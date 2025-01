Jüdische Israelis zerstören Gaza und löschen die physischen Zeugnisse der 4.000-jährigen Geschichte des Gazastreifens

https://countercurrents.org/2025/01/jewish-israeli-gaza-urbicide-erasing-the-physical-record-of-4000-year-gaza-history/



Ein Blick auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens vor und nach der andauernden ethnischen Säuberungskampagne Israels

Völkermörderisch rassistische Apartheid Israel führt seit 15 Monaten ein Massaker im Gazastreifen durch, das sich zu einem Völkermord im Gazastreifen entwickelt hat, der außerhalb des US-Bündnisses allgemein anerkannt wird. Insbesondere im nördlichen Gazastreifen haben die einfallenden jüdischen Israelis jedoch eine vollständige ethnische Säuberung und die vollständige Zerstörung einer antiken Stadt in Schutt und Asche in Angriff genommen – ein Urbanizid, das die physischen Zeugnisse einer Zivilisation vernichtet und mit anderen schrecklichen Urbaniziden verglichen werden kann.

Mahatma Gandhi sagte (1938): „Palästina gehört den Arabern in dem gleichen Sinne, wie England den Engländern und Frankreich den Franzosen gehört“ [1]. Stellen Sie sich vor, die völkermörderischen und rassistischen deutschen Nazis hätten nach ihrem Sieg über die Franzosen nicht nur beschlossen, Frankreich ethnisch zu säubern, sondern auch Paris in Schutt und Asche zu legen und dabei Ikonen der französischen Zivilisation wie die Basilika Sacré-Cœur de Montmartre, Notre-Dame, den Louvre und den Eiffelturm in einem Pariser Urbizid zu zerstören. Unvorstellbar – aber heute schreitet im alten Land Palästina [2, 3] der von den jüdischen Israelis verhängte Gaza-Urbizid voran, während die Welt zusieht.

Im Folgenden werden zum Vergleich mit dem Gaza-Urbizid einige schreckliche Beispiele für Urbizide skizziert, bei denen Städte von barbarischen Eroberern weitgehend zerstört wurden.

Karthago (146 v. Chr.): zerstört von den Römern [4, 5].

Jerusalem (70 n. Chr.): von den Römern zerstört und durch die römische Kolonie Aelia Capitolina ersetzt [6].

Gurganj (1221): die Hauptstadt des persischen Choresm, zerstört von den Mongolen unter Dschingis Khan in einem der schlimmsten Massaker der Menschheitsgeschichte [7].

Merv (1221): Merv, ein wichtiges Zentrum der persischen Kultur und eine der größten Städte der Welt zu dieser Zeit, wurde von den Mongolen unter Dschingis Khan zerstört [8].

Bagdad (1258): Bagdad, die glanzvolle Hauptstadt des Abbasidenkalifats, wurde von den barbarischen Mongolen zerstört, die einen offensichtlichen Hass auf Städte hatten [9].

Tenochtitlan (1519): Die aztekische Hauptstadt Mexikos, Tenochtitlan, war eine der größten Städte der Welt, bis sie von den spanischen Invasoren unter Hernan Cortés zerstört wurde [10].

Moskau (1812): Von den sich zurückziehenden Russen niedergebrannt, um den französischen Invasoren unter Napoleon die Ressourcen zu entziehen [11].

Ypern (1914–1917): Zerstörung durch Beschuss als wichtiger Kriegsschauplatz im Ersten Weltkrieg [12].

Zweiter Weltkrieg (WW2).

Stalingrad (1942–1943): Das heutige Wolgograd wurde in der größten Schlacht der Welt, in der die sowjetische Rote Armee Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg endgültig besiegte, zu 99 % zerstört [13].

Caen (1944): Eine strategisch wichtige Stadt in der Normandie (Frankreich), die im Kampf der Alliierten gegen die deutschen Besatzungstruppen im Zweiten Weltkrieg größtenteils zerstört wurde [14].

Wielun (1939): Eine polnische Stadt, die zu Beginn des Zweiten Weltkriegs durch deutsche Bombenangriffe größtenteils zerstört wurde [15].

Frampol (1939): Eine polnische Stadt, die zu Beginn des Zweiten Weltkriegs durch deutsche Bombenangriffe größtenteils zerstört wurde [16].

Warschauer Ghetto (1940–1943): Das jüdische Warschauer Ghetto (Polen) war von Einschließung, Hunger, Tötung und Massendeportation betroffen, und nachdem der jüdische Aufstand niedergeschlagen worden war, legten die Deutschen das Warschauer Ghetto in Schutt und Asche [17].

Warschau (1944–1945): 85 % von Warschau wurden im Warschauer Aufstand und durch rachsüchtige systematische Zerstörung durch die Deutschen nach der Niederschlagung des Aufstands in der polnischen Hauptstadt zerstört [18].

