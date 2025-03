https://www.middleeasteye.net/news/invitees-shun-antisemitism-conference-israel-after-european-far-right-attends



Eingeladene meiden Antisemitismus-Konferenz in Israel, nachdem europäische Rechtsextreme teilnehmen

Der Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses bezeichnete die Konferenz als „Dolchstoß in den Rücken der Juden“

Der Vorsitzende der französischen Nationalen Sammlung, Jordan Bardella, rechts, und das Mitglied der RN und EU-Abgeordnete Fabrice Leggeri, Mitte, stehen während eines Besuchs in einem Kibbuz im Süden Israels am 26. März 2025 in einem Luftschutzbunker neben dem israelischen Armeeoffizier Ethan Dana (Jack Guez/Reuters)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 27. März 2025,

Prominente Befürworter gegen Antisemitismus aus der ganzen Welt haben sich von einer Konferenz in Israel zurückgezogen, die sich genau mit diesem Thema befasste, berichtete Associated Press am Donnerstag.

Die Konferenz, die vom Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten organisiert wurde und als „gemeinsamer Dialog über die Bekämpfung des zeitgenössischen Antisemitismus“ beschrieben wurde, wurde von einigen der eingeladenen Teilnehmer selbst als „antisemitisch“ bezeichnet.

Haaretz berichtete, dass der erste Reformrabbiner, der in der israelischen Knesset tätig ist, die Veranstaltung scharf kritisierte und sagte, sie „sollte Politikern von ganz rechts oder ganz links, die Parteien vertreten, die antisemitische Positionen vertreten, sei es öffentlich oder privat, oder antidemokratische Positionen vertreten, keine Kaschrut-Zertifizierung ausstellen, selbst wenn sie ihre Unterstützung für die Politik der israelischen Regierung und des Staates Israel zum Ausdruck bringen“.

Der Rückzug eingeladener Gäste, wie des französischen Philosophen Bernard-Henri Lévy, hochrangiger Vertreter der International Holocaust Remembrance Alliance und sogar des Oberrabbiners des Vereinigten Königreichs, folgte auf die Aufnahme rechtsextremer europäischer Abgeordneter und Redner, von denen viele mit der weißen Vorherrschaft und dem Nationalsozialismus in Verbindung stehen und sich lautstark gegen Einwanderer und Muslime aussprechen, wie die Zeitung The National berichtete.

Die Gästeliste zeigt, wie Israel sich mit rechtsextremen Elementen in Europa und insbesondere in den USA anfreundet, um sich während seines anderthalb Jahre andauernden Krieges gegen Gaza, in dem mindestens 50.000 Palästinenser getötet wurden, von denen die meisten Frauen und Kinder sind, Legitimität und Unterstützung zu sichern.

Der Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, Ariel Muzicant, bezeichnete die Konferenz als „Juden in den Rücken fallend“.

Die offizielle Residenz des israelischen Präsidenten Isaac Herzog war Gastgeber der Konferenz, obwohl der Staatschef kurz davor stand, sich vollständig aus der Veranstaltung zurückzuziehen. Herzog beschloss dann, sich auf kleinere Treffen zu beschränken, wie The National berichtet.

Zu den Rednern am Donnerstag gehörte der bosnisch-serbische Präsident Milorad Dodik, gegen den wegen seiner separatistischen Politik ermittelt wird.

„Die Muslime aus Sarajevo wollen mich bestrafen, weil ich hierher nach Israel gekommen bin, um Israel zu unterstützen“, sagte er der Menge.

Die Konferenz konzentrierte sich zwar auf Antisemitismus, machte aber auch muslimische Gemeinschaften zum Ziel.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, dessen eigene Koalitionsregierung ultranationalistisch ist, machte die US-amerikanischen Anti-Kriegs-Proteste auf dem Campus, die Palästina unterstützen, für den Anstieg des Antisemitismus verantwortlich und bezeichnete die Studentenbewegung als „eine systemische Allianz zwischen der ultra-progressiven Linken und dem radikalen Islam“.

„Der Islamismus ist der Totalitarismus des 21. Jahrhunderts. Er droht, alles zu zerstören, was ihm nicht gleicht“, sagte Jordan Bardella, Präsident der rechtsextremen französischen Partei Rassemblement National, den Teilnehmern.

Der ehemalige US-Botschafter in Israel, David Friedman, wurde in einem Interview auf der Veranstaltung nach dem Plan von US-Präsident Donald Trump gefragt, Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben und ihn in ein Strandresort umzuwandeln.

„Ich liebe es! Ich liebe es. Und ich denke, es ist machbar“, sagte er.

Israel, Gaza und die extreme Rechte

Im Westen haben sich die meisten rechtsextremen politischen Parteien in den letzten Jahren generell hinter Israel gestellt.

Anfang Mai versammelten sich Vertreter mehrerer ultranationalistischer politischer Bewegungen auf einer von der rechtsextremen Vox-Partei veranstalteten Konferenz in Spanien, um den israelischen Minister für Diaspora-Angelegenheiten, Amichai Chikli, zu hören, der die Kämpfe im Gazastreifen als „einen existenziellen Kampf für die Zukunft der westlichen Zivilisation gegen den radikalen Islam“ bezeichnete.

Die Unterstützung Israels durch Rechtsextreme ist nichts Neues. Sie nähren sich von nationalistischer Panikmache über nicht-weiße Einwanderung und Muslime, während sie den israelischen Staat als Vorreiter ihres eigenen Kampfes betrachten.

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza im Oktober 2023, der auf die von der Hamas geführten Angriffe auf Israel folgte, ist jedoch eine kleine, aber scheinbar einflussreiche Gruppe nationalistischer Aktivisten entstanden, die durch die Veröffentlichung von Inhalten, in denen sie Israels Bombardierung von Gaza verurteilen und das Gemetzel in der Enklave darstellen, eine große Online-Fangemeinde um sich scharen konnte.

Vor dem 7. Oktober 2023 teilten diese Konten eine Mischung aus weißem Nationalismus, Covid-19-Verschwörungstheorien und Unterstützung für Trump, den rechtsextremen Influencer Nick Fuentes und den selbsternannten „Frauenfeind“ und ehemaligen Kickboxer Andrew Tate.

Seitdem konzentrieren sich ihre Inhalte jedoch zunehmend auf Gaza, und ihre Konten wurden von anderen, eher gelegentlichen Nutzern verstärkt, die sich über den Krieg Sorgen machen, aber anscheinend nichts von ihrem politischen Hintergrund wissen.

Der Einfluss dieser rechtsgerichteten Aktivisten scheint so groß geworden zu sein, dass israelische Soldaten im Dezember mehrere ihrer Namen auf eine Rakete kritzelten, die auf Gaza abgefeuert werden sollte.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …