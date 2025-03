https://www.commondreams.org/opinion/trump-copies-war-on-terror



Demonstranten versammeln sich am 10. März 2025 auf dem Foley Square in New York City, um die Freilassung von Mahmoud Khalil zu fordern.

(Foto: David Dee Delgado/Getty Images)

Trump kopiert das Handbuch des Krieges gegen den Terror – in GROSSBUCHSTABEN

Die Flut an augenöffnenden, antidemokratischen Maßnahmen, die wir in den ersten 50 Tagen seiner Präsidentschaft erlebt haben, sollte als nichts weniger als eine perverse Eskalation der jüngsten Vergangenheit betrachtet werden.

Karen Greenberg

TomDispatch

28. März 2025

Vor vier Jahren veröffentlichte ich Subtle Tools, ein Buch über die Erosion der demokratischen Normen in Amerika angesichts dessen, was als globaler Krieg gegen den Terror bekannt wurde. Sowohl was im Namen der „nationalen Sicherheit“ als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September getan wurde, als auch wie es getan wurde – durch die bereitwillige Vernachlässigung der Verfahrensintegrität, die Ausbeutung allzu flexibler Normen, eine bemerkenswerte Missachtung der Transparenz und das Versäumnis, Rechenschaftspflicht jeglicher Art einzufordern – hat das Land für noch schädlichere zukünftige Missbräuche der Rechtsstaatlichkeit weit offen gelassen.

Und siehe da – diese Zukunft ist nun ganz deutlich da. Was im ersten Quartal dieses Jahrhunderts geschah, wird in der zweiten Ära von Donald Trump bereits auf verblüffende Weise als Waffe eingesetzt. Tatsächlich sollte die Flut von augenöffnenden, antidemokratischen Maßnahmen, die wir in den ersten 50 Tagen seiner Präsidentschaft erlebt haben, als nichts anderes als eine perverse Eskalation der jüngsten Vergangenheit betrachtet werden. Betrachten Sie es in der Tat als – wenn es Ihnen nichts ausmacht, dass ich ein Wort für diesen seltsamen Moment erfinde – die „Perversifizierung“ der Gesetze und Richtlinien der Ära des Krieges gegen den Terror, die in diesem Land früher vielleicht schwer vorstellbar gewesen wären.

Obwohl es bereits allzu viele Beispiele für diese Art von Perversifizierung gibt, möchte ich mich auf einige konzentrieren, die sich als entscheidend für die Zukunft unserer gefährdeten Demokratie erweisen könnten.

Rassismus

Unter den zahlreichen antidemokratischen Trends dieses Jahrhunderts war staatlich geförderter Rassismus ein ständiges Problem. Unter den vielen Tiefpunkten in der Reaktion auf den 11. September sticht die Entfesselung einer Regierungspolitik der rassischen und ethnischen Diskriminierung hervor. Aus Angst vor einem weiteren Angriff richteten sich die Strafverfolgungsbehörden gegen muslimische Amerikaner, überwachten Moscheen und spannten ein erstaunlich weites Netz des Verdachts, wobei sie die bürgerlichen Freiheiten völlig missachteten. Dieser Ansatz wurde durch die landesweite Militarisierung der Polizeikräfte im Namen der Bekämpfung von Arabern und Muslimen nur noch verstärkt. Im Jahr 2002 führte die Regierung sogar das NSEERS-Programm ein, eine „Sonderregistrierungspflicht“, die vorschreibt, dass sich alle Männer aus einer Liste von 24 arabischen und muslimischen Ländern (sowie Nordkorea) registrieren lassen und Fingerabdrücke abgeben müssen. Nach den Worten der American Civil Liberties Union lief das Programm auf eine „diskriminierende Politik hinaus, die den grundlegenden amerikanischen Werten der Fairness und des gleichen Schutzes zuwiderlief“.

Damit wurde eine gefährliche Vorlage für Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion oder nationaler Herkunft geschaffen. In seiner ersten Amtszeit verdoppelte Donald Trump diesen islamfeindlichen Trend prompt, obwohl sein Vorgänger, der ehemalige Präsident Barack Obama, die Registrierungspflicht aufgehoben hatte. Mit der Executive Order 13769 erließ Trump ein Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimischen Ländern in die USA, eine Anordnung, die von den Gerichten etwas eingeschränkt und schließlich vom damaligen Präsidenten Joe Biden aufgehoben wurde.