Strategische Bombardierung deutscher Städte durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg (1940–1945): Die USA warfen im europäischen Kriegsschauplatz des Zweiten Weltkriegs 1,6 Millionen Tonnen Bomben ab. Die Alliierten bombardierten im Zweiten Weltkrieg 25 deutsche Städte, wobei die Zerstörung zwischen 20 % (Leipzig) und 80 % (Mainz) lag. Zu den Hauptzielstädten gehörten Berlin (33 % zerstört), Köln (61 %), Dortmund (54 %), Dresden (59 %), Düsseldorf (64 %), Essen (50 %), Frankfurt (52 %), Hamburg (75 %), Leipzig (20 %) und München (42 %). Besonders schrecklich waren die Brandbombenangriffe auf Hamburg und Dresden, bei denen die absichtlich erzeugten Feuerstürme den Sauerstoff aus der Luft saugten und die Überlebenden, die sich in Kellern versteckt hielten, erstickten [19].

Zu den Städten, die während des neunmonatigen deutschen Blitzkriegs gegen Großbritannien angegriffen wurden, gehörten London, Plymouth, Swansea, Birmingham, Sheffield, Liverpool, Southampton, Manchester, Bristol, Belfast, Cardiff, Clydebank, Kingston upon Hull und Coventry [19]. Ein Drittel Londons wurde zerstört und 19.000 Londoner wurden getötet. Im Zweiten Weltkrieg wurden 20.000 Tonnen Bomben auf London abgeworfen. Während des Blitzkriegs wurden 45.000 Tonnen Bomben auf Großbritannien abgeworfen, und etwa 40.000 Zivilisten starben [19-23].

Die USA warfen während des gesamten Zweiten Weltkriegs 500.000 Tonnen Bomben im Pazifikraum ab, davon 160.000 auf Japan [23]. Die USA bombardierten im Zweiten Weltkrieg 67 japanische Städte, wobei der Zerstörungsgrad zwischen 11,9 % (Nishinomiya) und 99 % (Toyama) lag. Zu den Hauptzielen gehörten Yokohama (58 % zerstört), Tokio (51 %), Toyama (99 %), Nagoya (30 %) und Osaka (35,1 %). Der Brandbombenangriff auf Tokio am 9. und 10. März 1945 zerstörte 41 km2 der Stadt, tötete über 100.000 Menschen und war der zerstörerischste und tödlichste konventionelle Bombenangriff in der Geschichte [23]. Im August 1945 warfen die USA eine Atombombe auf Hiroshima (90.000–160.000 Tote) [24, 25] und anschließend auf Nagasaki (60.000–80.000 Tote) [25].

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Nordkorea (Juni 1950–Juli 1953): Während des Koreakriegs wurden fast alle Städte und Ortschaften des Landes, darunter schätzungsweise 85 % der Gebäude, durch konventionelle Waffen wie Sprengstoffe, Brandbomben und Napalm zerstört. Insgesamt wurden 635.000 Tonnen Bomben, darunter 32.557 Tonnen Napalm, auf Korea abgeworfen [23]. Die USAF Far East Air Force (FEAF) nahm 78 Dörfer ins Visier und zerstörte auch 22 große nordkoreanische Städte, wobei keine wesentlichen Strukturen stehen blieben. 75 % der Hauptstadt Pjöngjang wurden zerstört [23]. Eine ganze Nation musste sich unter der Erde verstecken. Etwa 28 % der Bevölkerung wurden getötet [26].

Indochinakrieg (1945–1975): Die USA unterstützten den Versuch Frankreichs in den Jahren 1945–1955, Vietnam als Kolonie zu behalten, und ab 1962 wurden die US-Streitkräfte zunehmend in den Krieg verwickelt. Die USA warfen 500.000 Tonnen Bomben auf Kambodscha, 2 Millionen Tonnen auf Laos und 4 Millionen Tonnen auf Vietnam ab, im Vergleich zu 1,6 Millionen Tonnen im europäischen Kriegsschauplatz des Zweiten Weltkriegs und 500.000 Tonnen im pazifischen Kriegsschauplatz des Zweiten Weltkriegs [23]. Die USA warfen 150.000 Tonnen Bomben auf Nordvietnam ab, insbesondere auf Hanoi und Haiphong [27]. In der Tet-Offensive von 1968 wurde die antike Stadt Hue dem Erdboden gleichgemacht – nach einer 26-tägigen Schlacht waren etwa 6.000 Zivilisten tot und 110.000 von 130.000 Häusern zerstört [28]. Auch Ben Tre wurde in der Schlacht zerstört, und ein US-General soll gesagt haben: „Wir mussten die Stadt zerstören, um sie zu retten“ [29]. Der US-amerikanische Serienkriegsverbrecher Henry Kissinger [30] sagte über den Vietnamkrieg: „Wir führten einen militärischen Krieg – unsere Gegner führten einen politischen. Dabei verloren wir eine der wichtigsten Maximen des Guerillakriegs aus den Augen: Der Guerillakämpfer gewinnt, wenn er nicht verliert, die konventionelle Armee verliert, wenn sie nicht gewinnt.“ [29] Die USA setzten Flächenbombardements, Napalm und Entlaubungsmittel in großem Umfang ein, um die Baumbestände zu zerstören. Hunderte Dörfer wurden ausgelöscht, aber das Bild eines Mädchens, das mit Brandverletzungen durch Napalm auf der Flucht vor einem Napalmangriff auf ihr Dorf war, hatte einen enormen Einfluss auf die öffentliche Meinung in den USA und beschleunigte das Ende des Krieges [31]. Zwischen 1955 und 1975 belief sich die vermeidbare Sterblichkeit durch kriegsbedingte Entbehrungen in vietnamesischen Dörfern und Städten auf insgesamt 11,9 Millionen [3].

