ist das eine Wahnvorstellung.“

Trotz wachsender Hoffnungen unter den Gegnern, dass die von den USA und Israel durchgeführten Luftangriffe einen Durchbruch gegen Sanaa erzielen könnten, deuten die Fakten darauf hin, dass keine nennenswerten Auswirkungen zu erwarten sind: Zwischen 2015 und 2023 war der Jemen über einer Viertelmillion dokumentierter Luftangriffe der von den USA unterstützten saudisch-emiratischen Koalition ausgesetzt, was den Jemen zu einem der am meisten bombardierten Länder der Geschichte macht.

Selbst die Idee, die Führer der Ansarallah durch Luftangriffe ins Visier zu nehmen, ähnlich wie bei Attentaten auf andere Widerstandsführer in Westasien, scheint ebenso wenig praktikabel.

Jemen ist nicht Syrien: Ein unzulässiger Vergleich

Die Idee, den Bürgerkrieg in Syrien im Jemen zu wiederholen, unter Beteiligung von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und jetzt auch Israel, hat bei politischen Entscheidungsträgern an Zugkraft gewonnen. Der ehemalige israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman kritisierte die Strategie Israels und sprach sich für Angriffe auf Energieanlagen aus, die unter der Gerichtsbarkeit der De-facto-Regierung in Sanaa stehen und Anti-Ansarallah-Fraktionen finanzieren.

Er betonte die Notwendigkeit, mit der international anerkannten jemenitischen Regierung in Aden zusammenzuarbeiten, und erklärte: „Die Huthis sollten im Jemen beschäftigt sein und nicht mit Angriffen auf Israel.“

In ähnlicher Weise haben die diplomatischen Bemühungen der USA versucht, regionale Verbündete zu mobilisieren, wobei US-Beamte in Riad mit jemenitischen, saudischen und emiratischen Führern zusammentrafen, um Strategien zur Schwächung von Ansarallah zu besprechen.

Die Kriegstrommeln sind jetzt ständig zu hören. Hamid al-Ahmar, ein prominenter Anführer der Islah-Partei, hat den baldigen Sturz Ansarallahs angekündigt und sich dabei auf regionale Erfahrungen gestützt, insbesondere in Syrien, wo der Kampf um den Sturz der Regierung lang und hart war.

Generalmajor Saghir bin Aziz, Chef der jemenitischen Armee, die der saudisch-emiratischen Koalition treu ergeben ist, behauptet ebenfalls, dass der Jemen auf einen Kampf zur Beendigung der „Houthi“-Herrschaft zusteuere.

Gleichzeitig fallen diese Entwicklungen mit militärischen Mobilisierungen an der Westküste durch Truppen zusammen, die der Regierung in Aden treu ergeben sind und von den USA unterstützt werden.

Als Reaktion darauf haben zahlreiche jemenitische Stämme stattdessen ihre Treue zu Ansarallah erklärt und die Mobilisierung der Stämme in mehreren jemenitischen Provinzen angekündigt, um jeglicher Aggression gegen den Jemen entgegenzutreten.

Im Gegensatz zur ehemaligen syrischen Regierung von Bashar al-Assad ist Ansarallah aus jahrelangem Krieg gestärkt und mit größerem Zusammenhalt hervorgegangen und hat auf dem Schlachtfeld fortschrittliche militärische Fähigkeiten entwickelt, darunter als erster nichtstaatlicher Akteur den Einsatz von Hyperschallraketen. Ansarallahs Fähigkeit, die Interessen der USA und Israels – zusätzlich zu den Zielen Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate – direkt zu bedrohen, unterscheidet ihn von der Dynamik des Syrienkonflikts.

Versuche, interne Unruhen zu entfachen oder groß angelegte Offensiven im Jemen zu starten, könnten nach hinten losgehen, da Ansarallah seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, stammesspezifische Unterstützung zu mobilisieren und verheerende Gegenangriffe zu starten.

Bemühungen, Kräfte zu sammeln, die der von Saudi-Arabien unterstützten jemenitischen Regierung treu ergeben sind, wie die von Tariq Saleh an der Westküste angeführten, stehen vor erheblichen Hindernissen.

Die westliche Küstenregion, die für den Jemen eine strategische Bedeutung hat, ist von immenser Bedeutung.