Die von den Bundesbehörden nach dem 11. September in Gesetzen und Richtlinien verankerte Diskriminierung ebnete den Weg für eine weitaus umfassendere staatliche Akzeptanz von rassistischer und ethnischer Diskriminierung, die derzeit im Gange ist.

In Trumps erster Amtszeit war Diskriminierung auch nicht auf Menschen aus arabischen und muslimischen Ländern beschränkt. Wie das Costs of War-Projekt aufgezeigt hat, hatte die Islamophobie der Jahre des Krieges gegen den Terror einen Präzedenzfall und ein Beispiel für die rassistischere Politik der ersten Trump-Regierung geschaffen. „Die exponentielle Überwachung seit dem 11. September hat auch die Kriminalisierung von marginalisierten und rassistisch diskriminierten Gruppen verschärft … und zunehmend Protestbewegungen wie Black Lives Matter ins Visier genommen.“ Ja, Trump ging in seiner ersten Amtszeit tatsächlich mit aller Macht gegen Black Lives Matter-Demonstranten vor und setzte sogar bewaffnete Bundesagenten ohne Abzeichen ein, um diese Demonstranten in Portland, Oregon, mit Tränengas zu besprühen, zu schlagen und festzunehmen.

Während Obama das Sonderregistrierungsprogramm beendete und Biden das muslimische Einreiseverbot aufhob, wurden keine vorbeugenden Maßnahmen ergriffen, um sich vor künftiger rassistischer Politik zu schützen, und die Ergebnisse davon sehen wir heute leider allzu deutlich.

Trump 2.0 hat die diskriminierende Politik bereits verschärft und konzentriert sich auf den Schutz weißer Männer auf Kosten von People of Color und Frauen. Tatsächlich enthielten seine allerersten Durchführungsverordnungen mehrere Maßnahmen, die gegen Asylsuchende vorgingen und legale Wege zur Staatsbürgerschaft versperrten, sowie ein dreistes Dekret, das darauf abzielte, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion (DEI) im ganzen Land auszurotten. Executive Order 14173 („Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity“) wurde am 21. Januar 2025, dem Tag seines Amtsantritts, erlassen. Darin wurden Organisationen und Einrichtungen – von Regierungsstellen und dem US-Militär bis hin zu Schulen, Unternehmen und mehr – angewiesen, ihre DEI-Richtlinien „innerhalb von 120 Tagen“ zu beenden, da sie sonst Gefahr liefen, staatliche Mittel zu verlieren.

Vor kurzem machte die Trump-Regierung ihre Drohungen wahr und stornierte Bundesmittel in Höhe von 400 Millionen US-Dollar in Form von Zuschüssen und Verträgen an die Columbia University als Zeichen der Missbilligung der angeblichen Toleranz dieser Universität gegenüber pro-palästinensischen Protesten, die, wie das National Public Radio berichtete, „als Versagen der Schule bei der Überwachung von Antisemitismus auf dem Campus beschrieben wurden“. Neun weitere Universitäten sollen einer ähnlichen Prüfung unterzogen werden.

Unterdessen plant Trump laut The New York Times, dass er ein neues Einreiseverbot verhängen wird, einschließlich einer „Roten Liste“ von Ländern, deren Bürgern die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt wird, und einer „Orangen Liste“ von Ländern, deren Bürgern die Einreise in gewisser Weise eingeschränkt oder vollständig untersagt wird. Die Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Mit anderen Worten: Die von den Bundesbehörden nach dem 11. September 2001 in Gesetzen und Richtlinien verankerte Diskriminierung ebnete den Weg für eine weitaus umfassendere staatliche Akzeptanz von rassistischer und ethnischer Diskriminierung, die derzeit im Gange ist.

Verschwinden der Aufzeichnungen

Geheimhaltung war ebenfalls ein fester Bestandteil der Reaktion der Regierung auf den Krieg gegen den Terror, oft um offensichtliche Rechtsverstöße zu verbergen. Ob es sich um den Einsatz „verbesserter Verhörmethoden“ – der von der Regierung des ehemaligen Präsidenten George W. Bush verwendete Begriff für eindeutige Folter – oder Massenüberwachung, die Genehmigung für die gezielte Tötung eines amerikanischen Staatsbürgers oder die Umsetzung anderer Richtlinien handelte, die vom geltenden Recht und der gängigen Praxis abwichen, all dies und mehr wurde der amerikanischen Öffentlichkeit zunächst gut vorenthalten.