Irakkrieg (ab 1990): Die Bombardierung des Irak durch die USA, Großbritannien und Israel im Golfkrieg und während der Sanktionsperiode (1990–2003) verwüstete den Irak und war mit 0,2 Millionen gewaltsamen Todesfällen und 1,7 Millionen Todesfällen durch auferlegte Entbehrungen verbunden. Die Besetzung des Irak (2003–2011) war mit 1,5 Millionen gewaltsamen Todesfällen und weiteren 1,2 Millionen vermeidbaren Todesfällen durch kriegsbedingte Entbehrungen im Irak verbunden [32–37]. Einige US-Truppen sind nach wie vor im Irak stationiert und an der Bekämpfung des IS im Irak und in Syrien beteiligt. Die alte und bevölkerungsreiche Stadt Falludscha (die Stadt der Moscheen, vor dem Krieg 425.000 Einwohner) in der irakischen Provinz Anbar litt 13 Jahre lang unter den von den USA verhängten Sanktionen und dann unter drei blutigen Belagerungen und zwei umfangreichen Zerstörungen durch die Amerikaner, zuerst 2004 während des Irakkriegs (2003–2011) und dann erneut 2014–2016 während des andauernden Krieges der US-Koalition gegen den IS in Syrien und im Irak (ab 2012). Man kann davon ausgehen, dass 84.000 vermeidbare Todesfälle in Falludscha auf die aufgezwungene Entbehrung durch 30 Jahre Sanktionen und die anschließende Invasion und Besetzung zurückzuführen sind [38-40]. Die alte und bevölkerungsreiche Stadt Mossul (mit einer Bevölkerung von etwa 1,4 Millionen vor dem Krieg, drittgrößte Stadt des Irak und die berühmte alte assyrische Hauptstadt Ninive) wurde 2012 vom IS eingenommen, aber der östliche Teil (am östlichen Ufer des Tigris) wurde von der US-Allianz zurückerobert. Der westliche Teil von Mosul (am westlichen Ufer des Tigris) wurde durch Bombenangriffe der US-Allianz völlig zerstört und ist aufgrund von 8 Millionen Tonnen Schutt, Blindgängern und tödlichen versteckten Sprengkörpern nach wie vor weitgehend unbewohnbar. 130.000 Häuser wurden zerstört und etwa 40.000 Iraker wurden bei der Zerstörung von Mosul getötet [41-43].

Der US-Krieg gegen den Terror (US-Krieg gegen Muslime) nach dem 11. September: Etwa 32 Millionen Muslime starben durch Gewalt (5 Millionen) und Entbehrungen (27 Millionen) in 20 Ländern, in die die US-Allianz seit der 9/11- Gräueltat unter falscher Flagge der US-Regierung, bei der 3.000 unschuldige Amerikaner getötet wurden, einmarschiert ist [44, 45]. Laut UNHCR: „Bis Mai 2024 wurden weltweit mehr als 120 Millionen Menschen infolge von Verfolgung, Konflikten, Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen gewaltsam vertrieben. Dazu gehören: 43,4 Millionen Flüchtlinge, 63,3 Millionen Binnenvertriebene, 6,9 Millionen Asylsuchende und 5,8 Millionen Menschen, die internationalen Schutz benötigen, die meisten davon aus Venezuela“ [46]. Flüchtlinge fliehen, weil ihre Häuser zerstört wurden oder die Umstände anderweitig unerträglich sind. Es gibt 5 Millionen ukrainische Flüchtlinge, 5 Millionen venezolanische Flüchtlinge und 1 Million Flüchtlinge aus El Salvador, Guatemala und Honduras – ein erheblicher Teil der anderen Flüchtlinge sind Muslime [46] und Opfer des Krieges gegen Muslime, der vom zionistisch unterwanderten Amerika, der zionistisch pervertierten US-Allianz und dem von Zionazis regierten Apartheid-Israel geführt wird [3, 47, 48]. Für tabellarische Schätzungen der Todesfälle durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen bei etwa 70 Völkermorden, einschließlich derjenigen, die an Muslimen verübt wurden, siehe [48-51]. 1950–2005 vermeidbare Todesfälle durch Entbehrungen in Ländern, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den folgenden Ländern der US-Allianz besetzt wurden: Apartheid-Israel (24 Millionen), Frankreich (142 Millionen), Großbritannien (727 Millionen) und die USA (82 Millionen) [3]. Man beachte, dass Apartheid-Israel in das Gebiet von 13 Ländern einmarschiert ist und das Gebiet von 4 Ländern besetzt [3]. Die USA haben 72 Länder überfallen (52 seit dem Zweiten Weltkrieg), haben seit 1798 469 Invasionen begangen, seit 1991 251 Invasionen begangen, haben 800 Militärstützpunkte in über 70 Ländern und spionieren und untergraben aktiv alle Länder [52-59]. Zum Beispiel belaufen sich die Schäden durch den Bürgerkrieg im von der US-Allianz verwüsteten Syrien auf 350 Milliarden US-Dollar, die UNESCO schätzt, dass 60 Prozent der Altstadt von Aleppo schwer beschädigt und 30 Prozent zerstört wurden [60], und Raqqa wurde durch Bomben- und Granatenangriffe der USA, Großbritanniens und Frankreichs zerstört [61].

