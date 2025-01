https://www.middleeastmonitor.com/20250108-eu-funding-for-israeli-tech-raises-fresh-concerns-about-complicity-in-genocide/



EU-Finanzierung für israelische Technologie wirft neue Bedenken hinsichtlich der Mitschuld am Völkermord auf

von Melike Pala

8. Januar 2025

Palästinenser, darunter auch Kinder, werden nach einem israelischen Angriff auf das Haus der Familie Rayhan im Stadtteil Jabalia in Gaza-Stadt am 7. Januar 2025 zur Behandlung in das Al-Ahli-Baptistenkrankenhaus gebracht. [Dawoud Abo Alkas – Anadolu Agency]

Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) durch Israel, der durch Forschungsprogramme der Europäischen Union finanziert wird, um Zivilisten ins Visier zu nehmen, stößt auf viel Kritik. Seit Beginn der israelischen Angriffe auf Gaza am 7. Oktober 2023 hat die EU israelischen Institutionen über 238 Millionen Euro (246 Millionen US-Dollar) für Forschung und Innovation zur Verfügung gestellt. Es wird angenommen, dass die Mittel die Entwicklung einer KI-gesteuerten „Ortungs- und Tötungstechnologie“ unterstützt haben, die von Israel gegen palästinensische Zivilisten in Gaza eingesetzt wird.

Nozomi Takahashi, Vorstandsmitglied der European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCAP), sagte gegenüber Anadolu, dass sie Kenntnis von Vorwürfen hätten, wonach EU-Mittel für KI-Technologien verwendet würden, die gegen Zivilisten gerichtet seien. Takahashi sagte, dass sie das Thema in Briefen an hochrangige EU-Beamte, darunter den ehemaligen EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, angesprochen hätten.

Sie wies auf KI-basierte Systeme hin, die von der israelischen Armee eingesetzt werden und „Habsora“ (Das Evangelium), „Lavender“ und „Where is Daddy?“ heißen. Sie sagte, dass diese Systeme dazu verwendet werden, „die Ziele des aktuellen Völkermords in Gaza zu identifizieren, zu lokalisieren und zu töten“.

Takahashi betonte, dass diese Systeme wahllos gegen Zivilisten eingesetzt werden, und stellte fest: „Solche außergerichtlichen Tötungen sind nach internationalem Recht verboten. Das Ausmaß und die Häufigkeit der Zivilisten, die in Gaza mit solchen KI-Systemen getötet werden, sind verheerend.“

Der ECCAP-Beamte hob den besonderen Fokus der EU auf die Entwicklung von KI hervor und sagte, dass auch israelische Forschungseinrichtungen an verschiedenen EU-finanzierten Projekten in diesem Bereich beteiligt sind. Es ist jedoch unmöglich festzustellen, welches EU-finanzierte Projekt den von der israelischen Armee eingesetzten Projekten zugrunde liegt, da Vertraulichkeit und Geheimhaltung gewahrt werden müssen. „Das potenziell hohe Risiko, das mit einer solchen Technologie in den Händen einer Regierung verbunden ist, die eine Vorgeschichte von Menschenrechtsverletzungen aufweist, sollte die Alarmglocken schrillen lassen.“ Weiterlesen in middleeasteye.com