Ihre Eroberung könnte den Weg für breitere Offensiven ebnen, aber Ansarallahs befestigte Stellungen und militärische Bereitschaft machen solche Ambitionen höchst prekär. Im Gegensatz zu Damaskus wird Sanaa von einer beliebten und kampferprobten Truppe gesichert, die ihre Gegner immer wieder ausmanövriert hat.

Eine Karte, die die Verteilung der Kontrolle im Jemen zeigt.

Sanaas Perspektive auf die Eskalation

Für die Regierung in Sanaa stellt das zunehmende Engagement der USA und Israels einen verzweifelten Versuch dar, den Jemen zu destabilisieren. Abdul Malik al-Houthi, der Anführer von Ansarallah, tadelte diese Bemühungen als „albern und töricht“ und versicherte, dass die YAF auf eine Eskalation vorbereitet sei.

In einem Beitrag auf X merkte Hussein al-Azzi, eine hochrangige politische Persönlichkeit, an, dass Schlüsselregionen wie Marib aufgrund der weit verbreiteten Korruption innerhalb rivalisierender Fraktionen und Gebiete zunehmend zu Ansarallah neigen. Solche Verschiebungen signalisieren das Potenzial für Ansarallah, mit minimalem Widerstand weitere Gebiete zurückzuerobern.

Überläufer von den mit der Koalition verbündeten Kräften erschweren die Berechnungen der USA und Israels zusätzlich. Über 100 Soldaten und Offiziere haben sich kürzlich Ansarallah angeschlossen, was die internen Brüche innerhalb der von den Westmächten geführten Koalition widerspiegelt.

Unterdessen warnte Mohammed Ali al-Houthi, der Chef des Obersten Revolutionskomitees, Saudi-Arabien, die „Amerikaner in Schach zu halten“, und drohte mit Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Interessen, falls die Aggression anhält. Er bekräftigte, dass es keine roten Linien geben werde, wenn sich die Situation verschlechtere.

In ähnlicher Weise reagierte Ansarallah-Sprecher Mohammed al-Bukhaiti auf die Morddrohungen Israels, indem er vor der Fähigkeit seiner Organisation warnte, US-amerikanische, britische und israelische Führungspersönlichkeiten auf ähnliche Weise ins Visier zu nehmen.

„Wir versichern den Amerikanern, den Briten und der zionistischen Entität, dass wir wiederum die Fähigkeit und den Mut haben, amerikanische, britische und israelische Führungspersönlichkeiten ins Visier zu nehmen, sei es militärisch oder politisch. Wenn sie daraus einen Krieg der Ermordung von Führungspersönlichkeiten machen wollen, dann sagen wir: Willkommen im Krieg.“

Ein trotziger Jemen formt den Widerstand neu

Der Kriegseintritt Jemens an der Seite Israels hat das Kräfteverhältnis in der Region neu definiert. Trotz unerbittlicher Luftangriffe, Wirtschaftsblockaden und diplomatischer Isolation hat sich Ansarallah als eine beeindruckende Kraft erwiesen, die in ihrer Unterstützung für Gaza und ihrem Widerstand gegen ausländische Interventionen unnachgiebig ist.

Mit jedem Raketen- und Drohnenangriff sendet der Jemen eine klare Botschaft: Er wird sich dem Druck der Weltmächte nicht beugen. Während die Konflikte eskalieren, zeugt die Widerstandsfähigkeit des Jemen von seiner unerschütterlichen und standhaften Entschlossenheit und setzt einen neuen Ton für die gesamte Achse des Widerstands. Sie zeigt, dass „brav“ ausgeführte Widerstandstaktiken im Kampf gegen bösartige, gesetzlose Gegner wie die USA und Israel wirkungslos sind.

Der Jemen, der durch jahrelange Widrigkeiten geprägt ist, hält nicht nur stand – er behauptet seinen Platz als entscheidender Akteur in der Widerstandsachse Westasiens und ersetzt Syrien als integralen arabischen Staat in der regionalen Allianz.

Angesichts zunehmender Aggressionen haben die Stärke und Entschlossenheit Jemens das Land zu einer Macht gemacht, die weder Israel noch die USA und ihre Verbündeten in der Region unterschätzen sollten.