Gaza-Massaker, Gaza-Genozid und Gaza-Urbizid.

Yousif Al-Daffaie (Dozent und Forscher, Fakultät für Architektur, Design und Bauwesen, Nottingham Trent University) (Februar 2024): „Gaza wurde lange Zeit als Zufluchtsort für kreative Experimente geschätzt und als Ort, an dem widerstandsfähige Menschen danach streben, der Gewalt der Kolonialisierung zu trotzen … Doch dieser kontinuierliche Kreislauf aus Zerstörung und hoffnungsvollem Wiederaufbau ist nun abrupt zum Stillstand gekommen. Seit dem 7. Oktober 2023 sollen durch die Bombardierung des Gazastreifens mehr als 100 historische Stätten beschädigt und 69.700 Häuser zerstört worden sein. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes waren 1,9 Millionen Palästinenser vertrieben worden. Diese anhaltende Urbanizid – die Zerstörung kultureller Zentren in der bebauten Umwelt – bedroht auch das Dreieck, das die Menschen mit ihrem Zuhause, ihrem Land und ihrem Erbe verbindet“ [62].

Laut Euro-Med Human Rights Monitor (24. Februar 2024, Tag 141 des jüngsten jüdischen israelischen Gaza-Massakers): „Die Gesamtzahl der Palästinenser, die durch israelische Raketen und Granaten getötet wurden, einschließlich der unter den Trümmern begrabenen, beträgt etwa 38.066, darunter 14.350 Kinder, 8.620 Frauen, 41 Zivilschutzarbeiter und 326 Mitarbeiter des Gesundheitswesens, zusätzlich zu 71.220 verletzten Palästinensern, 134 Zivilschutzarbeitern… Israel hat 2.000.000 der 2,2 Millionen Palästinenser in Gaza vertrieben, 99.600 Häuser zerstört, 241.400 Häuser teilweise beschädigt, 173 Pressezentralen zerstört oder beschädigt, 406 Schulen beschädigt, 1.920 Industrieanlagen, 613 Moscheen, 28 Krankenhäuser, 65 Kliniken und 163 Krankenwagen sowie 199 Kulturerbestätten zerstört“ [63, 64].

Das Satellitenzentrum der Vereinten Nationen (UNOSAT) (September 2024; nach 11 Monaten Bombardierung): „Diese Analyse, die auf sehr hochauflösenden Satellitenbildern vom 3. und 6. September 2024 basiert, zeigt, dass zwei Drittel der gesamten Strukturen im Gazastreifen beschädigt wurden. UNOSAT verglich die am 3. und 6. September 2024 aufgenommenen Bilder mit früheren Daten und lieferte so einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Zerstörungen. Diese 66 % der beschädigten Gebäude im Gazastreifen machen insgesamt 163.778 Gebäude aus. Darunter befinden sich 52.564 zerstörte, 18.913 schwer beschädigte, 35.591 möglicherweise beschädigte und 56.710 mäßig betroffene Gebäude. Die am stärksten betroffene Region ist das Gouvernement Gaza mit 46.370 betroffenen Gebäuden. Gaza-Stadt ist mit 36.611 beschädigten Gebäuden, von denen 8.578 vollständig zerstört sind, besonders stark betroffen. Das Satellitenzentrum der Vereinten Nationen (UNOSAT) hat in Zusammenarbeit mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) auch eine Aktualisierung zum Gesundheitszustand und zur Dichte der Anbauflächen im Gazastreifen veröffentlicht. Etwa 68 % der permanenten Anbauflächen im Gazastreifen wiesen im September 2024 einen erheblichen Rückgang des Gesundheitszustands und der Dichte auf“ [65]. In der Tat könnte, wenn die Welt die kindervernichtenden Zionazis vertrieben hat, dieselbe Technologie an einem klaren Tag eingesetzt werden, um festzustellen, wie viele Menschen getötet wurden, indem alle Überlebenden dazu gebracht werden, sich zur nächstgelegenen Straße oder Fläche zu begeben.

