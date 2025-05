https://consortiumnews.com/2025/05/23/elias-rodriguezs-murderous-gift-to-israel/?eType=EmailBlastContent&eId=5a7c7423-c340-4a08-af8a-acfd0080811f



Elias Rodriguez‘ mörderisches Geschenk an Israel

23. Mai 2025

Die Barbarei des live gestreamten Völkermords in Gaza hat moralischen Schaden in unermesslichem Ausmaß angerichtet, sagt John Wight. So sind die Selbstverbrennung von Aaron Bushnell und dieser abscheuliche Doppelmord zu verstehen.

Polizeiband sperrt das Capital Jewish Museum nach der Erschießung von zwei Mitarbeitern der israelischen Botschaft nach einer Veranstaltung dort am Mittwochabend ab. (Sdkb /Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

Von John Wight

Speziell für Consortium News

Einige Tage nach der Tat können wir nur rätseln, welche Gedanken derzeit den 30-jährigen Elias Rodriguez aus Chicago beschäftigen.

Während er in seiner Gefängniszelle schmachtet und über sein Leben und sein Schicksal nachdenkt, ist er immer noch davon überzeugt, das Richtige getan zu haben? Oder ist ihm die ganze Tragweite seiner Tat bewusst geworden, die bis zu einer möglichen Verurteilung zum Tode reichen kann?

Mit der Ermordung der israelischen Botschaftsangehörigen Yaron Lischinksy und Sarah Milgrim, als sie eine Veranstaltung im Capital Jewish Museum in Washington verließen, hat Rodriguez in Wahrheit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen Anhängern in ganz Amerika und darüber hinaus ein höchst wertvolles Geschenk gemacht.

Sie schöpfen diesen Mordanschlag bis zum letzten Tropfen aus, um sich inmitten des andauernden Holocausts in Gaza moralisch zu profilieren, wozu sie mit Sicherheit keinerlei Recht haben und nie hatten.

Während seiner Festnahme am Tatort rief Rodriguez mehrmals „Free Palestine!“ (Befreit Palästina!). Als Reaktion darauf verschwendete Netanjahu, der vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza gesucht wird, keine Zeit und erklärte, dass der Ruf „Free Palestine“ heute das Äquivalent zu „Heil Hitler“ sei.

Was hat Elias Rodriguez mit der Erschießung dieser Diplomaten wirklich erreicht? Das ist die Frage. Abgesehen davon, dass er ihr Leben ausgelöscht hat und damit auch sein eigenes, ist dies ein Akt des individuellen Terrors, der nichts – gar nichts – zur Förderung der gerechten Sache des Antizionismus und der Befreiung Palästinas beiträgt.

Aber war Rodriguez‘ Motivation überhaupt politisch? Oder war seine Tat durch einen momentanen Anfall von Wahnsinn ausgelöst, ausgelöst durch einen live übertragenen Völkermord, den die Welt nicht zu stoppen vermag?

Der moralische Schaden, der uns allen dadurch zugefügt wurde, ist unermesslich. Wie könnte es auch anders sein, wenn wir wie in einer endlosen Prozession mit Bildern und Filmmaterial von der unerbittlichen Schlachtung überschüttet werden, die einem armen indigenen Volk angetan wurde und weiterhin angetan wird? Diese Schlachtung und dieses Gemetzel wurden nicht im Namen der Sicherheit oder Selbstverteidigung begangen, wie unermüdlich behauptet wird, sondern im Namen des Ethnofaschismus. Das ist der springende Punkt.

Reduziert auf das Zeugensein

Mahnwache am 26. Februar 2024, organisiert von Code Pink vor der israelischen Botschaft in Washington, D.C., dem Ort, an dem sich am Tag zuvor der US-Soldat Aaron Bushnell für den Frieden opferte. (Elvert Barnes, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Wir wurden durchweg auf die Rolle des Zeugen reduziert, und darin ist auch die Selbstverbrennung von Aaron Bushnell und nun der Doppelmord von Rodriguez zu verstehen. Für beide Männer führte das Zeugnis ablegen zu einem unbändigen Wunsch, „etwas zu tun“ – sich in die Zahnräder zu werfen, in dem vergeblichen Versuch, diese israelische Maschine des Massenmords irgendwie daran zu hindern, weiter und weiter zu mahlen.

Nach der Tat von Rodriguez wurde viel über seine Verbindung zur marxistisch-leninistischen Partei für Sozialismus und Befreiung (PSL) in den USA berichtet. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels kann man davon ausgehen, dass das FBI und andere US-Strafverfolgungsbehörden die Website der Organisation, ihre E-Mails und die Reden ihrer führenden Köpfe auf verschiedenen Konferenzen und Demonstrationen mit Blick auf die Anti-Terror-Gesetze genauestens unter die Lupe nehmen werden.

Wahrscheinlich muss sie auch mit Razzien in ihren Büros rechnen, die an den Krieg erinnern, den die US-Strafverfolgungsbehörden Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre gegen die Black Panther Party geführt haben.

