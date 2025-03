https://www.daralhurriya.org/

EINEM DEMOKRATISCHEN EINHEITSLAND MIT GLEICHEN RECHTEN IM HISTORISCHEN PALÄSTINA

Avraham „Miko“ Peled ist ein israelisch-US-amerikanischer Menschenrechts- und Friedensaktivist, Autor und Karate-Lehrer.

Miko Peled wird von vielen als eine der klarsten Stimmen angesehen, die Gerechtigkeit in Palästina, die Unterstützung des palästinensischen Aufrufs zu Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) und die Schaffung eines demokratischen Einheitslandes mit gleichen Rechten im gesamten historischen Palästina fordern. Miko ist auch für mehrere Online-Publikationen tätig und wurde zu Vorträgen auf der ganzen Welt eingeladen. Wo auch immer er spricht, nutzt Miko die Gelegenheit, um sich für die Schaffung eines demokratischen Staates mit gleichen Rechten für Israelis und Palästinenser einzusetzen. Er reist regelmäßig nach Palästina, wo er Vorträge hält und seinen Beitrag zum Volkswiderstand, zur BDS-Bewegung und zu anderen Gerechtigkeitsinitiativen leistet.

Miko Peled empfiehlt:

Willkommen

IM KAMPF

Ich freue mich, Ihnen das Palästina-Haus der Freiheit vorstellen zu dürfen! Während Israel seine Brutalität mit voller Wucht erneuert, müssen wir uns erneut dazu verpflichten, gemeinsam mit unseren palästinensischen Brüdern und Schwestern zusammenzustehen. Ich lade Sie ein, sich uns anzuschließen, um nicht nur das Ende des Völkermords zu fordern, sondern das gesamte Apartheidregime zu beseitigen und ein freies und demokratisches Palästina vom Fluss bis zum Meer zu errichten.

Zum Palästina-Haus

Wer wir sind:

Eine hochkarätige palästinensische Präsenz in Washington, D.C. Dar Alhurriya ist Teil von Education for Peace and Understanding, einer in den Vereinigten Staaten eingetragenen gemeinnützigen Organisation, die sich für Bildung und Verständigung im Interesse des Friedens einsetzt.

Wir befinden uns in einem wunderschönen Gebäude im Herzen des Capitol Hill, nur wenige Schritte von den Kongresshallen entfernt. Wir heißen jeden willkommen, der einen Beitrag zu einem freien, demokratischen Palästina leisten möchte, in dem alle Menschen die gleichen Rechte genießen.

Vision

Frieden in einem freien Palästina, in dem alle Menschen, die zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer leben, Freiheit, Gleichberechtigung und ein friedliches, produktives und gesundes Leben genießen können.

Mission

Wir werden eine intensive Aufklärungskampagne starten, die sich an alle richtet, von Gesetzgebern, Mitarbeitern und den Medien bis hin zur breiten Öffentlichkeit, um zu zeigen, dass die Abschaffung der Apartheid und die Errichtung eines freien demokratischen Palästinas vom Fluss bis zum Meer mit gleichen Rechten der Weg zum Frieden ist und allen Beteiligten zugutekommen wird.

Wir werden alle verfügbaren Ressourcen nutzen, damit die Realität in Palästina und die Stimmen der Palästinenser nicht länger ignoriert werden. Wir planen, die Diskussion in Washington, D.C., von einer zionistisch geprägten zu einer Diskussion zu verändern, die sich auf das Wohlergehen der Menschen konzentriert, die im historischen Palästina leben.

Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …