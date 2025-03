Helga Baumgarten/Norman Paech Völkermord in Gaza Promedia

Helga Baumgarten/Norman Paech



Völkermord in Gaza

Eine politische und rechtliche Analyse



Es ist schon eine monumentale Zusammenfassung von Helga Baumgarten und Norman Paech, dieser beiden „Schwergewichte“ der Geschichte Palästinas und der dieses ewigen Konflikts. Diese Ereignisse des unfassbaren Völkermords, den „der jüdische Staat“, dieses mörderischen Regime seit dem 7. Oktober 2023 in einer beispiellosen Aktion, von Rache, Netanjahus Eigeninteresse und endgültigem Ziel der ethnischen Säuberung Palästinas vorantreibt. Wie nun Helga Baumgarten und Norman Paech die Gliederung ihrer Sicht der Dinge, in zwei Teilen dieses Buchs gegliedert aufgeschrieben haben, macht dieses Buch so wertvoll und lesenswert. Wie Helga Baumgarten die historischen mit den aktuellen Geschehnissen verknüpft und ihre historisch politische Analyse vermittelt, ist für den Leser eine wirkliche Hilfe. Selten habe ich so viele detaillierte und authentische Schilderungen gelesen. Verbunden mit Norman Paech einem der meist fundierten Völkerrechtsspezialisten und Kenner der Materie und seiner aktuellen völkerrechtlichen Analyse, ist dieses Buch ein unschätzbares Nachschlagewerk. Es gibt kaum ein Thema dieses Konflikts das ausgespart wurde. Ich werde dieses Buch und seinen unschätzbaren Wert oft zur Hand nehmen und sicher als Kaufempfehlung und Geschenk im Freundes und Bekanntenkreis nutzen.

Evelyn Hecht-Galinski

Baumgarten, Helga / Paech, Norman: Völkermord in Gaza.

Eine politische und rechtliche Analyse

Promedia 2025. 232 S. 14,8 x 21. brosch.

Print: € 22,00. ISBN: 978-3-85371-542-0.

E-Book: € 17,99. ISBN: 978-3-85371-927-5.

Als Antwort auf den Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 begann Israel mit der Bombardierung des Gazastreifens. Aus dem Rachefeldzug ist ein unvorstellbarer Völkermord geworden. Die komplette Zerstörung der Infrastruktur hat den Landstrich unbewohnbar gemacht. Krankenhäuser, Straßen, Schulen, Moscheen und Kirchen sowie mehr als die Hälfte aller Wohnhäuser liegen laut UNO in Schutt und Asche.

Helga Baumgarten und Norman Paech zeigen auf, wie und warum das israelische Regime diesen Völkermord begonnen hat.

Das Buch besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil unternimmt Helga Baumgarten eine politische und ökonomische Analyse des israelischen Siedlerkolonialismus mit seiner zunehmend rassistischen Ausprägung gegen arabische und muslimische Menschen. In Teil 2 bietet Norman Paech die erste in die Tiefe gehende historisch-juristische Analyse der israelischen Politik auf der Basis des internationalen Rechts. Er untersucht dabei die juristischen Grundlagen dieses Konflikts, der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zwischen zionistischen Siedlern und der palästinensischen Bevölkerung besteht.

Die AutorInnen

Helga Baumgarten, geboren 1947 in Stuttgart, ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Seit 1993 (emeritiert 2020) lehrt sie an der Universität Birzeit im Westjordanland; sie lebt in Ost-Jerusalem. Sie veröffentlichte bei Promedia im Jahr 2021 das Buch „Kein Frieden für Palästina„.

Norman Paech, geboren 1938 in Bremerhaven, studierte Rechtswissenschaften. Als Völkerrechtler lehrte er an der Universität Hamburg und zog über die Linksfraktion im Jahr 2005 als außenpolitischer Sprecher in den Deutschen Bundestag ein. Im Jahr 2010 nahm er auf dem Schiff Mavi Marmara an der Gaza-Hilfsflotte teil.