In einigen Kreisen wird behauptet, dass die Ermordung des Paares durch Rodriguez in die Kategorie einer False-Flag-Operation fällt. Solche Behauptungen sollten kurzerhand zurückgewiesen werden. Die Verweigerung von Handlungsfähigkeit „normalen Menschen“ und die Annahme, dass hinter jedem einzelnen Ereignis „Macht“ steckt, haben Drachenzähne gesät, wenn es darum geht, eine Welt zu verstehen, die weitgehend den Verstand verloren hat.

Die Gestaltung der menschlichen Angelegenheiten

Gavrilo Princep vor dem Gerichtsgebäude in Sarajevo im Jahr 1914. (Unbekannter Fotograf/Wikimedia Commons /Public Domain)

Im Laufe der Geschichte haben individuelle Terrorakte und Attentate die menschlichen Angelegenheiten geprägt. Im vorbolschewistischen Russland führte der anarchistische Glaube an die „Propaganda der Tat“ zur Ermordung führender Mitglieder der russischen herrschenden Elite, bis hin zu Zar Alexander II. im Jahr 1881.

Die folgenreichste dieser Taten wurde natürlich 1914 vom serbischen Nationalisten Gavrilo Princep begangen. Princeps Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo führte direkt zum Gemetzel des Ersten Weltkriegs.

„Die Annahme, dass hinter jedem einzelnen Ereignis ‚Macht‘ steckt, hat Drachenzähne gesät, wenn es darum geht, eine Welt zu verstehen, die weitgehend ihren Verstand verloren hat.“

Zurück in die Gegenwart: Politische Gewalt ist so amerikanisch wie Apfelkuchen. Sie war auch die Grundlage für die Gründung des Staates Israel und hat seitdem dessen Existenz bestimmt. Beide Staaten wurden buchstäblich in Gewalt geboren, und ihre weitere Entwicklung wurde von derselben geprägt.

Dies sollte man bedenken, wenn man die Sirenenstimmen der Autoritäten hört, die Rodriguez‘ Tat als unamerikanisch und antisemitisch verurteilen. Das war es nicht. Es entsprach vielmehr ganz und gar der DNA einer Gesellschaft, in der der zweite Verfassungszusatz und das Recht, das er dem Volk „auf den Besitz und das Tragen von Waffen“ einräumt, verehrt und angebetet wird – und das schon immer. Es entspricht auch ganz und gar der DNA Israels, wo die Waffe weit mehr als die Wahlurne zur Prägung der nationalen Identität des Landes beigetragen hat.

Gaza liegt in Trümmern, Tausende palästinensische Säuglinge und Kinder sind tot – Tausende weitere sind verstümmelt – und eine Hungersnot droht. Unter solch grausamen und barbarischen Umständen im Jahr 2025, nicht 1425, fällt es manchen Menschen vielleicht schwer, über den Tod von zwei Anhängern des dafür verantwortlichen Staates und der dafür verantwortlichen Regierung Mitgefühl zu empfinden.

Aber hier geht es nicht um Mitgefühl. Die Frage, oder zumindest die wichtigste Frage, ist, inwieweit dies etwas bewegt hat, wenn es darum geht, sich gegen dieses monströse Verbrechen an der Zivilbevölkerung zu stellen.

Ein Denker, der sich zu seiner Zeit ernsthaft mit der Frage individueller Terrorakte auseinandergesetzt hat, war Leo Trotzki. Er schrieb 1911 einen langen Artikel zu diesem Thema – „Warum Marxisten den individuellen Terrorismus ablehnen“.

Trotzki:

„In unseren Augen ist individueller Terror gerade deshalb unzulässig, weil er die Rolle der Massen in ihrem eigenen Bewusstsein herabsetzt, sie mit ihrer Ohnmacht versöhnt und ihren Blick und ihre Hoffnungen auf einen großen Rächer und Befreier richtet.“

Elias Rodriguez, dieser ansonsten ganz normale junge Mann aus Chicago, der ein ganz normales Leben führte, hat sich mit einem einzigen Akt mörderischer Gewalt in das Bewusstsein einer Welt katapultiert, die durch den Völkermord unserer Zeit verdorben ist. In der Überzeugung, einen Akt exemplarischer Solidarität mit unzähligen Opfern zu vollbringen, zog er eine Pistole und löschte das Leben eines jungen Paares aus.

Es kommt sicherlich ein Punkt, an dem die hegemoniale Neigung zum Tod von der Neigung zum Leben abgelöst werden muss.

John Wight, Autor von Gaza Weeps, 2021, schreibt über Politik, Kultur, Sport und alles andere. Bitte erwägen Sie eine Spende, um seine Arbeit zu unterstützen. Sie können dies hier tun. Sie können auch ein Exemplar seines Buches This Boxing Game: A Journey in Beautiful Brutality in allen größeren Buchhandlungen erwerben, ebenso wie seinen Roman Gaza: This Bleeding Land. Bitte erwägen Sie ein Abonnement auf seiner Medium-Seite.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

Übersettzt mit Deepl.com