Al Jazeera hat eine detaillierte quantitative Darstellung der Todesfälle, Schäden und Entbehrungen veröffentlicht, die mit dem ersten Jahr des Gaza-Massakers, des Gaza-Genozids und des Gaza-Urbizids in Verbindung stehen [66]:

41.909 getötete Menschen aus Gaza; 16.756 getötete Kinder; 11.346 getötete Frauen; 13.807 getötete Männer; 10.000 Vermisste ; 97.303 Verletzte; über 17.000 Kinder haben einen oder beide Elternteile verloren;

114 Krankenhäuser und Kliniken sind nicht mehr funktionsfähig; 80 Gesundheitszentren sind nicht mehr funktionsfähig; 34 Krankenhäuser sind nicht mehr funktionsfähig; 131 Krankenwagen sind beschädigt oder zerstört; 162 Gesundheitseinrichtungen wurden angegriffen; 85 Mitarbeiter des Zivilschutzes wurden getötet; 986 Mitarbeiter des Gesundheitswesens wurden getötet (darunter 165 Ärzte, 260 Krankenschwestern, 184 andere Mitarbeiter des Gesundheitswesens, 76 Apotheker und 300 weitere Verwaltungs- und Hilfskräfte);

520 Leichen aus von jüdischen Israelis ausgehobenen Massengräbern; 1,7 Millionen (75 % der 2,3 Millionen Vorkriegsbevölkerung) sind aufgrund des Zusammenbruchs der sanitären Einrichtungen und des Mangels an Medikamenten mit ansteckenden Krankheiten infiziert; 350.000 gefährdete chronisch Kranke, die eine Behandlung benötigen; 15.000 Verletzte, die evakuiert werden müssen; 1.000 unbehandelte Krebspatienten;

2,1 Millionen Menschen (91 % der 2,3 Millionen Vorkriegsbevölkerung) sind von großer Ernährungsunsicherheit betroffen; 495.000 sind vom Hungertod bedroht; 2,2 Millionen Menschen (96 % der Vorkriegsbevölkerung) haben keinen Zugang zu sauberem Wasser; 700 Brunnen wurden zerstört; 1,5 bis 1,6 Liter Wasser pro Person und Tag (Empfehlung der WHO: 100 Liter pro Person und Tag);

über 10.000 Menschen werden in höchst missbräuchlichen Militärgefängnissen festgehalten (darunter 250 Kinder und 80 Frauen); 3.332 Menschen werden ohne Anklage oder Gerichtsverfahren festgehalten;

75.000 Tonnen Bomben wurden abgeworfen; 33 Milliarden US-Dollar Schaden [Vorkriegs-BIP pro Gazaner 1.000 US-Dollar, jährliches Vorkriegs-BIP 2,3 Milliarden US-Dollar]; 150.000 Häuser wurden zerstört ; 3.130 km Stromnetz zerstört; 42 Milliarden Tonnen Schutt (der voller Blindgänger ist); 60 % der Wohnhäuser und 80 % aller gewerblichen Einrichtungen beschädigt oder zerstört;

123 Schulen und Universitäten wurden zerstört, 87 % der Schulen wurden beschädigt, 750 Lehrer und Lehrkräfte wurden getötet, 11.500 Schüler wurden getötet, Schulen für Obdachlose bedeutet, dass über 625.000 Kinder in Gaza ohne Bildung sind, 206 archäologische und Kulturerbestätten zerstört; 611 Moscheen zerstört; 214 Moscheen teilweise zerstört; 3 Kirchen zerstört; 34 Sportanlagen zerstört; 410 Sportler und Betreuer getötet (darunter insgesamt 297 Fußballer und 84 Kinderfußballer) [66].

Um eine ungefähre Vorstellung von den Zahlen zum 7. Januar 2025 (d. h. nach 1,3 Jahren Bombardierung) zu erhalten, multiplizieren Sie einfach die oben genannten Zahlen mit 1,3.

Beachten Sie, dass dieses Blutbad eine Reaktion auf den palästinensischen Ausbruch aus dem Konzentrationslager Gaza am 7. Oktober 2023 und die Ergreifung von 240 israelischen Geiseln war. 1.139 Israelis wurden getötet (97,5 % Erwachsene und dementsprechend hauptsächlich ehemalige oder gegenwärtige jüdische israelische Soldaten, die an der illegalen und kriegsverbrecherischen 57-jährigen Besetzung und der äußerst missbräuchlichen Inhaftierung von Bewohnern des Gazastreifens beteiligt waren (47 % Kinder). Die Zahl der Todesfälle in einem Brandgebiet ist proportional zur Feuerkraft, und man geht dementsprechend davon aus, dass die meisten israelischen Todesfälle am 7. Oktober 2023 auf den Beschuss mit hochexplosiven Panzergeschossen und von Hubschraubern abgefeuerten Raketen der IDF zurückzuführen sind, die gemäß der „Hannibal-Richtlinie“ operierten (Geiselnahmen verhindern, auch wenn dies die Tötung von Geiseln bedeutet). Es wird immer offensichtlicher, dass die Ereignisse vom 7. Oktober geplant und zugelassen wurden, um eine Entschuldigung im Stil von 9/11 für das anschließende schreckliche Gaza-Massaker, die Invasion und Bombardierung des Libanon und Syriens, Massaker im Westjordanland, die Bombardierung des verarmten Jemen und die Verletzung des Iran zu liefern [67-70].

Unter der großzügigen Annahme, dass die IDF nur die Hälfte der 1.139 am 7. Oktober 2023 getöteten Israelis getötet hat (d. h. 540 von 1.139), und wenn man zu den geschätzten 41.909 Toten noch die 10.000 Vermissten unter den Trümmern hinzurechnet, dann betrug die Besatzer-Vergeltungstoten nach einem Jahr 51.909/540 = 96 oder etwa zehnmal höher als die Vergeltungstotenquote von 10, die vom Nazi-Führer Adolf Hitler angeordnet und sofort beim Massaker in den Ardeatinischen Höhlen in Rom im Jahr 1944 verübt wurde [71, 72]. Nazi ist gleich Nazi-Handlung.

Die weithin zitierte Schätzung von etwa 40.000 getöteten Gaza-Bewohnern durch die IDF [66] ist jedoch eine grobe Unterschätzung, da sie nur gewaltsame Todesfälle berücksichtigt und die große Zahl gewaltloser, vermeidbarer Todesfälle durch aufgezwungene Entbehrungen nicht berücksichtigt Entbehrungen [3], ein Thema, zu dem ich seit drei Jahrzehnten forsche und publiziere , das aber von den westlichen Mainstream-Medien und Politikern konsequent ignoriert wird [3, 34, 48, 51, 73-89].

Unter Berücksichtigung der Todesfälle durch aufgezwungene Entbehrungen wurde von Experten geschätzt, dass im ersten Jahr des Gaza-Massakers 273.000 Menschen in Gaza durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen starben. Dies wurde jedoch von zionistisch-pervertierten Mainstream-Journalisten, Redakteuren, Politikern, Akademikern und Kommentatoren im Westen [78-88] entschieden ignoriert. Da etwa 70 % der Todesfälle durch aufgezwungene Entbehrungen auf Kinder unter fünf Jahren entfallen [3], kann man davon ausgehen, dass die Zahl der Todesfälle durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen im ersten Jahr seit dem 7. Oktober 2023 in Gaza insgesamt 194.000 (Kinder), 25.000 (Frauen) und 54.000 (Männer) beträgt, was einer Gesamtzahl von 273.000 Todesfällen in Gaza entspricht [78].

Unter Verwendung dieser nach oben korrigierten Schätzung kann man für das erste Jahr des Gaza-Massakers ein Todesverhältnis von Vergeltung durch Besetzte/Besatzer von 273.000/540 = 506 berechnen – mehr als 50 Mal höher als das von dem völkermörderischen Rassisten und Nazi-Führer Hitler 1944 angeordnete Todesverhältnis von 10 [72]. Nazi ist, was ein Nazi tut, und dementsprechend ist Zionazi eine durchaus angemessene Beschreibung für ein völkermörderisch-rassistisches Apartheid-Israel, das sich am gnadenlosen Massenmord an Kindern, Müttern und Frauen beteiligt.

Die „Tonnage der pro Jahr abgeworfenen Bomben“ beträgt 75.000 Tonnen (auf das wehrlose Gaza in einem Jahr) [66] gegenüber 1,6–2,7 Millionen Tonnen, die die Alliierten in den sechs Jahren des Zweiten Weltkriegs abgeworfen haben (d. h. 450.000 Tonnen pro Jahr) und 20.000 Tonnen auf London [19, 90, 91]. Die „Tonnen abgeworfener Bomben pro Jahr und Million Einwohner“ belaufen sich auf 32.609 (abgeworfen von Apartheid-Israel auf Gaza) gegenüber 3.659 (abgeworfen von Nazi-Deutschland auf London im Zweiten Weltkrieg, 7.9.1940–11.5.1941) [19, 90, 91]. Dies kommt zu über 50 Vergleichen zwischen dem Apartheid-Israel und Nazi-Deutschland hinzu [92-98].

Völkermord, Ethnozid und kulturelle Auslöschung in Gaza und Palästina.

Die völkermordenden Zionazis begnügen sich nicht mit dem Völkermord und der ethnischen Säuberung der indigenen Palästinenser aus 90 % Palästinas, sondern haben auch die physischen Zeugnisse der über 4.000 Jahre alten palästinensischen Geschichte vernichtet [2, 3, 99-108]. Gaza war früher eine der ältesten und wichtigsten Städte der arabischen Welt und reicht über 4.000 Jahre bis in den semitischen Fruchtbaren Halbmond zurück, der der Welt das Alphabet, die Literatur, die Mathematik, die Astronomie, die Agronomie und die Philosophie brachte [2,3, 99-107]. Tatsächlich stammt die erste ägyptische Aufzeichnung über Gaza von Thutmosis III. aus dem 15. Jahrhundert v. Chr. [101, 102], während es keine nicht-biblischen Hinweise auf den behaupteten „Auszug aus Ägypten“, das „Reich Davids und Salomos“ oder die „vollständige Vertreibung aus Palästina unter den Römern“ gibt [104]. Der Hafen von Gaza wurde von den berühmten Nabatäern für den Umschlag arabischer Parfüme in das Römische Reich und seine kaiserlichen Nachfolger genutzt [105]. Wie William Dalrymple beschreibt, spielte Gaza eine Schlüsselrolle bei der bahnbrechenden Übertragung indisch-arabischen Wissens nach Europa im 11. bis 15. Jahrhundert, insbesondere und vor allem in der Mathematik (2024): „Gerard und Ghalib waren die produktivsten und produktivsten Stars der neuen Übersetzungsbewegung, aber sie waren weder allein noch die ersten. Zu dieser Zeit wurden an vielen anderen Orten, an denen die arabische Herrschaft der der christlichen Kreuzfahrer gewichen war, weitere Übersetzungen aus dem Arabischen angefertigt: in Süditalien, Sizilien und den verschiedenen Kreuzfahrerstaaten des Outremer, die nun gegen Ende des 11. Jahrhunderts die Mittelmeerküste von Antiochia (heute im Südosten der Türkei) bis Gaza (in Palästina) säumten. Zusammen füllten diese die europäischen Bibliotheken mit einer Fülle an Wissen, die man sich ein Jahrhundert zuvor nicht einmal vorstellen konnte“ (Seiten 232 und 270 [103]).