Mittlerweile haben viele die dreisten Umwälzungen, die von der Trump-Regierung verordnet wurden, als das genaue Gegenteil von Geheimhaltung bezeichnet – als „das Leise laut aussprechen“. In Wirklichkeit haben Trump und seine Mannschaft jedoch in diesen ersten Tagen seiner zweiten Amtszeit die Geheimhaltung auf eine neue Ebene gehoben und sie durch eine umfassende Politik der Auslöschung und Unsichtbarkeit ersetzt. Tatsächlich hat sich trotz des Versprechens der Regierung, in Bereichen wie den Ausgaben „radikale Transparenz“ zu gewährleisten, ein feindlicher Angriff auf die schriftliche Aufzeichnung durchgesetzt.

Diese Entschlossenheit, die Aufzeichnungen zu verbergen, war bereits während der ersten Amtszeit von Trump offensichtlich. Er machte wiederholt sein Recht geltend, beispielsweise seine Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin nicht zu dokumentieren. Im Jahr 2017 soll er Notizen beschlagnahmt haben, die bei einem Treffen mit Putin angefertigt wurden. Im Jahr 2019 traf er Putin beim G-20-Gipfel in Buenos Aires ohne einen anwesenden Übersetzer oder Protokollführer. Die Washington Post berichtete, dass „US-Beamte sagten, es gebe keine detaillierten Aufzeichnungen, auch nicht in geheimen Akten, über Trumps persönliche Interaktionen mit dem russischen Staatschef an fünf Orten in den letzten zwei Jahren.“ Mit anderen Worten: In einer Angelegenheit von höchster nationaler Sicherheitsrelevanz – den Beziehungen zwischen den USA und Russland – wurde eine „Zone der Abgeschiedenheit“ geschaffen, die es den beiden Präsidenten praktisch überließ, Entscheidungen im Geheimen zu treffen. (In seiner ersten Amtszeit soll Trump angeblich bestimmte Unterlagen, die für das gegen ihn laufende Verfahren wegen geheimer Dokumente relevant waren, die Toilette hinuntergespült haben.)

In seinem Angriff auf die Aktenführung und das Recht der Öffentlichkeit auf Information ist das Nationalarchiv zu einem Hauptziel geworden. Trumps Kampf mit den Archiven hatte seinen Ursprung in seinem Rechtsstreit über die geheimen Dokumente, die er nach seiner ersten Amtszeit unter Verstoß gegen das Gesetz in seinem Besitz behalten haben soll, und angeblich sogar Sicherheitskamerabilder aus Mar-a-Lago vernichtet hat, die zeigten, wie Kisten mit diesen Dokumenten bewegt wurden. Jetzt hat der Präsident den US-Archivar entlassen und einen professionellen Akademiker durch Marco Rubio ersetzt, trotz seiner Pflichten als Außenminister.

Seine völlige Weigerung, die Aktivitäten seiner Regierung zu dokumentieren, spiegelt sich auch in seinem Beharren darauf wider, dass die Aufzeichnungen des Department of Government Efficiency (DOGE) unter das Presidential Records Act fallen, das für die Aufzeichnungen des Präsidenten und des Vizepräsidenten gilt und die Garantie beinhaltet, dass sie bis zu 12 Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt der Öffentlichkeit vorenthalten werden können. Das Gesetz erlaubt auch die Vernichtung von Aufzeichnungen, sofern der nationale Archivar zustimmt.