Etwa 50 % der etwa 900 archäologischen Stätten in Gaza wurden bisher durch Bombenangriffe jüdischer Israelis zerstört oder beschädigt [109-111]. Das nördliche Drittel von Gaza wird nun in einem eklatanten Akt von Genozid und Urbanizid vollständig von seinen indigenen Bewohnern ethnisch gesäubert und in Schutt und Asche gelegt, während die Welt zusieht.

Im Gegensatz dazu vernichten die rassistischen Zionisten nicht nur auf kriminelle Weise die physischen Beweise für die 4.000-jährige Geschichte der semitischen Palästinenser in Palästina, sondern leugnen auch vehement die nichtsemitische türkisch-chasarische Herkunft der osteuropäischen aschkenasischen Juden (die weltweit größte Gruppe von Juden). Molekularbiologische, linguistische, anthropologische und kulturelle Forschungen haben gezeigt, dass aschkenasische Juden von chasarischen Konvertiten zum Judentum abstammen, die etwa im 8. Jahrhundert n. Chr. lebten. Das bedeutende Chasarenreich (an der Seidenstraße gelegen) brach zusammen, nachdem die Kiewer Rus unter der Führung von Swjatoslaw I. 968 oder 969 n. Chr. die Hauptstadt der Chasaren, Atil (Itil; im Wolgadelta gelegen), plünderte. Infolge dieses Chasaren-Urbizids wurden die jüdischen Chasaren schließlich zu den aschkenasischen Juden Osteuropas [112-122]. Eran Elhaik: „Die ‚Rheinland-Hypothese‘ beschreibt osteuropäische Juden als ‚Bevölkerungsisolat‘, das aus einer kleinen Gruppe deutscher Juden hervorging, die nach Osten auswanderten und sich rasch ausbreiteten. Die „Chasaren-Hypothese“ besagt hingegen, dass die osteuropäischen Juden von den Chasaren abstammen, einer Mischung aus türkischen Clans, die in den ersten Jahrhunderten u. Z. den Kaukasus besiedelten und im 8. Jahrhundert zum Judentum konvertierten. Wir haben eine Vielzahl populationsgenetischer Analysen durchgeführt, um diese beiden Hypothesen zu vergleichen. Unsere Ergebnisse stützen die Chasaren-Hypothese und zeigen das europäische jüdische Genom als ein Mosaik aus nahöstlichen, kaukasischen, europäischen und semitischen Vorfahren, wodurch frühere widersprüchliche Berichte über die jüdische Abstammung konsolidiert werden. Unsere Ergebnisse weisen somit die Rheinland-Hypothese zurück und bestätigen die These, dass die osteuropäischen Juden jüdisch-chasarischen Ursprungs sind.“ [113] Ich möchte noch eine persönliche Anmerkung machen: Ich stamme aus einer sehr berühmten aschkenasisch-jüdischen ungarischen Familie (fragen Sie jeden Chirurgen oder Mathematiker) und habe meine DNA analysieren lassen – ich bin zu 57 % aschkenasisch-jüdisch und zu 24 % britisch-keltisch, aber ohne (0) nahöstlichen (semitischen) Beitrag (andere Verwandte kommen zu einem ähnlichen Ergebnis, das mit mehreren Jahrhunderten der aufgezeichneten Familiengeschichte übereinstimmt). Die Palästinenser stammen von den vorchristlichen jüdischen und nichtjüdischen Palästinensern ab, während die jüdischen Israelis größtenteils von nicht-semitischen Chasaren abstammen, die zum Judentum konvertiert sind, sowie von Berbern und Jemeniten, die zum Judentum konvertiert sind.

Abschließende Bemerkungen und Schlussfolgerungen.

Das anhaltende Massaker im Gazastreifen ist ein Völkermord im Gazastreifen, der die Absicht beinhaltet, die einheimischen Palästinenser „ganz oder teilweise zu vernichten“ [123]. Diese Zerstörung geschieht durch die schreckliche Gewalt von Bombenangriffen und die Auferlegung eines tödlichen Entzugs von Wasser, Nahrung, Unterkunft, sanitären Einrichtungen, Elektrizität, Brennstoff, Kleidung, Medikamenten und medizinischen Leistungen, was einen groben Verstoß gegen die Vierte Genfer Konvention darstellt, die verlangt, dass ein Besatzer sich bemühen muss, seine eroberten Untertanen „im größtmöglichen Umfang der ihm zur Verfügung stehenden Mittel“ am Leben und gesund zu erhalten [124]. Am 19. Juli 2024 stellte der Internationale Gerichtshof (IGH) fest, dass die fortgesetzte Anwesenheit Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten rechtswidrig ist und dass Israel die Besatzung beenden, alle Siedlungsaktivitäten einstellen, Siedler evakuieren und den indigenen Eigentümern Reparationen leisten muss. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat Haftbefehle gegen die aschkenasisch-jüdischen israelischen Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu und Yoav Gallant erlassen. Leider weigern sich das rassistische Apartheid-Israel, das zionistisch-pervertierte Amerika und verschiedene andere zionistisch-pervertierte Mitglieder der US-Allianz, das Völkerrecht in diesen Angelegenheiten einzuhalten [125].

Einfach ausgedrückt: Das von Zionazis regierte Apartheid-Israel will das Land Palästina und anderes arabisches Land zwischen Nil und Euphrat, das den Israeliten angeblich vor 3000 Jahren von ihrem Gott „versprochen“ wurde – aber es will nicht die indigenen Einwohner. Im Jahr 2024 veröffentlichte ich ein umfangreiches Buch mit dem Titel „Free Palestine. Beendet die Apartheid in Israel, die Verweigerung der Menschenrechte, das Gaza-Massaker, das Töten von Kindern, die Besatzung und den palästinensischen Völkermord“ [99]. Das völkermörderisch rassistische Amerika und das Apartheid-Israel lehnen all diese sechs Schlüsselschritte zur Wiederherstellung der Menschenrechte der indigenen Palästinenser ab, die von den völkermörderisch rassistischen Zionazis seit 76 Jahren grausam verweigert werden. Die zionistischen Invasoren und Besatzer lehnen schlichtweg die bloße Existenz der Palästinenser ab, wie es die ehemalige israelische Premierministerin und zutiefst böse Zionistin Golda Meir (1969) zusammenfasste: „So etwas wie ein palästinensisches Volk gibt es nicht … Es ist nicht so, dass wir gekommen sind und sie vertrieben und ihr Land eingenommen haben. Sie existierten nicht.“ [126] Die entsetzliche und andauernde Auslöschung der Städte im Gazastreifen zielt nicht nur darauf ab, die einheimischen palästinensischen Einwohner zu beseitigen, sondern auch die physischen Zeugnisse der 4.000 Jahre alten Geschichte des Gazastreifens.

Die Welt muss handeln, um das völkermörderische rassistische Apartheid-Israel von allen Handels-, Kultur-, Wissenschafts- und Sportbeziehungen auszuschließen und strenge Boykotte, Desinvestitionen und Sanktionen (BDS) nicht nur gegen das Apartheid-Israel, sondern gegen alle Menschen, Politiker, Parteien, Kollektive, Unternehmen und Länder, die diesen völkermörderischen rassistischen zionistischen Paria-Staat unterstützen, zu verhängen. In der Tat haben sich alle, die sich am Völkermord und der Verstädterung in Gaza mitschuldig machen – die Täter, die Unterstützer des Apartheid-Staates Israel und die Stillschweigenden – selbst verflucht. Dieser selbst auferlegte Fluch wird jedes Mal, wenn sie ihr Spiegelbild sehen, bei Sonnenuntergang und am Morgen endlos erneuert.

Dr. Gideon Polya unterrichtete über vier Jahrzehnte lang Naturwissenschaftsstudenten an der La Trobe University in Melbourne, Australien. In seiner fünf Jahrzehnte währenden wissenschaftlichen Laufbahn veröffentlichte er rund 130 Beiträge, darunter insbesondere das umfangreiche pharmakologische Nachschlagewerk „Biochemical Targets of Plant Bioactive Compounds“ (2003). Er veröffentlichte außerdem „Body Count. Global avoidable mortality since 1950“ (2007, 2021), ‚Jane Austen and the Black Hole of British History‘ (1998, 2008, 2022), ‚US-imposed Post-9-11 Muslim Holocaust & Muslim Genocide‘ (2020), ‚Climate Crisis, Climate Genocide & Solutions‘ (2020), “Free Palestine. Beendet die Apartheid in Israel, die Verweigerung der Menschenrechte, das Gaza-Massaker, das Töten von Kindern, die Besatzung und den palästinensischen Völkermord“ (2024) und trug zu Soren Korsgaard (Herausgeber) “Das gefährlichste Buch, das je veröffentlicht wurde – Gefährliche Täuschung aufgedeckt!“ (2020). Bilder von Gideon Polyas riesigen Gemälden für den Planeten, den Frieden, die Mutter und das Kind finden Sie unter: http://sites.google.com/site/artforpeaceplanetmotherchild/.