Ein weiteres Beispiel für die Verweigerung von Informationen als Form der Politik ist, dass Trumps Office of Professional Management die Entfernung geschlechtsspezifischer Inhalte von seinen Websites (sowie die Löschung geschlechtsbezogener Pronomen aus E-Mail-Signaturen und die Einstellung aller geschlechtsspezifischen Programme und Zuschüsse) angeordnet hat. Dies führte zur Entfernung von Seiten von der Website Census.gov sowie von den Websites der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten und des Militärs und zur Ersetzung des Akronyms LGBTQ+ durch LGB. Auf gerichtliche Anordnung wurden einige dieser Webseiten wieder online gestellt, wenn auch mit diesem trotzigen Hinweis:

Alle Informationen auf dieser Seite, die die Gender-Ideologie fördern, sind äußerst ungenau und stehen im Widerspruch zur unveränderlichen biologischen Realität, dass es zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich. Die Trump-Administration lehnt die Gender-Ideologie ab und verurteilt die Schäden, die sie Kindern zufügt, indem sie ihre chemische und chirurgische Verstümmelung fördert, und Frauen, indem sie ihnen ihre Würde, Sicherheit, ihr Wohlergehen und ihre Möglichkeiten nimmt. Diese Seite spiegelt nicht die biologische Realität wider, und daher lehnen die Verwaltung und diese Abteilung sie ab.

Mit anderen Worten: Die Legitimitätsansprüche der Trump-Administration für ihre Informationssäuberung bleiben bestehen. Das Erbe der staatlich sanktionierten Geheimhaltung und der parallelen Verschleierung von Akten, das untrennbar mit der Zeit nach dem 11. September verbunden ist, hat in der zweiten Amtszeit von Trump bereits einen sicheren Platz gefunden.

Untergrabung der Gerichte und des Rechts

Im Krieg gegen den Terror haben sich das Justizministerium und die Gerichte immer wieder im Namen der nationalen Sicherheit der Bundesregierung untergeordnet. Wie in einem Bericht des Brennan Center aus dem Jahr 2021 festgestellt wurde, zeigte sich die Rücksichtnahme auf die nationale Sicherheit in Entscheidungen, Fälle aufgrund von „Staatsgeheimnis“-Ansprüchen nicht anzuhören, sowie in Entscheidungen, die den verfassungsmäßig gewährten Befugnissen des Präsidenten in Fragen der nationalen Sicherheit Vorrang vor den Garantien der bürgerlichen Freiheiten und Menschenrechtserwägungen einräumten, wie die Regierungsanwälte argumentierten.

Unter Trump, beim zweiten Mal, ist bereits klar, dass es einen umfassenden Angriff auf die Legitimität des Rechtssystems geben wird. Man denke nur an die Angriffe der Regierung auf Richter, deren Entscheidungen seiner Agenda im Weg standen. Als ein Richter die Wiederherstellung von Daten zur öffentlichen Gesundheit anordnete, die von Regierungswebsites entfernt worden waren, wurde er von Elon Musk kurzerhand als „böse“ und als jemand, der „gefeuert werden muss“, beschimpft. Unterdessen hat das Justizministerium bereits Schritte unternommen, um die unabhängige Entscheidungsfindung von Einwanderungsrichtern zu unterbinden, und drohte ihnen mit nichts Geringerem als ihrer Entlassung, sollten sie gegen die Vorrechte des Präsidenten entscheiden.

Dann gibt es noch die Angriffe auf Anwaltskanzleien, die sich Trump widersetzt haben. So wurden kürzlich Sicherheitsfreigaben für Anwälte der Anwaltskanzleien Perkins Coie, die Hillary Clintons Wahlkampf im Jahr 2016 vertraten, und Covington Burleigh, die Jack Smith vertraten, der Trump in den Biden-Jahren untersuchte, aufgehoben. Anwälten dieser Kanzleien wurde außerdem der Zutritt zu Bundesgebäuden untersagt. Und nicht zu vergessen der umfassende Versuch, Beamte zu verfolgen, die die Vorfälle vom 6. Januar untersucht und verfolgt haben.

Die Idee eines unabhängigen Justizministeriums wurde schwer beschädigt, und es wird noch viel mehr kommen.

Umgehung der Rechenschaftspflicht

In den meisten Fällen wurden die bedeutenden Veränderungen in Recht und Politik, die aus der Reaktion auf den 11. September hervorgingen, mit wenig oder gar keiner Rechenschaftspflicht auf die Seiten der Geschichte verbannt. Der Senat unter der Leitung von Senatorin Diane Feinstein (D-Calif.) erstellte einen Bericht über die Anwendung von Folter durch die CIA. Darin wurden verabscheuungswürdige Grausamkeiten detailliert beschrieben und letztendlich festgestellt, dass solche Techniken, die vom Justizministerium als legal eingestuft wurden, „kein wirksames Mittel sind, um Informationen zu erhalten oder die Kooperation von Häftlingen zu gewinnen“. Und unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Jahr 2009 erließ der damalige Präsident Barack Obama eine Durchführungsverordnung, die den Einsatz von Folter offiziell beendete. Er war jedoch entschieden dagegen, Beamte für die Geschehnisse zur Rechenschaft zu ziehen, und zog es vor, wie er es so treffend ausdrückte, „nach vorne und nicht zurück zu schauen“. Darüber hinaus weigerte sich Obama, Folter als „Verbrechen“ zu bezeichnen, und bezeichnete sie stattdessen als Fehler.

Heute, in profaneren Angelegenheiten, ist die Abneigung gegen Rechenschaftspflicht in der gesamten Regierung institutionalisiert worden. In seiner ersten Amtszeit entließ oder ersetzte Donald Trump fünf Generalinspekteure, Beamte, die in verschiedenen Abteilungen der Exekutive der Regierung eingesetzt wurden, um Verschwendung, Missbrauch und Betrug zu überwachen. Fast unmittelbar nach seinem Amtsantritt entließ er dieses Mal „etwa 17“ von ihnen. Im Moment wird Elon Musks Department of Government Efficiency (DOGE), das seit seiner Gründung nie eine Position des Generalinspekteurs beinhaltete, vom Generalinspekteur des Finanzministeriums überprüft.

Trumps Abneigung gegen Rechenschaftspflicht spiegelt eindeutig den Wunsch wider, seine eigenen Bemühungen um eine vollständige Kontrolle der Exekutivpolitik zu schützen. Sie sollte jedoch auch als eindrucksvolle Erinnerung an die Abneigung gegen Rechenschaftspflicht dienen, die auf die Legalisierung und Anwendung von Folter in den Jahren nach dem 11. September, die erfundene Entscheidung, in den Irak-Krieg zu ziehen, die Massenüberwachung von Amerikanern in dieser Zeit und vieles mehr folgte. All dies bildete eine düstere Vorlage für die zweite Trump-Ära – die Vorstellung, dass niemand letztendlich für den Missbrauch des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn seine Handlungen vom Präsidenten angeordnet (oder einfach nur genehmigt) wurden.

(Un)gelernte Lektionen

Angesichts des Ausmaßes der jüngsten antidemokratischen Handlungen von Donald Trump und seinem Team mag es übertrieben erscheinen, sie auf den schlüpfrigen Abhang zu schieben, der während der Jahre des Krieges gegen den Terror entstanden ist. Angesichts der gefährlichen Auswüchse, die wir jetzt erleben, lohnt es sich jedoch, sich daran zu erinnern, wie verletzlich der Verlust bestimmter Normen der Legalität und Rechenschaftspflicht in diesen Jahren dieses Land zurückgelassen hat – und wie wenig wir leider aus dieser Zeit gelernt zu haben scheinen.

Rassismus, mangelnde Achtung vor den Gerichten, das Versäumnis, Einzelpersonen und Organisationen für die inoffizielle Neufassung der Gesetze des Landes zur Rechenschaft zu ziehen, die allgegenwärtige Akzeptanz von Geheimhaltung und die mangelnde Bereitschaft, strenge Leitplanken zu errichten, um die künftige Manipulation von Gesetzen und Normen zu verhindern – all diese Realitäten der Jahre des Krieges gegen den Terror haben eine eindeutig undemokratische Vorlage geschaffen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, für unseren heutigen Trump-Moment. Die mangelnde Bereitschaft, während des Krieges gegen den Terror Rechenschaft abzulegen oder die Geheimhaltung zu umgehen, hat das Land direkt in den heutigen Sumpf geführt.

Der heutige schreckliche Moment sollte in der Tat – um ein letztes Mal auf mein Wort zurückzukommen – als eine echte Perversion vergangener Missetaten betrachtet werden, die nur allzu leicht möglich wurde, weil es in den Jahren nach dem 11. September versäumt wurde, Maßnahmen zu ergreifen, um eine Wiederholung zu verhindern.

Übersetzt mit Deepl.com

